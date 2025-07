Ang mga listahan ng Shark & ​​ray CITES ay nakakakuha ng tulong

Ang mga listahan ng CITES para sa mga endangered shark at ray ay lumilitaw na nagpapabuti sa pangangalakal at pangangasiwa ng pangisdaan sa "isang rate at sukat na hindi nakikita dati", ayon sa isang bagong independiyenteng pag-aaral.

Pinangunahan ng Florida International University, ang Wildlife Conservation Society (WCS) at mga kasosyo, ang pag-aaral na inilathala sa Patakaran sa Dagat ay nagpapakita ng nakapagpapatibay na pag-unlad sa pagpapatupad ng mga internasyonal na proteksyon sa kalakalan sa ilalim ng CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora) – bagama't itinatampok din nito ang mga lugar na nangangailangan ng agarang pagpapabuti upang mapangalagaan ang pinakabantahang species.

Blacktip reef shark (© Kimberly Jeffries)

Ang tumaas na momentum tungo sa proteksyon ay sinasabing naganap partikular sa mga biodiverse na rehiyon tulad ng pandaigdigang tropiko. 48% ng mga bansang nag-sign up sa CITES ay natagpuang nagsagawa ng mga reporma sa regulasyon upang ipatupad ang mga listahan. Ang mga ito ay mula sa kabuuang pagbabawal sa pag-aani at pangangalakal ng lahat ng species hanggang sa pambansang proteksyon na partikular sa species at mga quota na nakabatay sa agham.

Kasama sa mga patuloy na pinagkakaabalahan ang mga mobula ray, na nakalista sa CITES Appendix II noong 2016 at malawak pa ring ipinagpalit para sa kanilang mga gill-plate. Maraming mga bansang nag-e-export ng mga produkto ng mobula ay kulang pa rin sa mga pagtatasa na batay sa agham na kinakailangan sa ilalim ng CITES, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pagpapanatili.

Ang mga whale shark ay mayroon na ngayong mas malakas na proteksyon, ayon sa pag-aaral, kahit na ang mga puwang ay nanatili sa pagsubaybay sa live na pagkuha at pangangalakal para sa mga aquarium sa ilang mga bansa. At ang mga oceanic whitetip shark, habang kabilang sa mga pinakaprotektadong species, ay mayroon pa rin nito palikpik ipinagkalakal nang iligal at sa hindi napapanatiling antas.

Whale shark sa Pilipinas (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Mga patuloy na hamon

Sinuri ng mga mananaliksik ang pambansang pagpapatupad sa 183 partido sa CITES. Ang Indonesia, isa sa pinakamalaking exporter ng produkto ng pating, ay namuhunan nang husto sa mga tool sa pagtukoy ng species at mga balangkas ng regulasyon, habang ang Mozambique ay umusbong din bilang isang pinuno sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pambansang batas, pagpapabuti ng kapasidad sa pagpapatupad at paggawa ng mga nasasalat na hakbang upang bawasan ang iligal na kalakalan.

Bago ang mga listahan ng CITES, ang mga bagong "maliwanag na lugar" tulad ng Bangladesh, Colombia, Hong Kong SAR, India at Peru ay sinasabing kakaunti o walang pating na pamamahala sa lugar, habang ang Gabon ay sinasabing nagpakita ng malakas na political will upang magsagawa ng mga reporma sa batas.

Gayunpaman, ang ibang mga bansa kabilang ang Mauritania, Mexico, Namibia, Oman at Trinidad & Tobago na gumawa ng mga pormal na pangako sa CITES ay "hinaharap sa patuloy na mga hamon" sa pagpapatupad at kakayahang masubaybayan.

"Ang mabuting balita ay, alam natin kung ano ang mga susunod na hakbang na kailangan nating gawin ngayon," komento ni Luke Warwick, direktor ng konserbasyon ng pating at ray ng Wildlife Conservation Society.

"Ipinapakita ng pag-aaral na ito na ang mga listahan ng CITES shark at ray ay lumikha ng tunay na momentum at, sa tamang suporta, masisiguro nating ang mga internasyonal na panuntunang ito ay magreresulta sa mga hakbang na kailangan natin sa isang pambansang antas upang maayos na maprotektahan ang ilan sa mga pinaka-iconic at mapanganib na mga species ng karagatan."

