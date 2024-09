Hell's bells at iba pang Yucatan cave specials

Si PIERRE CONSTANT ay nasa Mexico, palaging masigasig na pag-aralan ito nang mas malalim cenotes – lalo na sa panahon kung saan ang ilan sa kanila ay maaaring nasa ilalim ng pagbabanta. Sinulat niya ang ulat at kinuha ang lahat ng mga larawan ...

Ang Yucatan ay isang kaakit-akit na lupain, hindi lamang para sa kultura nito, sa kakaibang kalikasan at wildlife nito o sa mga sinaunang archaeological site ng mga Mayan, ngunit dahil isa itong paraiso ng mga cave-divers.

Ito ang aking ikalimang pagbisita sa nakalipas na limang taon. Noong 2017, sumali ako sa isang TDI sidemount cave course sa Playa del Carmen. Noong 2018, sinisid ko ang cenotes sa paligid ng Merida, at bumalik sa sumunod na taon para sa higit pa.

Sa 2020, ang aking kuweba-pagsasanay ay itinulak ng isang hakbang sa isang yugto ng kurso sa Playa at DPV pagsasanay sa Tulum. Ito ay mas kapana-panabik ngunit mapaghamong – sa antas na ito, hindi ka maaaring gumamit ng underwater camera dahil kailangan mo ng dalawang kamay upang harapin ang kagamitan.

Elliot sa lalim sa tubig-alat na Alexis Passage ng Regina

Halos hindi ka maaaring magpanggap na nagawa mo na ang Yucatan pagkatapos ng isang biyahe. An Open Water Maninisid sa a cenote pinapayagan lamang na gumawa ng mga cavern dive, na laging nakikita ang liwanag ng araw. Ang anumang bagay sa isang overhead na kapaligiran ay nangangailangan ng tiyak na kuweba pagsasanay sinundan ng advanced na kuweba pagsasanay, lahat ng mabuti bago maabot ang buong cave sidemount level at iba pa.

Karamihan sa mga divers ay nararanasan cenotes sa unang pagkakataon ay masisiyahan lamang sa limitadong pag-access, at makilala ang mga klasikong site na sinisid ng karamihan sa mga turista. Sa libu-libong cenotes mula sa kung saan upang pumili, ito ay tumagal ng isang buhay upang galugarin ang lahat ng ito.

Ang pinaka-dedikado, hardcore, resident cave-divers ay magpapatuloy sa pagtuklas ng bago cenotes paminsan-minsan, o itulak pa sa hindi kilalang abot ng mga umiiral na sistema ng kuweba.

Elliott sa pagitan ng mga haligi sa Tortuga

Gondwana

Bago ang break-up ng sinaunang Gondwana, na binubuo ng mga kontinente ng North at South America at Africa, ang Yucatan ay pansamantalang naka-attach sa kung ano ang isang araw ay magiging Venezuela. Habang nagsimulang mabuo ang proto-Atlantic at Gulpo ng Mexico 140 milyong taon na ang nakalilipas, ito ay humiwalay at naging isang nakahiwalay na plato.

Umiikot laban sa clockwise at pag-anod sa kanluran sa susunod na 50 milyong taon, nabangga ng Yucatan ang Mexico. Isang fracture zone ang lumitaw sa silangan ng peninsula at nabuo ang Yucatan basin.

Ang talampas ng Yucatan ay ginawa mula sa Cretaceous limestone, na walang mga ilog sa ibabaw ngunit may subsoil kung saan tumatagos ang tubig. Ang isang meteoritic impact na nag-iwan ng malawak na bunganga sa Yucatan at naging sanhi ng ikalawang malawakang pagkalipol sa mundo ay lumikha din ng malawak na web ng mga bali sa ilalim ng lupa, at sa paglipas ng milyun-milyong taon, mas natunaw ng ulan ang limestone upang lumikha ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa at mga sinkhole.

Ang pinakamahabang ilog sa ilalim ng lupa sa mundo, na inuri bilang 'mga sistema', ay matatagpuan sa baybaying rehiyon ng Quintana Roo, silangan ng Yucatan.

Si Max ay nagliliwanag sa isang koleksyon ng mga haligi sa Xulo

Naapektuhan ng Panahon ng Yelo ang peninsula sa pagitan ng 150,000 taon at 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang huli ay nakita ang pagdating ng mga tao mula sa Asya sa pamamagitan ng isang tulay na lupa sa ibabaw ng Bering Strait. Sa sobrang lamig ng mga kondisyon, sila ay hinila upang manirahan sa ilalim ng lupa. Ang lebel ng dagat ay 65m na mas mababa kaysa ngayon.

