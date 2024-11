Ang Double Dip Diving Experience ng Wakatobi

Ito ay maaaring ang perpektong dive vacation: Magsimula sa isang pagbisita sa isa sa mga pinaka-iconic na dive resort sa mundo, kung saan mo tuklasin ang malinis na coral reef habang tinatangkilik ang walang kamali-mali na serbisyo, world-class na kainan at mga first-class na accommodation. Susunod, sasakay ka sa isang luxury dive yacht na naglalayag sa Banda Sea, bumisita sa mga underwater landscape na kilala lang ng iilan habang tinatamasa ang parehong kapuri-puring antas ng mga serbisyo at amenities na mayroon ka sa lupa. Ang double dip na ito ng mga pambihirang karanasan sa ilalim ng dagat at topside relaxation ay available na eksklusibo sa mga bisita ng Wakatobi Dive Resort.

At Wakatobi, it's all about the reefs and the way you can dive them.

"Ang napakataas na pamantayan ay karaniwan lamang sa Pelagian. Ang diving ay kapansin-pansin, ang mga tripulante ay kahanga-hanga lamang, ang pagkain at serbisyo sa Pelagian ay higit sa inaasahan sa bawat oras. Tiyak na magbu-book ako ng isa pang biyahe sa lalong madaling panahon!" ~ Simon Bowen, Oktubre 2022

NAGSIMULA ITO SA BALI

Ang mga palayan na nakakalat sa buong Bali ay kawili-wili dahil maganda ang mga ito. Karaniwang itinayo sa gilid ng burol sa hugis ng mga terrace, isang pamamaraan ng agrikultura halos 2000 taong gulang, karamihan sa mga patlang na ito ay inukit ng kamay.

Ang Wakatobi ay ang ehemplo ng "malayo sa lahat ng ito." Nakatayo ang napakagandang beachfront resort na ito sa isang maliit na isla sa tubig ng Banda Sea ng Indonesia, malayo sa pang-araw-araw. Ngunit kahit na malayo, ito ay nakakagulat na madaling maabot sa pamamagitan ng paraan ng mga direktang charter flight ng resort at mga serbisyo sa paglilipat ng concierge.

Kapag dumapo ang mga bisita sa Ang internasyonal na paliparan ng Bali, sila ay sinasalubong ng mga kinatawan ng Wakatobi, na nangangasiwa sa lahat ng mga detalye ng pagdating, paglilipat at magdamag na pag-alis. Ang Wakatobi team ay maaari ding mag-iskedyul ng mga accommodation at excursion para sa mga bisitang gustong gumugol ng ilang dagdag na araw sa Bali bago tumungo sa Wakatobi. Sa umaga ng flight papuntang Wakatobi, naghihintay ang mga bisita sa isang VIP lounge bago sumakay sa isang malaking commuter aircraft para sa isang komportableng paglipad patungo sa pribadong paliparan ng Wakatobi.

RESORT RELAXATIONS AT EXCEPTIONAL DIVING

Ang Double Dip Diving Experience 13 ng Wakatobi

Wakatobi Dive Resort ay matatagpuan sa loob ng isang pribadong marine preserve na tahanan ng ilan sa mga pinaka malinis at bio-diverse na coral reef sa planeta. Direkta sa labas ng beach ay ang House Reef, na pinangalanang pinakamahusay na shore dive sa mundo. Maaaring tuklasin ng mga diver at snorkeler ang malawak na underwater garden na ito araw at gabi. Bawat araw, ang isang fleet ng maluluwag at custom-built na dive boat ay nagbibigay ng eksklusibong access sa higit sa tatlong dosenang natatanging diving at snorkeling site. Ang mga maasikasong dive guide ay nagbibigay ng serbisyo sa antas ng concierge sa mga bangka at sa ilalim ng tubig.

