Long weekend diving ang Dominican Republic

Ang pagkakataong bumisita sa Dominican Republic sa loob ng ilang araw ay biglang dumating at napatunayang hindi mapaglabanan para kay MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER – ngunit magkakaroon ba ng sapat na makakita sa ilalim ng tubig upang matugunan ang mga hinihingi ng mga diver na kumatok nang higit sa kaunti?

Tumagal ng tatlong-at-kalahating oras na direktang paglipad mula New York patungong Punta Cana, at ang aming mahabang katapusan ng linggo ng pagsisid ay isinasagawa.

Maraming taon na ang nakalilipas ay naglakbay kami sa bansang ito. Ito ang naging simula ng isang liveaboard na pakikipagsapalaran sa maalamat na Silver Banks, na nasa pagitan ng isla ng Hispaniola, na ibinabahagi ng Dominican Republic sa Haiti, at ng Turks at Caicos.

Ang Silver Banks ay ang winter breeding ground para sa populasyon ng North Atlantic ng mga humpback whale, at sa oras na iyon ang buong focus namin ay nasa mga whale. Sa loob ng isang mahaba at malawak na karera sa diving na sumunod sa paglalakbay na iyon, hindi pa kami nakabalik sa Dominican Republic at ang paglalakbay sa katapusan ng linggo na ito ay isang pagkakataon upang sa wakas ay sumisid sa isla na ito na madalas hindi napapansin (ng mga maninisid).

Pinili naming sumisid sa rehiyon na kilala bilang Bayahibe dahil sa kalapitan nito sa isang kapansin-pansing pagkawasak ng barko, ang St George. Pagdating namin ay mabilis kaming nakakonekta Scuba Caribe, isa sa mga lokal na dive operator, at inayos ang aming iskedyul ng diving. Kinaumagahan, nakasakay kami sa isang bangka patungo sa aming unang dive-site, isang bahura na kilala bilang Guaraguao1.

Ang dalampasigan sa Bayahibe

Pagsakay sa dive-boat

Ang Guaraguao1 ay isang mababaw, umaalon na bahura na may mga patak ng buhangin na may halong mga piraso ng bahura. Kaagad naming napansin na ang ilan sa mga corals ay nagpapaputi, isang resulta ng isang malupit na mainit na tag-araw at isang paalala ng mga mapangwasak na epekto ng global climate change sa mga sensitibong coral-reef system sa mundo. Sa paglapit ng mas malamig na panahon ng taglamig, umaasa kaming mababawi ang mga korales.

Gayunpaman, maraming corals ang umuunlad dito at ang mga bahura ay tahanan ng karaniwang hanay ng mga Caribbean reef-dwellers. Ang Blackbar soldierfish ay humingi ng kanlungan sa ilalim ng mga coral overhang, kasama ang guwapong longspine squirrelfish.

Mahiyaing longspine squirrelfish

White-spotted filefish

Sa pagitan ng mga coral outcroppings ay ilang mga species ng parrotfish, at ang mga may karanasang diver ay makikita ang mga reef cleaning station na may tauhan ng maliwanag na dilaw na cleanerfish na naghihintay sa kanilang susunod na trabaho. Sinundan din namin ang mga pares ng four-eye butterflyfish habang sila ay pumupunta sa mga seafan at gorgonian.

Ang redband parrotfish ay kapansin-pansing kulay

Para sa mga maninisid na may interes sa kasaysayan, ang Guaraguao reef ay tahanan ng isang natatanging underwater shipwreck museum. Ang kanyon, isang malaking anchor, mga musket at mga bolang kanyon ay inilipat dito mula sa mga kalapit na lugar ng Spanish galleon.

Cannonball na nakapatong sa dulo ng isang kanyon sa Guadalupe Underwater Archaeological Preserve

Sa katunayan, ito ay nasa labas mismo ng baybayin ng Bayahibe kung saan ang mga labi ng Our Lady of Guadalupe Natagpuan ang pagkawasak ng barko, at kung saan ngayon ito ay itinalaga bilang buhay na museo ng Guadalupe Underwater Archaeological Preserve.

