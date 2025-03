Sumisid sa malayong kanluran ng Cuba

at 9: 33 am

Si PIERRE CONSTANT ay nasa isa pa niyang epic dive-trip sa mga hindi inaasahang lokasyon – sa pagkakataong ito ay nakatagpo na siya ng mga nilalang sa dagat, lupa at hangin sa labas ng landas, mula sa kanlurang Cuba pababa sa Bay of Pigs

Sa tagpuan ng Gulpo ng Mexico at Karagatang Atlantiko, ang Cuba ay isang kapuluan ng 4,195 na isla at mga cay sa hilagang Dagat Caribbean.

Ang Key West ay nasa 150km ang layo sa kabila ng Strait of Florida sa hilagang-kanluran, ang Bahamas ay 22km hilaga, Haiti 77km silangan, Jamaica 140km timog at Mexico 210km kanluran sa buong Yucatan channel.

Ang pinakamalaking isla ng Caribbean, ang Cuba ay 1,250km ang haba, higit sa lahat ay patag ngunit may ilang mga gumugulong na kapatagan. Ang pinakamataas na punto nito ay nasa kabundukan ng Sierra Maestra sa timog-silangan. Ang populasyon na 11.3 milyon ay nagsasalita ng Espanyol, Haitian Creole at Ingles.

Ang Caribbean current ay nagdadala ng mainit na tubig mula sa Equator, at ang Cuba ay may tropikal na klima, na may hilaga-silangan na trade wind na umiihip sa halos buong taon. Ang dry season ay umaabot mula Nobyembre hanggang Abril at ang average na temperatura ng hangin ay 21°C sa Enero at 27°C sa Hulyo.

Ang Kanluran at gitnang Cuba ay isang "orogenic belt" - isang bulubundukin sa pamamagitan ng pagtaas - nilikha sa panahon ng Cretaceous. Ang Jurassic at Cretaceous limestone ay kitang-kita sa kanluran sa anyo ng napakalaking hanay at mga outcrop.

Nakataas na coral reef, Bahia de Corrientes

Ang mga aktibong fault system ay nagdudulot ng ilang lindol bawat taon at ang huling malaking lindol – isa na may magnitude na 7 pataas – ay noong Enero 2020.

Paglalakbay mula sa Havana

Nakarating ang Yutong Chinese bus ng Viazul mula Havana patungong Pinar del Rio sa loob ng tatlong oras. Mula roon, inabot ng 45 minuto ang pakikipag-ayos sa paliku-likong kalsada sa mga burol hanggang Vinales.

Matatagpuan sa luntiang tanawin ng bundok, ang maliit na bayan ay isang highlight sa anumang mapa ng turista. Umupa ako ng kotse upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay sa Maria La Gorda sa dulong kanluran, at nagpakita sa ahensya noong hapong iyon upang tingnan kung handa na ito sa susunod na umaga.

"Hindi kami makakagawa ng kontrata sa computer ngayon dahil wala kaming kuryente," sabi sa akin. “Naka-on ito ng tatlong oras at naka-off sa loob ng siyam na oras. Bumalik ka bago mag-6pm." Hindi palakaibigan ang lalaki.

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!” naisip ko.

Nang bumalik ang kuryente, tumagal ng mahigit isang oras para ayusin ang kontrata. Ang lalaki ay isang maton, at ako ay lumitaw sa isang estado ng pagkabalisa. Ang Hyundai Grand i10 - kung saan binayaran ko ng mataas na presyo - ay nabangga at gasgas sa lahat ng panig. Ito ay hindi isang mapalad na simula.

Hotel Maria La Gorda sa beach

Kinabukasan maaga akong umalis. Tumagal ng tatlo at kalahating oras sa isang kakila-kilabot na lubak na kalsada upang marating ang Maria La Gorda at isang hotel na pag-aari ng gobyerno sa Bay of Corrientes.

Nakaharap ito sa Strait of Yucatan sa kanluran at sa Caribbean sa timog, na may puting buhangin na dalampasigan at isang linya ng mga puno ng niyog na nakapaligid sa turquoise na tubig. Mataas na ang araw at halos walang kaluluwa sa paligid.

OK naman ang kwarto ko sa itaas sa lumang dilaw na semento na gusali. Inayos ko ang sarili ko sa bahay pagkatapos bumisita sa maaliwalas na dive-centre, sa tabi ng beach bar at restaurant. Pagkatapos ng napakahirap na Havana, ang lahat ay nakakaramdam ng nakakarelaks.

