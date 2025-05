Wakatobi's Fascinating House Reef Regulars

Narito ang isang maliit na sampling ng kung ano ang makikita sa Wakatobi's House Reef. At gaya ng mapapatunayan ng maraming diver at snorkelers na nakaranas ng underwater menagerie na ito ng marine life, talagang karapat-dapat ito sa titulo nito bilang World's Best Shore Dive.

Wakatobi's House Reef sumasaklaw sa isang malawak na lugar ng seagrass meadows at mababaw na coral formations na nasa pagitan ng beach at isang matarik na coral rampart na bumubulusok sa kailaliman. Ang mga underwater photographer at critter watchers ay kilala na naglalaan ng mga araw at kahit na linggo sa paggalugad sa malawak na site na ito, dahil ito ay tahanan ng napakaraming marine life. Ang isang kumpletong listahan ng mga nahanap ay maaaring punan ang isang libro, ngunit para sa kapakanan ng kaiklian, narito ang pitong regular na House Reef na gumagawa para sa kaakit-akit na panonood at magagandang photo ops.

Ang Odd Couple ni Wakatobi

Ang hipon ni Randall (Amblyeleotris randalli) ay karaniwang ipinares sa Alpheus randalli shrimp.

Ang maingat na paghahanap ng buhangin o mga durog na bato sa House Reef ay maaaring magbunyag ng sariling "Odd Couple" ni Wakatobi. Ang hipon ng Randall's shrimp goby (Amblyeleotris randalli) ay isang isda na naninirahan sa burrow na hindi kalakihan sa gawaing bahay. Hindi tulad ng jawfish at iba pang species na naghuhukay ng sarili nilang mga tirahan sa seabed, hinahayaan ng matalinong maliit na isda na ito na magtrabaho ang kasama nito. Kapag nakita mo ang isa sa mga natatanging may guhit na isda na ito, malamang na makakita ka ng maliit na hipon sa gilid nito. Ang crustacean na ito ang umaako sa responsibilidad sa pagtatayo at pagpapanatili ng kanilang pinagsasaluhang tirahan sa ilalim ng lupa. Bilang kapalit ng pag-aalaga ng pautang, tinatangkilik ng malapit-nabulag na hipon ang maingat na proteksyon ng matalas na mata na goby, na nagpapanatili ng isang peripatetic scan ng paligid habang ang hipon ay nagpapagal sa pag-alis ng mga labi.

Convict Labor

Ang ilang mga diver ay tinatawag silang convict blennies (Pholidichthys leucotaenia), ang iba ay nagsasabing engineering gobies. Malamang na makakatagpo ka ng mga juvenile ng species na ito, dahil bumubuo sila ng mga paaralan na umaabot sa daan-daan upang dugtungan ang mga reef na kumakain ng algae.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Pamilya Pholidichthyidae

Maaaring mapagkamalan ang mga batang ito na may guhit na hito, dahil ginagaya nila ang mga marka ng napaka-nakakalason na species na ito upang lokohin ang mga magiging mandaragit. Ang mga nasa hustong gulang ay higit na nakakubli, na ginugugol ang halos lahat ng kanilang araw sa pagsilip mula sa bukana ng mga lagusan na kanilang hinuhukay sa buhangin - kaya ang engineering reference. Kung magkataon na makakita ka ng isang nasa hustong gulang na lumitaw, mauunawaan mo ang pangalan ng nahatulan, dahil ang mga mature na isda ay kumukuha ng mga profile na parang igat na may mga natatanging puting guhit sa isang itim na background, katulad ng klasikong damit sa bilangguan.

Ang Cleaning Con

Isang pares ng bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) na kumukuha ng mga parasito sa isang goatfish.

Ang itaas na kalawakan ng Wakatobi's House Reef ay sakop ng mga istasyon ng paglilinis kung saan ang mas malinis na wrasse ay sumasayaw at kumaripas ng takbo para makaakit ng mga customer. May kasamang built-in na antas ng pagtitiwala kapag huminto ang isang reef predator na nakanganga ang mga panga, na nagbibigay-daan sa isang phalanx ng maliliit na isda at hipon na dumagsa sa katawan nito at sa bibig upang alisin ang mga parasito, patay na balat at nakakagambalang mga impeksiyon.

Ngunit mayroong isang mapanlinlang na tao ng mga bahura na nagsasamantala sa etos ng istasyon ng paglilinis.

Bluestriped Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Ginagaya ng blue-striped fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) ang hitsura at gawi ng isang juvenile bluestreak cleaner wrasse. Ngunit sa halip na pumili ng mga parasito, ang fangblenny na ito ay kumakain ng laman. Ang mga pangil ng pangalan ng isda na ito ay maaaring maglabas ng nakakamanhid na kamandag na naglalaman ng mga opioid na tulad ng morphine na pumipigil sa biktima na hindi makaramdam ng pagkagat.

