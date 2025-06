Hiniling ni Orcas sa mga tao na tanghalian, magbahagi ng mga masahe

Mahigit sa 30 kaso ng mga wild killer whale na nagtatangkang ibahagi ang kanilang biktima sa mga tao ang paksa ng isang pag-aaral na inilathala ngayon (Hunyo 30). Ang mga insidente, na kumalat sa apat na karagatan, ay naidokumento sa loob ng dalawang dekada at kinasasangkutan ng mga orcas na nag-aalok sa mga tao ng hanay ng mga bagong nakuha na isda, mammal at invertebrates.

Lalapitan ng mga orcas ang mga tao, ibababa ang item at maghintay para sa isang tugon, ayon sa mga siyentipiko na nakasaksi sa pag-uugali na ito para sa kanilang sarili - at gumugol ng oras sa pagsisikap na ipaliwanag ito.

Ang isang orca sa New Zealand ay nag-aalok sa isang maninisid ng isang piraso ng eagle ray liver (Orca Research Trust)

Ang isang orca ay nag-aalok ng isang buong mobula ray sa isang tao sa isang bangka sa baybayin ng Mexico, na nakikita mula at sa ilalim ng ibabaw (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Napagpasyahan nila na ang mga orcas ay nagsasagawa ng mga pagkakataon upang magsanay ng natutunang kultural na pag-uugali, mag-explore o maglaro sa pagtatangkang matuto tungkol, at potensyal na bumuo, ng mga relasyon sa mga tao.

"Napakasosyal ng Orca at madalas namin silang nakikitang nagbabahagi ng pagkain," sabi ng pangalawang may-akda ng pag-aaral na si Dr Ingrid Visser. "Ang pagdokumento at paglalarawan ng pag-uugali ng kanilang pagtatangka na magbahagi ng pagkain sa mga tao sa iba't ibang lugar sa buong mundo ay kaakit-akit."

"Ang mga Orcas ay mga apex predator na kadalasang kumakain ng iba pang malalaking mammal, ngunit pagdating sa mga tao, paminsan-minsan ay mas gusto nilang ibahagi, na nagpapahiwatig ng kanilang interes sa pagbuo ng mga relasyon sa labas ng kanilang sariling mga species," idinagdag ng ikatlong may-akda na si Vanessa Prigollini.

Masaya si Orca na makipag-ugnayan sa mga tao (Orca Research Trust)

"Mukhang may prosocial na elemento sa mga kasong ito na nagpapahiwatig ng interspecific generalized reciprocity, na lubhang hindi pangkaraniwan upang masaksihan sa anumang hindi tao na hayop at nagpapahiwatig ng evolutionary convergence sa pagitan ng mga orcas at mga tao," sabi ng nangungunang may-akda na si Jared Towers.

Teorya ng pag-iisip

Ang ekologo at may-akda na si Dr Carl Safina, na hindi kasali sa pag-aaral, ay nagkomento: "Sa marami at iba't ibang mga isip sa dagat, malamang na ang pinakadakila ay ang mga orcas. Ang mga kaswal na kwento ng kanilang halos surreal na katalinuhan ay marami.

“Ngunit dito ang mga siyentipikong ito ay sistematikong nakalap ng isang kahanga-hangang litanya ng mga pagkakataon kung saan ang malayang buhay na mga orcas ay nagpakita na sila ay nagtataglay ng 'teorya ng pag-iisip', ibig sabihin ay nauunawaan ng kanilang mga isipan na ang mga tao ay may mga isip din. Madalas na iginiit ng mga sikologo na ang 'teorya ng pag-iisip' ay pag-aari lamang ng mga tao.

"Magmamakaawa si Orcas. Paulit-ulit na hinahangad ni Orcas na maging interactive sa amin, at interesado sila tungkol sa amin. Pagkatapos mabuhay ng milyun-milyong taon sa dagat, para sa kanila kami sa aming mga bangka ay parang bumibisita sa mga dayuhan.

"At, sa katunayan, kami ay mga estranghero sa isang kakaibang lugar na halos hindi namin alam, tungkol sa kung saan mayroon pa kaming halos lahat ng dapat matutunan." Kasama sa pananaliksik ang mga organisasyong Bay Cetology, Orca Research Trust at Marea, at nai-publish ang pag-aaral buksan ang access sa Journal of Comparative Psychology.

Orcas na nagbabahagi ng pagkain (Jared Towers)

Kamot ka sa likod ko, kakamot ako sayo

Samantala, isang populasyon ng mga orcas ang nagiging mga headline para sa kanilang hindi inaasahang hilig na gumamit ng kelp para magmasahe sa isa't isa - sinasabing ang unang ebidensya ng paggawa ng tool na naitala sa mga marine mammal.

Inihayag ng drone footage ng southern resident killer whale sa Salish Sea, sa panloob na tubig ng estado ng Washington, ang pag-uugali. Ang mga orcas ay kumagat sa dulo ng isang tangkay ng kelp, ilalagay ito sa pagitan ng kanilang katawan at ng isang kapareha at igulong ito sa pagitan ng kanilang mga sarili sa loob ng mahabang panahon.

