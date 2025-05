Reality check: hindi maililigtas ng coral restoration ang mga reef sa mundo

Ito ay hindi isang mensahe na gustong marinig ng sinumang maninisid, ngunit ang independiyenteng pananaliksik sa mga proyekto sa pagpapanumbalik ng coral sa buong mundo ay humantong kay COREY JA BRADSHAW ng Flinders University, CLELIA MULÀ ng University of Western Australia, GIOVANNI STRONA ng University of Helsinki at sa kanilang koponan sa isang mahirap na konklusyon

Ang mga coral reef ay higit pa sa isang magandang lugar upang bisitahin. Kabilang sila sa pinakamayamang ecosystem sa mundo, na nagho-host ikatlong bahagi ng lahat ng uri ng dagat.

Direktang nakikinabang din ang mga bahurang ito higit sa isang bilyong tao, pagbibigay ng kabuhayan at seguridad sa pagkain, pati na rin ang proteksyon mula sa mga bagyo at pagguho ng baybayin.

Kung walang mga coral reef, ang mundo ay magiging isang mas mahirap na lugar. Kaya kapag namatay o nasira ang mga korales, maraming tao ang nagsisikap na ibalik ang mga ito. Ngunit ang bigat ng gawain ay lumalaki habang ang klima ay patuloy na umiinit.

In ang aming bagong pananaliksik, sinuri namin ang buong lawak ng mga kasalukuyang proyekto sa pagpapanumbalik ng coral sa buong mundo. Tiningnan namin kung ano ang nagtutulak sa kanilang tagumpay o kabiguan, at kung magkano talaga ang magagastos upang maibalik ang nawala na. Ang pagpapanumbalik ng mga reef na nawala na sa atin sa buong mundo ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang A$26 trilyon (£12.5 trilyon).

Bleached Acropora mga korales sa Maldives (Davide Seveso / Unibersidad ng Milan)

Pandaigdigang pagkalugi

Nakalulungkot, ang mga coral reef ay naghihirap sa buong mundo. Global warming at marine heatwaves ay ang mga pangunahing salarin, ngunit overfishing at karumihan lalong lumala.

Kapag ang temperatura ng dagat ay umakyat sa itaas ng seasonal average para sa matagal na panahon, maaaring maging ang mga coral napaputi. Nawalan sila ng kulay habang pinapaalis nila ang kanilang symbiotic algae kapag na-stress, ipinapakita ang puting kalansay sa ilalim. Ang matinding pagpapaputi ay maaaring pumatay ng coral.

Ang coral bleaching at mass coral death ay karaniwan na ngayon. Noong nakaraang buwan, isang napakalaking warmwater plume nagpaputi ng malalaking lugar ng Ningaloo Reef sa hilagang-kanlurang baybayin ng Australia tulad ng malalaking bahagi ng hilagang Great Barrier Reef ay nagpapaputi sa hilagang-silangang baybayin.

Mula noong unang bahagi ng 2023, naganap ang mass coral-bleaching sa buong tropiko at bahagi ng Indian Ocean.

Sa nakalipas na 40 taon, ang lawak ng mga coral reef ay nahati. Habang nagpapatuloy ang pagbabago ng klima, ang mga kaganapan sa pagpapaputi at pagkamatay ng coral ay mangyayari maging mas karaniwan. Higit sa 90% ng mga coral reef ay nasa panganib ng pangmatagalang pagkasira sa pagtatapos ng siglo.

Mga patay na korales sa Maldives kasunod ng isang kaganapan sa pagpapaputi (Simone Montano / Unibersidad ng Milan)

Direktang interbensyon

Maaaring tumagal ang pagpapanumbalik ng coral reef maraming mga form, kabilang ang pag-alis ng mga species na kumakain ng coral tulad ng parrotfish, paglilipat ng coral spawn o kahit manipulahin ang lokal na komunidad ng mga mikrobyo upang mapabuti ang kaligtasan ng coral.

Ngunit sa ngayon ang pinakakaraniwang uri ng pagpapanumbalik ay "coral gardening”, kung saan ang mga coral fragment na tumubo sa mga nursery ay inililipat pabalik sa reef.

Ang problema ay sukat. Ang pagpapanumbalik ng coral ay matagumpay na maisasagawa lamang sa maliit na sukat. Karamihan sa mga proyekto ay tumatakbo lamang sa ilang daan o ilang libong metro kuwadrado. Ihambing iyon sa halos 12,000sq km ng pagkawala at pagkasira sa pagitan ng 2009 at 2018. Ang mga proyekto sa pagpapanumbalik ay hindi malapit sa sukat na kinakailangan upang mabawi ang mga pagkalugi mula sa pagbabago ng klima at iba pang mga banta.

Nagtatrabaho ang mga conservationist sa pagtatanim ng coral at tumulong na mapanatili ang mga kakaibang anyo ng buhay na ito

Mataas ang halaga ng langit

Ang pagpapanumbalik ng coral ay mahal, mula sa humigit-kumulang $10,000 hanggang $226 milyon (£4,800-£109m) bawat ektarya. Ang malawak na hanay ay sumasalamin sa mga variable na gastos ng iba't ibang pamamaraan na ginamit, kadalian ng pag-access at gastos ng paggawa.

Halimbawa, ang coral gardening (coral fragment na lumaki sa mga nursery na inilipat pabalik sa reef) ay medyo mura (median na nagkakahalaga ng $558,000 o £270,000 kada ektarya) kumpara sa seeding coral larvae (median $830,000 o £400,000 kada ektarya). Ang pagtatayo ng mga artificial reef ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $226 milyon (£109m) bawat ektarya.