Dalawang malaking bakal na hulled dive-boat ang nakadaong sa jetty, at may mga bagong tangke ng aluminyo. Cuban cigar sa kamay, Rafael the dive manager had the cool face of Richard Gere.

Dive-boat sa Maria La Gorda

6,000 taon ng kasaysayan

Ang mga mangangaso mula sa hilagang-silangang Timog Amerika, ang mga Guanahatabey ay nanirahan sa Cuba 6,000 taon na ang nakalilipas, sa prosesong nagiging sanhi ng pagkalipol ng endemic na fauna tulad ng sloth.

Pagkatapos, 1,700 taon na ang nakalilipas, dumating ang mga ninuno ng mga Taino na nagsasalita ng Arawakan. Nagsasaka sila, at gumawa ng palayok. Sa pagtulak sa kanluran, ang mga inapo ng Guanahatabey ay gumala sa kanlurang Cuba habang ang Taino ay nagtanim ng kamoteng kahoy, bulak at tabako.

Ginalugad ni Christopher Columbus ang hilagang-silangang baybayin noong 1492 at ang timog na baybayin makalipas ang dalawang taon. Ang Cuba ay ganap na nakamapa ni Sebastian de Ocampo noong 1508.

Nang matalo ang mabangis na Taino, ang isla ay nahulog sa mga Espanyol noong 1514, at isang timog na baybayin ang itinatag. Maaaring maging palakaibigan ang mga lokal na populasyon ngunit sila ay kinatay pa rin o inalipin ng mga mananakop.

Noong 1519, inilunsad ni Hernan Cortès ang kanyang pananakop sa imperyo ng Aztec mula sa Santiago de Cuba sa pamamagitan ng Yucatan. Ang mga katutubong tao ay higit na nawasak ng mga sakit tulad ng tigdas at bulutong pagkaraan ng 1550, habang ang mga mananakop ay natutunan kung paano magtanim ng tabako at manigarilyo dito sa tabako.

Ibinahagi ng mga kolonyalistang Espanyol ang DNA sa mga katutubong kababaihan. Nagtatag sila ng mga plantasyon ng asukal at tabako at nag-import ng mga alipin mula sa Africa. Ang kolonyal na Cuba ay madalas na target ng mga buccaneer at French corsair.

Blue-striped at French ungol, Alejo de Moro

Noong 1741 nakuha ng British ang Guantanamo Bay at kalaunan ang Havana at kinuha ang kontrol sa kanluran, na nagbukas ng kalakalan sa mga kolonya ng North American at Caribbean. Pagkatapos ay ipinagpalit ng British ang Cuba para sa Florida.

Sinundan ng Espanya ang Britanya sa opisyal na pag-aalis ng kalakalan ng alipin noong 1820, ngunit ang Cuba ay nagpatuloy sa pang-aalipin sa pamamagitan ng ika-19 na siglo, patungo sa dulo kung saan nagkaroon ng boom sa Cuban sugar. Karamihan sa mga ito ay napunta sa USA, at patungo sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at riles.

Matapos ang tagumpay ng Rebolusyong Pranses at ang pag-aalsa ng mga itim na alipin sa Haiti, ang sariling deklarasyon ng kalayaan ng Cuba ay dumating noong 1868, na sinundan ng isang digmaan ng kalayaan (1895) at isang pagsuko sa USA (1898). Sa wakas, noong 1902, ipinanganak ang isang malayang Republika ng Cuba.

Ang Cuban Revolution ay naganap sa pagitan ng 1953 at 1959, ang taon kung saan ang Marxist leader na si Fidel Castro kasama si Che Guevara ay nagbukas ng bagong pahina ng kasaysayan ng Cuban.

Sumisid sa malayong kanluran ng Cuba 57

Paraiso Perdido

Ito ang aking unang araw ng pagsisid, ang paglubog ng araw, ang asul na kalangitan at ang look na parang lawa, na halos walang simoy ng hangin. Isang grupo ng 12 Amerikanong estudyante kasama ang kanilang propesor sa unibersidad, na nagtatrabaho sa konserbasyon, ay sumali sa bangka. Sa kaunting karanasan sa pagsisid, matagal silang naghanda para sa kanilang 'refresher'.

