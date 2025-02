Mga shipwrecks ng southern Sea of ​​Cortez

Ang anyong tubig na ito sa baybayin ng Pasipiko ng Mexico ay nauugnay sa kamangha-manghang marine life, ngunit hindi dapat palampasin ang mga pagsira nito, sabi ni MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Bagama't marami ang sadyang nilubog bilang mga artificial reef, hindi iyon nangangahulugan na hindi sila nasiyahan sa mga kilalang karera, na madalas ay mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

The Sea of Cortez, sometimes referred to as the Gulf of California, is a favourite destination for scuba divers. It is home to inquisitive sea-lions, migrating whales, schooling hammerhead sharks, swirling baitballs of fish and a palette of marine life so intriguing that Jacques Cousteau referred to its waters as “the world’s aquarium”.

Mayroong maraming mga pagkakataon dito para sa parehong land- at liveaboard-based diving. Ang mga maninisid na umaalis mula sa katimugang lungsod ng Cabo San Lucas ay maaaring mag-enjoy sa magagandang dive sa paligid at bumalik para sa tanghalian, o makipagsapalaran sa malayo sa pampang patungo sa kilalang Gordo Banks.

Isang makulay na mabatong dalisdis

Doon, ang tubig na mayaman sa sustansya ay dumadaloy sa isang serye ng mga seamount at umaakit sa mga nakakasilaw na paaralan ng mga pating, mobula ray, tuna, wahoo at marlin.

Sa La Paz, may pagkakataon ang mga diver at snorkeller na makatagpo ng mga whale shark habang, sa Cabo Pulmo National Park, ang mga bull shark ay ang quarry ng maninisid. Kamakailan ay nakatagpo ng mga pod ng orcas at ang ilang liveaboard ay nag-orient ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa pag-asang makatagpo ng mga tunay na maninila sa tuktok.

Ang Dagat ng Cortez ay karaniwang may mabatong ilalim

Para sa aming ekspedisyon na tuklasin ang tubig sa katimugang Dagat ng Cortez, umalis kami sa Cabo San Lucas at tumungo sa hilaga sakay ng liveaboard ng Nautilus Adventures. Galant Lady.

Isang makinang na pulang cardinalfish na nagtatago sa mabatong mga durog na bato

Ginagamit ng mga isda ang mga labi ng lumubog na mga barko bilang kanlungan

Karamihan sa mga katawan ng navigable na tubig ay nagtataglay ng mga lihim ng mga barko sa ilalim ng kanilang ibabaw, at ang Dagat ng Cortez ay hindi naiiba. Bagama't karamihan sa mga bisita ay nabighani sa marine life sa lugar na ito, gusto naming tuklasin ang mga lumubog na relic na ito at alamin ang kanilang mga kuwento.

Ang C-54

Ang una ay isang malaking pinsala na kilala bilang ang C-54 Agustin Melgar, isang lumang minesweeper na lumubog noong 2000 sa timog ng isang lugar na tinatawag na Puerto Escondido. Sa 56m ang haba na may 11m beam, ito ay isa sa mga hindi gaanong kilala at pinaka-under-rated na wreck dives sa Sea of ​​Cortez.

Ginalugad ni Mike Salvarezza ang C-54

Ang barko ay itinayo sa Tampa, Florida noong 1944 at inilunsad sa ilalim ng medyo hindi romantikong pangalan na USS Device (AM-220). Pagkatapos ng isang paunang pagtatalaga sa Panama Canal Zone ay lumipat siya sa Pearl Harbor upang samahan ang iba pang mga barko at convoy.

Naka-camouflaged C-54 sa Tampa, Hulyo 1944 (National Archives / John H Costello sa pamamagitan ng navsource.org)

Nagpatrolya siya sa katubigan sa palibot ng Palau sa Micronesia noong huling bahagi ng 1944 bago bumalik sa mga tungkulin sa pag-escort sa mga lokasyon sa Pasipiko gaya ng Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Pilipinas at, panghuli, sa isla ng Okinawa, kung saan siya nag-escort ng ilang kargamento ng digmaan at mga barkong pang-atake.

Noong Abril 6, 1945, AM-220 ay tinawag upang tumulong sa barkong pandigma na USS Mullany, na tinamaan sa pag-atake ng kamikaze ng Hapon, at nailigtas ang 16 na nakaligtas. Patuloy siyang nagwawalis ng mga minahan sa buong Malayong Silangan at sinuportahan ang operasyon ng US 3rd Fleet laban sa Japan. Ang barko ay ginawaran ng tatlong battle star para sa kanyang serbisyo sa WW2.