Reef life sa Wakatobi. Photo ni Marco Fierli

“Hindi matatalo ang diving sa Wakatobi. Mga malinis na bahura at toneladang buhay sa lahat ng dako. Ang paglalakbay na ito ay hindi maaaring maging mas mahusay. ~ Michael at Barbara Mayfield, Setyembre 2022

Sa pampang, puwedeng mag-relax ang mga bisita sa mga bungalow na may tradisyonal na istilo na makikita sa isang beachfront coconut grove, o tingnan ang mga tanawin ng paglubog ng araw mula sa deck ng isang waterfront villa. Pinagsasama ng mga accommodation ang walang hanggang Indonesian na alindog sa mga modernong kaginhawahan upang magbigay ng nakakarelaks na karanasan sa bakasyon. Kasama sa mga topside na aktibidad ang water sports, mga serbisyo sa spa, at mga aktibidad tulad ng mga island tour at Indonesian cooking classes.

Kainan sa dagat sa Wakatobi

Kilala ang Wakatobi sa pagbibigay ng pinakamataas na antas ng personal na serbisyo, at para sa lutuin nito. Itinataas ng talentadong culinary team ng resort ang karanasan sa kainan sa mga antas ng gourmet, na naghahain ng mapang-akit na halo ng mga internasyonal na paborito at panrehiyong handog, kasama ang mga pasadyang menu para sa mga may espesyal na kahilingan sa pagkain. Maaaring gumawa ang staff ng pribadong candlelight dining experience sa beach o maghanda ng espesyal na picnic lunch. Nag-aalok ang resort ng hanay ng mga karagdagang espesyal na serbisyo tulad ng pribadong dive at snorkel guides o all-day charter sa isang pribadong bangka.

Tatlo sa malalaking maluluwag na dive boat ng Wakatobi Dive Resort ang bumalangkas sa jetty.

IBANG URI NG LIVEABOARD

Wakatobi's Pelagian luxury dive yacht passing by in front of the resort which also serves at its home port.

Ang perpektong pandagdag sa isang paglagi sa Wakatobi Resort ay isang biyahe sakay ng Pelagian dive yacht. Kung titingnan mula sa malayo, ang kumikinang na puting 36-meter na sasakyang-dagat na ito ay maaaring mukhang isa sa mga pribadong barko ng kasiyahan na nakahanay sa mga pantalan ng mga kaakit-akit na daungan gaya ng San Tropez o Newport. At hindi tulad ng karamihan sa mga liveaboard dive boat, ang Pelagian ay hindi tumutugon sa masa, at naka-configure na kumuha ng maximum na sampung bisita lamang. Ito ay nagbibigay-daan para sa kumportableng yate-like accommodation na mas katulad ng isang hotel room kaysa sa isang masikip na cabin. Kasama sa crew ng labindalawa ang isang executive chef at steward, na nagbibigay-daan para sa isang masarap na karanasan sa kainan at limang-star na serbisyo.

Bahagi ng itinerary ng Pelagian ang pagbisita sa Pasarwajo Bay ng Buton Island kung saan sa isang dive site na tinatawag na Magic Pier, ang pagsisid sa dapit-hapon ay nagbibigay ng magandang pagkakataon na kunan ng larawan ang mandarinfish (Synchiropus splendidus) na nagsasama. Photo ni Walt Stearns

Ngunit kahit na ang mga maluluwag na cabin at mga sosyal na lugar ay nagpapakita ng isang mataas na interior ng yate, ang Pelagian ay isang dive boat. Ang barko ay naglalayag sa malawak na bahagi ng Wakatobi archipelago at nakikipagsapalaran sa katimugang bahagi ng Buton Island. Ang mga pitong araw na itinerary at pana-panahong 10-araw na mga biyahe ay sumasaklaw sa magkakaibang hanay ng mga kapaligiran sa ilalim ng dagat, mula sa mga pader ng Karang Kaledupa at Karang Kapota hanggang sa mga pambihirang pagkakataon sa muck diving ng Pasarwajo Bay ng Buton Island. Ang ruta ng Pelagian ay lumalampas din sa timog-kanlurang mga gilid ng Wangi Wangi at Kaledupa Islands, na nagbibigay ng isa pang pag-ikot ng mga nakamamanghang reef, dramatic vertical drop-off at pinnacles, bawat isa ay nagpapakita ng isang kaleidoscopic menagerie ng marine life.

