Kamatayan ng korales sa Caribbean

at 10: 12 am

Ang marine biologist na si JOHN CHRISTOPHER FINE ay wala sa scuba diving at snorkelling sa hindi bababa sa 15 isla sa Caribbean nitong mga nakaraang buwan. Maganda ang pakinggan – maliban na saan man siya mag-check out, natatakpan siya ng nakapanlulumong blight sa seascape

“Ano ang sanhi nito?” Iyan ang tanong na itinaas nang ilarawan ko ang mabato na pagkamatay ng coral sa iba pang mga diver at snorkeller. Walang nakapirming sagot at walang mabilis na pag-aayos. Direktang nauugnay ang coral demise sa napakaraming tao at sa ating mga aktibidad na nagpaparumi sa mga dagat at karagatan.

Ang pag-aayos: ang ilan ay nagsusulong ng paghahalo ng penicillin sa goo at pagpapahid nito sa namamatay na coral upang iligtas ang hindi pa naapektuhan ng pag-aaksaya ng sakit. Isa itong labor-intensive remedial na hakbang ngunit wala itong pangmatagalang halaga para makuha ang dahilan.

Patay na elkhorn coral sa Turks at Caicos

Itigil ang talamak na pag-unlad sa malinis na mga isla ng Caribbean? Kung saan ang malaking pera ay nababahala, hindi iyon mangyayari. Panatilihing kontrolin ang paglaki ng populasyon? Hindi kailanman.

Panatilihin ang mga pamatay-insekto, pestisidyo, herbicide at pataba sa mga golf-course, damo at agrikultura? Pagkatapos ay walang mga halaman maliban sa mga likas na idinisenyo upang manirahan sa mga tropikal na klima. Walang mali doon.

Kung walang matatag na sagot, tingnan natin ang sitwasyon sa ilan sa 15 isla na sinuri ko noong Disyembre 2024 at hanggang Enero 2025. Walang mahirap at mabilis na istatistika na haharapin: patay na ang coral. Ito ay buhay isang taon na ang nakalipas sa parehong mga lokasyon.

Magsisimula tayo sa ilang magandang balita. Ang isla ng Eleuthera ng Bahamas ay mayroon pa ring buhay na buhay na coral ng utak na lumalaki sa mababaw na kalaliman.

Ang Eleuthera ay hinuhugasan ng hangin at pag-surf sa mahabang baybayin nito. Ang pag-unlad sa kanayunan ay minimal; habang ang turismo ay sikat at ang mga resort ay nagsisilbi sa mga bisita, at habang ang mga cruise ship ay naglalabas ng libu-libong mga bisita sa mga beach ng Eleuthera, ang kalawakan ng marine environment ng isla ay nakayanan nang hindi nakakaranas ng makabuluhang mabato na pagkamatay ng coral sa southern peninsula, gaya ng naobserbahan sa loob ng ilang taon. .

Ang Grand Turk, sa kabilang banda, ay walang kahanga-hangang buhay na mabatong korales. Ang mga mahabang patay na stand ng elkhorn at staghorn coral ay tinutubuan ng algae. Patay lahat ng utak at star corals sa mga lugar na binisita ko.

Grand Turk sa TCI: Dead brain coral

Sa deep ledge drop-off kung saan ang dating malinis na coral ay umunlad, kung saan ang brain coral ay nangingibabaw, ang obserbasyon ay nagsiwalat lamang ng mga patay na coral head. Ang mababaw na pag-abot sa paligid ng Horseshoe Reef ay nagsiwalat lamang ng mga patay na mabatong coral.

Wala ni isang buhay na mabatong coral head ang naobserbahan doon, o sa isang site na tinatawag na Library Reef kung saan malalim ang pagbaba ng pader. Ang mga bahura na ito ay dating masigla sa mga buhay na matitigas na korales.

Banlawan ng sunscreen

Ang US Virgin Islands reefs sa St Thomas at St John, na dating malinis na may masaganang matitigas na korales, ay hindi mas mahusay kaysa sa Grand Turk.