Ang mga sinaunang hayop tulad ng mga oso, higanteng ground sloth at sabre-tooth tigre ay nagbahagi sa mga kuweba, habang sa ibabaw ng lupa ay gumagala ang mga mammoth, mastodon at glyptodont kasama ng mga llamas, kamelyo at kabayo.

Sa pagtatapos ng huling Panahon ng Yelo, humigit-kumulang 8,000 taon na ang nakalilipas, tumaas ang antas ng dagat at ang karamihan sa mga kuweba ay binaha ng tubig-dagat. Ang tubig-tabang mula sa mga ulan ay tumaas sa tuktok bilang isang natatanging layer, na bumubuo ng malabong halocline kung saan ang asin at tubig-tabang ay naghahalo sa pagitan ng mga ito.

Max na nakaharap sa mga stalactites at mga haligi sa Xulo

Nang maglaon, ang mga kuweba ay may mahalagang papel sa kultura ng Mayan. Ang salita cenote nagmula sa Mayan dzonot, ibig sabihin ay bangin o yungib na puno ng tubig, na sumasagisag sa pasukan sa Xibalba, ang underworld ng mga patay ngunit gayundin ang matabang lugar kung saan nagmula ang buhay - isang simbolikong landas sa pagitan ng Earth at ng infraworld.

Gran Acropolis, Yaxchilan

Ang mga palayok ay natagpuan sa mga sinkhole, kasama ang mga labi ng mga handog na sakripisyo tulad ng mga batang babae. Cenotes kung minsan ay nagbibigay ng libingan para sa mga matatandang tao o mga dignitaryo. Sa ngayon, isinasaalang-alang ng mga Maya ang cenotes nang may paggalang, bilang isang lugar para sa mga espiritu ng kuweba.

Ang aking refresher

Ang flight ng Air France ay lumapag sa Cancun sa gabi. Inayos ko ang inuupahang kotse at, na may ulan sa highway, nakarating ako sa hotel sa Playa del Carmen makalipas ang isang oras, nakatulog nang mahimbing pagkalipas ng hatinggabi.

Ang isang araw ng paglipat ay sapilitan, upang ihanda ang aking kagamitan sa pagsisid at camera sa ilalim ng dagat. Dapat kong makilala si Max, ang aking gabay sa pag-iwas sa kuweba, kinabukasan. Nagkakilala kami apat na taon na ang nakaraan sa paglalakbay sa Merida.

Cave diver Max

Napakapropesyonal, nagsimula si Max sa isang masusing rebisyon ng aking gamit, nagrereklamo tungkol sa ilang aspeto tulad ng kawalan ng mahabang hose sa aking pangalawa. regulator, isang line-cutter at spools.

Dalawang taon na akong hindi nag-cave-diving, kaya kailangan ng refresher. Nakaramdam ako ng kaunting tensyon sa pag-iisip na muli akong nasa isang overhead na kapaligiran at alam kong kailangan kong mag-concentrate nang buo. Kapag hindi regular na nagsasanay, maaaring makalimutan ang mga bagay, at sa linya ng aktibidad na ito ay walang puwang para sa pagkakamali.

Nakagawa ako ng 25 cenotes / mga kuweba sa ngayon at naghahanap ng bago, kapana-panabik at, kung maaari, 'espesyal'.

Ang aming unang biyahe ay dinala kami pahilaga sa Puerto Morelos, mula sa kung saan kami lumiko sa kanluran sa Ruta de los Cenotes. Ang gubat ng Yucatan ay medyo tuyo, na may pinakamataas na taas ng puno na 15m, at ito ay tahanan ng mga kamangha-manghang mga ibon at kaakit-akit na mga hayop tulad ng mga jaguar at pumas, na gusto ni Max na kunan ng larawan gamit ang mga infra-red na camera na nakalagay sa mga malalayong lugar.

Zapote: puno at kampana

Signboard sa Zapote cenote

Zapote cenote sa sikat ng araw

Nagplano kaming sumisid sa Zapote, isang sinkhole na hugis orasa na medyo madilim kapag nasa ilalim na kami ng tubig, na may nakalalasong layer ng hydrogen sulphide na 30-35m ang lalim. Mula rito, lumitaw na parang multo ang puno ng 4,500 taong gulang na puno ng zapote, na tumubo mula sa 54m-deep bed.

