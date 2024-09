Tinunton ng mga diver ang biktima ng 'hit-and-run' noong 1850s

Isang French transatlantic liner na lumubog sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari 168 taon na ang nakakaraan sa pagkawala ng karamihan sa kanyang 132 na mga pasahero at tripulante ay natuklasan ng isang New Jersey dive-team - 320km mula sa baybayin ng Massachusetts.

Ang kapitan ng barkong nabangga Le Lyonnais noong 1856 ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, na nagsasabing hindi niya alam na ito ay tiyak na mapapahamak.

Ang Atlantic Wreck Salvage divers, na tumatakbo palabas ng New Bedford sa kanilang expedition vessel Malinaw, ay naghahanap ng pagkawasak sa loob ng ilang taon. Ang eksaktong lalim at lokasyon nito ay hindi isiniwalat, ngunit sinasabing ito ay nasa "malalim na tubig", karamihan sa mga ito ay nakabaon sa mabuhangin na seabed.

Mga miyembro ng pangkat (mula sa likod kaliwa) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; at (kaliwa sa harap) Tim Whitehead, Eric Takakjian at Jennifer Sellitti, na may mga portholes na nakuhang muli mula sa pagkawasak (Francois Merle, Rick Simon at Joe St Amand ay lumahok sa mga nakaraang ekspedisyon sa paghahanap) (Atlantic Wreck Salvage)

Le Lyonnais ay itinayo sa England para sa Compagnie Franco-Americaine noong 1855, ang taon bago siya lumubog, ni Laird & Sons of Birkenhead. Isa siya sa anim na barko na inilaan para gamitin na nagdadala ng mga pasahero at mail sa buong Atlantiko - sa kanyang kaso sa pagitan ng Le Havre at New York.

Ang paggawa ng mga barko ay nasa paglipat noong panahong iyon, at Le Lyonnais ay binuo kapwa sa mga layag at isang makina ng singaw.

ang Atlantic at isang maagang transitional steamship gumawa Le Lyonnais' makabuluhang pagtuklas," sabi ni Eric Takakjian, ang miyembro ng dive-team na pinakamatagal nang nagtatrabaho sa paghahanap ng wreck.

"Ang kanyang mga paraan ng pagtatayo ng bakal na katawan ng barko ay kumakatawan sa ilan sa mga pinakaunang halimbawa ng ganoong uri ng konstruksyon ng katawan ng barko para sa mga barkong patungo sa karagatan na kilala na umiiral.

May kulay Illustrated Times ng London pagguhit ng Le Lyonnais paglubog (Koleksiyon ni Jennifer Sellitti)

"Katulad nito, ang kanyang propulsion machinery ay natatangi dahil ito ay kumakatawan sa isa sa ilang mga disenyo ng makina na sinubukan bago ang mga precedent ay naitakda sa mga makinarya ng steamship sa karagatan.

"Le Lyonnais' ang direktang kumikilos na pahalang na makina ay nauna sa mga baligtad na compound engine, na naging karaniwan pagkatapos noon,” sabi ni Takakjian.

Ang paglubog ng 'hit-and-run'

Le Lyonnais ay nasa kanyang unang paglalakbay pabalik sa France nang noong 2 Nobyembre, 1856 ay nabangga niya ang US barque Adriatic, na naglalayag sa timog mula Maine hanggang Georgia. Ang liner ay naglulan ng maraming pasahero mula sa mga kilalang tao New York at mga pamilyang Boston.

Adriatic ay nasira ngunit nakarating sa daungan sa Massachusetts para sa pagkukumpuni. Inakala iyon ng kanyang kapitan Le Lyonnais ay buo dahil napanatili niya ang kanyang kurso, at hindi nag-ulat ng insidente.

Gayunpaman, ang maliit na butas sa katawan ng barko ng Le Lyonnais sa kalaunan ay magbibigay-daan sa sapat na tubig-dagat upang matabunan ang barko, at lumubog siya pagkaraan ng ilang araw.

