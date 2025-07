Ang Super Maluwag na Dive Boat ng Wakatobi

Sumakay sa mga iconic dive boat ng Wakatobi dive resort

Ang isang maninisid ay nag-explore sa sikat na Wakatobi dive site, ang Zoo, isang maigsing biyahe sa bangka mula sa resort jetty.

Karamihan sa mga dive at snorkeling trip ay nagsisimula sa pagsakay sa bangka. Totoo ito sa karamihan ng mga destinasyon sa buong mundo, kabilang ang Wakatobi Resort. Oo, nariyan ang House Reef, na isa sa pinakakilalang shore dives sa mundo. Ngunit para matuklasan ang buong saklaw ng marine preserve ng resort, kailangan mong sumakay sa isang bagay na lumulutang. Gusto naming ipakilala sa iyo ang Wakatobi fleet at ibahagi ang ilan sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ng maraming diver na sila ang perpektong mga bangka para sa kaginhawahan, personal na atensyon, at kasiyahan sa diving.

Kilalanin ang fleet

Ang Wakatobi Resort ay nagpapatakbo ng isang fleet ng siyam na dedikadong dive/snorkel boat. Dito, makikita mo ang apat na nakabalsa sa jetty ng resort na naghahanda para sa pag-alis sa umaga.

Wakatobi Dive Resort nagpapatakbo ng isang fleet ng siyam na dedikadong dive/snorkel boat, lahat ay humigit-kumulang 20 metro/67 talampakan ang haba, na may lapad ng beam na 4.5 metro/14.7 piye. Dahil ang bawat isa ay gawa ng kamay ng mga artisanal na manggagawa, walang dalawa ang magkapareho, ngunit lahat ay sumusunod isang katulad na disenyo at layout. Bagama't tradisyonal ang disenyo, bawat isa ay nilagyan ng modernong kagamitan sa kaligtasan at nabigasyon tulad ng oxygen, GPS at marine radio.

Ang isa sa mga pinakamahalagang karaniwang tampok ng mga bangka ng Wakatobi ay ang mga buong bubong. Ang proteksyon sa araw ay isang mahalaga ngunit madalas na hindi pinapansin na aspeto ng mga aktibidad sa diving at snorkeling sa tropiko. Ang mga epekto ng paglamig ng tubig at hangin ay maaaring makapigil sa mga pasahero na mapansin ang buong epekto ng pagkakalantad sa araw, ngunit hindi ito magtatagal upang magkaroon ng nakakapanghinang sunburn o dehydration. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bangka ng Wakatobi ay natatakpan mula sa dulo hanggang sa kalikuan, at hindi nangangailangan ng mga pasahero na maglagay ng sunscreen o magsuot ng cover-up para lang hindi masunog. At para sa mga gustong makahuli ng ilang sinag, mayroong isang maluwang na bukas na seksyon para sa pagpapahinga sa busog.

” Nakagawa na ako ng maraming boat diving at alam kong hindi komportable kapag may 12 o 14 na tao sa isang mas maliit na bangka na sinusubukang mag-ayos nang walang siko. Nainlove ako sa mga bangka ni Wakatobi. Bukas sila, maluwag, at sobrang komportable.” ~ Panauhing si Mitchell Bennett

Ang isa pang tampok na disenyo na talagang pinahahalagahan ng mga bisita sa mga bangka ng Wakatobi ay ang lokasyon ng banyo, o kung ano ang tinatawag ng mga nautical type na "ang ulo." Sakay ng maraming mga bangka, ang isang paglalakbay sa ulo ay nagsasangkot ng pakikipag-ayos sa isang hagdan pababa sa isang pasulong na cabin, pagkatapos ay pagpasok sa isang nakakulong na espasyo upang asikasuhin ang mga pangangailangan habang ang bangka ay tumatalbog sa mga alon. Ang mga dive boat ng Wakatobi ay naglalagay ng maluwag na ulo na kumpleto sa isang buong hot water shower sa mas matatag na stern area, at sa antas ng deck.

Mga Personal na Puwang

Ang mahahabang profile ng mga bangka ng Wakatobi ay nagbibigay-daan para sa sapat na upuan sa bench at maraming siko na silid para sa pag-aayos at paggalaw sa paligid. Sa teorya, ang bawat bangka ay maaaring kumportable na tumanggap ng isang malaking bilang ng mga diver, ngunit ang bulk capacity ay hindi estilo ng Wakatobi. Halimbawa, ang pinakamalaking bangka ng resort ay tumatagal ng maximum na 16 diver, habang ang kanilang bahagyang mas maliliit na bangka ay tumatakbo na may maximum na pandagdag na 12 bisita.

Wakatobi dive boats ay tungkol sa espasyo at kaginhawaan na ang bawat isa ay may sukat na humigit-kumulang 20m/67 feet ang haba, na may 4.5m /14.7 ft wide beam na tinitiyak na ang mga bisita ay may maraming elbow room. Bilang karagdagan sa pagiging napaka-stable sa tubig, nagtatampok ang mga ito ng isang buong-haba na bubong para sa maraming takip mula sa araw.