USS Device (AM-220), mas kilala bilang C-54 (National Archives / John H Costello sa pamamagitan ng navsource.org)

In 1950 she was recommissioned as a pagsasanay vessel, operating on the US east coast, Canada and the Caribbean, before becoming MSF-220 noong 1955 at noong 1962 ay naibenta sa gobyerno ng Mexico. Ang kanyang kuwento sa ibabaw ay natapos lamang noong 2000, nang siya ay sinadyang lumubog upang lumikha ng isang artipisyal na bahura sa loob ng Loreto Bay National Park.

Ang kompartimento na ito sa C-54 ay humahantong sa ibaba ng mga deck

Ngayon bilang C-54 ang wreck ay gumagawa ng isang mahusay na dive para sa shipwreck explorers. Palagi kaming nagmumuni-muni sa kasaysayan ng isang barko kapag dumaan kami sa mga makamulto na labi nito o hinawakan ang metal ng kanyang superstructure dahil bawat isa ay may kasaysayan. Sa C-54Ang kaso, ito ay ang kakila-kilabot na labanan ng WW2 na naiisip habang lumalangoy kami sa kanyang mahabang tahimik na corridors.

Ang maliliit na isda sa bahura ay gumagawa ng kanilang tahanan sa loob ng C-54

Ang coral hawkfish ay madalas na dumapo sa mga tip ng coral

Nakatayo nang patayo ang wreck na may lalim na 21m at sakop ng marine growth. Ang makikinang na dilaw na gorgonians at pulang encrusting na mga espongha ay pinalamutian ang istraktura nito, at isang sari-saring isda ang gumagamit ng sisidlan bilang kanlungan.

Dahil ang sasakyang pandagat ay inihanda nang husto bago lumubog ay madali ang pagtagos, na may maraming mga paglangoy at madaling paglabas na makikita sa buong pagsisid, na gumagawa ng perpektong pagpapakilala sa mga wrecks ng southern Sea of ​​Cortez.

Ang Fang Ming

Ang mga berdeng moray ay matatagpuan sa Dagat ng Cortez

Malapit sa bundok ng El Bajo, ang Fang Ming may mas maitim na pamana. Ang sisidlang pangingisda ng Tsino na ito ay kinuha ng mga awtoridad ng Mexico noong 18 Abril 1995, para sa pagtatangkang ipuslit ang mga migranteng manggagawa sa USA. Natagpuan nila ang 88 lalaki at pitong babae na nakatago sa isang nakakulong na espasyo sa barko.

Isang maninisid ang nag-explore sa Fang Ming

Pagkaraan ng apat na taon, nagpasya ang gobyerno na wala itong silbi para sa nasamsam na barko at noong Nobyembre 18, 1999, lumubog ang 56m Fang Ming malapit sa Isla Ballena bilang unang artificial reef ng Latin America.

Matatagpuan ang sikat na dive-site na ito sa kanlurang baybayin ng Espíritu Santo Island, sa harap ng El Corralito sa 23m ng tubig. Nagho-host ito ng kasaganaan ng marine life, kabilang ang malalaking berdeng pagong na tila nasisiyahan sa tahimik na pahinga sa mga deck.

Tuklasin ng mga maninisid ang El Bajo seamount

Sa aming pagsisid, nakaranas kami ng thermocline sa humigit-kumulang 18m, kung saan bumaba ang temperatura ng tubig mula 24 hanggang 21°C, kung saan mas malabo ang tubig sa ibaba. Nagdagdag ito ng diwa ng misteryo sa pagkawasak ng isang barko na dating ginamit para sa pagpupuslit ng mga tao.

Ang C-59

Ang isa pang lumubog na lihim ng katimugang Dagat ng Cortez ay ang karaniwang tinatawag na C-59 mabagbag, kahit na ito ay sa katunayan ang USS Diploma (AM221), isang Admiral-class na minesweeper na ginawaran ng tatlong battle star para sa kanyang serbisyo sa WW2 sa Pacific.

USS Diploma (AM221) aka C-59 (Carlos Pizano sa pamamagitan ng navsource.org)

Noong 1962 siya ay ibinenta sa Mexican Navy, pinalitan ng pangalan na ARM DM-17 at pagkatapos noong 1994 ARM Kadete Francisco Márquez (C-59). Noong 2004 siya ay hindi na ginagamit at lumubog bilang isang artipisyal na bahura malapit sa La Paz.