Max at ang inverted mushroom stalactites sa Zapote

Ang natatangi sa Zapote ay ang "Hell's bells", o inverted mushroom-shaped stalactites, na nakasabit sa mga dingding. Ang mga pormasyon na ito ay ginawa sa tubig sa pamamagitan ng isang biogeochemical na mekanismo, bagaman ito ay bacteria na nakulong sa hydrogen sulphide layer na lumilikha ng mga kampana.

Kilala bilang 'extremophiles', ang mga bakteryang ito ay umuunlad sa matinding kapaligiran, nagpoproseso ng sulfur at nagpapataas ng pH ng tubig upang lumikha ng mga natatanging pormasyon sa itaas ng halocline. Kaya't ang mga kampana ay buhay sa labas at ang mga organismong pinapagana ng asupre ay nag-aambag sa pagbuo ng calcium.

Ang mga kampana ng impiyerno ay malapit na

Maninisid sa mga stalactites ng kabute

Ang mga kampana ay nangangailangan ng mababang ilaw na kapaligiran at bumubuo lamang malapit sa layer hanggang 35m. Noong 2020, may teorya ang isang mananaliksik na nabuo ang mga ito dahil sa mga bula ng carbon dioxide na tumataas mula sa kalaliman at nakulong sa halos pahalang na kisame.

Ang radiometric dating ng ilan sa mga kampana ay nagpapahiwatig na sila ay lumaki sa kalagitnaan at huling bahagi ng panahon ng Holocene. Ang ilan sa mga nakakatawang CO 2 -Ang pagkonsumo ng mga kabute ay maaaring umabot sa 1-2m ang haba at 80cm ang lapad, at ang mga kalapit na sinkhole ay naglalaman ng mga katulad na istruktura. Ang puno ng zapote mismo ay nagpapakita ng "mga kampana ng sanggol".

Puno ng puno ng Zapote na may mga diver na bumababa

Max sa safety stop sa Zapote

Maravilla dome

Ang Cenote Maravilla ay nakahiga sa malapit - isang pabilog na sinkhole, na bahagyang pinasabog ng may-ari, na may matarik na hagdanan na gawa sa kahoy na umaakyat dito. Sa sandaling nasa ilalim ng tubig, ang kapansin-pansing hugis ng simboryo ay naging maliwanag.

Walang mga pormasyon na dapat banggitin ngunit mayroong mahusay na visibility at isang napakagandang baras ng liwanag ng madaling araw na tumagos sa kalaliman.

Nag-aalok ang site ng kapaligiran para sa larawan sa ilalim ng dagat gayundin ang pagiging a pagsasanay site para sa mga freediver. Ang temperatura ng tubig ay 25°C.

Freedivers training sa Maravilla

Clam fossil sa dingding, Maravilla

Tumungo kami sa timog para sa susunod na dalawang araw, sa malapit sa Dos Ojos at sa Sac Actun system. Ito ay itinatag sa 2018 bilang ang pinakamatagal na kilalang underwater cave system sa mundo, na nagkokonekta sa 187 cenotes at isang kapansin-pansing 365km ang haba.

Noong Marso 2008, ginalugad ng tatlong miyembro ng Proyecto Espeleogico de Tulum ang hukay ng Hoyo Negro at natagpuan ang mga labi ng isang mastodon sa 60m. Sa lalim na 43m, ang bungo at buto ng isang malabata Mayan na babae, isang paleo-American na ngayon ay tinutukoy bilang Naia, ay napetsahan noong 12-13,000 taon.

Plataporma sa Tak Be Ha cenote

Lihim na Tubig

Sa Cenote Tak Be Ha (Secret Water) ang aming mga tangke ay dinala sa pamamagitan ng lubid sa isang butas ng tsimenea sa kisame hanggang sa antas ng tubig. Isang matarik na hagdanang bato na pinapayagang maglakad pababa sa isang malaki, malawak na silid, na may maraming palamuti at artipisyal na ilaw.

Paikot-ikot sa mga stalagmite sa Tak Be Ha

Mga hanay sa Tak Be Ha

Babala signboard, Tak Be Ha

Sa ilalim ng kisame ng mga stalactites at helictite, Tak Be Ha

Sa malayo, isang 8km na lubak na kalsada na humahantong sa kagubatan patungo sa lugar ng Concha, isang kalahating gumuhong sinkhole na may malaking puno ng Alamo na umaabot sa mga ugat nito tulad ng mga galamay ng isang gumagapang. pugita. Napakalaki ng pakiramdam ng gubat.