Mga bagay tulad ng mukha mask, palikpik, booties, at iba pang mga personal na bagay ay inilalagay sa mga basket ng imbakan na may indibidwal na numero sa ilalim ng mga bench ng gunwale. Ang bawat bisita ay bibigyan ng isang may numerong basket noong una silang nag-check in sa dive center, at ang mga basket na iyon ay ililipat sa at mula sa mga bangka ng dive staff sa buong pananatili ng bisita.

Ang isang nakalaang camera table at rinse station ay matatagpuan malapit sa likuran ng bangka, habang ang labasan papunta at mula sa tubig ay sa pamamagitan ng malalawak na side entry door sa magkabilang gilid ng bangka. Ang mga bakanteng ito ay nakalagay sa gitna sa pagitan ng mesa ng camera at ng mga upuan sa harap na bangko, na nagbibigay-daan sa silid ng mga photographer na i-assemble ang kanilang mga gamit nang hindi nakaharang sa pagpasok o paglabas ng tubig ng ibang mga maninisid at snorkeler.



"Ang mga side entry point sa Wakatobi boat ay isang tunay na plus. Pinapadali nila ang pagpasok at paglabas ng tubig, at hindi ka nakalantad sa anumang tambutso ng makina, na ginagawang mas komportable kaysa sa karamihan ng mga dive boat na nasakyan ko sa aking mga paglalakbay.” ~ Panauhing Ken Glaser

Ang pagpasok ng tubig ay higit na isang hakbang mula sa isang malaking hakbang, na may isang paa at kalahating patak sa tubig. Ang mga diver na nangangailangan ng mas madaling pagpasok para sa mga kadahilanan tulad ng mga isyu sa lower back ay maaaring umupo at payagan ang mga crew ng deck na tulungan sila sa loob at labas ng kanilang mga gamit. Madali ring bumalik sa mga bangka, dahil may napakatibay na hagdan na may madaling gamitin na mga hawakan. Ang karagdagang benepisyo ng mga side entry point ay ang paghihiwalay mula sa tambutso ng makina ng bangka, na malayo sa popa.

Private Affairs

Ang Wakatobi VII, isang dedikadong pribadong dive/snorkel boat, ay nagtatampok ng napakaluwag na covered deck na may kasamang shaded dining area, kitchen station, changing room na may banyo at shower, isang set ng mga sun lounge sa foredeck at isang fully open deck sa bubong. para sa pamamasyal o stargazing sa gabi.

Super Maluwag na Dive Boats 10 ng Wakatobi Super Maluwag na Dive Boats 11 ng Wakatobi

Kasama sa Wakatobi fleet ang dalawang sasakyang-dagat na partikular na itinayo upang tumanggap ng mga pribadong charter at magbigay ng mga indibidwal o maliliit na grupo ng tunay na personal na karanasan sa diving. Sa halip na full-length bench seating na makikita sa iba pang bangka ng resort, ang maluwag na covered deck ay may kasamang shaded dining area, forward sun lounge, kitchen station, at changing room na may full bathroom at shower. Ang isang espesyal na tampok ay isang upper deck, na maaaring gamitin para sa pamamasyal, pag-sunning, o pag-enjoy ng hapunan sa ilalim ng mga bituin. Higit pa tungkol sa mga pribadong bangka >dito.

Mga Lokal na Praktikal

Maaaring magtaka ka kung bakit ang isang nangungunang dive at snorkel resort gaya ng Wakatobi ay magpapatakbo ng isang fleet ng tila tradisyonal na Indonesian na mga ferry boat. Nasaan ang makinis na fiberglass launch na nilagyan ng isang pares ng throaty turbodiesel at kumikinang na riles ng metal?

Wakatobi VI na humihinto sa jetty ng resort.

Maraming dahilan kung bakit sila nagpunta sa tradisyunal na ruta, simula sa kanilang pangako sa pagpapanatili at pamamahala sa komunidad. Bilang bahagi ng misyon ng Wakatobi na makabuo ng benepisyong pang-ekonomiya para sa lokal na komunidad, sa halip na mag-import ng mga dive boat na gawa sa pabrika, inatasan nila ang mga lokal na tagabuo ng bangka na lumikha ng aming mga iconic na bangka.

Ang pagtatayo sa lokal ay hindi lamang nagpapanatili ng kita sa loob ng komunidad, nagbigay din ito ng ilang benepisyo sa kapaligiran. Ang pagpili ng sustainable woods kaysa sa fiberglass resins ay nagbawas sa mga emisyon na nauugnay sa construction, habang ang pagtatayo na malapit sa bahay ay nabawasan din ang carbon footprint na nilikha ng pag-import ng mga bangka mula sa malalayong lokasyon.

Higit pa sa "masarap sa pakiramdam" na mga aspeto ng lokal na pagtatayo, maraming praktikal na dahilan sa likod ng mga pagpili ni Wakatobi. Ang una ay pagiging maaasahan. Dahil ang mga bangka ay ginawa ng mga lokal na manggagawa, ang mga pagkukumpuni ay maaaring gawin nang mabilis at madali—walang paghihintay para sa pagmamay-ari na bahagi na mailipad mula sa isang pabrika na libu-libong milya ang layo. Bilang resulta, ang mga isyu sa mekanikal at pagpapanatili ay mas mahusay na hinahawakan ng kanilang koponan.