Tinantiya namin na magagastos ito higit sa $ 1.6 bilyon (£772m) upang maibalik ang 10% lamang ng mga nasirang lugar ng coral sa buong mundo. Ito ay gumagamit ng pinakamababang halaga sa bawat ektarya at sa pag-aakalang matagumpay ang lahat ng proyekto sa pagpapanumbalik.

Maging ang aming konserbatibong pagtatantya ay apat na beses na higit sa kabuuang pamumuhunan sa pagpapanumbalik ng coral sa nakalipas na dekada ($410m o £198m).

Ngunit makatwirang gamitin ang pinakamataas na halaga sa bawat ektarya, dahil sa mataas na rate ng pagkabigo, ang pangangailangang gumamit ng ilang mga diskarte sa parehong site, at ang malaking gastos sa pagtatrabaho sa malalayong reef. Ang pagpapanumbalik ng 10% ng mga nasirang lugar ng coral sa buong mundo, sa $226 milyon bawat ektarya, ay nagkakahalaga ng higit sa $26 trilyon (£12.5 trilyon) – halos 10 beses ng Australia taunang GDP.

Samakatuwid, imposible sa pananalapi na harapin ang patuloy na pagkawala ng mga coral reef sa pamamagitan ng pagpapanumbalik, kahit na ang mga lokal na proyekto ay maaari pa ring magbigay ng ilang mga benepisyo.

Ang mga rope nursery ay nag-aalaga ng mga coral fragment hanggang sa sila ay handa nang itanim (Luca Saponari / University of Milan)

Lokasyon, lokasyon, lokasyon

Ang aming pananaliksik tiningnan din kung ano ang nagtutulak sa pagpili ng mga site ng pagpapanumbalik. Nalaman namin na kadalasang nakadepende ito sa kung gaano kalapit ang isang bahura sa mga pamayanan ng tao.

Sa sarili nito, hindi naman ito isang masamang bagay. Ngunit nalaman din namin na ang mga pagkilos sa pagpapanumbalik ay mas malamang na mangyari sa mga bahura na nasira na ng aktibidad ng tao at may mas kaunting uri ng coral.

Nangangahulugan ito na hindi namin kinakailangang nagta-target ng mga site kung saan ang pagpapanumbalik ay pinakamalamang na magtagumpay, o ang pinakamahalagang ekolohikal.

Ang isa pang limitasyon ay ang coral gardening ay karaniwang kinabibilangan lamang ilang uri ng coral – ang pinakamadaling alagaan at i-transplant. Bagama't maaari pa rin nitong mapataas ang takip ng coral, ito hindi nagpapanumbalik ng pagkakaiba-iba ng coral hanggang sa kinakailangan para sa malusog, nababanat na ecosystem.

Pagsukat ng 'tagumpay'

Ang isa pang malungkot na katotohanan ay higit sa isang katlo ng lahat ng pagsisikap sa pagpapanumbalik ng coral mabigo. Ang mga dahilan kung bakit maaaring kabilang ang hindi magandang pagpaplano, hindi napatunayang mga teknolohiya, hindi sapat na pagsubaybay at mga kasunod na heatwave.

Sa kasamaang palad, walang karaniwang paraan upang mangolekta ng data o mag-ulat sa mga proyekto sa pagpapanumbalik. Ginagawa nitong mahirap - o imposible - na tukuyin ang mga kondisyon na humahantong sa tagumpay, at binabawasan ang bilis ng pagpapabuti.

Magtagumpay ngayon, mabigo sa ibang pagkakataon

Karamihan sa mga coral transplant ay sinusubaybayan wala pang 18 buwan. Kahit na makaligtas sila sa panahong iyon, walang garantiya na magtatagal pa sila. Ang pangmatagalang rate ng tagumpay ay hindi alam.

Nang suriin namin ang posibilidad ng matinding init na mga kaganapan kaagad pagkatapos ng pagpapanumbalik at sa mga darating na dekada, nahanap namin na karamihan sa mga na-restore na site ay nakaranas na ng matinding pagpapaputi sa ilang sandali pagkatapos ng pagpapanumbalik. Magiging mahirap na makahanap ng mga lokasyon na maliligtas mula sa hinaharap na global warming.

Minsan ang batang coral ay pinaputi bago matapos ang proyekto sa pagpapanumbalik (Davide Seveso / Unibersidad ng Milan)

Walang kapalit para sa pagkilos ng klima

Ang pagpapanumbalik ng coral ay may potensyal na maging isang mahalagang kasangkapan sa ilang partikular na sitwasyon: kapag ito ay nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at tumutugon sa mga lokal na pangangailangan. Ngunit ito ay hindi pa - at maaaring hindi kailanman - magagawa upang palakihin nang sapat upang magkaroon ng makabuluhang pangmatagalang positibong epekto sa mga coral-reef ecosystem.

Ang pagsusuri sa katotohanan na ito ay dapat na pasiglahin ang nakabubuo na debate tungkol sa kung kailan at saan kapaki-pakinabang ang pagpapanumbalik. Nang walang stemming ang bilis at laki ng pagbabago ng klima, meron kami maliit na kapangyarihan upang iligtas ang mga coral reef mula sa napakalaking pagkalugi sa darating na siglo at higit pa.

Iba pang mga diskarte sa konserbasyon tulad ng pagtatatag, pagpapanatili at pagpapatupad marine protektadong lugar At pagpapabuti kalidad ng tubig maaaring mapabuti ang pagkakataon na gagana ang isang proyekto sa pagpapanumbalik ng coral. Ang mga pagsisikap na ito ay maaari ding suportahan ang mga lokal na komunidad ng tao na may mga insentibo para sa konserbasyon.

Ang pagpapatibay ng mga pantulong na estratehiya ay maaaring magpalakas ng katatagan ng ecosystem, na magpapalawak ng abot at tagumpay ng mga proyekto sa pagpapanumbalik ng coral.