Mga haligi at stalactites sa Concha

Sa ilalim ng helictites sa Concha

Tumungo si Max sa lagusan sa Concha

Ang mga maninisid sa kuweba ay lumalabas sa isang dive sa Concha cenote

Ang daan sa tubig ay napakababaw sa puting buhangin. Sa labas ng kweba ay may matataas na madahong puno at nagliparan ang magagandang motmot na ibon. Sa paglusot sa isang makipot na gateway sa limestone, agad kaming bumagsak sa lalim na 14m para sa natitirang bahagi ng pagsisid. Ang visibility ay gin-clear.

Sa unang T-junction ay sinundan namin ang kaliwang linya, paliko-liko sa iba't ibang silid na may mga haligi, stalagmite, stalactites at helictite na nakasabit sa bubong na parang darts.

Pagkatapos ng 30 minuto, habang ang aking mga gauge ay nagpapakita ng 140 bar, itinuro ni Max ang isang overhang sa itaas ng cave-floor. Sa aking pagtataka, nakita ko ang buong balangkas ng isang higanteng sloth sa lupa, Xibalba oviceps, nakahiga kung saan ito namatay mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas noong huling Panahon ng Yelo.

Skeleton ng higanteng ground sloth sa Concha

Giant ground sloth (Museo de la Prehistoria)

Sa pagbabalik, hinila ako ni Max sa isang maliit na silid. Ang isang maliit na signboard na may numerong '285' ay nagmarka sa mga buto ng isang maliit na gomphothere, Cuvieronus tropicus, isang kahanga-hangang mastodon na may mga tusks na nakaharap sa harap.

Kasunod ng makipot na jungle trail pabalik sa kotse na may tanke sa aking balikat, napansin kong may pagkamangha ang isang maliit na ahas na nakapulupot nang maayos sa isang bato at nagmamadaling bumalik para kumuha ng litrato.

“Mag-ingat ka, iyon ay nauyaca!” babala ng dumaang Mexican cave-diver. Ang ultimate pit viper Bothrops asper ay isang napakalason na ahas na kilala rin bilang ang fer-de-lance na maaaring magdura ng lason sa mga distansyang hanggang 2m. "Nakagat ang isang kaibigan ko, at nanatili sa intensive care sa loob ng apat na araw...".

Ultimate pit viper na nakapatong sa isang bato sa Concha

Wala pa akong 50cm ang layo noong kinuha ko ang shot. Maya-maya pa, nakita ni Max ang isang mabalahibong Yucatecan tarantula, Brachypelma epicureanum, sa sahig ng kagubatan. Itim na may mapupulang tiyan, mabilis itong nagtago sa kanyang butas.

Kamangha-manghang tannin

Sa aking ika-apat na araw ng cave-diving, dinala ako ni Max sa isa sa kanyang mga paboritong site, 20km mula sa Tulum at 8km sa loob ng bansa. Isa pang tarantula ang sumalubong sa amin sa paradahan ng sasakyan habang inihahanda namin ang aming mga gamit at tangke, at sa 50m na ​​paglalakad papuntang Koi cenote isang 60cm Southern Yucatan variable coral snake, Microrus apiatus, dumulas sa sahig ng kagubatan.

Lumapit ang mabalahibong tarantula para tingnan si Koi

Madilim na pula na may mga itim na banda na nakabalangkas na may makitid na dilaw na mga banda, ito ay isang napakarilag na nilalang, medyo mahiyain ngunit nakakalason.

Isang kalawang na bakal na hagdan ang bumagsak pababa sa cenotemaliit na bungad ni, diretso sa water table. Nakatulong ang mga bloke ng semento kapag inilatag ang mga tangke sa mababaw na tubig. Mayroong isang malawak na simboryo, isang mababang kisame na may mga stalactites at ilang mga paniki - ang sahig ay gawa sa itim, pabagu-bago ng bat guano, habang ang mga dingding ay puting limestone.

Dobleng repraksyon ng liwanag sa Koi cenote

Sa lalim na 10-14m, dinala ako ni Max sa ilalim ng tubig patungong Xuxi cenote. “May ipapakita ako sa iyo na espesyal,” sabi niya, at ngayon ay namangha ako sa tanawin.

Max close up laban sa tannin sa Xuxi cenote

Sa panahon ng tag-ulan, ang pagkakaroon ng lupa at mga dahon ay nagreresulta sa maraming tannin, na tumatagos pababa sa ilalim ng tubig. Isinasalin ito sa makapigil-hiningang mga pula, dalandan, dilaw at berde sa haligi ng tubig - isang apocalyptic na pangitain. Tinulak pa namin ang iba't ibang silid.