Bituin A Ay Ipinanganak

Gumawa ang Hollywood ng isang bituin mula sa isang maliit na matingkad na asul na isda na pinangalanang Dory. Mahahanap mo ang kanyang real-world na katapat sa Wakatobi's House Reef, kahit na maaaring nalilito ka tulad ng cartoon character pagdating sa mga pangalan. Ang palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus) bilang napupunta sa pangalan ng regal blue tang, flagtail surgeonfish, at letter-anim na isda ay ilan lamang sa halos dosenang mga pangalan na nakilala sa isdang ito.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Sa anumang pangalan, hindi nagkakamali ang natatanging indigo at navy-blue na pattern ng kulay na ginagamit ng mga nasa hustong gulang ng species. Katulad ng iconic ng kulay nito ay ang matangos, mala-nguso na ilong ng surgeonfish na ito, maliit na bibig at makikinang na ngipin. Ang maliit na gawaing ngipin na ito ay ginagamit upang alisin ang maliliit na piraso ng algae mula sa mga korales at bato, na nagbibigay sa mga tunay na kamag-anak ni Dori ng mahalagang papel sa pagpapanatiling walang mga korales mula sa paglaki ng algal.

Claws of Fury

Peacock Mantis Shrimp (Odontodactylus scyllarus)

Ang kanilang mala-alien na mukha at iridescent na stalk-set na mga mata ay ginagawang paborito ng macro photo ang hipon ng mantis. Ang pinakasikat ay ang makulay na peacock mantis, na maaaring tamaan ang biktima nito ng mga suntok na may katumbas na suntok na katumbas ng 22-kalibreng bala. Ngunit ang mga nakamamatay na smasher na ito ay hindi lamang ang mga stomatopod na gumagala sa House Reef. May isa pang miyembro ng mantis clan na umaatake nang may pantay na bangis, at ito ay isang slasher. Sa halip na basagin ang bukas na matigas na kabibi na biktima, ang spearing mantis shrimp ay tumutusok ng mga isda at iba pang malambot na katawan na nilalang na may napakabilis na kidlat na paglalagay ng mga dugtong nito na may barb-tipped.

Nagtatago sa Plain Sight

Octopus cyanea, kilala rin bilang big blue octopus o day octopus.

Ang malaking asul na octopus (Octopus cyanea), na kilala rin bilang day octopus para sa kanilang pang-araw-araw na pag-uugali ay paborito ng mga snorkeler at diver. At habang ang paglalantad sa malambot at hindi protektadong laman nito sa liwanag ng araw ay maaaring mukhang isang mapanganib na kasanayan, ang octopus na ito ay may plano: hindi ka makakain ng hindi mo nakikita. Bagama't karamihan sa lahat ay may talento sa visual na panlilinlang, ang day octopus ay partikular na sanay sa pagbabalatkayo, na kayang baguhin ang parehong kulay at texture ng balat nito sa maikling pagkakasunud-sunod sa isang halos perpektong tugma ng paligid nito. Ang kakayahang ito ay nagsisilbing kapwa upang pigilin ang mga magiging mandaragit at upang itago ang octopus mula sa sarili nitong mga biktima. Naitala ng mga tagamasid ang mga day octopus na nagbabago ng kanilang hitsura nang higit sa 100 beses sa loob ng ilang oras.

Grazers at Munchers

Halos garantisado ang mga pagong na makikita sa Wakatobi's House Reef, at mayroong dalawang uri ng hayop na malamang na makatagpo mo. Ang mga batang berdeng pawikan ay naghahanap ng mga damo malapit sa baybayin, humahabol sa dikya at ginagamit ang kanilang mga tuka upang dredge ang seabed sa paghahanap ng maliliit na crustacean at invertebrates.

Malaking berdeng pagong na kumakain sa mga sea grass sa mababaw

Sa bandang huli ng buhay, lilipat sila sa isang vegetarian diet at manginain sila sa mga damo sa dagat. Ang mga green sea turtles ay may mahalagang papel sa kalusugan ng seagrass ecosystem dahil kinakagat nila ang mga itaas na bahagi ng mga damo nang hindi nakakagambala sa mga ugat ng halaman, na nagsisilbing pagpapabuti ng kalusugan at paglaki ng mga seagrass bed.

Ang Hawksbill Turtle ay tumitingin sa dome port ng camera ng isang photographer.

Lumipat sa slope ng reef at mas malamang na makatagpo ka ng hawksbill turtle. Ang mga Hawksbill ay nag-e-enjoy sa mas sari-saring diyeta kaysa sa kanilang mga vegetarian na pinsan, at kakain ng halo-halong menu ng mga espongha, anemone, algae, pusit at hipon. Madalas silang kumakain sa paligid ng mga tambak ng bato, gamit ang kanilang makikitid na ulo at mala-tuka na panga upang maabot ang mga sulok at siwang.