Ang Paraiso Perdido ay 25 minutong biyahe sa bangka patungo sa Cabo Corrientes, kasunod ng baybayin ng nakataas na coral limestone. Mainit ang tubig sa 27°C, kaya hindi ko na kailangan ng shorty.

Ang kakayahang makita sa ilalim ng tubig ay napakahusay. Ang offshore reef ay napapaligiran ng puting buhangin. Ang ibaba ay puno ng brown-looking gorgonians, na may ilang pink vase sponge, golden yellow tube sponge at barrel sponge.

Yellowfin snapper

Masigla ang buhay dagat. Kasama sa mga paaralan ng isda ang asul na guhit na ungol (Haemulon sciurus) at ungol ng Pranses (Haemulon flavolineatum) kasama ang kanilang mga dilaw na diagonal na guhit.

Ang Creole wrasse (Clepticus parrae) ay isang tipikal na species ng Caribbean sa isang halo ng asul, itim, lila, dilaw at puti. Maliit ngunit kaakit-akit, bluehead wrasse (Thalassoma bifasciatum) ay napaka-aktibo.

Kasama sa mga milagro ang Spanish hogfish (Bodianus rufus), kalahating purple-pink sa itaas at kalahating dilaw sa tiyan. Itim na itim na may puting diyamante at maningning na pulang tiyan, ang babaeng stoplight parrotfish (Sparisoma viride) ay isang stunner.

Babaeng stoplight parrotfish

Purple common seafans (Gorgonia ventalina) sagana. Isang maliit na paaralan ng silvery bar jack (Caranx ruber) na may itim na guhit sa likuran at isa pa sa lower caudal fin ay dumaan sa akin sa isang iglap.

School of bar jack sa Paraiso Perdido

Cruising creole wrasse, Paraiso Perdido

Trumpetfish sa Paraiso Perdido

Acuario at Almirante

Ang Acuario ay isang tunay na aquarium sa 8m ng tubig. Ang makinis na trunkfish (Lactpphrys trinqueter) ay katangi-tangi, tulad ng mailap na French angelfish (Pomacanthus paru). Ang butterflyfish na may apat na mata (Chaetodon capistratus) na may itim na lugar sa likurang bahagi ay kaakit-akit. Blue tang (Acanthurus coeruleus) ay nasa lahat ng dako.

White ungol kay Acuario

Ang Almirante ay isang offshore fringing reef na pinangungunahan ng puting buhangin sa ilalim. Dumausdos ako sa isang prairie ng garden eels bago marating ang drop-off na bumubulusok sa kailaliman. Ang mga filamentous na espongha sa kulay kahel, lila-pula o kayumanggi ay marami at nakita ko ang mga palumpong ng tansong kayumanggi-itim na coral na may magandang sukat.

Isang nag-iisang malaking barracuda at isang crevalle jack (Caranx hippos) cruised sa pamamagitan ng sa asul. Tatlumpu't apat na metro pababa, isang kaakit-akit na porkfish (Anisotremus virginicus) na may dilaw na pahalang na mga guhit at isang dobleng itim na guhit sa maasul na puti nitong mukha ay nagpakawala sa akin ng hininga.

Namangha ako sa isang queen angelfish (Holacantus ciliaris), asul at dilaw na mukha na may mga alon ng mga kaliskis na may dilaw na talim sa mga gilid nito. Creole wrasse (Clepticus parrae), madilim na asul na may itim na ulo, na na-stream sa pamamagitan ng pagbuo. Bermuda chub (Kyphosus sectatrix) at puting ungol (Haemulon plumieri) pinagmamasdan ang mga maninisid nang may pagkamausisa.

Reyna angelfish

Ang Patio de Vanessa ay isang mababaw na pagsisid. Nakarating ako sa isang seafan na nagho-host ng dalawang magagandang flamingo tongue shell (Cyphoma gibbosum) sa dilaw-orange, na may isang parisukat na disenyo sa kahabaan ng dorsal ridge. may banded butterflyfish (Chaetodon striatus) naalala ko ang Galapagos. Isang kulay abong angelfish (Pomacanthus arcuatus) nagmukhang prinsipe.

Flamingo na mga dila sa seafan, Patio de Vanessa

Gray angelfish 'parang isang prinsipe' sa ibabaw ng bahura, Patio de Vanessa

Bermuda chub, Patio de Vanessa

Ungol ng Pranses, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Isang maikling distansya mula sa Maria La Gorda, isang lumang pier ng semento ang nagho-host ng koleksyon ng mga royal terns na nagbabadya sa araw. Ang dalampasigan ay umaabot sa timog patungo sa Cabo Corrientes, na nagtatapos sa mga coral rubble.