Gayunpaman, ang executive director ng Shark Conservation Fund na si Lee Crockett ay nagbabala na "ipinakikita ng kamakailang agham na 37% ng lahat ng mga species ng pating at ray ay nanganganib, isang figure na umakyat sa higit sa 70% para sa mga species na karaniwang matatagpuan sa internasyonal na kalakalan.

"Sa mga populasyon ng pelagic shark na bumaba ng higit sa 70% sa nakalipas na kalahating siglo, at ang mga reef shark ay gumagana nang wala na sa isa sa limang coral reef na sinuri, isang tipping point ay malapit na," sabi niya.

Oceanic whitetip shark (© WCS)

Kabilang sa mga kritikal na susunod na hakbang ang pag-scale ng mga tool sa pagtukoy ng species sa mga daungan, pagpapataas ng pagsasanay para sa mga opisyal ng customs, pagpapabuti ng pagkolekta ng data sa dami at pinagmumulan ng kalakalan, at pagpapatibay ng pakikipagtulungan ng cross-border sa mga ahensya ng pangisdaan at wildlife.

Mga panukala sa CoP 20

Samantala, ang CITES ay naglathala ng mga panukala upang higit pang protektahan ang pinakabantahang species ng pating at ray, na naglalarawan sa ilan kabilang ang mga whale shark, oceanic whitetips, wedgefish at manta ray bilang "freefalling patungo sa pagkalipol".

Ang mga panukala ay sumasalamin sa katotohanan na ang napapanatiling kalakalan ay hindi itinuturing na magagawa para sa naturang mga species, ang kanilang mga natatanging biological na katangian na nangangailangan ng uri ng mataas na antas ng proteksyon na ibinibigay ngayon sa mga balyena at pagong.

Nagpupulong ang mga bansa sa CITES CoP20 ang kaganapan sa Samarkand, Uzbekistan noong Nobyembre ay hihilingin na isaalang-alang ang paglista ng mga whale shark, oceanic whitetips at manta at devil rays sa CITES Appendix I, na nagbibigay ng pinakamatibay nitong proteksyon sa pamamagitan ng pagbabawal sa komersyal na kalakalan.

Ang mga pansamantalang pagbabawal sa kalakalan sa pamamagitan ng mga panukalang zero-quota ay inihahain din para sa Critically Endangered wedgefish at guitarfish ray, na sinasabi ng WCS na magkakaroon ng parehong epekto sa isang listahan ng Appendix I.

Ang mga bagong listahan ay makakatulong upang isara ang mga puwang sa pagpapatupad, ihinto ang iligal na kalakalan at payagan ang mga pamahalaan at komunidad na pangalagaan ang pangunahing mga species ng dagat mula sa labis na pagsasamantala at pag-export.

Giant guitarfish (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Dalawang karagdagang panukala ang naghahangad na mag-alok ng proteksyon sa antas ng CITES Appendix II sa mga species ng pating at ray na ngayon ay hindi gaanong ipinagpalit para sa kanilang palikpik kaysa sa langis at karne.

“Sa nakalipas na dekada, ang aksyon ng CITES ay nakatuon sa pating-palikpik kalakalan, at sa 90% ng kalakalang iyon ay kinokontrol na ngayon, ang focus ay dapat lumipat sa iba pang mga driver ng shark overfishing, "giit ng WCS, na pinuri ang pamumuno ng Panama, Ecuador, Brazil, Senegal, Benin, EU at UK sa pangunguna sa mga bagong panukala.

Ang mga panukalang ito ay nananawagan ng mas mataas na proteksyon para sa mabagal na lumalagong deepwater gulper shark, upang matiyak na ang patuloy na kalakalan sa kanilang mahalagang langis sa atay gaya ng ginagamit sa mga high-end na kosmetiko, ay legal at napapanatiling; at para sa mga smooth-hound shark, overfished at ipinagpalit sa ibang bansa para sa kanilang karne.

Sa kabuuan, higit sa 70 species ng pating at rays ang iminungkahing para sa pagkilos sa paglilista ng CITES sa CoP 20, na may higit sa 50 mga pamahalaan na nagdagdag ng kanilang mga pangalan sa pitong panukala sa listahan.