Pagkatapos ng picnic ng Tacos, bumalik kami sa Koi ngunit sa pagkakataong ito ay tumalon pakaliwa at pagkatapos ay pakanan sa isang hindi malinaw na tumpok ng mga buto ng elepante na naabot namin pagkatapos ng 30 minutong paglangoy. Ang maliit na puting INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) cone ay inilagay bilang mga indicator para sa siyentipikong pagsisiyasat.

Ang mga marka ay nagpapahiwatig ng mga fossilized na buto ng isang elepante

Papunta kay Xulo

Timog ng Tulum, ilang sandali bago ang Muyil, ay ang Uku Cuzam, na tinatawag ding Xulo pagkatapos ng lokal na may-ari ng Maya. Orihinal na ginalugad ni Alvaro Roldan noong 2013, ito ngayon ay konektado sa Systema Caterpillar at pababa mula dito. “Isang five-star cenote!”, bulalas ni Max.

Hagdan pababa sa Xulo cenote

Isang matandang lalaki na nagngangalang Emilio ang tagapag-alaga ng lugar, kasama ang kanyang dalawang aso. Pagkatapos magbayad ng 300 pesos na entry fee (£11.60), nagpatuloy kami sa pagbaba ng mga hakbang patungo sa mababang lugar. cenote. Madilim ang water table at kinailangan kong buksan ang ilaw ng helmet ko para mag-set up.

Napakabilis na bumagsak ang linya sa 10m at napakaganda ng mga silid na may kahanga-hangang mga haligi, mga pag-ulan ng mga stalactites, mga stalagmite sa hugis ng mga daliri o chandelier, at lumitaw ang mga dingding ng mga kurtina at helictite.

Ang enchantment ay panandalian lang. Biglang tumalon si Max sa kanan, sa isang koridor ng mga paghihigpit sa ilalim ng mababang kisame. Ang pag-ikot ay hindi maiisip, at kailangan kong ilagay ang aking camera na may pinahabang strobe na mga braso sa patagilid upang magpatuloy pasulong. Medyo hindi komportable ang pakiramdam.

Sa kalaunan ay naabutan namin ang pangunahing linya na tumatakbo sa isang side-tunnel. Isa pang pagtalon at ito ay bumalik sa base mula roon, sa loob ng 56 minutong pagsisid. Ang mga strobe ay tumigil sa paggana ng maayos at naghinala ako na mababa ang baterya. Nagpasya akong iwanan ang camera para sa susunod na pagsisid.

Ito ay napatunayang isang matalinong desisyon, habang ang aking dive-guide ay tumalon sa kaliwa, pagkatapos ng ikatlong hanay ng mga dobleng arrow, at inakay ako sa mga paghihigpit at napakakitid na mga daanan sa ilalim ng bubong, na umuusad nang patagilid na walang tigil. Sumenyas pa siya sa akin na huminto sa mga mahahalagang sandali para ma-video niya ako gamit ang kanyang GoPro.

Max na umuusbong mula sa isang kuweba sa Xulo

Pagkatapos ng 67 minuto, masaya sa aking performance at buoyancy, positibong kinamayan ako ni Max bago lumabas.

Payapang nakaupo sa harap ng kanyang kahoy na barung-barong, naghihintay sa amin si Emilio na may kasamang a caguama, isang 1-litrong bote ng beer, ang kanyang mga aso ay nakapatong sa lupa. Isang pares ng mga toucan ang lumipad sa itaas, dumaong sa isang sanga upang silipin kami at umalis kaagad nang makuha ko ang aking camera.

Si Emilio ay umiinom ng beer sa harap ng kanyang bahay sa Chulo

Alexis Passage

Batay sa Tulum para sa susunod na tatlong gabi, ang aking huling dive-day ay kasama si Elliot at ang site na Cenote Regina. Orihinal na ginalugad noong 2004 ni Robbie Schmittner, ito ay konektado na ngayon sa Sistema Ox Bel Ha (sa pamamagitan ng Mayan Blue) ngunit hindi gaanong kilala, maliban sa mga mapalad!