Royal terns

Pumasok ako sa isang kagubatan ng Florida na mga pawid na palma, na kilala sa lugar na ito bilang Guano de Costa. Itim na may pulang ulo, ang mga buwitre ng pabo ay lumipad pabalik-balik sa itaas ng baybayin. Isang daanan patungo sa kagubatan ng palma ang nakabalangkas sa gilid ng isang saltwater lagoon na tinitirhan ng mga caiman: "Hindi sila agresibo!" Sinabihan ako.

Turkey vulture, Palenque de los Cimarrones

Ang Cabezo de Ludo ay nakahiga malapit sa Cabo Corrientes at isang wall dive kung saan nakilala ko ang isang batik-batik na spiny lobster na may magandang sukat at isang malaking tigre grouper (Mycteroperca tigris). Ang rock beauty angelfish (Holacanthus tricolor) ay may ginintuang-dilaw na ulo na may itim na katawan.

Isang sinag ng agila ang lumipad, at sa kabilang dulo ng sukatan ay nagulat ako nang makita ko ang isang puting cream-white lettuce sea slug (Crispate ni Elysia).

Spotted spiny lobster, Cabezo de Ludo

Mga espongha sa dingding, Cabezo de Ludo

Lettuce sea slug, Cabezo de Ludo

Nainis sa pagkain sa Maria La Gorda, na nag-aalok ng kaunting pagpipilian, kaunting gulay at frozen na isda sa loob ng ilang araw, umalis ako para magmaneho papunta sa kalapit na nayon – ngunit nalaman kong hindi umaandar ang sasakyan!

Natukoy ng isang dumaang mekaniko na ang fuel-pump ay tumigil sa paggana at ang baterya ay flat. Kinailangan kong tawagan ang kumpanyang nagpaparenta sa Pinar del Rio para sa mga kapalit na piyesa, at ang trak ay hindi nagpakita hanggang sa magdilim na.

Cadena Misteriosa

Ang Cadena Misteriosa ay isa pang wall dive, malapit sa isang inner lagoon. Isang brilyante sting ray ang nag-alis mula sa buhangin na may isda sa ibabaw.

Yellow-head wrasse (Halichoeres garnoti) nakuha ang aking pansin, pati na rin ang redband parrotfish (Scarus aurofrenatum). Pagbalik sa tuktok ng bahura, nakaharap kami sa isang malakas na agos mula sa timog at nahirapan ito, nagbobomba ng hangin nang napakalakas!

Ang Ancla de François ay mababaw at tahimik. Si Rafael, ang dive-leader, ay nagpakita ng isang tame juvenile lionfish sa pagitan ng kanyang mga kamay at itinuro ang isang kahanga-hangang juvenile spotted drum (Equetus punctatus) sa itim at puti, na may katangi-tanging hugis gasuklay.

Divemaster Rafael na may juvenile lionfish, Ancla de François

Juvenile spotted drum

French angelfish, Ancla de François

Mga maninisid sa isang kanyon, Cuevas de Pedro

May apat na mata na butterflyfish, Cuevas de Pedro

Red hind kay Moby Dick

Filamentous na mga espongha at maninisid, Moby Dick

Umaandar na muli ang aking sasakyan, nakarating ako sa nayon ng La Bajada para mananghalian. Sa Maité's partikular sa casa, isang Cuban bed & breakfast, pumayag silang magbigay ng fish meal kung handa akong maghintay ng 90 minuto para dito.

"Sundin ang track sa tabi ng dalampasigan hanggang Poza de Agua Dulce," sinabi sa akin. Isa itong freshwater sinkhole malapit sa dalampasigan sa Guanahacabibes National Park at perpekto para sa paglangoy. Bumalik sa lugar ni Maité, isang royal meal ang naghihintay: snapper na may kanin, black beans, gulay at papaya para sa dessert.

Freshwater sinkhole malapit sa dalampasigan sa La Bajada

Tanghalian sa isang partikular na casa

Nang matapos ang aking pagsisid sa Maria la Gorda, tumungo ako sa Cabo San Antonio. Ang pinakakanlurang punto ng Cuba ay 75km na biyahe papunta sa ilang ng Guanahacabibes National Park. Malapit sa visitor's center sa La Bajada ay nakatagpo ako ng paglipat ng mga pulang alimango sa kalsada.

