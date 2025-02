Sa Bahay – Wakatobi's House Reef

Ano nga ba ang dahilan kung bakit karapat-dapat ang Wakatobi's House Reef sa maraming pagkilala nito?

Ito ay isang kumbinasyon ng mga salik na kinabibilangan ng madaling pag-access, kalusugan ng tirahan, pagkakaiba-iba ng mga ecosystem, isang kasaganaan ng natatanging buhay-dagat at ang laki ng site.

On Wakatobi's House Reef, you will find different kind of Hermit card. Instead of using a discarded snail shell as its home Coral Hermits (genus Paguritta) actually live in a tiny hole in the coral. It takes a sharp eye to spot one as these guys as they are seldom bigger than a sunflower seed.

Dahil dito, ang mga bisita ay kilala na naglalaan ng buong araw hanggang sa gabi sa shore-based diving sa harap ng resort, at marami ang bumabalik taon-taon upang ulitin ang karanasan.

Ang Mababaw na Palaruan ng Tubig

Sa pagitan ng beach at malalim na tubig ay isang malawak na kahabaan ng mga mababaw na puno ng mga kama ng damo, mga buhangin, makukulay na stand ng malalambot na korales at nakakalat na matigas na coral formations, lahat ay kapansin-pansing malusog at medyo siksik sa mga lugar. Ito ay isang bagay na hindi mo inaasahan na malapit sa isang resort. Higit pa sa paglangoy sa pagitan ng baybayin at bahura, ang lugar na ito ay pangunahing lugar para sa isang cornucopia ng marine life na kinabibilangan ng frogfish, stonefish, ornate, robust at Halimeda ghost pipefish, moray eels, blue-spotted stingrays, iba't ibang cephalopod (pugita, pusit, cuttlefish), jawfish, shrimp at goby pairs, napakaraming nudibranch, cuttlefish, eagle ray na sumisikat sa ilang partikular na oras ng taon, at higit pa.

Snorkelling in the shallows of the House Reef.

Ang mababaw na lalim ng lugar na ito ng House Reef ay nagbibigay-daan sa sapat na sikat ng araw na bumaha sa seabed, na nagpapakita ng maliliwanag na kulay na mawawala sa mas malalim na lugar. Ang masaganang supply ng ambient light na ito ay pinagsama sa kasaganaan ng mga paksa upang mabigyan ang mga photographer ng perpektong studio sa ilalim ng dagat. Ang mga mababaw ay mayroon ding espesyal na apela para sa mga snorkelers, na masisiyahan sa malapitang pagtingin sa seabed nang hindi lumalayo sa baybayin.

Pagsisisid sa Gilid

Wakatobi”s jetty extends all the way out to the edge of the House Reef's drop-off.

Mga 70 metro (80 yds) mula sa beach, ang mga contour ng House Reef ay gagawa ng isang biglaang paglipat mula sa mababaw na tubig. Isang nakamamanghang wall fan sa hilaga at timog mula sa dulo ng jetty ng Wakatobi. Dito, ang reef crest ay nagsisimula lamang ng dalawang metro mula sa ibabaw at bumulusok sa lalim na higit sa 70 metro. Ang dramatikong topograpiyang ito ay lumilikha ng isang tunay na pagkakataon para sa mga multi-level na diving profile. Ang kuta sa ilalim ng tubig na ito ay puno ng mga overhang at siwang. Ang isang umuunlad na hanay ng mga espongha, matitigas at malambot na korales ay sumilong sa magkakaibang populasyon ng mga invertebrate at isda, na may pinaghalong species na nagbabago habang lumalaki ang lalim.

Where the shallws meet the drop off on Wakatobi's House Reef.

