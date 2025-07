Inilagay ng mga Satellite/AI ang 'Protektado' sa mga MPA

Isang first-of-its-kind na pag-aaral ang nagsiwalat na ang Marine Protected Areas (MPAs) ay nagtatagumpay sa pagsugpo sa pang-industriyang aktibidad ng pangingisda – ngunit ang mga nabibilang lamang sa mga pinakamahusay na ipinapatupad sa mundo, at ganap na gumagamit ng mga tulong tulad ng satellite tracking at artificial intelligence.

Ang peer-reviewed na pananaliksik ay may kumpiyansang karapatan Nangyayari ang Little-To-No Industrial Fishing Sa Ganap At Pinoprotektahang Mga Marine Area. Ang satellite imagery na sinamahan ng teknolohiya ng AI ay maaaring makakita sa mga dati nang hindi masusubaybayang sasakyang-dagat na responsable para sa iligal na pangingisda, ang sabi nito, na nagpapataas ng tanong kung bakit ang anumang lugar na itinalagang isang MPA sa ika-21 siglo ay dapat manatiling isang "paper park".

Ayon sa ulat, 78.5% ng 1,380 MPA na pinili para sa pag-aaral ay walang komersyal na aktibidad sa pangingisda. Sa mga MPA kung saan nakita ng satellite imagery ang ilegal na aktibidad ng pangingisda, 82% ang nag-average ng mas kaunti sa 24 na oras ng pangingisda bawat taon ng kalendaryo.

Jack sa Roca Partida, Revillagigedo Islands (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Ang mga malakas na protektadong MPA ay may, sa karaniwan, siyam na beses na mas kaunting mga sasakyang pangingisda kada kilometro kuwadrado kaysa sa mga lugar sa baybayin na hindi protektado.

Ang mga MPA na itinalaga bilang mahigpit na protektado ngunit may makabuluhang aktibidad sa pangingisda ay kasama ang mga nasa Chagos Marine Reserve, South Georgia at South Sandwich Islands at ang Great Barrier Reef Marine Park (kasama ang Great Barrier Reef Coast Marine Park), bawat isa ay may humigit-kumulang 900 oras na pangingisda sa isang taon.

"Dahil pinipigilan ng mahigpit na protektadong mga lugar sa dagat ang iligal na pangingisda, ang mga isda ay higit na sagana sa loob ng kanilang mga hangganan; sila ay gumagawa ng mas maraming sanggol, at tumutulong sa muling pagdadagdag ng mga nakapaligid na lugar," ang sabi ng co-author ng pag-aaral na si Enric Sala, National Geographic explorer sa tirahan at tagapagtatag ng Malinis na Dagat. "Sa madaling salita, ang industriya ng pangingisda ay nakikinabang mula sa pagsunod sa mga patakaran."

Mga spiny lobster, Roca Partida, Revillagigedo Islands (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Tagos ng isda

Ipinakita ng iba pang pananaliksik na ang spillover ng mga isda at invertebrate mula sa mga MPA ay maaaring magpataas ng mga huli sa labas ng kanilang mga hangganan sa pagitan ng 12 at 18%.

"Ang iligal na pangingisda ay nagaganap sa mga lugar ng karagatan na nakalaan para sa proteksyon, ngunit gamit ang mga satellite na nakita namin - sa unang pagkakataon kailanman - na ang antas ng proteksyon ay tumutukoy kung gaano kalaki ang panganib na handang tanggapin ng mga pang-industriyang mangingisda," sabi ni Sala.

Ang iligal na pangingisda ay nanganganib sa kalusugan ng mga ekosistema ng karagatan at sa katatagan ng ekonomiya ng industriya ng pangingisda, ayon sa pag-aaral. Ang mga mahigpit na protektadong MPA ay nagpapanumbalik ng buhay-dagat sa loob ng kanilang mga hangganan, pinapahusay ang lokal na pangingisda, nagbibigay ng mga trabaho at benepisyong pang-ekonomiya, at nagtatayo ng katatagan laban sa umiinit na karagatan.

Sa mga MPA na iyon na minimal o gaanong pinoprotektahan, ang mga benepisyo ay halos nawawala.

Isda at coral reef sa Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

"Ang karagatan ay hindi na masyadong malaki para panoorin. Gamit ang mga makabagong satellite at AI, ginagawa naming nakikita ang ilegal na pangingisda at nagpapatunay na gumagana ang malakas na proteksyon sa dagat," sabi ng co-author ng pag-aaral at Pristine Seas scientist na si Juan Mayorga.

Upang maabot ang kanilang mga konklusyon, sinuri ng mga mananaliksik ang limang bilyong posisyon ng sasakyang-dagat mula sa Automatic Identification System (AIS), isang signal ng kaligtasan na nakabatay sa GPS na ipinadala ng maraming pang-industriya na sasakyang pangingisda.

Ipinares nila ang data na ito sa mga satellite image na nabuo ng Synthetic Aperture Radar (SAR), na maaaring makakita ng mga sasakyang-dagat anuman ang lagay ng panahon o liwanag.

Pinagsasama-sama ang mga dataset sa paggamit ng mga modelo ng AI na binuo ni Global Pangingisda Watch pinahintulutan ang mga mananaliksik na makita ang karamihan sa mga sasakyang pangingisda na higit sa 15m ang haba, kabilang ang mga 'madilim' na sasakyang-dagat na umiiwas sa pagsasahimpapawid ng kanilang lokasyon.

Barracuda sa Bikar Atoll sa Marshall Islands (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Ang buong larawan

"Walang isang dataset ang makakalutas sa hamon ng pagsubaybay sa aktibidad ng pangingisda sa dagat; bawat isa ay may mga blind spot nito," sabi ni Mayorga. “Pero kapag pinagsama natin sila, lumalabas ang kanilang kapangyarihan.

“Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagsubaybay sa AIS sa satellite radar imagery at AI, mas malapit na tayo ngayon sa buong larawan ng aktibidad ng tao sa buong karagatan.

"Iyan ay lalong mahalaga sa mga koronang hiyas ng karagatan - ang pinakamalakas na protektadong lugar sa mundo - kung saan ang mga pusta para sa pagpapatupad at biodiversity ay pinakamataas."

Angelfish, San Benedicto, Revillagigedo Islands (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Ang data ng AIS ay nakaligtaan ng halos 90% ng SAR-based fishing vessel detection sa loob ng mga MPA, sabi ng mga may-akda, samantalang ang bagong pamamaraan ay nag-aalok ng isang mahusay na paraan upang masuri ang pagsunod sa pangingisda at tulay ang mga blind spot sa mga kasalukuyang pamamaraan ng pagsubaybay.

"Sa pamamagitan ng paggamit ng mga satelayt upang subaybayan ang mga sasakyang pangingisda, mahuhulaan ng mga bansa ang mga lokasyon ng mga ilegal na aktibidad at i-target ang mga pagsusumikap sa patrol, na nagse-save ng parehong lakas-tao at pera," pagtatapos ng nangungunang may-akda ng pag-aaral na si Prof Jennifer Raynor ng Unibersidad ng Wisconsin-Madison. Ang artikulo ng pananaliksik ay nai-publish sa journal agham.

