Wakatobi's Dive Yacht Pelagian

Ang mataas na istilong diving na sakay ng Pelagian ay nagpapakita ng walang katapusang kayamanan ng ilalim ng dagat ng Indonesia

Tuwing gabi bago lumubog ang araw, ang mga coral laced rock piles sa paligid ng base ng Magic Pier ay nabubuhay habang maraming mandarinfish ang lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan para sa kanilang ritwal sa takipsilim. Ang mga babae ay nagtitipon sa maliliit na grupo ng 3 hanggang 5 at naghihintay na lumitaw ang mga lalaki. Kapag dumating ang isang manliligaw, sinimulan niya ang isang masalimuot na sayaw ng pag-aasawa, na nag-flutter sa kanyang pectoral palikpik parang hummingbird habang umiikot siya sa isa hanggang dalawa sa mas maliliit na babae.

Nililigawan ang mandarinfish (Synchiropus splendidus) na miyembro ng pamilya ng dragonet.

Kapag matagumpay na naakit ng isang lalaking performer ang atensyon ng isang babaeng kusang-loob, magsisimula ang mag-asawa sa isang spiraling sayaw habang sila ay tumaas ng dalawa hanggang tatlong talampakan sa itaas ng coral. Ang choreography na ito ay nagsasangkot ng tumpak na timing, dahil ang mandarinfish ay broadcast spawners; at ang parehong mga itlog at tamud ay inilabas nang sabay-sabay sa haligi ng tubig upang madala sa mga agos.

Upang makamit ang pinakamainam na pagpapabunga, ang babae ay mananatiling malapit sa pelvic ng lalaki palikpik habang sila ay umiikot. Pagkatapos, sa peak moment ng kanilang pag-akyat ay ilalabas niya ang kanyang mga itlog. Kapag ang kanilang misyon ay natupad, ang dalawa ay pumuputok pabalik sa ibaba, kung saan ang lalaki ay muling kukuha ng kanyang panliligaw at lumipat sa susunod na magagamit na kapareha. Isaalang-alang ang ilang mga lalaki na may lahat ng swerte.

Ang gabi-gabing palabas na ito ay isa lamang sa maraming highlight ng isang cruise sakay ng dive yacht na Pelagian.

Vintage Luxury na May Limang Bituin na Serbisyo

Pelagian Dive Yacht sa angkla (itaas), interior ng pangunahing salon (kaliwa sa ibaba), mga pinunong nagtatrabaho sa galley (kanan sa ibaba).

Ang Pelagian ay hindi ang iyong karaniwang liveaboard. May sukat na 115 talampakan/36 metro ang haba na may mabigat na 24 talampakan/7.5 metrong sinag at bilugan na fantail stern ang Pelagian ay nagsimulang mabuhay bilang isang eleganteng world-ranging motor yacht na itinayo sa Batservice Verft A/S Shipyard sa Mandal, Norway noong 1965.

Noong unang bahagi ng 1980s, muling isinaayos ng mga bagong may-ari ang pangunahing deck ng yate upang mapaunlakan ang mga operasyon ng diving at ibinatay ang bangka sa Dagat na Pula. Noon ay kilala bilang Fantasea, binago ng yate ang venue para mag-cruise sa Seychelles at Indian Ocean sa loob ng ilang taon bago nakahanap ng bagong tahanan sa Indonesia. Pagkatapos sumailalim sa isang buong refit at update, ang Fantasea ay muling isinilang bilang Pelagian, at sa lalong madaling panahon ay naging perpektong pandagdag sa mga land-based diving operations ng Wakatobi.

Camera room sa Pelagian Dive Yacht

Bagama't vintage ang mga linya ng Pelagian, ang mga accommodation at social area ay kasing moderno ng anumang high-end na luxury yacht. Ang Wakatobi ay hindi nagligtas ng gastos upang dalhin ang Pelagian sa parehong maselang pamantayan na kilala sa resort. Isang upscale na palamuti ang dinadala sa yate, na nag-aalok ng lahat ng inaasahang creature comfort tulad ng individually controlled air conditioning, at modernong media center na may flatscreen entertainment.

Pelagian master suite stateroom (itaas), superlux sabin (kaliwa sa ibaba) at karaniwang cabin (kanan sa ibaba).

Para sa mga naghahanap ng pambihirang karanasan sa marangyang, ang master suite ng Pelagian ay nagbibigay ng mga kaluwagan na karapat-dapat sa isang luxury hotel at isa ito sa pinakamalaki at pinaka-maayos na hinirang na makikita sa isang dive liveaboard. Ang suite na ito ay sumasaklaw sa buong lapad ng sasakyang-dagat at sumasakop sa buong pasulong na bahagi ng pangunahing deck, na nagbibigay ng parehong privacy at madaling access sa lahat ng bahagi ng yate.

