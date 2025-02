U-352 - Pagwasak ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ng North Carolina

U-352 - Pagbagsak ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ng North Carolina

Sa tubig sa North Carolina Coast ay isang koleksyon ng mga shipwrecks na mga paalala sa mga labanan na isinagawa sa ating baybayin noong nakaraang Digmaang Pandaigdig.

Ang isa sa pinakasikat ay ang U-352, isang German U-boat na halos buo pa rin sa 110 talampakan ng tubig.

Tulad ng alam ng karamihan sa mga maninisid sa Atlantic wreck, marami sa mga lugar ng pagkawasak sa Outer Bank ng North Carolina ay resulta ng "Labanan ng Atlantiko." Noong mga unang yugto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, dinala ng mga mandarambong na U-boat ng Germany ang kanilang kampanya sa karagatan ng pagkawasak sa mismong pintuan namin, at napatunayang isa sila sa pinakanakakatakot at epektibong sandata sa kasaysayan ng pakikidigma sa dagat.

Sa ilalim ng utos ni Admiral Karl Donitz, ang U-bootwaffe ng Germany (German para sa boat fleet) ay inilunsad nila ang kanilang unang serye ng mga welga laban sa pagpapadala ng mga Amerikano sa mga huling araw ng 1941. Kilala bilang Operation Paukenschlag (Drumbeat), ang umaatakeng puwersa ay binubuo ng limang IX klase, malalayong bangka.

Ang U-352 German U-boat ay nakaupo ngayon sa labas ng North Carolina Coast.

Sa pagitan ng kanilang pagdating sa teritoryal na tubig ng US noong Disyembre 27, 1941 at Pebrero 6, 1942, lumubog ang mga drumbeater ng 25 barko. Sa pagtatapos ng parehong taon, ang mga operasyon ng U-boat sa kahabaan ng continental shelf ng US ay lumaki sa isang tila hindi mapigilang puwersa na sumalakay mula Maine hanggang sa Gulpo ng Mexico. Ang aking ama, bilang isang batang lalaki na lumaki malapit sa Outer Banks, ay pinapanood ang apoy ng kanilang mga biktima na nasusunog, pagkatapos ay kumukupas sa itim na tabing ng gabi. Sa loob ng isang taon, umabot sa halos 100 ang U-boat kills, habang nagtamo lamang ng 21 pagkalugi sa kanila.

Bilang tugon sa nakatagong banta na ito, nag-organisa ang mga kaalyadong pwersa ng mga convoy na may mga naval escort. Ang mga pwersa ng pagtatanggol sa sariling bayan ay nagtalaga ng mga pangmatagalang sasakyang panghimpapawid na patrol at mga cruiser na armado ng malalim na singil, at sa parehong oras ay masigasig na nagtrabaho upang bumuo ng mas sopistikadong mga hakbang sa pangangaso. Kasama sa mga hakbang na ito ang lahat mula sa pagpapabuti ng mga aktibong sistema ng sonar hanggang sa triangulation ng radyo at pag-crack ng mga na-intercept na mensahe.

Ito ay ang paglabag sa enigma code na sa kalaunan ay ginawa ang serbisyo sakay ng mga U-boat na halos magpakamatay. Sa pagtatapos ng 1942, ang bilang ng mga U-boat na nawasak ay umabot sa 64. Sa mga unang buwan ng sumunod na taon, 94 na bangka ang lumubog, na nagtapos sa pinakamadilim na panahon ng armada, Black May, nang 41 subs ang napatay at 37 ang nasira. sa isang buwan. Isa sa mga biktima ng pananalakay na ito ay ang U-352.

Stern section ng U-352 German U-boat ng North Carolina Coast

Sa 218 talampakan ang haba, ang U-352 ay isang disenyo ng VIIC, na may kasamang 88mm deck gun na naka-mount pasulong ng conning tower. Nakapagtataka, ang sisidlang ito ay walang isang pumatay sa kanyang kredito. Ang mas masahol pa, noong ika-9 ng Mayo, 1942, ang pangalawa—at malapit nang maging huli—na barkong pinaputok niya ay ang US Coast Guard Cutter Icarus. Sa pag-iwas sa mga torpedo ng U-352, ang Icarus ay gumawa ng kanyang sariling pag-atake na tumakbo, na nag-deploy ng limang depth charge na lubhang napinsala sa loob ng U-boat, nawasak ang conning tower at hinipan ang deck gun.

Dalawang higit pang pag-atake ng depth charge ang nagtulak sa U-352 na lumutang kung saan inutusan ng commander nito na si KL Rathke ang kanyang mga tripulante na i-scuttle at iwanan ang barko. Sa huli, 17 sa kanyang mga tauhan ang napatay, at ang iba ay dinala sa Charleston bilang mga bilanggo ng digmaan.

Isang Dekada ng Paghahanap

Para sa isang labanan na napakahusay na naitala, walang nakakaalam ng eksaktong kinaroroonan ng U-352 hanggang kay Kapitan George Purifoy (ang taong nagsimula Olympus Dive Center sa Morehead City, NC), kasama sina Rod Gross, Dale McCullough at Claude Hall (ang pangkat na nagsimula ng paghahanap sa pamamagitan ng malawak na pagsasaliksik ng WWII naval archive) ay nagpasya na hanapin ang nahulog na sub. Ang kanilang pangangaso ay nagpatuloy sa loob ng 10 taon bago ito natagpuan noong Abril 1975, isang buong milya at isang-kapat mula sa orihinal na mga coordinate na na-log ng Icarus.