"May spare tyre ka ba?" tanong ng guide.

"Oo bakit mo natanong?"

"Mayroong 50% na posibilidad na magkaroon ka ng butas na gulong mula sa isa sa mga kuko ng alimango," ang sabi sa akin.

Ang mga pulang alimango ay gumagalaw sa Guanahacabibes National Park visitor center

Mga pulang alimango

Umuulan at hindi ko ginustong magkaroon ng gulo kaya ipinagpaliban ko ang biyahe at sa halip ay naglakad papunta sa kagubatan kasama ang isang lokal na tanod-gubat. Ang mga endemic na ibon ay kaakit-akit: ang bee hummingbird; ang Cuban emerald, isang hummingbird na may maitim na berdeng balahibo; ang loggerhead kingbird at ang Cuban pewee. Sa isang mababaw na kuweba, isang Cuban boa ang nangangaso ng mga paniki.

Cuban emerald hummingbird, Punta Perdix

Finale sa Vinales

Bumalik ako sa pambansang parke ng Guanahacabibes kinabukasan, kasama ang mga ligaw na baboy na gumagala sa tabing kalsada gayundin ang Desmarest hutia, isang matabang kayumangging daga na may mukha ng capibara, at puting-buntot na usa.

Demarest hutia sa Playa Giron

Ang isang endemic na Cuban iguana ay nagbabadya sa isang sanga sa araw at ang mga caiman ay lumutang nang tamad sa ibabaw ng isang lagoon. Ang Cabo Corrientes at Cabo San Antonio ay naging mga kanlungan para sa mga pirata ng Britanya, Dutch at Pranses noong ika-16 at ika-17 siglo.

Salungat sa pamumuno ng Espanya at sa komersyal na monopolyo ng daungan ng Seville, ang kanilang mga kontrabando ay karaniwan noong araw. Ilang shipwrecks ang natagpuan sa lugar.

Bumalik ako sa sasakyan, kinakabahan na maubusan ako ng gasolina bago makarating sa Pinar del Rio. Ang ilang araw sa Vinales ay naging mahusay para sa mga nature walk, pagbisita sa isang plantasyon ng tabako at pagtikim ng kakaibang rum na gawa sa maliliit na prutas ng guayaba. Kasama sa mga limestone cave ang kapanapanabik na Cueva de Palmarito, isang underground na ilog at lawa.

Lawa at flowstone sa Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Paggawa ng Cuban cigars sa Vinales

Playa Giron

Ang Playa Giron sa Bahia de Cochinos (Bay of Pigs) sa timog na baybayin ay bahagi ng aking paglalakbay. Kinakailangan ang ilang biyahe ng Viazul bus sa Havana upang makarating doon.

Isa partikular sa casa nagpatakbo ng sarili nitong dive-centre, at ang diver-owner na si Julio ay may matagal nang reputasyon sa pagbibigay ng personal na serbisyo.

Si Juan Carlos, ang katulong ni Julio, ay nagpakita sa kanyang vintage matt-silver na kotse na humihila ng isang gawang bahay na trailer. "Isang Russian Volga, modelo noong 1989, mula sa pinakamahusay na bansa sa mundo," ipinahayag niya. Ang 35-taong-gulang na kotse ay tapos na ang kanyang oras ngunit "ito ay tumatakbo nang mahusay sa kanyang bagong Hyundai engine".

Juan Carlos kasama ang kanyang Russian Volga

Nakarating kami sa Punta Perdix, nag-zigzag sa pagitan ng mga kuyog ng mga pulang alimango na kilala bilang mga zombie crab. Ang mga ito ay may apat na morph na kulay: itim, pula, dilaw at berde, at tumungo sila patungo sa dagat upang mangitlog, kahit na marami ang durog sa proseso at nagbibigay ng libreng pagkain para sa mga turkey vulture.

Ang mga itlog ng mga gumagawa nito ay napisa sa dagat, kung saan ang mga uod ay nabubuhay bilang plankton at bumalik sa lupa bilang megalopa larvae

Sa Playa Giron, ang diving ay baybayin. Ang mga diver ay nag-kit up sa nakataas na limestone shelf, tumalon sa dagat at lumangoy ng 100-150m palabas sa mabuhangin na mababaw. Karaniwang perpekto ang mga kondisyon sa ibabaw, bagaman maaari itong maging maalon kung umihip ang hangin.