Ang mga tampok na tunay na nagpapahiwalay sa Pelagian sa karamihan ng mga high-end na dive liveaboard ay serbisyo at pagiging eksklusibo. Ang listahan ng mga pasahero ay limitado sa sampung bisita na makikita sa limang maluluwag na stateroom. Sa isang crew ng 12, ang mga pasahero ay nakatitiyak na makatanggap ng pinakamataas na antas ng personal na atensyon na mas angkop sa isang pribadong yate. Bawat araw, ang onboard na culinary team ay gumagawa ng mga pagkaing karapat-dapat sa isang Michelin-starred na restaurant, na nagsasama ng mga sariwang lokal na lasa sa isang menu na nagtatampok din ng mga internasyonal na paborito.

“Ang Wakatobi at Pelagian ay patuloy na nagtatakda ng pamantayan para sa world class, luxury diving. Ang mga tripulante ay kahanga-hanga. Ang pagkain ay palaging ganap na masarap. Hindi matatalo ang pagsisid mula sa Pelagian. Mga malinis na bahura at toneladang buhay sa lahat ng dako. Ang paglalakbay na ito ay hindi maaaring maging mas mahusay. Michael at Barbara Mayfield

Nagaganap ang kainan sa loob ng pangunahing salon o sa fantail, na inihahain sa isang nakamamanghang backdrop ng dagat at kalangitan. Nag-aalok ang yate ng mga climate-controlled na dining at lounge area, isang dedikadong camera room at mga sheltered at open outdoor lounge area na perpekto para sa pagbabasa o tahimik na pagpapahinga.

Ang tunay na etos ng serbisyo ng Pelagian ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay sakay, mula sa matulungin na cabin at mga serbisyo sa kainan hanggang sa mga paghahanda sa diving at suporta sa tubig. Ang mga aktibidad sa diving ay isinasagawa mula sa isang pares ng custom-fabricated dive tenders, kung saan pinangangasiwaan ng crew ang lahat ng pamamahala ng gear.

Ang isa sa dalawang 17-foot dive tender ng Pelagian ay ginamit upang makakuha ng mga maninisid sa mga dive site.

Ang mga dive guide ay nagbibigay ng in-water support kapag hiniling o kinakailangan at mga eksperto sa paghahanap ng mga bihirang paksa sa dagat. Dahil ang mga pagsisid ay isinasagawa alinman sa mga lugar na may mababaw na tubig na putik o sa mga istruktura na may makabuluhang vertical na mga relief na perpekto para sa mga multi-level na profile, ang mga oras sa ibaba ay karaniwang lumalampas sa 70 minuto, at ang iskedyul ay nagbibigay-daan sa hanggang apat na dive sa isang araw, kabilang ang mga night dives.

Pagkatapos ng bawat pagsisid, ang mga bisita ay binibigyan ng minty towel at mga pampalamig habang sila ay tinatanggap pabalik sa sakay upang magpahinga habang inihahanda ng crew ang lahat para sa susunod na pagsisid.

Handa, Itakda, Sumisid

Ang pitong araw na paglalakbay ng Pelagian sa Wakatobi Archipelago ay sumasaklaw sa magkakaibang hanay ng mga kapaligiran sa ilalim ng dagat, mula sa matarik na pader na binutas ng mga overhang sa labas ng gilid ng Karang Kaledupa at Karang Kapota atolls hanggang sa pambihirang muck diving na pagkakataon ng Pasar Wajo Bay ng Buton Island.

Dive site Fish Market malapit sa Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesia

Ang Pelagian ay namamayagpag din sa timog-kanlurang mga gilid ng Wangi Wangi at Kaledupa Islands, na nagbibigay ng isa pang bilog ng mga nakamamanghang reef, dramatic vertical drop-off at pinnacles, bawat isa ay nagpapakita ng isang kaleidoscopic menagerie ng marine life. Ang mga dalisdis at pader na bumubulusok sa kailaliman ay natatakpan ng malalaki at makulay na malambot na mga puno ng coral at mga gorgonian na pula, orange, pink at dilaw. Sa mga dramatikong pagbaba at visibility na karaniwang lumalampas sa 75 metro, ang mga site na ito ay mainam para sa pagkuha ng malaking larawan at kung minsan ay naghahain ng mga open-water species tulad ng blackfin barracuda, sea turtles at eagle ray.

Bilang karagdagan sa mga dramatikong seascape, mayroong isang kayamanan ng maliliit na nahanap. Ang isang highlight ng anumang Pelagian cruise ay ang masaganang pagkakataon upang makahanap ng mga pygmy seahorse, dahil ang mga pagsisid ay ginagawa sa mga lugar na tahanan ng tatlo sa mga pinakakilalang species: ang Bargibant, Denise at Pontoh's.

Muck diving

Isang signature element ng isang Pelagian trip ay muck diving sa timog-silangang bahagi ng Buton Island. Kasama sa mga lokasyong nagpapakita ng muck diving experience ang Cheeky Beach, Banana Beach at In Between. Ang mga site na ito ay nagtatampok ng unti-unting mga dalisdis mula sa baybayin pababa hanggang 100 talampakan, na may parang disyerto sa ilalim na karamihan ay binubuo ng buhangin at graba na natatakpan ng kaunting sediment na madaling mapukaw ng maling lugar. palikpik.