Mga diver na nag-explore sa U-352 German U-boat sa North Carolina Coast

Ngayon, ang U-352 ay isa sa mga signature wreck site ng North Carolina. Para sa mga diver na naglalakbay sa Morehead City, nakatayo ito malapit sa tuktok ng listahan. Kahit na sariwa sa iyong isipan ang dive briefing, ang makitang ang U-352 ay nagkatotoo sa ibaba, nakaupo na may 45-degree na listahan sa starboard, ay isang kamangha-manghang tanawin. Matatagpuan nang humigit-kumulang 35 milya mula sa pampang, ang U-352 ay nasa malapit sa Gulf Stream, na kadalasang nagbibigay ng reward sa mga diver na may visibility na pataas ng 100 talampakan.

Dalawang diver, isa sa isang rebreather kasama ang isa sa open circuit na sumisid sa German U-boat.

Kasunod ng linya ng pagbaba patungo sa ibaba, ang una kong impresyon sa pagkawasak ay lubos na nagulat sa medyo payat na diameter nito. Ang mga tirahan sa karamihan ng mga barkong pandigma ng klase ng pag-atake sa katamtamang laki mula sa panahong ito ay malayo sa maluho. Ang buhay sa isang U-boat na may maximum na lapad na 20 talampakan lang ay tinamaan ako bilang hindi maintindihang claustrophobic - kahit na walang bumaril o naghulog ng mga pampasabog sa iyo.

Bagama't buo pa rin, karamihan sa nakikita mo sa ibaba ay ang mga labi ng pressure hull dahil ang karamihan sa panlabas na pambalot ng U-boat ay kinakalawang na.

Ang snorkel ng U-352 ay nakahiga sa buhangin matapos mahulog sa conning tower ng submarine ng German nang ito ay lumubog.

Habang ginagawa ko ang pagkawasak para sa ilang mga pagpipiliang larawan, ang hindi photographer sa akin ay gumala sa ibang landas. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng pagkakataong sumisid ng malaking bilang ng mga wrecks, karamihan sa mga biktima ng mga bagyo, mga banggaan sa mga bahura at kahit ilang nalunod ng mga German U-boat. Ngunit ang aktwal na maipatong ang aking kamay sa isa sa mga man-made predator na ito sa unang pagkakataon ay napakalakas na bagay.

Pagbaba sa U-352

Ang mga maninisid ay nakabitin sa isang down line system na kinabibilangan din ng dalawang linya na tumatakbo parallel sa dive boat para sa mga diver na nakalatag sa panahon ng kanilang safety stop sa dulo ng dive.

Kahit na sa mga may karanasang maninisid sa Outer Banks, ang pinakamalaking hamon sa pagsisid sa U-352—tulad ng karamihan sa mga wrecks sa lugar sa lalim na higit sa 70 talampakan—ay naghihintay para sa dive boat na sumabit sa wreck at itakda ang mga down lines. Ang pamamaraan ay nangangailangan ng isang miyembro ng tripulante na magdala ng isang linya at pisikal na itali sa pagkawasak. Sa kaso ng U-352, ito ay isang 120 talampakang paglangoy hanggang sa ibaba, bago makapasok ang sinuman sa tubig.

Depende sa mga kondisyon, ang drill ay maaaring tumagal ng 15 hanggang 20 minuto. Upang mapabilis ang prosesong ito, ang mga diver ng Olympus Diving Center ay nilagyan ng kagamitan sa komunikasyon sa ilalim ng dagat. Mula sa ibaba, maaaring payuhan ng diver ang kapitan kung kailangan niyang ilipat ang bangka o magbayad ng mas maraming linya, pati na rin magbigay ng isang detalye ng ulat ng mga kondisyon mula sa itaas hanggang sa ibaba.

Mga Kundisyon sa Pagsisid sa North Carolina

Ang kumokontrol na variable kapag diving ang wrecks ng North Carolina's Outer Banks ay ang lagay ng panahon. Isang araw maaari itong maging mahusay, na may kalmadong dagat at asul na tubig, habang ang susunod na araw ay maaaring maging ganap na mabaho, na may alinman sa malakas na hangin at maalon na dagat, o simpleng mabangis na visibility sa 10- hanggang 30-talampakan na hanay.

Ang pinaka-maimpluwensyang puwersa ng kalikasan ay dulot ng Gulf Stream, na humahampas sa pasilangan na pag-usli ng mga Bangko habang umaagos ito pahilaga. Bilang resulta ng Stream, ang mga temperatura ng tubig sa tag-init ay maaaring mag-average sa mataas na 70's, kung minsan ay tumataas sa mababang 80's, na may visibility sa ilalim ng tubig na pataas ng 100 talampakan. Sa marami sa mga lugar ng pagkawasak ng lugar, kadalasan ay may sapat na agos upang gawin ang paggamit ng isang down line na kailangan.