Ang dalampasigan sa Playa Giron

Nakasuot ng kanyang 7mm wetsuit, dinala ako ni Julio sa drop-off. Maganda ang visibility at ang slope ay puno ng purple-blue-red filamentous sponge, orange sponge, vase sponge at classic yellow tube sponge, kahit kakaunti ang isda. "Kailangang mabuhay ang mga tao, tingnan mo," sinabi sa akin.

Nadaanan namin ang isang lumubog na nakabaligtad na bangkang pangingisda kung saan ang dalawang malalaking alimango ng Santoyo (Mithrax spinosissimus) na may kahanga-hangang kuko na itinago. Isang kulay abong angelfish ang dumaan habang ako ay lumubog hanggang 27m, at isang malaking Cubera snapper (Lutjanus cyanopterus) napatunayang matanong.

Diver at ang lumubog na bangka ng mangingisda, si Alejo de Moro

Blue tang, Alejo de Moro

Isang matinik na ulang ang nakabantay sa labas ng butas nito. Isang asul at puting panlinis na hipon na may mahabang kuko (Periclimenes yucatanicus) sumayaw sa anemone nito.

Mas malinis na hipon sa kanyang anemone, Alejo de Moro

Umaasa sa panahon, dinala ako ni Julio sa mga dive-site na may mga canyon at swim-through sa lalim. Ito ay isang pagkakataon upang makilala ang mga bagong kinatawan ng Hypoplectrus genus, na may hindi bababa sa 18 species. May kaugnayan sa grouper, ang maliliit na nayon na ito ay matatagpuan mula sa Bahamas hanggang Yucatan.

Nakakuha ako ng mga shot ng indigo (Hypoplectrus indigo); nahihiya (H guttavarius); ginto (H gummigutta); pinagbawalan (H puella) at butter hamlet (H unicolor) mga uri.

Ang dive-site ng Los Tunnels, Punta Perdix

Indigo hamlet, Los Tunneles

Mahusay na barracuda, Los Tunneles

Dikya laban sa araw, Los Tunneles

Filamentous sponges at diver sa drop-off, Los Tunneles

Isa pang fishing-boat wreck, Los Tunneles

Cueva de los Peces

Ang Cueva de los Peces ay inilarawan bilang isang cave dive. Halos 100m mula sa dalampasigan, ang waterhole na ito ay may sariwang tubig sa itaas at maalat na tubig sa ibaba. Ang isang tectonic fault na tumatakbo sa kahabaan ng baybayin ay konektado sa iba't ibang paraan cenotes.

School of blue tang, Cueva de los Peces

Ocean surgeonfish, Cueva de los Peces

Bumagsak sa 70m, ito ay isang madilim na kailaliman sa pagitan ng mga tuwid na pader ngunit may limitadong pag-akit para sa isa na nasiyahan sa kahanga-hangang cave-diving sa Yucatan.

Cueva de los Peces sinkhole

Sa fault sa pagitan ng mga pader sa Cueva de los Peces

Paglabas ng kweba

Ang mas kapaki-pakinabang ay ang paglalakad sa kagubatan kasama ang bihasang manonood ng ibon na si Leoncio. Ito ay nagpapahintulot sa akin na makita ang endemic Cuban pygmy owl; kahanga-hangang Cuban trogon, ang pambansang ibon; at ang kaakit-akit na Cuban tody sa mansanas berde, puti at pula.

Cuban trogon

Cuban tody sa kagubatan sa Playa Giron

Sa isang kuweba na puno ng Jamaïcan fruit bat, isang Cuban boa ang nanunuod sa dilim. Ang Cuba ay puno ng mga likas na kababalaghan para sa mga may oras at dedikasyon.

Sa pagtatapos ng aking biyahe ay nasa Cienfuegos bus station ako, naghihintay ng Viazul bus papuntang Trinidad. Ang bulwagan ay masikip, ang mga tao ay nag-uusap nang malakas sa kanilang mga telepono at ang iba ay sumisigaw sa background. Ang isang lokal na bus ay kinansela at ang mga pasahero ay galit na nagtitipon sa paligid ng isang lalaking namamahala.

Walang humpay na tumutunog ang isang telepono sa isang desyerto na opisina - parang baliw ang lahat. Isang mahabaging Cuban ang biglang tumabi sa akin, at bumulong: “Paumanhin, señor, Cuba ito… kumplikado ito.”