Marker sa paggunita sa Nuestra Senora de Guadalupe

Sa pamamagitan ng Shallow

Ang aming pangalawang pagsisid ay sa Via Shallow, isang kalapit na reef system na katulad ng Guaraguao1. Dito, huminto kami para kumustahin ang isang mabangis na mukhang batik-batik na moray eel habang ginagawa nito ang lahat para takutin ang grupo ng mga diver na nag-aagawan ng pagkakataong masilayan ang magandang nilalang.

May batik-batik na moray eel na sinusubukang magmukhang mabangis

Sa malapit, nakatago sa ilalim ng purple latticework ng isang seafan, nakakita kami ng magandang flamingo tongue cowrie, isang perpektong paksa para sa aming 60mm macro lens. Nakakita rin kami ng banded coral shrimp na may clutch of eggs – isa pang magandang photo-opportunity.

Flamingo tongue cowrie

Banded coral shrimp na may clutch ng mga itlog

Nagpatuloy kami sa malumanay na paglangoy sa ibabaw ng bahura, pinagmamasdan ang mga naninirahan sa coral system na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na ritwal. Pagkatapos ay nakita namin ang isang nanghihimasok, ang invasive lionfish, na hindi gumagalaw sa tabi ng isang punso ng coral.

Ang Lionfish ay nakarating sa Atlantic at Caribbean mula sa Indo-Pacific at, sa kabila ng kanilang magandang hitsura, ay hindi tinatanggap dahil sila ay matakaw na mandaragit na walang natural na maninila. Gayunpaman, hindi namin mapigilan ang paggawa ng isang larawan ng interloper na ito.

Ang Lionfish ay invasive at hindi kabilang sa Caribbean

Multi-kulay na creole wrasse

Ang mga ito ay medyo mababaw na pagsisid, na may pinakamataas na lalim na 16m, na ginagawang perpekto para sa lahat ng antas ng mga maninisid. Para sa amin, parang mga dive-site ang mga ito na angkop sa mga baguhan na maninisid at, sa loob, hinangad namin ang isang bagay na mas mapaghamong.

Gayunpaman, ang Penon Perfundo at Acuario ang mga dive-site para sa ikalawang araw, isa pang pares ng mababaw na bahura na may umuugong na mga seafan at kumpol ng matitigas na korales. Sa Penon Perfuno, pinagbantaan ng damselfish ang sinumang maninisid na masyadong malapit sa kanilang mga lungga.

Isang bi-color damselfish

Kinabahan ang mga Sergeant-major nang lumangoy kami sa kanilang masa ng mga lilang itlog, at ang mga dilaw na sting ray ay lumipad sa mabuhangin na mga patch tulad ng maliliit na Arabian magic carpet.

Sa maikling panahon sa pagsisid sa Acuario, nakita ang isang kasing laki ng tao na nurse shark na nagpapahinga sa ilalim ng coral overhang, na nakakapanabik sa mga diver sa grupo na hindi pa nakakita ng pating dati.

Sa isang maikling distansya, nakakita kami ng isang mas kawili-wili ngunit hindi gaanong halatang panoorin. Doon, sa tuktok ng isang medyo malaking pillar coral, isang bungkos ng bar jack ang tumatakbo pabalik-balik sa halatang paghahanap ng isang bagay.

Peppermint goby sa isang coral head

At, oo, sinadya naming sabihin na 'bunch' sa halip na 'school', dahil ang mga isda ay talagang nasa isang magulong bundle kaysa sa isang organisadong prusisyon. Hindi namin makita kung ano ang kanilang hinahanap, o malaman kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit isang nag-iisang Spanish hogfish ang nasa gitna ng scrum at tila sumasali!

Bago matapos ang pagsisid, nakatagpo kami ng isang pares ng malalaking cabbage nudibranch, isang batik-batik na trunkfish, isang scrawled filefish at isang trumpetfish. Ang matingkad na kulay at hugis at sukat ng mga naninirahan sa coral-reef ay hindi tumitigil sa paghanga.

Ang isang repolyo na nudibranch ay gumagapang sa kahabaan ng bahura

Ang St George

Sa kabila ng mga pagtatagpo na ito, ito ay ang St George wreck na pinaka-nag-udyok sa amin, at ang site na ito ay naka-iskedyul para sa susunod na araw.

Ang St George ay itinayo noong 1962 sa Scotland, na orihinal na pinangalanang ang Norbrae. Ang layunin nito ay maghatid ng trigo at barley sa pagitan ng Norway at ng Americas, at ginamit ito sa loob ng 20 taon bago iniwan sa daungan ng Santo Domingo.