Ang pagkawasak ay nasa gilid ng daungan nito, sa tubig na may lalim na mula 21 hanggang 9m, isa pang halimbawa ng isang barko na nakakita ng mabangis na labanan at ngayon ay humihina sa ilalim ng mga alon ng Dagat ng Cortez.

As on other purposely sunk ships, large cut-outs enable easy penetration. During a late-afternoon dive we were busy exploring the interior when a large California sea-lion rocketed through the wreck, diving deep into the cargo holds and then shooting out just as fast.

Hamunin ng mga lalaking sea-lion ang mga maninisid na masyadong malapit sa mga babae

Ang pagkakita sa marine mammal na ito na naggalugad sa pagkawasak ay nagdulot ng mga ngiti sa aming mga mukha. Kung maaari lang tayong kumalas na kasing talino ng isang sea-lion!

Sa loob, ang kinakalawang na malaking bagay ng C-59 ay madumi at maalikabok, ang kadiliman ay lumilikha ng malungkot na kalooban para sa mga maninisid. Naglalaan tayo ng ilang sandali upang pag-isipan kung paano naging bahagi ang barkong ito sa pagsisikap na talunin ang kasamaan.

Ang Salvatierra

Ang 97m salvatierra ay itinayo noong WW2 bilang isang lantsa para maghatid ng mga manggagawa sa shipyard sa Chesapeake Bay patungong Newport News, Virginia. Hindi siya kailanman nakakita ng aksyong labanan ngunit ang bawat kontribusyon sa pagsisikap sa digmaan, malaki man o maliit, ay kinakailangan.

Ang Salvatierra propeller

Pagkatapos ng digmaan ang barko ay naibenta sa auction, ibinigay ang salvatierra pangalan at itinaas ang bandila ng Mexico bilang isang lantsa na tumatakbo sa pagitan ng La Paz at Topolobampo (malapit sa Los Mochis sa estado ng Sinaloa).

Noong Hunyo 1976 ang salvatierra lumubog matapos hampasin ang Suwanee Reef sa dilim ng gabi. Dahil siya ay may dalang napakasusunog na kargamento ng gasolina, jet fuel, butane at diesel fuel ay walang pasaherong sakay.

Siya ay lumubog sa 18m ngunit, makalipas ang ilang buwan noong Setyembre 30, ang Hurricane Liza ay lumipat sa La Paz na may hanging umaabot sa 120mph, at sapat na malakas upang igulong ang salvatierra papunta sa ilalim nito, na may pagkilos ng mga alon na pinupunit ang buong pabahay mula sa kubyerta. Bagaman at bugbog, ito pa rin ngayon ay gumagawa ng isang napakahusay na wreck-dive.

Isinasalaysay ng sirang pagkawasak ang kuwento ng paglubog ng Salvatierra at isang kasunod na bagyo

Ginalugad namin ang madilim at madilim na pagkawasak ng barko. Sa paglangoy sa kahabaan ng baluktot na malaking bagay, makikita namin ang mga gulong, bahagi ng trak, bariles at lalagyan. Patungo sa popa, ang propeller ay sakop ng marine growth. Ang salvatierra, baling likod at metal na mga gilid na nabutas at napunit, humahampas sa isang tortured na pose.

Sa loob ng Salvatierra wreck ay may mga bariles at sari-saring pagkawasak

Makinarya sa loob ng Salvatierra

Ang pagpasok sa loob at paglangoy sa madilim na mga pasilyo ay nagbabalik sa atin sa nakamamatay na araw na ang barko ay nasugatan nang malubha ng kalapit na bahura. Hindi ito isang wreck na "inihanda" para sa mga diver, kaya kailangan nilang maging maingat kapag nagna-navigate sa loob.

Lumitaw kami upang makahanap ng isang napakalaking southern sting ray, madaling 3m mula sa ilong hanggang sa buntot, at ang mga scorpionfish at teritoryal na sarhento-mayor ay taimtim na nagtatanggol sa kanilang mga itlog-masa. Ang salvatierra, ngayon ay isang maunlad na bahura, ay tinatamasa ang huling pagkilos nito bilang isang marine-life haven.

Isang malaking southern sting ray na nagtatago sa buhangin

Kapag bumibisita sa Dagat ng Cortez, sa lahat ng paraan ay tamasahin ang tanawin ng marine life ngunit huwag pansinin ang mga pagkawasak ng barko sa ibaba – ang kanilang mga kuwento ay dapat matutunan, maranasan at ibahagi.

