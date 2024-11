Ang Mga Kamangha-manghang Hayop ng Wakatobi at Kung Saan Sila Matatagpuan

Diver na bumababa sa isa sa maraming wall dive site sa Wakatobi.

Ang maliliit na bagay ay isang malaking atraksyon sa Wakatobi.

Ang malinis na bahura ng Wakatobi ay tahanan ng kamangha-manghang koleksyon ng maliliit at makulay na anyo ng buhay-dagat, na labis na ikinatuwa ng mga critter spotters at macro. pagkuha ng larawan mga mahilig.

Pindutin dito para magbasa pa tungkol sa ilan sa mga nangungunang dive site ng Wakatobi

Ang mga dive guide ng Wakatobi ay mga dalubhasa sa paghahanap at pagturo ng maliliit na kayamanan na ito, ngunit maaari kang gumawa ng ilang medyo produktibong critter spotting nang mag-isa — kailangan mo lang malaman kung saan titingin.

Mga Kasama sa Kuwarto ni Nemo

Flase clown anemonefish with their host anemone.

Maghanap ng sea anemone at malamang na makatagpo ka ng ilan sa mga pinsan ni Nemo. Pagkatapos mong kumuha ng ilang kinakailangang larawan ng mga makukulay na clown fish na ito, magtagal nang kaunti at tingnang mabuti ang mga umaalon na galamay.

Pair of porcelain crabs (Family Porcellanidae) on an anemone.

Bagama't malamang na makakahanap ka ng isang porcelain crab (Family Porcellanidae) o dalawa, maaaring mangyari ang isang Harlequin Crab (Lissocarcinus laevis) pati na rin ang paghahanap ng mga scrap ng pagkain mula sa natitirang hapunan ng host nito.

Harlequin Crab (Lissocarcinus laevis)

Bilang kapalit ng mga libreng pagkain at proteksyon na ibinibigay ng mga galamay ng anemone, ang mga alimango na ito ay nagbibigay din ng mahalagang serbisyo sa pag-alis ng labis na uhog at patay na tisyu mula sa katawan ng anemone.

At pagkatapos ay ang hipon. Nagho-host ang mga anemone ng makulay na koleksyon ng mga misteryosong crustacean. Nakuha mo na ang iyong white-spot anemone shrimp (Periclimenes brevicarpalis) na napupunta rin sa napakagandang anemone shrimp, peacock-tail shrimp, at clown anemone shrimp, at ang maganda ngunit sa kasamaang-palad na pinangalanang Scarlet skunk cleaner shrimp (Lysmata amboinensis), ilang.

White spot anemone shrimp (Periclimenes brevicarpalis) na tinatawag ding Peacock-tail anemone shrimp.

Scarlet skunk cleaner shrimp (Lysmata amboinensis), tinatawag ding scarlet Lady at scarlet striped cleaner shrimp.

A Squat Shrimp (Thor amboinensis) also called a Sexy Shrimp as they often wave the tails.

Ang isang paboritong mahanap ay ang seksing anemone na hipon (Thor amboinensis) – pinangalanan ito para sa nagpapahiwatig na pag-indayog ng buntot nito upang gayahin ang umaalon na pagkilos ng mga galamay ng anemone.

Mga Paborito ng Fan

Ang mga Sea Fans ay makikita sa lahat ng dako sa Wakatobi walls at outer reef slope. Ang mga flattened soft corals na ito ay nagpapalawak ng mga sumasanga na network ng mga polyp upang makakuha ng isang smorgasbord ng kasalukuyang-driven na plankton. At hindi lang sila ang naghihintay na tamasahin ang nakakaaliw na piging na ito ng maliliit na meryenda. Ang mga tagahanga ng dagat ay ang lugar upang mahanap ang ilan sa mga pinakamagagandang miniature ng Wakatobi – ang mga pygmy sea horse. Ang mga maliliit na lalaki na ito ay napakahusay sa pagtatago na sila ay nanatiling hindi kilala sa agham hanggang sa ilang taon na ang nakalipas.

Bargibant pygmy seahorse (Hippocampus bargibanti)

Ang pygmy seahorse ng Pontoh (Hippocampus pontohi)

Sa ngayon, may pitong kilalang species ng pygmy sea horse sa karagatan, lima sa mga ito ay matatagpuan sa mga sea fans ng Wakatobi. Kailangan ng matalas na mata upang mahanap ang isang pygmy, at madalas silang lumalaki nang hindi mas malaki kaysa sa isang kuko ng tao at mahusay na pagbabalatkayo sa sport na tumutulong sa kanila na makihalubilo sa kanilang host. Ang magandang balita ay ang mga pygmy ay nananatiling malapit sa bahay at maaaring gugulin ang kanilang buong buhay sa iisang sea fan. Humingi lang ng tulong sa isang dive guide, at malamang na maidirekta ka nila sa tamang sangay.

Perpetual Motion Predators

Ang mga kumpol ng mga tagahanga ng dagat ay isang paboritong pinagmumulan ng longnose hawkfish (Oxycirrhites typus). Ang natatanging red-and-white crosshatch patterning ng matalas na mata na munting mandaragit na ito ay ginagawa itong paboritong paksa para sa mga photographer sa ilalim ng dagat. Bagama't maaari silang lumaki sa mga sukat na tatlo hanggang apat na pulgada, maaaring mahirap makita ang hawkfish, dahil ang kanilang pattern ng kulay ay perpektong pinagsama sa mga sanga ng pula o orange na gorgonian. Patuloy na maghanap, dahil hindi magtatagal para sa isang hawkfish na ibigay ang posisyon nito.

Longnose hawkfish (Oxycirrhites typus) can be found on sea fans and black coral trees.