Bagama't ang populasyon ay pormal na pinag-aralan sa loob ng 50 taon, at inilarawan bilang "pinakamahusay na pinag-aralan na mga orcas sa planeta", ang pagsasanay ay hindi nakita sa nakaraang footage na nakolekta mula sa sasakyang panghimpapawid dahil sa medyo hindi magandang kahulugan nito.

Ilang species ng balyena ang kilala na nagpapakasawa sa "kelping", gumagalaw ng kelp gamit ang kanilang mga ulo, palikpik at katawan para sa paglalaro o para mapanatili ang malusog na balat. Gayunpaman, sa tinatawag na ngayon na "allokelping" ang kelp ay pinipili, pinuputol at minamanipula ng dalawang orcas na nagtatrabaho nang sabay-sabay.

Dalawang orcas allokelping - ang seaweed ay makikita lamang sa pagitan ng kanilang mga katawan (Centre For Whale Research)

Ang pag-aaral ay pinangunahan ng Center for Whale Research sa pakikipagtulungan sa UK's University of Exeter. "Kami ay namangha noong una naming napansin ang pag-uugaling ito," sabi CWR direktor ng pananaliksik na si Dr Michael Weiss. "Ang tangkay ng bull kelp ay matatag ngunit nababaluktot, tulad ng isang punong hose sa hardin, na may madulas na panlabas na ibabaw. Inaasahan ko na ang mga tampok na ito ay ginagawa itong isang perpektong tool sa pag-aayos.

"Ang nakita kong kapansin-pansin sa pag-uugaling ito ay kung gaano ito kalawak sa populasyon. Ang mga lalaki at babae sa lahat ng yugto ng buhay at mula sa lahat ng tatlong timog na residenteng pod ay nakitang gumagamit ng kelp sa ganitong paraan. Ang lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay panlipunan."

Hindi mapigilan ang pag-alok

Naobserbahan ng team ang allokelping sa walong sa 12 araw na sakop ng pag-aaral, at naniniwalang ito ay maaaring maging unibersal na pag-uugali sa populasyon na ito. Ang mga orcas ay malamang na pumili bilang mga allokelp partner na malalapit na kamag-anak sa ina, at ang mga kaparehong edad.

"Sa mga primata - kabilang ang mga tao - nakaka-moderate ng stress at nakakatulong na bumuo ng mga relasyon," komento ni Prof Darren Croft ng University of Exeter at CWR executive director.

"Alam namin na ang mga killer whale ay madalas na nakikipag-ugnayan sa ibang mga miyembro ng kanilang grupo - hinahawakan ang kanilang mga katawan at palikpik – ngunit ang paggamit ng kelp tulad nito ay maaaring mapahusay ang karanasang ito.

Ang isang talim ng kelp ay makikita sa bibig ng orca sa kaliwa (Centre For Whale Research)

"Maaaring mahalaga din ito para sa kalusugan ng balat. Ang mga balyena at dolphin ay may iba't ibang mga diskarte upang matulungan silang matanggal ang patay na balat, at ito ay maaaring isa pang adaptasyon para sa layuning ito.

"Ang mga brown algae tulad ng bull kelp ay mayroon ding mga anti-bacterial at anti-inflammatory properties na maaaring magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga whale. Nagsusumikap kami ngayon sa higit pang pananaliksik upang kumpirmahin ang mga unang natuklasang ito at imbestigahan ang mga benepisyo sa lipunan at kalusugan ng balat ng pag-uugaling ito."

Ang mga Orcas mula sa ilang populasyon ay naobserbahang hinihimas ang kanilang mga katawan sa makinis na mga tabing-dagat na bato, posibleng upang alisin ang mga patay na balat at mga parasito, ngunit ang populasyon ng timog na residente ay wala sa kanila.

Malungkot na kinabukasan

Sa huling bilang ng CWR noong 2024, 73 na residente lamang sa timog ang natitira, isang kritikal na mababang bilang. Nahaharap sila sa isang "napakalungkot" na hinaharap, sabi ni Weiss, na pinalala ng mababang rate ng kapanganakan.

Ang kanilang pangunahing biktima, ang Chinook salmon, ay bumababa dahil sa labis na pangingisda, pagbabago ng klima at pagkasira ng tirahan ng mga pangingitlog, at ang kagubatan ng kelp kung saan matatagpuan ng mga orcas ang kanilang mga kagamitan sa pag-aayos ay bumababa rin. Ang polusyon at ingay mula sa mga gawain ng tao ay higit pang nakakagambala.

"Ang Allokelping ay isa pang katibayan ng pagiging natatangi ng mga residente sa timog," sabi ni Weiss. "Kung mawawala ang mga ito, mawawalan tayo ng higit sa 73 indibidwal na hayop o isang genetic lineage. Nawawalan tayo ng isang kumplikadong lipunan at isang malalim, natatanging hanay ng mga kultural na tradisyon."

Ang pag-aaral, kung saan ang Northeastern University sa Boston ay nag-ambag din, nai-publish in Kasalukuyang Biology.