Isinasaad ng mga operator ng snorkel-boat na walang coral-killing sunscreen ang ibinebenta sa mga isla, gayunpaman, libu-libong bisita ang nagpapahid sa kanilang sarili ng anumang dala nila, at karamihan sa mga ito ay nakakapinsala sa coral.

Marahil ay hindi kung iilan lamang ang mga tao ang nag-snorkeling sa ibabaw ng mga bahura, na pinupunasan lamang ang kanilang sarili ng sunscreen, ngunit ang mga bahura na ito ay nakakakita ng libu-libong snorkeller at manlalangoy linggu-linggo.

Ang paggamit ng mga mapaminsalang sunscreen ay maaaring isang paliwanag para sa pagkamatay ng coral, at tiyak na ang dami ng mga nakakapinsalang kemikal na inilabas ay lumilikha ng makinis sa tubig na nakikita ng mata araw-araw.

Ang pagsisid sa Champagne Reef sa isla ng Dominica, isang magandang isla ng bulkan, ay muling nagsiwalat ng patay na mabatong coral pati na rin ang pagpapaputi ng mga coral head. Hindi ito nangyari noong isang taon sa parehong bahura.

Dead brain coral sa Dominica

Pagpaputi sa Dominica

Buong coral ulo ay patay; ang iba ay nasa proseso ng pagpapaputi. Ang pagkamatay ay tiyak. Ang malalalim na lagusan sa Earth ay lumilikha ng mga bula ng gas na umaakit sa mga maninisid at snorkeller sa mabatong reef na ito malapit sa dalampasigan. Ang pagkamatay ng coral ay makikita sa lahat ng dako sa malayong pampang ng mga sikat na dive zone na ito.

Sa kahanga-hangang bulkan na isla ng Martinique, kitang-kita rin ang pagkamatay ng coral. Kinain ng mga berdeng pagong ang mga seagrasses na mukhang malusog, sa kabila ng katotohanan na ang mga mabatong korales ay pinaputi.

Ang Martinique ay nagtabi ng malalawak na lugar sa dagat bilang pinapanatili, isang mahalagang hakbang upang matiyak ang konserbasyon ng mga mapagkukunan. Ang parehong mga sakit na umaatake sa coral mula Florida hanggang South America ay laganap sa malayo sa pampang.

Mga korales ng barko

Ang St Kitts at Nevis ay mga mahiwagang isla at bumubuo ng isang malayang bansa. Malaki ang kahalagahan ng turismo dito at ang mga offshore reef ay isang asset na kailangang pahalagahan ng mga taga-isla kung nais na maging sustainable ang turismo na iyon.

Ang mga dead-coral observation ay laganap, isang indikasyon na ang mga islang ito ay hindi exempted mula sa salot ng coral death.

Ang nakapalibot na mga bahura ng St Maarten, na binisita ko sa parehong oras noong nakaraang taon, ay nagpapakita na rin ng mga patay at bleached na coral. Ang Madrepores ay nagpaputi ng puti sa mga bato na sumusuporta sa mga live coral.

Patay na madrepore sa St Maarten

Ang Dutch-French na islang ito ay kaakit-akit at paboritong destinasyon ng turista. Ang mga Gorgonian seafans ay nananatiling malusog, ngunit ang matigas na coral ay naapektuhan hanggang sa punto kung saan wala ni isang live coral head ang naobserbahan.

Nag-snorkeling sa Curaçao sa Dutch Caribbean, isa sa tatlong protektadong isla ng ABC na kinabibilangan ng paraiso ng maninisid na Bonaire at sikat na destinasyon ng turista na Aruba, nakakita ako ng coral na tinubuan at patay na. Ang mga matitigas na korales ay patay na.

Isang magandang buhay na sanga ng staghorn coral ang nanatili sa labas ng isang peninsula kung saan ito ay nalantad sa paghuhugas ng karagatan. Ito ay isang magandang senyales, katibayan na kung saan ang karagatan ay mabisang mag-flush sa mga lugar sa baybayin, ang hard-coral na kapaligiran ay malusog.

