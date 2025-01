Wall to Wall Paradise ni Wakatobi

Kung mahilig ka sa wall diving, mapupunta ka sa wall-to-wall paradise sa Wakatobi

Kahit ilang beses mo na itong naranasan, ang unang sandali na iyon kapag naabot mo ang gilid ng isang manipis na pader sa ilalim ng tubig ay palaging magiging isang kapanapanabik. Isang segundo, ikaw ay palikpik sa isang mababaw na coral reef, sa susunod na ikaw ay sinuspinde sa gilid ng kalaliman. Ang topographic contrast na ito ay partikular na masigasig sa Wakatobi Dive Resort, kung saan marami sa mga dive site ang may kasamang mga matarik na pader na nagsisimula sa napakababaw na lalim - ilang mas mababa sa 10 talampakan ang lalim at bumulusok sa isang patayong trajectory hanggang sa lalim na lampas sa tinatanggap na mga limitasyon ng sport diving. Samahan kami para sa virtual wall flying dive adventure na ito na patayo.

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

Sa Edge

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. Photo ni Didi Lotze

Ang kapitan ng dive boat ay malumanay na nagmamaniobra malapit sa gilid ng bahura. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa kalmadong ibabaw ng tubig, na nagbibigay ng isang dramatikong sulyap sa kung ano ang nasa ibaba. Ang kaibahan ay napakaganda sa pagitan ng malalim na hypnotic blue ng karagatan at ang biglaang pagtaas ng taluktok ng bahura na mukhang mababaw para makatayo. Sa pagtingin sa gilid, maaari mong sundan ang malaking bahagi ng manipis na mukha ng pader sa isang magandang paraan pababa sa malinaw na kristal na tubig.

Isang panghuling pag-check ng gear at isang higanteng hakbang mamaya ay haharap ka sa isang mababaw na lupain sa itaas at sa kalaliman sa ibaba habang nagsisimula kang bumaba na may banayad na pagbuga ng iyong BCD. Sa daan, isang malaki, makulay na jade green anemone kasama ang host ng clownfish na malapit sa gilid ng pader ay nakapansin sa iyo, ngunit maaari silang maghintay. Sa ngayon, oras na para bisitahin ang basement. Sa gilid ng iyong buddy at iyong dive guide, bumaba kayong tatlo sa pormasyon na parang mga skydiver na malayang bumabagsak sa slow motion. Naglalakbay sa isang masayang bilis ng iyong dive computerAng mga malalim na pagbabasa ni ay nagsisimulang tumama sa triple digit habang kasabay nito, ang tanawin ay sumailalim sa ilang kapansin-pansing pagbabago.

Mga espongha sa madilim na mundong ito upang magkaroon ng mga kamangha-manghang hitsura.

Dito, protektado mula sa pagkilos ng surface wave at storm surge, lumalaki ang mga bagay. Ang mukha ng pader ay natatakpan ng mga kakahuyan ng malalambot na malalambot na mga coral tree at sea fan na mas malawak kaysa dalawang beses sa iyong nakaunat na mga braso. Ang mga espongha sa mas madilim na mundong ito ay nagsisimulang kumuha ng mas kakaibang sukat, tulad ng mga espongha ng bariles na lumaki nang mas malaki kaysa sa aktwal na bariles. Nais mong nag-set up na mag-shoot ng wide-angle ngayong umaga, ngunit muli, marami pang pader na hindi mo mabilang, at siyempre, may ilang misteryosong nilalang na sisilong sa mga siwang ng dingding.

Diver na may red sea fan at whip corals. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Sawa Reef system. Nagtatampok ang Pinki's Wall ng malalaking espongha ng bariles at malalaking gorgonian sea fan na tumutubo sa mga ledge, na lahat ay nagtataglay ng iba't ibang mga nilalang.

Mabilis na sumakay sa ilang pader ng Wakatobi dito

Mayroon ding ilang uri ng isda na hindi mo napansin sa ilan sa mga mas mababaw na dive, tulad ng anthias at basslets na may mga striped marking o batik-batik na pattern ng kulay sa matingkad na kulay na halos nakuryente. Isang pagsabog ng paggalaw at kulay ang nakakakuha ng iyong mata. Ito ay isang maliit na kulay kahel at kulay-rosas na isda na humahawak malapit sa dingding, pagkatapos ay pana-panahong dumadaloy bukas na tubig, naglalagablab nito palikpik at tila nagiging mas maliwanag na kulay ng orange, pink at purple. Sa paggunita sa isang pre-dive briefing, kinikilala mo ito bilang isang male flasher wrasse, na naglalayong maakit ang atensyon ng isang potensyal na kapareha.

Isang Wakatobi dive guide ang nakakaakit ng iyong atensyon sa pamamagitan ng "come over" motion. Siya ay lumulutang malapit sa isang malaking gorgonian, itinuturo kung ano ang hitsura, mabuti, mas maraming mga sanga ng gorgonian. tignan mo. Pagkatapos ay tumingin ng mas malapit. Wala. Pagkatapos, sa wakas, makikita mo ito: isang maliit na seahorse, sapat na maliit upang ilagay sa iyong kuko, na may kulay at texture na perpektong ginagaya ang gorgonian host nito. Maaari mong idahilan kung hindi mo nakikita ang maliit na nilalang na ito. Napakaperpekto ng camouflage ng pygmy seahorse kaya hindi natuklasan ng mga siyentipiko ang karamihan sa mga species hanggang pagkatapos ng taong 2000.

