Ang pagtuklas ng kampana ng maninisid ay naglabas ng mito ng pagkawasak ng barko mula sa tubig

Isang "mito ng kampana" ang pumalibot sa Royal Canadian Navy corvette Trentonian, na pinalubog sa English Channel ng isang German U-boat noong Pebrero 1945, ayon sa kilalang British technical wreck-diver na si Dom Robinson.

Ang artefact ay rumored na matatagpuan ngunit hindi itinaas taon na ang nakalipas, sa kauna-unahang pagsisid sa 65m-deep wreck. Pagkatapos noon ay hindi na ito muling nakita, at naisip na tuluyang nawala sa putik sa ilalim ng dagat.

"Kaya hindi ako naniniwala sa aking pinakamaligaw na panaginip na mahahanap ko talaga ito - ngunit kung minsan ang mga alamat ay totoo," sabi ni Robinson, na nagtagumpay sa pagbawi ng kampana kamakailan at nagbahagi ng karanasan sa kanyang sikat Deep Wreck Diver YouTube channel (tingnan sa ibaba).

Hindi lamang iyon, ngunit sa loob ng dalawang linggo ng paglabas ng kampana ay idineklara ito ni Robinson sa Receiver of Wreck at ibinalik ito sa mga kinatawan ng Canadian Navy. Ire-restore na ito para ipakita sa Naval Museum of Halifax.

HMCS Trentonian

HMCS Trentonian (K368) ay isang binago bulaklak-class corvette, at ang huling nawala noong WW2. Nakakita siya ng aksyon noong Labanan ng Atlantiko at nagsilbi bilang convoy escort sa ilalim ng Plymouth Command nang siya ay torpedo ng German U-boat. U-1004 hindi kalayuan sa Falmouth. Bumaba ang corvette sa loob ng wala pang 10 minuto, kasama ang pagkamatay ng anim sa kanyang crew.

Pangatlong beses na maswerte

Sumisid na si Robinson sa Trentonian dalawang beses, at binisita ito sa pangatlong pagkakataon lamang dahil ang ibang mga maninisid sa grupo ay masigasig na makita ang mga labi ng 63m-haba na barkong pandigma.

Bumalik sa dive-boat – isang masayang Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Ang pagkawasak ay nakahiga nang husto at bahagyang nasa gilid ng port nito, at ginagabayan ng video ni Robinson ang mga manonood na dumaan sa mga Yarrow boiler patungo sa isang sumabog na fire-extinguisher sa stern. May mga labi ng porthole at pipework at kung ano ang maaaring sira-bukas na depth charge.

Mas malapit sa busog, inilalarawan ni Robinson ang "isang silid na gawa sa tanso" o iba pang materyal na hindi ferrous na inaakalang isang silid ng kumpas. Ang karagdagang pasulong ay isang masa ng paglalagay ng kable, mga kahon ng junction at pipework, ngunit nang makita niya ang gilid ng kampanilya at sinusubukang alisin ito, sumabog ang banlik.

Sa anumang kaso na nawalan ng kapangyarihan ang kanyang GoPro, ang litratista sa ilalim ng dagat na si Rick Ayrton ay nasa kabutihang palad upang kunin ang mga tungkulin sa pag-record sa puntong ito.

Ang kampana sa dilaw na guwantes na mga kamay ni Dom Robinson (Rick Ayrton)

Ang pagkawasak ay hindi protektado, at isang naval historian na tinatawag na Roger Litwiller ang tumugon sa mga balita ng pagtuklas sa pamamagitan ng pagsasabi sa CTV News ng Canada na naisip niya ang Trentonian dapat ituring bilang isang libingan ng digmaan, na may "mga legacy item" tulad ng mga tansong artifact na naiwan sa lugar.

Sinabi ni Litwiller na maraming mga artifact ang naalis na mula sa pagkawasak ng mga diver sa mga nakaraang taon. "Kung ang mga kawani sa isa sa mga sementeryo sa Normandy ay dumating sa trabaho sa umaga at nakakita ng mga butas na hinukay sa buong sementeryo at ang mga hawakan ng tanso sa mga casket ay tinanggal, ano ang magiging tugon? Magkakaroon ng internasyonal na kaguluhan," sinabi niya sa istasyon.

Ang tamang bagay

Sumasang-ayon si Robinson na ang wreck ay "madalas na sinisid mula noong unang bahagi ng 2000s" at, sa kampana, na "maraming maninisid ang hindi matagumpay na sinubukang mahanap ito, kasama ako - hanggang sa pagsisid na ito".

"Medyo kinabahan ako nang makilala ko ang lahat ng mga opisyal ng Canada, dahil naramdaman ko na medyo magagalit sila na inalis namin ang kampana mula sa pagkawasak ng barko, kung saan malinaw na namatay ang mga miyembro ng Canadian Navy," sabi niya.

Pagkilala sa mga Canadian sa UK (Aidan Davies Webb)

Sinusuri ng isang miyembro ng Royal Canadian Navy ang kampana sa panahon ng handover (Aidan Davies Webb)

Gayunpaman, ang anumang ganoong takot ay mabilis na napawi nang sabihin sa kanya ng isa sa mga opisyal: "Tingnan mo, ang ginawa mo ay talagang tama. Sa maikling panahon. wala nang matitira doon. Ang mga bagay na ito ay nabubulok at nahuhulog at, sa huli, ito ay magiging bahagi ng seabed."

Sinabi ng opisyal ng Canada kay Robinson: “Mas mabuting magkaroon ng kampanang iyon sa ibabaw, sa isang museo kung saan maraming tao ang mapupuntahan at makita ito, at kung saan gugunitain ang mga taong namatay at naglingkod.”

"Ako ay hindi kapani-paniwalang natawa, hindi lamang dahil natagpuan ko ang kampana, bagaman malinaw na kamangha-mangha iyon, kundi pati na rin ang katotohanan na ito ay pabalik sa Canada sakay ng isa pang barkong pandigma ng Canada," sabi ni Robinson. “At kapag nakarating na, ipapakita ito sa isang museo para gunitain ang mga nawala, pati na rin ang mga naglingkod.

"Ito ay isang ganap na epic dive, ito ay isang mahusay na karanasan at, alam mo, sa tingin ko nagawa ko ang tamang bagay." Panoorin ang Trentonian sumisid at iba pa mga video ng wreck-diving at Deep Wreck Diver.