Ang linaw ng tubig sa 30-meter-plus na hanay ay nagbibigay-daan sa sapat na ilaw sa paligid na mag-filter pababa sa kailaliman, na nagdaragdag sa visual na drama ng mga pader at undercut slope. Ang magkakaibang tanawin na ito ay nagbibigay ng walang katapusang mga pagkakataon para sa pangangaso ng mga hayop sa gitna ng mga korales at ang mga kanlungan na nababalot ng anino na humahati sa mga dalisdis. Maaaring sundin ng mga diver ang kanilang mga interes sa napiling lalim, pagkatapos ay dahan-dahang bumalik sa ibabaw, na gumagawa ng mga profile na nagbibigay-daan sa oras-plus na mga oras sa ibaba at nagtatapos sa mga paghinto ng kaligtasan sa mga buhay na buhay na coral formations. Ang mga green at Hawksbill turtles ay karaniwang nakikitang naglalayag sa gilid ng tubig o humihilik sa ilalim ng mga overhang sa dingding.

Malapit sa Jetty

Marine life underneath the Wakatobi House Reef Jetty.

Ang jetty sa Wakatobi ay umaabot hanggang sa panlabas na gilid ng House Reef, na nagbibigay sa mga diver na hindi gustong lumangoy mula sa baybayin ng maginhawang access sa drop-off. Ang jetty ay isa ring kapansin-pansing pagsisid sa sarili nito. Ang mga sumusuportang tambak ng jetty ay lumilikha ng kanlungan at lilim na naglalaman ng malalaking paaralan ng isda. Ang malapit na hitsura ay nagpapakita ng maraming mga macro na paksa. Ang malalaking kongkretong haligi at beam ng jetty ay tahanan ng iba't ibang hipon, alimango, at isda ng buwaya, at ang nakapaligid na lugar ay kilala para sa maraming kolonya ng anemone at ang kanilang kasamang clownfish at damselfish. Mahigit sa kalahating dosenang species ng mga photogenic na maliit na isda na ito ay matatagpuan sa mga galamay ng kanilang host, na nagbibigay ng mga madaling pagkakataon para sa isa sa mga pinaka-iconic na larawan sa ilalim ng dagat.

Ang pares ng white leaf scorpionfish na ito ay natagpuan lamang sa base ng Wakatobi jetty.

Marami pang kakaibang nilalang ang nakatago sa ilalim at sa paligid ng jetty kabilang ang leaf scorpionfish, ghost pipefish, cuttlefish na madalas na magkapares at para sa mga may matalas na mata na Pegasus Seamoth. Ang paglangoy sa mababaw ay maaari ring magbunga ng isang engkwentro sa ilan sa resident banded sea kraits na gustong manghuli sa lokasyong ito.

Mga Bangka ng Taxi at Drift

Ang scuba diver na tumatawid sa pader ay lumalabas sa isang malaking cherry blossum coral sa House Reef

Ang jetty ay ang sentrong punto lamang ng House Reef, na umaabot sa iba pang pinangalanang dive site sa hilaga at timog ng resort. Ang malawak na kalawakan ng mga bahura at mababaw na ito ay nagbibigay ng halos walang limitasyong mga pagkakataon upang galugarin. Upang matulungan ang mga maninisid na maabot ang mas malalayong bahagi ng bahura, pinapanatili ng Wakatobi ang isang fleet ng mga taxi boat para sa drop-off na agos mula sa jetty. Depende sa kung aling paraan ang tubig ay gumagalaw, ang mga taxi boat ay maghuhulog ng mga diver sa hilaga o timog ng resort para sa isang pinahabang drift dive na magtatapos sa jetty stairs. Ang mga 5 hanggang 7 metrong paglulunsad na ito ay pinapagana ng kuryente para sa minimal na epekto sa kapaligiran at maaaring kumportableng magdala ng limang diver o snorkeler sa isang napiling lokasyon. Bumibiyahe ang mga taxi boat mula madaling araw hanggang dapit-hapon, at ang mga bisita ay maaaring magpareserba ng masasakyan o magtanong lang sa dive center at maghintay para sa susunod na available na bangka para sa pagbaba. Ito ay gumagawa para sa isang nakamamanghang drift sa kahabaan ng reef pabalik sa jetty. Tingnan sa dive center kung may mga pagbabago sa tubig.