Ang isang sulyap sa isang perpektong camouflaged na pygmy seahorse ay isang tanawin na bihirang makalimutan. Ang batang ito ay nakuhanan ng larawan sa Fan 38 East, isang signature Wakatobi wall na kilala sa napakaraming sea fan nito.

Ang iyong photographic na pagsusumikap na makuha ang maliit na lalaki ay nagsisimula upang makuha ang pinakamahusay sa iyo habang sinusubukan mong manatiling matatag na tila wala sa ibaba mo. Ngunit, bago maganap ang anumang pagkabigo, ang iyong gabay ay humakbang upang kumilos bilang isang tripod ng tao. Sa pamamagitan ng isang kamay na nakahawak sa isang piraso ng walang buhay na bato, ang isa ay nasa ilalim ng iyong braso o sa tuktok ng iyong tangke, ang gawain ay biglang naging madali. I-click ang shutter, at mayroon ka sa kanya. Habang itinuturing mo ang iyong sarili na masuwerte na nakakita ng isa, tandaan na pasalamatan ang iyong dive guide para sa kanyang matalas na mata at sa kanyang patuloy na pagtulong.

Middle Grounds: Pagbisita sa Sinaunang Shoreline ng Wakatobi

Tila tumigil ang oras habang nakahawak ka sa tabi ng matayog na mukha ng pader. Ngunit ang orasan ng nitrogen ay tumatakbo, at marami pang makikita. Ang iyong gabay ay humahantong sa iyo sa isang mabagal na pataas na pagtawid patungo sa mas intermediate na kalaliman, kung saan ang mukha ng pader ay may marka ng isang malawak na network ng mga undercut at cavern na puno ng anino. Sa isang pagtatanghal sa gabi sa Longhouse ilang gabi ang nakalipas, ipinaliwanag ng tagapamahala ng dive center na ang mga seksyon ng pader sa loob ng lalim na ito ay hinubog ng pagkilos ng alon libu-libong taon na ang nakararaan, noong mas mababa ang lebel ng dagat.

Pababa sa paligid ng 100-foot (30.5 metro) depth range diver ay madalas na dumarating sa mga overhang at ledge sa gilid ng pader na hinubog ng pagkilos ng alon libu-libong taon na ang nakararaan, noong mas mababa ang lebel ng dagat.

Ang mga sinaunang pagguho na ito ay nagbibigay na ngayon ng kanlungan para sa iba't ibang mga reclusive na nilalang, na inihayag sa pamamagitan ng isang maingat na diskarte at ang matalinong paggamit ng isang maliit na dive light. Ang telltale antennae bilang lobsters project mula sa isang siwang, isa pang recess ang nagpapakita ng berdeng pagong.

Topping kung off

Ang pag-usad ng mas mababaw hanggang sa lalim ay mananatili ang karamihan para sa isang safety stop ang pagsisid ay malayo pa rin matapos. Isang mabilis na sulyap sa iyong computerIpinapakita ng display ni ang iyong natitirang walang tigil na oras ay hindi pa nagsimulang umabot ng mga solong digit. Ipinapakita ng iyong pressure gauge na mayroon ka pa ring komportableng reserba para magpatuloy at masulit ang trademark ng Wakatobi na 70 minutong mga profile.

Ang pag-akyat sa mas mababaw na kalaliman ay nangangahulugan ng mas maraming sikat ng araw habang nagsisimulang mag-iba ang hitsura ng bahura. Photo ni Walt Stearns

Kaya, gagamitin mo ang huling sampu hanggang 15 minuto sa pagtuklas sa coral na sakop ng mababaw na talampas ng bahura. Bumalik sa itaas, ang reef ay may kakaibang hitsura sa malakas na sikat ng araw. Ang malalaking red at orange gorgonians at sea fan ay pinapalitan ng mga patch ng leather coral at masalimuot na pormasyon ng plate at tabletop coral. Sa malapit nang pagbaba ng tubig, ang mga korales ay tumataas halos sa ibabaw, at ang kanilang mga repleksyon ay nasasalamin sa kalmadong mababaw na tubig, na lumilikha ng isang surreal na dobleng pagkakalantad ng bahura.

Matapos humanga sa malaking larawan, babalik ang iyong atensyon sa mga detalye habang sinisimulan mo ang pangangaso sa mga taluktok at lambak ng coral crest. Isang paaralan ng mga itim na triggerfish, na karaniwang tinutukoy bilang mga itim na durgon, na dumadaan, ang kanilang pectoral at dorsal palikpik umaalon na may isang flapping motion na mas katulad ng paglipad kaysa paglangoy.

Dumaan ang isang paaralan ng triggerfish, ang kanilang pectoral at dorsal palikpik umaalon na may isang flapping motion na mas katulad ng paglipad kaysa paglangoy.

Ang pagtingin sa iyong gabay ay nag-uudyok sa inyong dalawa na umakyat at lumabas palayo sa bahura upang masundo ka ng bangka. Iyong computer sabi ng 74 minuto na ang lumipas sa panahon ng pagsisid. Bumalik sa board, habang nakatingin ka sa gilid para hanapin ang cuttlefish na nagpaalam sa iyo, ang iyong guide ay kumikislap ng isang malaking matingkad na ngiti at nagtanong, “ready for another dive?” Napagtanto mo na marami pang pagkakataon upang matuklasan ang mga palihim na mangangaso na ito at ang marami pang kamangha-manghang mga nilalang na tinatawag na tahanan ng mga pader ng Wakatobi.

Para sa karagdagang impormasyon sa Wakatobi Dive Resort, bisitahin ang https://www.wakatobi.com