Dartfish Trifecta

Gamit ang nakakasilaw na hanay ng mga kulay ng bahaghari, ang dartfish ay kabilang sa mga pinakamakulay na nahanap sa Wakatobi reef. Ngunit ang mga tubig ng isda at mga photographer na lumalapit nang masyadong agresibo ay malapit nang matuklasan ang katangian ng pangalan ng mga madaling matakot na naninirahan sa ibaba. Sa unang pahiwatig ng problema, ang dartfish ay babalik sa mga hiniram na kanilang hinuhukay sa buhangin o mga durog na seabed.

Ang mga tagamasid ng Dartfish ay may tatlong opsyon sa Wakatobi. Ang una ay ang Two-tone Dartfish (Ptereleotris evides) ay karaniwang matatagpuan sa mababaw na reef, na ginagawa itong isang mainam na paghahanap para sa mga snorkeler. Ang mga isdang ito ay kabilang sa pinakamalaking species ng dartfish, na lumalaki hanggang 6 na pulgada ang haba.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Maaaring hanapin ng mga diver na nakipagsapalaran sa gitnang kalaliman na 6 hanggang 15 metro ang fire dartfish (Nemateleotris magnifica), na kadalasang makikita nang magkapares, at may kakaibang kulay na parang apoy mula sa gitnang bahagi hanggang sa buntot.

Pares ng Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Mas malalim pa rin ang pinalamutian na dartfish (Nemateleotris decora) na pinapaboran ang mga istante na natatakpan ng buhangin at gullies sa mga dalisdis ng bahura sa lalim mula 15 hanggang 30 metro.

Isang pares ng Pinalamutian na Dartfish (Nemateleotris decora)

Marangyang Lashes

Ang flathead ni De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), mas karaniwang tinatawag na crocodilefish.

Mayroong isang palihim na mangangaso na naninirahan sa mga bahura ng Wakatobi, ngunit karamihan sa mga maninisid ay lalangoy lampas mismo sa isdang ito nang hindi napapansin ang presensya nito. Tulad ng kanilang namesake reptile, ang crocodilefish ay isang ambush predator na gumugugol ng halos lahat ng oras nito na nakahiga nang hindi gumagalaw sa isang reef outcropping, matiyagang naghihintay para sa isang pagkain na lumangoy sa loob ng saklaw ng isang well-timed lunge. Ang mga isdang ito ay dalubhasa sa pagbabalatkayo at kayang iakma ang kulay at pattern ng kanilang katawan upang tumugma sa kanilang kapaligiran.

Ang mata ng isang Crocodilefish

Nagtagumpay din ang Crocodilefish sa isa sa mga mas karaniwang pamigay na sumasalot sa mga stealth hunters — ang mga mata. Upang itago ang kanilang matalas na mukha, ang mga isdang ito ay lumalaki nang mahaba, tulad ng mga pilikmata na kilala bilang lappet. Ang iregular, lacy na hugis ng mga lappet growth na ito ay nakakatulong upang masira ang madilim, mapanimdim na mga contour ng mga mata, na maaaring alertuhan ang potensyal na biktima sa presensya ng predator na ito.

Hindi Talaga Ako Nangangagat

Bagama't madalas na makikita sa ilang dive site sa Wakatobi, ang isa sa mga pinakanakamamatay na mangangaso sa tubig ay hindi talaga isang reef dweller. Ang mga banded sea kraits ay talagang mga reptilya na humihinga ng hangin na naninirahan sa pampang at gumagawa ng nakakapigil na paghinga sa mga korales at seagrass bed. Ang sea krait ay maaaring manatili sa ilalim ng tubig nang hanggang kalahating oras, kung kailan sapat na oras upang mahanap ang biktima at magbigay ng nakamamatay na nakakaparalisadong kagat.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) na pinakakilala sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging itim na banda na tumatakbo sa buong haba ng kanilang katawan..

Ang lason ng sea krait ay sampung beses na mas malakas kaysa sa cobra, ngunit ang mga maninisid ay walang gaanong kinatatakutan. Ang mga ahas na ito ay hindi agresibo — kahit na napakawalang saysay na sundutin ang isang daliri nang napakalapit sa isang nagbabantang paraan. Ang Wakatobi ay tahanan din ng isang impostor. Ang mga banded snake eel ay nagpapakita ng parehong magkakaibang puti-at-itim na mga banda ng sea krait, na umaasa sa visual na misdirection na ito upang lokohin ang mga magiging mandaragit. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita ng mga banayad na pagkakaiba, dahil ang katawan ng krait ay mas bilugan, at mayroon itong maliit, napurol na ulo.