Ang pagsisid sa Aruba sa dalawang sikat na shipwrecks ay nagpakita ng higit pang patay na mabatong coral. Ang paglaki ng coral sa at sa paligid ng pagkawasak ng Antilles nagpakita ng sakit. Mga korales sa mga nagkalat na labi ng pagkawasak ng mga Pedernalis ay patay. Sagana at malusog ang malalambot na korales.

Ang Grenada ay isa ring napakagandang isla, ang mga bahura nito ay mahirap din, gayundin ang mga bahura sa Barbados. Isa sa mga paboritong destinasyon ng turista sa Caribbean, ang Barbados ay dumanas ng labis na pangingisda at pag-abuso sa coral-reef sa mahabang panahon.

Na-bleach na coral sa isang barko ng Barbados

Ang isang lumubog na tugboat ay gumagamit ng live na coral noong nakaraang taon, ngunit ito ay patay at naputi-puti ngayong taon. Malungkot na komentaryo sa isang isla na sinusuportahan ng natural na kagandahan at kapaligiran ng dagat.

I-mute ang patotoo

Hindi mas maganda ang kalagayan ng St Lucia. Ang pagkamatay ng mga coral sa mga malalawak na bahura sa malayo sa pampang ay nag-aalok ng piping patotoo sa kung ano ang dating maunlad na marine ecosystem. Limitadong obserbasyon lamang ang ginawa sa isang sikat na snorkelling at swimming beach, kaya walang pangkalahatang konklusyon ang maaaring makuha tungkol sa pangkalahatang kalusugan ng coral ng isla.

Ang Antigua ay isa pang kahanga-hangang isla na umaakit sa mga bisita sa sting ray city nito, isang offshore sandbar kung saan ang pagpapakain ng mga sinag ay nagdudulot sa kanila ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga turista. Karamihan sa mga turista ay lumangoy lamang, at ang ilan ay nagsusuot mask at magdala ng mga camera.

Dead brain coral sa Antigua

Tissue-wasting disease sa Antigua

Ang mga operator ng bangka ay nagdadala ng libu-libong bisita sa sandbar bawat linggo, at ang bawat grupo ay nagpapakain ng mga sting ray. Binubusan ng mga turista ang kanilang sarili ng sunscreen na nahuhugasan sa sandaling makapasok sila sa tubig, lahat ay nakakalason sa mga coral sa mga offshore reef.

Ang mga bahura sa paligid ng sandbar ay nagsiwalat ng mga patay na coral. Binalot ng algae ang ilan dito, na may mga patay na madrepores na pinaputi. Hindi nakakaakit para sa mahalagang tourist site na ito.

Patay na staghorn corals sa Antigua

Ang isang mabilis na survey sa parehong mga lugar isang taon lamang ang nakalipas ay nagsiwalat ng pinaliit na buhay ng coral. Malaki ang naitutulong ng turismo sa pagsisid at snorkelling sa ekonomiya ng isla. Kung walang malinis na kapaligiran sa dagat, maaari bang simulan ng mga bisita na iwasan ang mga pista opisyal sa Caribbean?

Habang ang pagtatanim ng coral sa mga laboratoryo bago ito itanim sa mga bahura ay nagbibigay ng nakapagpapalusog na pag-asa; habang sinusubukan ng mga may mabuting hangarin na mananaliksik na pawiin ang coral-tissue wasting disease sa pamamagitan ng pagpapahid ng antibiotic laced goo sa mga lugar na may sakit; habang ang mga bacteriologist ay patuloy na nagsisikap na matukoy nang eksakto kung bakit nangyayari ang coral-tissue wasting disease, ang kumbinasyon ng mga malamang na sanhi ay sapat na malinaw upang makita.

Napakaraming pag-unlad, napakaraming waste-stream mula sa lupa, mula sa pagtatapon, mga evaporated na kemikal na bumabalik sa karagatan sa pamamagitan ng ulan: lahat ng ito ay responsable para sa pinsala sa kapaligiran. Isa lamang itong ulat na idinagdag sa maraming obserbasyon ng mga scuba diver sa lahat ng dako: nanganganib ang mga coral reef.