Ito ay pinalitan ng pangalan St George pagkatapos ng mapangwasak na bagyo na tumama sa Dominican Republic (at ang buong Caribbean at ang Gulpo ng Mexico) noong Setyembre 1998. Noong Hunyo 1999 ang barko ay lumubog halos kalahating milya mula sa dalampasigan sa 40m ng tubig. Ang wreck ay 72m ang haba at ang tuktok ay maaabot sa humigit-kumulang 15m.

Rehas sa pagkawasak ng St George

Medyo natagalan nang bumaba kami sa mooring-line patungo sa wreck upang makita ang madilim na outline ng lumubog na barko, dahil sa pagbaba ng visibility sa site. Ngunit ang aming mga ngiti ay lumaki nang mas matalas ang pagtutok sa tuktok ng pagkawasak. Isang nakakaakit na seksyon ng tulay ang nakakuha ng aming pansin at sa lalong madaling panahon ay natagpuan namin ang aming mga sarili sa loob, ginalugad ang superstructure.

Ang malalim na asul ng nakapalibot na tubig ay minarkahan ang isang matalim na kaibahan sa kalawangin kayumangging loob ng pagkawasak, habang nakatingin kami sa labas ng mga pintuan, mga hatch at mga bintana.

Nang nasa labas na kami, lumangoy kami sa kahabaan ng hulihang bahagi ng barko, kumukuha ng larawan sa isang rehas na tinutubuan ng mga makukulay na organismo sa dagat. Ang mga lilang espongha ay nagtatag ng kanilang tahanan dito, kasama ang maraming mas maliliit na isda sa reef na umiikot sa tubig sa itaas.

Mga lilang espongha sa St George

Ang St George ay isang nakakaintriga na pagkawasak at isa na nangangailangan ng maraming pagsisid. Para sa mga may Advanced na sertipikasyon, ang busog ay umaalingawngaw sa mas malalim na tubig, kasama ang mga cargo-hold. Ang isang pagsisid sa pagkawasak ay hindi sapat ngunit ito ay pinahihintulutan sa aming mahabang katapusan ng linggo, at nais naming bumalik.

Lens ng isang bagong maninisid

Nang maglaon, habang nag-iimpake kami ng aming mga gamit sa silid ng hotel at naghahanda sa paglipad pauwi, naisip namin ang pagsisid sa Dominican Republic. Para sa amin, nagkaroon kami ng agarang impresyon na ang mga bahura ay mas kawili-wili sa mga diver na bago sa sport. Ang aming mga karanasan sa pagsisid sa buong mundo ay marahil ay nagpapagod sa amin sa mga reef na ito.

Ngunit habang nag-iisip pa kami, nakakonekta kami sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas mahalaga. Sa katunayan, nagsimula kaming tumingin sa mga pagsisid sa pamamagitan ng lens ng isang bagong maninisid.

Sharpnose puffer

Ang masamang ngiti ng isang butiki

Naalala namin ang mga kahanga-hangang sensasyon ng aming unang paghinga sa ilalim ng tubig sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, at ang pagkamangha namin noong una kaming lumangoy sa ibabaw ng coral reef o tumingin sa malinaw na kristal na tubig ng tropiko mula sa gilid ng isang bangka.

Tiyak, nakita na namin ang karamihan sa aming nakita sa Dominican Republic dati; ito ay "walang bago". Pero laging may bago, actually. Tulad ng gaggle ng bar jack nakita namin ang frenetically swimming sa itaas ng corals sa Acuario. Hindi pa namin alam kung ano talaga ang ginagawa nila doon!

Sumilip ang isang blenny mula sa proteksiyon nitong butas

Ang komunidad ng diving ay binubuo ng mga maninisid sa lahat ng antas. At lahat ay laging natututo. Kahit na ang mga may karanasang diver ay nakakakita ng mga bagong bagay at natututo sa bawat dive – kahit na ito ay para lang matutunan kung paano magturo ng mga bagong diver tungkol sa mga kamangha-manghang mundo sa ilalim ng dagat.

Mabilis na natapos ang aming mahabang katapusan ng linggo sa Dominican Republic. At natutunan namin ang isa pang bagay: kailangan naming magplano ng pagbabalik!

