Turkey Beach ng Wakatobi – Dive Site #1

Kung ang dive site ng Wakatobi na Turkey Beach ay hindi tungkol sa mga turkey, kung gayon tungkol saan ito?

Ang ilan sa mga pasyalan na makikita mo sa Turkey Beach ay kinabibilangan ng malalaking white-spotted pufferfish (Arothron hispidus), golden spadefish (Platax boersii) at siyempre mga green sea turtles (Chelonia mydas).

Tumingin sa mapa ng Wakatobi's Reefs at mapapansin mo na ang dive site na kilala bilang Turkey Beach ay nakalista bilang #1. Makatuwiran iyon, dahil — i-save para sa Bahay Reef — isa ito sa dalawang pinakamalapit na pinangalanang site sa jetty ng resort. Gaano ito kalapit? Kung nakaupo ka kasama ang iyong kape sa umaga sa restaurant sa karagatan ng Wakatobi na nakatingin sa ibabaw ng tubig, makikita mo mismo sa simula nito.

Ang mga bisitang tumutuloy sa bagong Turtle Beach Bungalows ng Wakatobi ay magkakaroon din ng view ng site na ito mula sa kanilang veranda, dahil ito ay matatagpuan sa katimugang gilid ng resort grounds. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, mayroong puting-buhangin na dalampasigan sa kahabaan ng baybayin, at ito ay isang paboritong site para sa mga pamilyang naghahanap ng lugar para sa paglangoy o snorkel para sa mga kabataan.

Ang dive site ng Wakatobi na Turkey Beach ay isang pagpapatuloy ng parehong reef system na bumubuo sa House Reef complete coral covered reef slope at vertical walls.

Mula sa pananaw ng diving at snorkeling, ang Turkey Beach ay talagang pagpapatuloy ng parehong reef system na bumubuo sa House Reef. Ang inshore na rehiyon, na mas malaki kaysa sa House Reef ay pinangungunahan ng malawak na kalawakan ng mga seagrass bed na 1 hanggang 3 metro ang lalim. Sa labas, ang talampas ay nagbabago ng komposisyon sa isang mayaman at buhay na buhay na coral reef na gumagawa ng katulad na biglaang pagbagsak sa kailaliman, ngunit may ilang banayad na pagkakaiba sa topograpiya nito.

Sa halip na magkaroon ng halos patayong profile na patuloy na tumatakbo, ang reef face ay pana-panahong nagbabago ng tempo mula sa pader patungo sa matarik na dalisdis at pabalik muli. Habang gumagalaw ka sa mukha nito, makakakita ka ng isang wonderland ng matitigas at malambot na korales, at mga espongha, mula sa tuktok ng bahura (sa lalim na 2 hanggang 3 metro) pababa sa 50-metro na marka.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Kapag ang mga agos ay tumama sa kanilang zenith, ang mga paaralan ng mga isda ay nagtitipon upang pakainin malapit sa tuktok ng bahura. Sa pagitan ng mga makukulay na anthias at fusilier ay tumatakbo sa kanilang mga pagtatangka na kumain nang hindi nagiging isa. Sa anumang oras, maaari kang makatagpo ng dumaraan na eagle ray o dalawa o isang roaming school ng humphead parrotfish. Ang isang mas malapit na pagtingin sa mga fold at crevices ng reef ay magpapakita ng malawak na hanay ng mga crustacean at iba pang invertebrates.

Ang Turkey Beach ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na site sa Wakatobi marine preserve upang makahanap ng mga pagong.

Ang berdeng pawikan (Chelonia mydas) ay nanirahan sa bahura sa Turkey Beach para matulog.

Dagdag pa sa pagkakaiba-iba na ito ng marine life, karamihan sa lupain ay puno ng mga mababaw na overhang at undercut, na nagbibigay sa maraming residenteng berdeng pawikan sa site ng mga maaliwalas na lugar upang umidlip. Sa katunayan, ang Turkey Beach ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na site sa Wakatobi marine preserve upang makahanap ng mga pagong. Araw o gabi, makakatagpo ang mga maninisid ng malusog na populasyon ng mga berdeng pawikan. Sa high tide, pumapasok sila sa mababaw na dagat upang kumagat sa mga seagrasses, at sa mas malalim na mga dalisdis, maaaring samahan sila ng ilang hawksbill turtles na umuusok sa mga espongha.

Dahil sa dami ng mga pagong na natagpuan sa site na ito, maaaring magtaka ka kung bakit hindi ito pinangalanang Turtle Beach? Ang sagot ay may kinalaman sa multi-lingual na katangian ng mga kliyente ng Wakatobi. Noong mga unang araw ng resort, ang isang bisita mula sa Germany ay nabighani sa maraming sea turtles na nakatagpo sa isang dive ngunit nagkaroon din ng ilang mga hamon sa pag-unawa kung paano sabihin ang "turtle" sa English, at napagkamalan silang tinukoy bilang "turkeys." Mula noon, natigil ang pangalang Turkey Beach.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Katulad ng House Reef, ang mga agos sa Turkey Beach ay maaaring mag-iba-iba sa lakas at direksyon, na umaagos sa hilaga at timog batay sa ikot ng tubig. Bilang resulta, walang mooring buoy sa site na ito, at lahat ng dives ay isinasagawa bilang drifts. Depende sa lakas ng agos, ang mga plano sa pagsisid ay maaaring may kasamang banayad na pag-anod o maging mas kapana-panabik.

Bilang karagdagan sa mga regular na naka-iskedyul na pagbisita ng mga dive boat ng resort, ang Turkey Beach ay pinaglilingkuran ng mga taxi boat ng Wakatobi. Kapag umaagos ang agos sa hilaga, maaaring sumakay ang mga diver ng limang minutong biyahe sa taxi boat papunta sa site, pagkatapos ay mag-enjoy sa pinahabang drift dive na magbabalik sa kanila sa jetty ng resort.

Sa pagitan ng pagiging malapit nito sa resort at kung ano ang inaalok nito, ang Turkey Beach ay isa sa mga sikat na night diving site ng Wakatobi. Pagsapit ng dilim, malamang na makikita mo ang mga pagong na nakatago sa ilalim ng pasamano na natutulog. Makikita mo rin ang karaniwang cast ng mga nocturnal creature, kabilang ang lionfish sa pangangaso, pugita dumulas sa mga korales, mga pusit na nagpapatrol, mga parrotfish na nakasuksok sa kanilang mauhog na cocoons at lahat ng uri ng mga alimango na umaaligid.

Araw o gabi, isang kasiya-siyang karanasan ang pagsisid sa Turkey Beach, at nananatili itong isa sa mga pinakagustong dive site ng Wakatobi.

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa Wakatobi sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang blog - Daloy ng Wakatobi

Magtanong tungkol sa isang paglalakbay bisitahin ang pahina ng booking-trip-enquiry dito