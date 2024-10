Paano kami nakahanap ng bagong hayop sa Cayman

Ang mga kilalang British diver at writer-photographer na sina LAWSON WOOD at LISA COLLINS ay nakatagpo ng hindi inaasahang bagay habang nagtutulungan upang ilarawan ang isang bagong libro. Paliwanag ni Lawson

Naninirahan sa Cayman Brac sa loob ng maraming taon bago bumalik sa Scotland, at nagsulat ng ilang libro sa Cayman Islands, nilapitan ako ng Bloomsbury Publishing upang magsulat at maglarawan gamit ang mga litrato ng isang bagong libro: Gabay sa Pagkilala sa Buhay sa Dagat sa Caribbean; Florida; ang Gulf Islands at kanlurang Atlantic.

Lumalawak hanggang sa silangan ng Bermuda at Barbados, ito ang magiging pangatlo sa isang serye ng mga ID book na ginawa ko para sa kumpanya (ang una ay sa Mediterranean at ang pangalawa sa North Sea at English Channel).

Bagong marine-life ID book sa pipeline

Mukhang isang gawain ngunit alam ko mula sa aking panahon sa Cayman Islands na sila ang perpektong lugar para sa paggalugad sa natitirang bahagi ng Caribbean.

Nakapag-publish na ako ng mga diving guide sa Bermuda, Trinidad & Tobago, US at British Virgin Islands, Cozumel at Yucatan at Bahamas, at sa proseso ay nakaipon ng napakaraming photographic na materyal sa payat na isda, pating at ray, seagrasses, algae at ang invertebrates – ang crustaceans, echinoderms, molluscs, sponge at worm.

Ang aking napakabuting kaibigan na si Prof Mary Wicksten mula sa Texas A&M University ay tinulungan noong nakaraan sa pagtukoy ng mga kakaibang crustacean para sa akin, kaya natural lang na dapat kong tawagan muli ang kanyang kadalubhasaan sa aking pagsisikap na gawing komprehensibo ang bagong libro hangga't maaari.

Tinawagan ko rin ang isa pang mabuting kaibigan, si Lisa Collins mula sa Capture Cayman, upang tanungin kung mayroon siyang anumang mga larawan ng mga hayop na hindi niya sigurado. Sa katunayan, ang hiniling ko sa kanya ay mga larawan ng anumang kakaibang bagay!

Inilabas ni Lisa ang lahat ng hinto at, sa kabila ng kanyang napaka-abalang iskedyul sa trabaho, nakapagpadala sa akin ng kamangha-manghang iba't ibang isda at invertebrates, na marami sa mga ito ay hindi ko pa nakikita noon.

Isa pa sa mga larawan ni Lisa Collins ng hindi nakikilalang 'hipon'

Kasama sa kanyang pagpili ang mga pike blennies; ang nakamaskara na nayon; ilang uri ng Elysia mga sea slug; hipon, snails – at isang napaka-curious na critter na kamukha ng hipon at halatang miyembro ng crustacean super-family.

Napagkamalan na hipon

Ang litrato ni Lisa ay ipinadala kay Prof Wicksten, na nakilala ang nilalang. Siya rin ay naging labis na nasasabik na matuklasan na ang mga species ay hindi kailanman nakuhanan ng larawan o naitala sa Caribbean bago, pabayaan mag-isa sa Cayman Islands.

Na ito ay orihinal na napagkamalan bilang isang uri ng hipon ay hindi nakakagulat dahil ito ay medyo hipon sa hitsura, kahit na maaari mong mapansin na ang pinakamalaking cheliped (claw) ay may natatanging kawit sa dulo nito.

Si Prof Wicksten ay nagsagawa ng karagdagang pananaliksik, at nalaman na ang isa sa kanyang mga kasamahan ay aktwal na naitala ang mga species mula sa Cuba ilang sandali lamang.

Mayroong dalawang iba pang mga species sa parehong Pagurotanais grupo ng pamilya: P bouryi at P guitarti, kahit na dati ay naitala lamang sila mula sa hilagang-kanlurang Atlantiko. Ang mga ito ay halos kapareho sa hugis sa critter na natagpuan ni Lisa sa Cayman, kaya maaaring nagkaroon ng pagkakataong maling pagkakakilanlan, ngunit sinabi ni Prof Wicksten na ito ay pangunahing kinilala ng claw.

Walang rekord sa Caribbean nito, gayunpaman, kaya ang nakuhanan ng larawan ni Lisa ay isang bagong species hanggang sa Cayman Islands ay nababahala. Ang critter ay positibong nakilala bilang isang tube-dwelling isopod, Pagurotanais largoensis.

Mas malapitan ang Pagurotanais largoensis

Agresibong kalikasan

Ang marine isopod na ito ay dati nang naitala lamang mula sa malayong pampang sa hilagang-silangan ng Pasipiko, at pagkatapos ay natagpuan din sa kahabaan ng baybayin ng Florida, kung saan kilala itong naninirahan sa mga lumang tubeworm tubes at maliliit na gastropod shell.

Napakakaunting nalalaman tungkol sa mga species, at ang litrato ni Lisa ay sapat na ebidensya upang kumpirmahin sa marine siyentipikong mundo na ito ay umiiral sa tubig ng Cayman.

Nakatagpo siya ng maliliit na hayop habang naghahanap ng mga nudibranch sa mga dahon ng algae na kadalasang matatagpuan sa mabuhangin na mga patch sa mga dive-site sa paligid ng Cayman. Napansin din niya ang kanilang pagiging agresibo, habang sila ay nag-aaway sa isa't isa at sagana sa pagkain.

Ang pagkuha ng litrato sa kanila ay naging problema dahil sa kung gaano kabilis sila lumipat at kung gaano sila kaliit. Inakala ni Lisa na isa silang species ng hipon, at namangha siya nang malaman na sila ay mga isopod na hindi inilarawan sa tubig ng Cayman noon.

Para sa sinumang maninisid na interesadong hanapin ang mga critters na ito, available si Lisa para sa paggabay sa shore-dive upang ipakita sa iyo kung nasaan sila. Bilang isang larawan sa ilalim ng dagat tagapagturo, matutulungan ka rin niya na kunan sila ng litrato. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang Cayman Capture.