Pelagian Dive Yacht's Salon Pelagian Master Stateroom Pelagian Galley (Kusina) Inihahanda ng mga diver ang isa sa dalawang 18-foot/5.5m rigid hull inflatable tender ng Pelagian.

Ang mga aktibidad sa diving ay isinasagawa mula sa isang pares ng custom-fabricated dive tenders, kung saan pinangangasiwaan ng crew ang lahat ng pamamahala ng gear. Ang mga dives ay pinamumunuan ng isa sa mga bihasang gabay ng Wakatobi, na nagbibigay ng suporta sa loob ng tubig kapag hiniling o kailangan at mga eksperto sa paghahanap ng mga bihirang paksa sa dagat. Dahil ang mga pagsisid ay isinasagawa sa mga lugar na may mababaw na tubig na putik o sa mga istrukturang may makabuluhang vertical relief na perpekto para sa mga multi-level na profile, ang mga oras ng bottom ay regular na lumalampas sa 70 minuto, at ang iskedyul ay nagbibigay-daan sa hanggang apat na dive sa isang araw, kabilang ang mga night dives.

Paggawa ng koneksyon

Dahil ang lahat ng Pelagian cruise ay nagsisimula at nagtatapos sa Wakatobi Resort, ang pagkonekta ng mga itinerary sa lupa at dagat ay madali. Ang mga flight mula sa Bali ay karaniwang dumarating sa resort bago magtanghali, na nagbibigay ng sapat na oras sa mga bisita ng resort para mag-enjoy ng tanghalian, manirahan at makapasok sa kanilang unang dive sa biyahe bago ang hapunan. Ang mga diver na nakatakdang direktang sumakay sa Pelagian ay may pagkakataon ding mag-relax at mag-enjoy ng tanghalian sa beachfront dining room habang lumilipat ang staff. bagahe at dive gear sa mga cabin at locker. Pagsapit ng hapon, nasa lugar na ang lahat at aalis ang Pelagian patungo sa isang lokal na bahura, kung saan maaaring magsagawa ang mga bisita ng checkout dive upang matiyak na maayos ang lahat. Ngunit kahit na ang unang pagsisid na ito ay madalas na umaabot sa 70 minuto o higit pa, na nagtatakda ng tono para sa darating na linggo.

Kapag bumalik si Pelagian sa pantalan ng Wakatobi sa dulo ng bawat cruise, malayang makakapagpahinga ang mga papaalis na bisita at masiyahan sa mga amenity ng resort bago sumakay sa flight sa hapon. Ang mga bisitang lilipat sa resort ay maaaring patuloy na mag-imbak sa ilalim ng oras sa pamamagitan ng pagtalon sa isang bangka sa hapon o hapon o pagsisid sa House Reef. Para sa lahat ng paglilipat na ito, hindi na kailangang mag-abala ang mga bisita sa paglilipat bagahe o kagamitan, habang pinangangasiwaan ng staff ng Wakatobi ang lahat ng detalye, inaalis ang mga abala sa paglalakbay at iniiwan lamang ang pagpapahinga.

Gustong lumikha ng sarili mong karanasan sa bakasyon sa Wakatobi Double Dip?, bisitahin ang wakatobi.com kung saan maaari mong kumpletuhin ang isang mabilis na pagtatanong sa paglalakbay upang simulan ang pagpaplano ng iyong biyahe.

Para direktang pumunta sa Inquire page para sa booking sa Wakatobi Pindutin dito