Hindi tulad ng karamihan sa mga ambush predator, ang hawkfish ay isang mangangaso na patuloy na gumagalaw, madalas na humihinto sa loob lamang ng maikling pagitan bago muling pumwesto sa susunod na lugar sa patuloy na paghahanap ng biktima. Ang isang matagumpay na diskarte para sa pagmamasid at pagkuha ng larawan ng isang hawkfish ay upang itala ang huling-kilalang posisyon ng isda at maghintay. Ang Hawkfish ay may ugali na bumalik sa mga paboritong ambush point sa regular na batayan, at doon mo maaagaw ang shot. Huwag mo lang subukang lumapit, baka mawala ito sa isang iglap.

Naka-wire In

Maaaring kailanganin mong sumisid nang kaunti para makakita ng sea whip goby (Genus: Bryaninops), dahil halos eksklusibo ang mga ito sa isang uri ng black wire coral na mas gusto ng kaunting lalim. Kaya't hindi ka lamang maghahanap sa mababang liwanag, maghahanap ka ng isang maliit at madalas na nakatigil na isda na halos hindi nakikita. Ang mga sea whip gobies ay may mga translucent na katawan na nagsasala ng liwanag sa paligid upang tumugma sa kulay ng kanilang paligid, at ang kanilang katawan ay mga sports horizontal bar na gayahin ang mga nakausling polyp ng kanilang coral perch. Ang mga karagdagang adaptasyon ay kinabibilangan ng mga hasang na nakalagay sa ibabang bahagi ng katawan para sa minimal na visibility, pelvic palikpik hugis ng mga pasusuhin upang kumapit sa kanilang host at malalaking mata upang makita ang anumang potensyal na pagkain na dumaraan.

Sea whip goby (Genus: Bryaninops ay nagtatampok ng 16 iba't ibang species)

Kapag nahanap mo na ang isang sea whip goby, maaari kang mapunta sa isang laro ng tagu-taguan. Ang kanilang matalas na paningin ay mag-aalerto sa kanila sa iyong paglapit, sa puntong iyon ay malamang na lumipat sila sa malayong bahagi ng kanilang sangay upang maiwasan ang pagtuklas. Ang larong ito ay maaaring tumagal nang ilang oras habang sila ay naglalayong panatilihin ang sangay sa pagitan nila at ng sinumang pumapabagal ng bula na nanghihimasok. Maaari kang magkaroon ng mas magandang kapalaran sa panahon ng pagsisid sa gabi, dahil madalas silang gumagalaw nang kaunti pagkatapos ng dilim. Kapag nahanap mo na ang isang goby, humanap ng isa pa, dahil ang mga isda na ito ay madalas na bumubuo ng mga pares ng isinangkot. Kapag nasa parenting mode ang mga isdang ito, maglalagay sila ng isang clutch ng mga itlog sa isang patay na bahagi ng coral, at isa sa mga magulang ay magbabantay. Hanapin ang mga itlog at malamang na mahahanap mo rin ang mga gobies.

Mga Barrel na May Buhok

Ang isang maliit na mahanap sa Wakatobi na hindi nangangailangan ng maraming pagtingin ay ang pink hairy squat lobster (Lauriea siagiani), aka fairy crab. Ang maliit na crustacean na ito - na teknikal na hindi isang ulang o alimango - ay nagtatayo ng bahay sa isang higanteng espongha ng bariles. Maghanap ng espongha, tingnan ang ilalim nito, at malamang na mahahanap mo ang isa sa mga magagarang nilalang na ito. Siguraduhing kumilos nang mabagal, dahil maaari silang magtago sa presensya ng isang pinaghihinalaang banta.

Ang purple hairy squat lobsters (Lauriea siagiani) ay karaniwang naninirahan sa malalaking barrel sponges.

Mayroong talagang ilang mga species ng squat lobster na makikita mo sa Wakatobi, ngunit ang mga kulay-rosas na mabalahibo ang mga photogenic na paborito. Ang kanilang semi-translucent na sandata ng katawan ay kumukuha ng mala-perlas na ningning sa liwanag, habang ang maselang katangian ng katawan nito ay lalong pinatingkad ng isang amerikana ng pinong puting buhok, na higit pa sa ornamental. Ang mga pink na balbon na squat lobster ay mga tagapagpakain ng plankton, at ang coat ng buhok na iyon ay nangongolekta ng mga drifting morsels, na pagkatapos ay inaayos mula sa mga nakausli na filament upang makagawa ng pagkain.

Malapit na kamag-anak ng mabalahibong sqaut lobster, ang crinoid crab ay isa pang uri ng squat lobster na kabilang sa henyong Allogalathea.

Kapag scoping out ang mga espongha ng bariles para sa mabalahibong squat lobsters, huwag kalimutang tingnan ang mga crinoid ay madalas na nakapalibot sa tuktok. Sa paligid kung saan idinidikit ng crinoid ang kanilang mga sarili sa espongha, ay isang malapit na kamag-anak ng mabalahibo, ang crinoid crab na isa pang uri ng squat lobster na kabilang sa henyong Allogalathea. Ang kaakit-akit na katangian ng maliliit na crustacean na ito ay ang kulay ng kanilang katawan na kadalasang malapit na tumutugma sa kanilang host upang payagan silang maghalo.

Isa lamang itong sample ng kamangha-manghang at kaakit-akit na marine life na matutuklasan mo sa Wakatobi, kung saan ang mga diver at snorkeller ay may eksklusibong access sa isa sa pinakamahusay na protektado at pinaka-bio-diverse na coral reef ecosystem sa mundo. Matuto pa tungkol sa Wakatobi's Fantastic Beasts sa kanilang blog Daloy ng Wakatobi

Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon sa Wakatobi Dive Resort