Sa pangunahing lagusan sa ilalim ng bubong ng mga stalactites sa Regina

Ang isang malaking pool ng tubig na may kahoy na deck ay napapaligiran ng mga puno ng palma. Ang madilim na entrance-hole ay nagsimula sa isang paghihigpit, pagkatapos ay binuksan sa isang medyo madilim na kuweba na may malawak na lagusan. Ang plano ay T-kaliwa, T-kaliwa hanggang sa kami ay bumulusok nang malalim sa isang kanyon sa lalim na 25m.

Biglang lumiwanag ito na parang salamangka sa Alexis Passage, isang underground riverbed na puti at mapusyaw na asul kung saan nangyayari ang halocline, at lahat ay malabo sa loob ng 30 segundo. Ito ay isang kaakit-akit na kapaligiran - ngunit oras na para sa akin upang lumingon.

Banayad na asul na lagusan pasulong

Mga haligi at stalagmite, Regina

Para sa susunod na pagsisid, ang plano ng pagkilos ay T-kanan, T-kaliwa at T-kanan. Muli, bumaba kami sa isang malalim na daanan ng tubig-alat na lampas sa 18m.

Habang pinagmamasdan ko si Elliot na nawawala sa manipis na ulap ng halocline, ang aking kanang tainga ay naging masakit sa ilalim ng presyon at napagtanto ko na hindi ako maaaring lumalim nang hindi nanganganib ng malubhang problema. Ito ay maaaring maging isang bangungot sa ilang segundo.

I wave my light frantically kay Elliot, hanggang sa naintindihan niya ang signal ko habang pinapaalis ang pagsisid. Mas mahusay na ligtas kaysa sa paumanhin.

Pierre Constant pagkatapos ng pagsisid sa Concha cenote

Ang Mayan Train Noong Setyembre 2018, inihayag ng Mexican president-elect Andres Manuel López Obrador ang 1,525km-long "Mayan Train" na proyekto sa paligid ng Yucatan peninsula. Pag-aari ng Mexican Armed Forces, ito ay mag-uugnay sa isang loop sa mga lungsod ng Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum at Bacalar. Ang isang reperendum sa mga lungsod ay nagpakita ng 92% ng mga tao na pabor, pagkatapos na maipangako sa pagpapaunlad ng turismo at iba pang mga benepisyo at sa 321 bilyong piso (mga US $16 bilyon) na pondo na pangunahing magmumula sa buwis sa turismo sa rehiyon. Nagsimula ang konstruksyon noong Hunyo 2020 at inaasahang matatapos ngayong taon, Ang mga aktibista sa kapaligiran at karapatang-katutubo ay tumutol sa pagtatayo ng mga bagong riles sa kagubatan at hinulaan ang isang sakuna para sa kalikasan. Habang nagpapatuloy ang proyekto, sinabi nila na ang gubat ay pinuputol nang walang anumang pag-aaral sa kapaligiran na isinasagawa. Ngunit noong Nobyembre 2021, in-exempt ng Interior Department ang Mayan Train at iba pang mga proyekto sa imprastraktura mula sa pagsusuri sa kapaligiran. Noong Enero 2021, natuklasan ng mga tripulante ang mahigit 8,000 sinaunang artifact at istruktura sa panahon ng mga paghuhukay. Ang komunidad ng cave-diving ay hinulaan na ang proyekto ay mag-trigger ng pagbagsak ng marami cenotes at mga kweba, at sa kasamaang palad, nangyari na iyon kahit 100 puntos. Sa Quintana Roo, kung saan nagkaroon ng mga protesta laban sa gawain, 1,800 km ng mga kuweba at mga ilog sa ilalim ng lupa ay humihinga sa libu-libong cenotes na maaabala ng Mayan Train. Ang mga ligaw na hayop tulad ng mga jaguar, puma, spider monkey, ocelot, agoutis at mga ibon ay umiinom mula sa cenotes ngunit ang Maya aquifer ngayon ay nasa mataas na panganib ng polusyon. Kasama sa orihinal na mga plano ang mga de-koryenteng tren na humihila sa mga tren, ngunit kalaunan ay inihayag ng gobyerno ang paglipat sa diesel upang mabawasan ang mga gastos. Noong 2020 sinabi nito na ang kalahati ng ruta ng Merida-Cancun-Chetumal ay makukuryente pa rin. Ngunit ang mga negatibong aspeto ng proyekto ay tila maingat na itinago sa publiko at ang pangulo ng Mexico na AMLO ay determinado na tapusin ang gawain bago matapos ang kanyang termino. On my way to the various cenotes Nakita ko ang malalawak na highway ng pagkawasak na naputol sa gubat ng Yucatan - at ang lawak ng deforestation ay mukhang nakakatakot.