At pagkatapos ay mayroong kahusayan. Ang mahaba at medyo payat na hugis ng kanilang mga dive boat ay nagbibigay-daan sa kanila na mapatakbo ng isang makina, kumokonsumo ng mas kaunting gasolina, at lumilikha ng mas kaunting mga emisyon kaysa sa high-speed, turbo-diesel na paglulunsad. Ang mga bangka ng resort ay lumuwag sa bilis sa 17km/11mph range, na sapat na mabilis para sa aming istilo ng diving. Sa Wakatobi, karamihan sa mga site ay karaniwang sampu hanggang 30 minuto lang ang layo, at kahit na ang aming pinakamalayong mga site ay naaabot nang wala pang isang oras.

Dinadala tayo nito sa ikatlong benepisyo ng kanilang mga tradisyonal na disenyo, na kung saan ay kaginhawaan. Sa nakakarelaks na bilis na naglalakbay ang aming mga bangka, walang kumakabog o umuusad, at ang ingay ng makina ay nababawasan sa mababang burble na nagbibigay-daan para sa normal na pag-uusap. Ang mga disenyo ng katawan ng barko ay lubos na matatag sa parehong isinasagawa at kapag nagpapahinga sa isang mooring. Maaaring mag-relax ang mga pasahero habang papunta sa site at gumagalaw nang hindi kinakailangang hawakan ang mga handrail upang mapanatili ang kanilang balanse. At kahit na bihira silang makatagpo ng magaspang na tubig, ang matutulis na mga busog at matarik na profile ng mga bangka ng Wakatobi ay nagbibigay-daan sa kanila na magsuklay sa mga chop at wave na may madaling paggalaw.

Ang Elemento ng Tao

Isa sa laging nakangiting dive boat crew ng Wakatobi.

Ang isa sa pinakamahalaga at pinahahalagahang katangian ng mga bangkang pansisid ng Wakatobi ay hindi pisikal na elemento, ito ay elemento ng tao. Ang aming mga boat crew at dive staff ay lubos na ipinagmamalaki sa pagbibigay ng pinakamataas na antas ng personal na serbisyo at atensyon. Nagsisimula ito bago pa man sumakay ang mga bisita. Pinangangasiwaan ng dive staff ang lahat ng paglilipat ng kagamitan papunta at mula sa bangka at i-set up ang iyong mga gamit. Kung mas gusto mong mag-set up ng sarili mong gamit, ayos lang, at nandiyan kami para tumulong kung kinakailangan.

Ang buong dive team ay mahusay. Pagkatapos ng mga briefing, naramdaman ko na halos ma-navigate ko na ang mga site sa aking sarili, ganoon kasinsero at personalized ang mga paglalarawan."- Joe Bennett

Bago ang bawat pagsisid, ang mga gabay ng Wakatobi ay hindi lamang nagbibigay ng masusing briefing sa kung ano ang aasahan, ngunit tinatalakay din ang mga inaasahan sa bawat bisita, at iniangkop ang dive nang naaayon. Sa tubig, ang aming mga dive guide ay mga eksperto sa pagbibigay lamang ng tamang antas ng atensyon, kung naroroon man ito upang tulungan ang mga di-gaanong karanasan sa mga maninisid, na nagpapahintulot sa mas mahusay na mga maninisid na itakda ang bilis, o nagsisilbing mga dalubhasang critter spotter. Ang pantay na atensyon ay ibinibigay sa mga snorkeler, na kadalasang kasama ng mga maninisid sa maraming lugar sa marine preserve ng Wakatobi na may malalawak na mababaw na bahura.

Ang kaginhawahan at personal na atensyon ang nangunguna sa etos ng serbisyo ng Wakatobi, kasama na ang iyong mga karanasan sa dive boat, kaya ang iyong mga alaala sa bakasyon ay mas dakila.

Pagkatapos ng bawat dive, ang mga bisita ay bibigyan ng cooling, mint-scented towel at inaalok ng mga meryenda at inumin. Sasagutin din ng mga chef ng Wakatobi ang mga pangangailangan o kagustuhan sa pandiyeta sa mga bangka; kailangan lang magtanong ng mga bisita at sisiguraduhin nilang naroon ito bago umalis ang bangka sa jetty. Ito ay mga pagpindot na tulad nito na nagbibigay ng oras sa isang bangka ng Wakatobi nang higit pa sa isang pagitan sa ibabaw o isang kinakailangang panimula sa karanasan sa tubig. Sa katunayan, itinuturing ng maraming bisita ang nakakarelaks na oras na ginugugol sa pag-cruise papunta at mula sa mga dive site bilang isang lubos na kasiya-siyang bahagi ng pangkalahatang karanasan sa resort.

Kung hindi mo pa nararanasan kung gaano kasaya ang isang dive boat, pumunta sa wakatobi.com, i-book ang iyong pagbisita, at sumakay.