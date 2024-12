Ang pagdumi sa mga pagkawasak ng barko ay ang ticking time-bomb

Nakatago sila sa ilalim ng ating mga karagatan, sabi ni FRASER STURT ng University of Southampton

Sa ilalim ng mga karagatan at dagat ay namamalagi ang higit sa 8,500 na pagkawasak ng barko mula sa dalawang digmaang pandaigdig. Ang mga wrecks na ito ay tinatayang naglalaman ng kasing dami ng 6 bilyong galon (22.7 bilyong litro) ng langis, Pati na rin mga kagamitang militar, nakakalason mabigat na bakal at maging mga sandatang kemikal.

Sa loob ng mga dekada, ang mga wrecks na ito ay halos hindi na nakikita at wala sa isip. Ngunit sa lahat ng oras na ito, ang kanilang ang mga istruktura ay nasira, hindi maiiwasang pagtaas ng mga pagkakataon ng biglaang paglabas ng mga nakakalason na sangkap sa dagat kapaligiran.

Sa mga bahagi ng mundo, ang pagbabago ng klima ay nagpapalala sa panganib na ito. Ang pagtaas ng temperatura ng karagatan, pag-aasido at pagtaas ng bagyo ay nagpapabilis sa pagkasira ng mga wrecks na ito.

Mangyari pa, ang mga pagkawasak mula sa mga digmaang pandaigdig ay malayo sa tanging makikita sa ilalim ng dagat, at marami pang iba ang nagdaragdag sa problema. Ang halaga ng pagtugon sa pandaigdigang isyung ito ay tinatantya sa US $340 bilyon (£261 bilyon).

Ilan sa mga wrecks na ito ang nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng mga tao, sa mga komunidad sa baybayin at sa kapaligiran? Ano ang maaaring gawin – at bakit hindi natin ito ginawa nang mas maaga?

Pagma-map ang problema

Ang mga hilaw na numero sa dolyar at ang bilang ng mga wrecks sa mapa ay wastong nagdulot ng pagkabahala. Trabaho ng mga mananaliksik tulad ng Paul Heersink ay pinagsama-sama ang iba't ibang mga dataset upang makatulong na mailarawan ang laki ng hamon. Gayunpaman, ang mga figure na ito, at ang posisyon ng mga tuldok sa mga mapa, ay maaari ring magbigay ng maling pakiramdam ng katiyakan.

Ito ay nananatiling kaso na ang mga karagatan at dagat sa mundo ay hindi masyadong nakamapa gaya ng gusto natin, na may humigit-kumulang 23% na inilarawan at na-map nang detalyado. Kahit na ang antas ng detalyeng iyon ay madalas na kulang sa kung ano ang kailangan natin upang positibong matukoy ang isang pagkawasak, lalo pa ang pagtukoy sa panganib na maaaring idulot nito.

Ang mabagal na pagtagas na pagkawasak ng Pearl Harbor ay umaakit pa rin sa buhay dagat (Jill DeVito)

Mayroong patuloy na pandaigdigang pagtulak upang mapabuti ang aming pagmamapa ng espasyo sa karagatan sa ilalim ng tangkilik ng Seabed 2030 na proyekto, na naghahanap upang maabot ang isang pangkalahatang resolusyon na 100 x 100m. Nangangahulugan iyon na ang isang "pixel" ng impormasyon ay katumbas ng humigit-kumulang dalawang pitch ng football.

Magiging transformative ito para sa aming pag-unawa sa sahig ng karagatan, ngunit hindi ipapakita ang detalye ng lahat ng bagay na maaari mong itago sa loob ng dalawang football pitch na iyon (na kinabibilangan ng ilang mga wrecks).

Marami sa mga wrecks na maaaring magdulot ng pinakamalaking problema ay matatagpuan sa mababaw na tubig sa baybayin, kung saan ang mga inisyatiba ng gobyerno sa pagmamapa at trabaho ng industriya ay nagbibigay ng mas mataas na mga resolusyon, ngunit nananatili pa rin ang hamon ng pagkakakilanlan.

Paano ang tungkol sa mga talaan ng archival? Mga tala sa kasaysayan, tulad ng mga hawak ni Lloyd's Register Foundation sa London, ay mahalaga sa pagdadala ng higit na katiyakan sa sukat at kalikasan ng hamon. Naglalaman ang mga ito ng mga detalye ng mga istruktura ng barko, mga kargamento na dinala at mga huling kilalang posisyon bago ang pagkawala.

Ang katumpakan ng mga posisyong iyon, gayunpaman, ay pabagu-bago, ibig sabihin, ang pag-alam nang eksakto kung saan sa seabed ang isang pagkawasak, at kung paano ito susuriin at masuri ang panganib nito, ay hindi diretso. Ito ay inilagay sa lubos na kaluwagan ng gawain ng British maritime archaeologist Innes McCartney at oceanographer Mike Roberts, na ang mga detalyadong pagsisiyasat sa heopisiko at archival sa Irish Sea ay nagpakita na ang mga makasaysayang pagkawasak ay madalas na napagkamalan at naipagkamalan. Nangangahulugan ito na ang mga tuldok sa mapa ay madalas na nasa mga maling lugar, at hanggang 60% ay maaaring nakaupo sa hindi kilalang mga lokasyon sa sahig ng dagat.

