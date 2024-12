Wakatobi's Dunia Baru

Dunia Baru, numero 35 sa Wakatobi Dive ResortAng listahan ng mga dive site ng 's ay buong pagmamalaki sa isang "Nangungunang Sampung" na roster dahil ang mga nakakaalam nito ay nakikita ito bilang isang bahura na halos katumbas ng isa pang paborito ng tagahanga Ang Su. Iyon ay dahil ang site na ito ay nagkataon na magkapareho sa malapit sa resort at nagtatampok din ng katulad na topograpiya sa Zoo, na may matigas na coral-covered sloping profile na humahantong sa isang mabuhanging platform bago gumulong muli sa 20 metro (70 piye) pababa ng pader. Ang Dunia Baru ay may "ahh vibe" kung saan masisiyahan ang mga diver sa mahabang multi-level na profile sa gitnang kailaliman habang naghahanap ng magkakaibang at nakakaintriga na koleksyon ng marine life.

Ilang minuto mula sa jetty ng Wakatobi Dive Resort, ang Dunia Baru ay nagtatampok ng napakagandang hard coral reef na may sloping profile na humahantong sa mabuhanging platform bago gumulong muli sa 20 metro (70 ft) pababa ng pader.

Ang mga pagsisid ay nagsisimula sa pagbaba ng mooring sa lalim na 12 metro (40 ft), kung saan ang ilalim ng buhangin ay nababalutan ng mga mid-relief coral head. Ang slope sa itaas ng mooring ay lumilipat sa mga batong natatakpan ng coral at sa itaas na bahagi ay pinangungunahan ng isang staghorn at finger coral forest na umaakyat sa snorkeling depth. Karamihan sa mga diver ay nagse-save sa tuktok ng slope para sa end-of-dive off-gassing, ngunit ang mga photographer kung minsan ay nagsasagawa ng beeline para sa mga staghorn upang hanapin ang maraming species ng cardinalfish na nakatago sa mga sanga, kabilang ang pinaka-hinahangad, ang pajama cardinalfish.

Ang pares na ito ng Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) ay kabilang sa maraming species ng reeffpish na makikita sa Dunia Baru.

Ang pajama cardinalfish ay paborito ng photographer dahil isports nila ang isa sa pinakamaliwanag at hindi pangkaraniwang pattern ng kulay ng anumang isda sa reef. Ang kapansin-pansing pula-kahel na mga mata ng isda ay namumukod-tangi mula sa isang maberde-dilaw na mukha na biglang lumilipat sa gitna ng katawan patungo sa isang pilak na seksyon ng hulihan na pinalamutian ng malalim na pulang-pula na mga spot. Ang hindi pangkaraniwang pattern ng kulay na ito ay lumilikha ng hitsura ng isang dumi ang mata na natutulog na may suot na polka-dotted na pajama bottoms — na isang naaangkop na pagkakatulad na ibinigay na ang mga isda na ito ay panggabing mangangain.

Ang mga maninisid na sumusunod sa dalisdis pababa mula sa mooring ay makakahanap ng maraming karagdagang paksa na karapat-dapat na bigyang pansin. Ang mga buhangin ay may tuldok-tuldok na mga lungga ng mga hipon na gobies kasama ang kanilang kasosyong crustacean. Magandang libangan na panoorin ang mga abalang maliliit na hipon na ito habang ginagawa nila ang negosyo ng paghuhukay ng nakabahaging lungga.

Ang mga shrimp gobies kasama ang kanilang kasosyong crustacean ay nagbibigay ng magandang libangan sa abalang maliit na hipon na ginagawa ang lahat ng trabaho sa paghuhukay sa kanilang nakabahaging lungga habang ang shrimp goby ay walang ginagawa maliban sa pag-iingat sa panganib.

Ang isang detour sa mga rubble tambak na matatagpuan sa hilagang gilid ng site sa lalim pababa sa 20 metro ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang manghuli para sa flasher wrasse. Kadalasang itinuturing na isa sa mga "holy grails" ng macro pagkuha ng larawan, ang mga isdang napakatalino na ito ay maaaring magpakita ng isang hamon para sa mga shutterbug sa ilalim ng dagat, dahil bihira silang humawak ng sapat na haba para sa isang larawan.

Regular na dumadaan ang mga bump-head wrasses at parrotfish gaya ng paminsan-minsang hawksbill o green turtle. Ang Dunia Baru ay mayroon ding bahagi ng mga makukulay na nudibranch at isa ito sa mga mas magandang lokasyon sa Wakatobi Marine Preserve upang maghanap ng mga flatworm na kulay bahaghari.

Gayundin sa site na ito ay ang mantis shrimp na nagtatayo ng mga detalyadong silid sa ilalim ng lupa sa buhangin. Bagama't kung minsan ay lumilitaw sa oras ng liwanag ng araw, ang mga makamundong critter na ito ay mas madalas na nakikita sa mga pagsisid sa gabi. At ang Dunia Baru ay isang sikat na lokasyon para sa after-dark diving, dahil matatagpuan ito sa isang maikling biyahe sa bangka mula sa resort, at nakakaranas ng kaunting agos. Pagkatapos ng paglubog ng araw, lumilitaw ang isang buong bagong cast ng mga karakter upang pasayahin ang mga maninisid sa inilarawan ng marami na bumisita sa site na ito bilang isa sa kanilang mga bagong paborito.

Sa kabuuan, ang Dunia Baru ay isang mahusay na pagsisid sa pagitan ng napakagandang halo ng magagandang matitigas na korales, malalim na drop-off, at natatanging mga paksa ng buhay-dagat. Ngunit huwag kalimutan, ang Wakatobi ay may higit sa 50 iba pang pinangalanang mga dive site na karapat-dapat bisitahin, na ginagawa itong paraiso ng photographer para gawin ang lahat, mula sa pagpapahusay sa iyong mga kasanayan o pagdaragdag ng bago at kapana-panabik na imahe – ito man ay wide angle, macro, o pareho sa iyong larawan library.

Photo mga kredito: Walt Stearns