Si Shrimp Goby kasama ang kasama nitong hipon

Para sa isang neophyte muck diver, ang tanong ay maaaring "Bakit ako nandito?" – hanggang sa simulan mong makita kung ano ang naroroon! Ang unang nakita ay maaaring ang may batik-batik na pulang mukha ng isang reptilian snake eel na nakausli mula sa buhangin. O, marahil isang wonderpus pugita, lumabas para mamasyal. Ang mas malapitan ay makikita ang Coleman shrimp sa ibabaw ng fire urchin at alien-like peacock mantis shrimp, kasama ang shrimp gobies na naninirahan kasama ang kanilang mga alpheid shrimp roommates, na mukhang gumagawa ng lahat ng trabaho.

Pag-dive sa Piers

Anumang patutunguhan ng muck diving na may respeto sa sarili ay dapat may kasamang pier dive, at sa Pasar Wajo Bay, ang Pelagian ay may tatlong sample: Asphalt Pier, New Pier at Magic Pier. Ang bawat isa ay nagbibigay ng sarili nitong katangian at atraksyon.

Reptilian Snake Eel

Kabilang sa mga paborito ng fan ay ang Asphalt Pier. Ang mga diver ay maaaring ligtas na manghuli sa harap ng pier at mga piling para makahanap ng mga hipon na gobies, frogfish, leaf scorpionfish at matipunong multo, banded pipefish at marami pa.

Ang mga piling sa New Pier ay isang magandang lugar para sa paghahanap ng mga blue ribbon eel, ringed pipefish at spiny devil scorpionfish, ang katabing debris field ay isang magandang lugar para manghuli. pugita at gobies, na sumilong sa mga shell, lata, at bote.

Kulay kahel na palaka.

At pagkatapos ay mayroong Magic Pier. Bagama't ang site ay maaaring maging produktibo sa araw, ito ay ang mga oras sa pagitan ng dapit-hapon hanggang madaling-araw na tunay na kaakit-akit. Bilang karagdagan sa sikat na mandarinfish, ang site ay tahanan ng isang menagerie ng invertebrates mula sa cuttlefish at blue-ringed. pugita sa mga nudibranch hanggang sa flatworm, pati na rin sa frogfish at twin-spot lionfish.

Mga bahura, Pader, at Pinnacle

Ang ikatlong bahagi ng itineraryo ng Pelagian ay pinupuntirya ang mayaman sa coral na mababaw, mga dalisdis at matarik na drop off na nasa pagitan ng Wangi Wangi island at Hoga. Sa maraming mga site, ang mga profile ng reef ay tumataas sa loob ng isa o dalawang metro ng ibabaw, na nagbibigay ng mga diver ng madaling multi-level na mga profile upang i-maximize ang pinakamababang oras na 70 minuto o higit pa.

Dive site Karang Kapota

Kabilang sa malawak na listahan ng mga site sa paligid ng Wangi Wangi ay ang Komang Reef. Ang pahabang sea mound na ito ay buhay na may masiglang paglaki ng malalambot na korales at mga espongha na inaalagaan ng agos at dinadagsa ng napakaraming buhay ng isda na sumikat kapag nagbabago ang tubig. Ang isa pang site ay angkop na pinangalanang Fish Market para sa mataas na bilang ng mga isdang pang-eskwela na naaakit nito, kabilang ang isang medyo malaking paaralan ng blackfin barracuda.

Humihinto ang Pelagian sa mga site sa panlabas na gilid ng hanay ng day-boat, tulad ng mga talim ng kutsilyo ng Blade.

Sa daan papunta at pauwi sa home base nito sa Wakatobi Resort, maaaring huminto ang Pelagian sa mga site sa panlabas na gilid ng day-boat range gaya ng mga seamounts ng Blade. Ang hindi pangkaraniwang istraktura na ito ay binubuo ng isang serye ng mga talim ng kutsilyo na tumatakbo nang magkatulad at konektado ng isang mas mababang tagaytay na nagbibigay sa buong istraktura ng hitsura ng isang may ngipin na talim ng kutsilyo na nakalagay sa gilid.

Ilan lamang ito sa maraming di malilimutang mga site na mararanasan ng mga diver sakay ng Pelagian. At sa pamamagitan ng pagsasama ng cruise at pananatili sa Wakatobi Resort, mararanasan ng mga bisita ang pinakamahusay na maiaalok ng Indonesia.

“As usual, hindi nabibigo ang standards sa Pelagian. Ang diving ay kapansin-pansin, ang mga tripulante ay kahanga-hanga lamang, ang pagkain at serbisyo ay higit sa inaasahan sa bawat oras. Napakagandang koponan. Tiyak na magbu-book ako ng isa pang biyahe sa Pelagian sa lalong madaling panahon! ” ~ Simon Bowen

Maaari mong basahin ang tungkol sa pagsasama-sama ng iyong paglalakbay sa Pelagian sa pananatili sa resort sa pamamagitan ng pag-click dito

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Pelagian at Wakatobi, direktang mag-email sa kanilang mga opisina: office@wakatobi.com

O kumpletuhin ang a mabilis na pagtatanong sa paglalakbay at website ng wakatobi