Makakagawa ang Wakatobi's House Reef ng ilang napakabihirang mahanap tulad nitong White Cap Goby (Lotilia graciliosa) kasama ang Alpheus shrimp (Alpheus rubromaculatus) na kasama sa kuwarto.

Upang makagawa ng mga drift na tumagal ng 90 minuto, maaaring humiling ang mga diver ng mga tangke na may mataas na volume mula sa dive center upang matiyak ang sapat na supply ng gas. Ang mga drift na ito ay paborito din ng mga rebreather diver, na nakakapag-extend ng mga dive sa mga multi-hour excursion. Ang kasalukuyang record para sa isang rebreather drift dive sa House Reef ay higit sa anim na oras!

Ang Madilim na Gilid ng Bahay

Available ang House Reef sa mga bisita ng Wakatobi araw at gabi. Para sa ilang, paglubog ng araw ay ang pinakamahusay na oras upang bisitahin. Habang kumukupas ang liwanag, ang mga nilalang na aktibo sa araw ay nagsimulang maghanap ng kanlungan, habang ang iba ay lumalabas mula sa kanilang mga pugad upang kumain sa kadiliman. Ang mga tuso, nagbabago-kulay na mga cephalopod tulad ng cuttlefish at pusit ay maaaring kumuha ng hanay ng matingkad na pink, purple, pula at dilaw na kulay, at mga pattern na maaaring gamitin para sa pagbabalatkayo, komunikasyon o kahit sa pag-hypnotize ng potensyal na biktima.

Nakabalot sa proteksiyon na cocoon nito ang isang parrotfish na hinihigaan para sa gabi.

Ang mga ilaw sa pagsisid ay nagpapakita ng mga igat na lumalabas at dumadausdos sa mga korales, ang mga pagong na natutulog na ang mga ulo ay nakasukbit sa mga overhang sa dingding. Ang mga mapagmasid na diver ay maaaring makakita ng surgeonfish at iba pang mga miyembro ng day shift na matatagpuan malalim sa mga recess at siwang ng reef. Dahil ang mga isda ay walang mga talukap upang isara, maaaring hindi sila mukhang tulog, ngunit sa katunayan sila ay nag-e-enjoy sa kanilang bersyon ng isang magdamag na pahinga. Ang ilang mga isda ay hindi lamang humiga sa gabi. Ginagawa ng parrotfish ang isa sa mga pinakakilalang ritwal sa oras ng pagtulog sa mga bahura, na naglalabas ng mala-jelly na mucous bubble na bumabalot sa kanilang buong katawan.

A Tasseled scorpionfish (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresces an interesting combination of green and orange under Fluo lighting during a night dive on the House Reef.

Ang mga night dives ay nagpapakita rin ng isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang phenomenon ng marine fluorescence sa Fluo-dive program ng resort. Sa halip na mga maginoo na dive light, ang mga fluo-diver at fluo-snorkeler ay binibigyan ng mga espesyal na asul na ilaw, kasama ang mga dilaw na filter na kasya sa ibabaw ng dive mask. Kapag ang mga sinag ng mga ilaw na ito ay tangayin sa kahabaan ng isang bahura, ang ilang mga korales at hayop ay nagliliwanag sa nakakatakot na kumikinang na mga kulay, na nagiging isang kakaibang palabas sa gabi.

Gusto mo bang idagdag ang House Reef sa iyong diving repertoire? Tumatanggap na ngayon ang Wakatobi ng mga reserbasyon para sa 2024 at higit pa. Ngunit sa mabilis na pagpuno ng mga puwang ng oras, pinakamainam na makipag-ugnayan sa isang kinatawan ng Wakatobi sa lalong madaling panahon kung isinasaalang-alang mo ang isang paglalakbay. Tinitiyak ko sa iyo, ang Wakatobi House reef at ang mga pader at reef system sa kabila ay sulit na bisitahin. Sa katunayan, ang mga bisita ay bumalik taon pagkatapos sa mahiwagang lugar na ito, ang ilan ay inulit ang kanilang pagbisita nang higit sa kalahating dosenang beses.

Makipag-ugnayan sa:

Email: (office@wakatobi.com)

Enquire: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)