Pagkawasak ng Barko (Pascal Ingelrest / Pexels)

Isang karera laban sa oras

Karamihan sa mga wrecks na nagdudulot ng pinakamalaking pag-aalala ay gawa sa metal, o metal at wood construction. Ang bakal sa mga wrecks na ito ay dahan-dahang nadudurog, pinatataas ang posibilidad na malaglag ang mga kargamento, at masira ang mga bahagi. Gayunpaman, ito ay bahagi lamang ng panganib.

Ang dagat ay nagiging isang mas abalang lugar, habang nagsasagawa kami ng mas masinsinang pangingisda at pinapalakas ang pagtatayo ng mga offshore wind-farm at iba pang mga instalasyon ng enerhiya upang matugunan ang mga net zero commitment. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa seabed at maaaring pisikal na abalahin o baguhin ang dynamics ng mga wreck-site.

Mayroon pagtaas ng pandaigdigang pagkilala ng pangangailangang matugunan ang problemang ito. Ito ay nanatiling hindi nalutas hanggang sa kasalukuyan dahil sa kumplikadong internasyonal at interdisciplinary na hamon na ibinibigay nito.

Marami sa mga wrecks ay nasa tubig ng mga bansang mayroon walang kinalaman sa orihinal na may-ari ng barko. Paano natin malalaman kung sino ang may pananagutan? At sino ang nagbabayad para sa paglilinis - lalo na kapag ang orihinal na may-ari ay nakikinabang mula sa legal na butas ng sovereign immunity?

Sa ilalim ng konseptong ito, ang estado ng bandila (ang bansa kung saan nakarehistro ang barko) ay hindi maaaring panagutin sa ilalim ng internasyonal na batas at samakatuwid ay hindi legal na obligadong magbayad.

Higit pa sa mga pangunahing tanong ng responsibilidad na ito, may mga teknikal na hamon. Mahirap malaman kung gaano karaming mga wrecks ng pag-aalala ang mayroon, at kung paano hanapin ang mga ito. Kaya paano natin masusuri ang kanilang kalagayan at matukoy kung kailangan ang interbensyon? At kung gayon, paano tayo makikialam?

Ang bawat isa sa mga tanong na ito ay isang kumplikadong hamon, at ang paglutas sa mga ito ay nangangailangan ng mga kontribusyon ng mga istoryador, arkeologo, inhinyero, biologist, geophysicist, geochemist, hydrographic surveyor, geospatial data analyst at inhinyero.

Nangyayari na ito, kasama ang mga proyektong pangrehiyon na gumagawa ng kritikal na pagsulong at nagpapakita kung ano ang maaaring makamit. Gayunpaman, ang napakalawak na sukat ng problema ay higit sa dami ng gawaing ginawa hanggang sa kasalukuyan.

Malinaw na kritikal ang mga bagong teknolohiya, gayundin ang mga bagong saloobin. Sa gitna ng problema ay isang isyu ng kaalaman at katiyakan - ito ba ang pagkawasak na iniisip natin, nagdudulot ba ito ng problema at kung gayon, sa anong oras?

Mga advance sa subsea drone na kilala bilang Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), na nilagyan ng hanay ng mga sensor para sukatin ang seabed at makita ang mga pollutant, maaaring makatulong sa pahusayin ang aming kaalaman tungkol sa mga lokasyon ng mga wrecks, kung ano ang dala ng mga ito at ang kanilang estado ng pagkasira. Ang mga AUV ay maaaring magbigay ng medyo mura, mataas na resolution na data na gumagawa ng mas kaunting mga emisyon kaysa sa isang maihahambing na kampanya ng survey na isinasagawa mula sa isang malaking research vessel.

Pag-deploy ng AUV (MBARI)

Ngunit kailangan din nating ibahagi ang impormasyong iyon, at ihambing ito sa data mula sa mga archive upang makatulong na makabuo ng kaalaman at mas mataas na antas ng katiyakan. Kadalasan, ang mga survey at pagsisiyasat sa ilalim ng dagat ay nangyayari sa mga silo, na may data na hawak ng mga indibidwal na ahensya o kumpanya, na pumipigil sa mabilis at pinagsama-samang pagtaas sa pag-unawa.

Ang kalubhaan ng panganib sa kapaligiran at kaligtasan na dulot ng mga pagkawasak sa sahig ng karagatan, at kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon, ay hindi lubos na nalalaman. Ngunit ito ay isang problema na maaari nating lutasin.

Kailangan ng aksyon ngayon, na hinihimok ng isang matatag na balangkas ng regulasyon at pagpopondo, at mga teknikal na pamantayan para sa remediation. Isang pandaigdigang pakikipagtulungan - pinangalanang Project Tangaroa - ay natipon upang pasiglahin ang balangkas na iyon - ngunit ang pampulitikang kalooban at pagpopondo ay kinakailangan upang gawin itong isang katotohanan.

Sa pamamagitan ng naka-target na archival at survey na gawain, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng data at mga ideya, maaari tayong mag-chart ng landas patungo sa hinaharap kung saan ang dagat ay hindi isang lugar kung saan hindi natin binabalewala ang mga bagay ngayon na magbabanta sa atin bukas.

Gayundin sa Divernet: 'Nakakita kami ng matagal nang ipinagbabawal na mga pollutant na 8,000m ang lalim', Ang nakakalason ba na Nazi VP-boat wreck tip ng isang iceberg?, 'Kahit saan kami tumingin, nakakita kami ng ebidensya'