Si Andrew Donn kasama ang X-CCR na malapit nang sumisid sa pagkawasak, tinulungan ni Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Karamihan sa mga nakasakay ay ipinapalagay na nagkaroon ng oras upang makatakas sa mga lifeboat nang tuluyang bumaba ang barko, ngunit 18 katao lamang ang nailigtas sa kalaunan, na gumugol ng isang linggo sa dagat. Ang sakuna ay tinutukoy sa nobela 20,000 Mga Liga Sa ilalim ng Dagat ni Jules Verne.

Mas malayo sa dagat

Ang mga kasosyo sa Atlantic Wreck Salvage na sina Jennifer Sellitti at Joe Mazraani, parehong mga abogado ng depensang kriminal sa pamamagitan ng kalakalan, ay nakipagtulungan kay Takakjian mula noong 2016 upang mahanap ang pagkawasak, pagkatapos na ma-intriga sa hindi pangkaraniwang kuwento ng banggaan.

Sa kabila ng mga kontemporaryong pahayagan sa pahayagan na nagpapahiwatig na Le Lyonnais Sa wakas ay bumaba na sa timog-silangan ng Nantucket Shoals, nalaman ng mga wreck researcher na ang mga survivor account at mga dokumento ng korte ay lalong nagtuturo sa kanila sa dagat, sa Georges Banks.

Ang wreck-site ay isa sa ilang potensyal na marka na na-side-scan ng isang discovery team noong nakaraang taon, at ang mga diver ay bumalik nitong Agosto upang siyasatin ang mga ito.

Ang silindro ng makina na ito ay naging susi sa pagtukoy ng pagkasira (Andrew Donn)

Paghahanap ng mga tugma

Sina Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer at Tim Whitehead ay sumisid sa wreck ng 13 beses upang magsagawa ng mga sukat, video at mga still. Matapos suriin ang data topside, nakagawa sila ng paunang pagkilala batay sa laki, lokasyon, iron plating, portholes at steam engine ng barko.

"Ang isa sa mga malalaking cylinder head ay nakaturo nang pahalang at hindi masyadong mataas sa buhangin," sabi ni Mazraani. Nakumpirma niya at ni Packer na may sukat itong 145cm - "ang eksaktong sukat para sa mga cylinder sa Le Lyonnais' makina ".

Sa isang kasunod na pagsisid ay nakita rin niya ang isang timber deadeye, na ginagamit para sa rigging at nagpapahiwatig na ito ay isang barko na nilagyan ng parehong layag at singaw. "Ang mga pahiwatig na iyon, kasama ang lokasyon, data ng sonar at mga sukat ay higit na nagpatibay na kami ay sumisid sa nawawalang French liner."

Ang mga tagahanga ni Joe Mazraani ay umalis upang ipakita ang napreserbang deadeye (Andrew Donn)

Mga follow-up na plano

Plano na ngayon ng team na maglaan ng mas maraming oras sa paggalugad at ganap na pagdodokumento sa pagkawasak. "Babalik kami sa wreck-site sa lalong madaling panahon," sabi ni Jennifer Sellitti Divernet.

"Ang aming ekspedisyon noong Agosto 2024 ay nakatuon sa pagtukoy sa pagkawasak. Ang mga kasunod na pagsisid ay tututuon sa pagmamapa at pagdodokumento sa wreck-site, pati na rin sa pagsagip ng mga artifact.

"Ang Hilagang Atlantiko ay hindi magiliw sa mga pagkawasak ng barko. Ang mga bagyo, agos at kagamitan sa pangingisda ay maaaring magbaon ng mga bangkay at mapunit ang mga ito. Ginagawa nitong kritikal na idokumento at iligtas kung ano ang magagawa natin bago pa lumipas ang mas maraming oras."

Atlantic Wreck Salvage ay nakatuklas ng isang bilang ng mga wrecks, kabilang ang U-550, ang huling German WW2 U-boat na kilala na nagpapahinga sa diveable na tubig sa North Atlantic.

Sa susunod na Pebrero ay magiging hardback na libro ni Sellitti The Adriatic Affair: Isang Maritime Hit-And-Run Sa Baybayin ng Nantucket, na ngayon ay pinalawak upang isama ang isang kabanata na naglalaman ng isang detalyadong paglalarawan at mga larawan ng pagkawasak mismo.

