Noronha: Isang Atlantic diving hotspot

PIERRE CONSTANT ay bumisita sa isla ng Fernando de Noronha, silangan ng Brazil, upang tikman ang kakaibang kapaligiran nito at, lalo na, ang scuba diving nito



Kung ikaw ay isang South American seabird, maaari kang lumipad ng 525km mula sa Recife o 350km mula sa Natal sa hilagang-silangang baybayin at bumaba sa ilang maliliit na batik ng lupa. Fernando de Noronha ay sa Brazil kung ano ang Galapagos Islands sa Ecuador sa kabilang panig ng kontinente.

Pulang paa na booby

Ang dalawang kapuluan ay, sa isang paraan, magkatulad. Bahagyang nakahiga sa timog ng Ekwador, pareho ang mga hotspot ng bulkan na isinilang mula sa mga fracture zone sa karagatan, at maraming kanlungan para sa mga seabird. At sa pareho, ang scuba diving ay isa sa pinakasikat na aktibidad.

Ang 21 isla ng Noronha ay mas matanda kaysa sa Galapagos. Nakahiga sila sa South American Plate, na may serye ng mga bulkan kabilang ang Rocas Atoll na umaabot sa kanluran.

Ang kapuluan ay natuklasan noong Hulyo 24, 1503 ng Portuges na explorer na si Gonçalo Coelho, na pinondohan ni Fernao de Noronha ngunit, ayon sa kuwento, na-kredito kay Americo Vespucci, isang Italyano na miyembro ng ekspedisyon na unang naglarawan sa mga isla.

Mga diver na umaanod sa channel

Nang maglaon, ito ay sinakop ng mga Dutch bago bumagsak sa Pranses at sa wakas ay kinuha ng mga Portuges noong 1737. Nagtayo sila ng ilang mga kuta, kabilang ang kuta ng Nossa Senhora dos Remedios, at si Fernando de Noronha ay naging kilalang-kilala bilang isang destinasyon ng mga bilanggong pulitikal.

Bumaba si Charles Darwin sa HMS Beagle noong 1832, at noong unang bahagi ng 1900, itinatag ang mga pamayanang Italyano at Pranses para sa kalakalan at paglalagay ng mga kable sa ilalim ng tubig. Ang mga komersyal na flight ng Aeropostale ay nag-uugnay sa Timog Amerika sa Europa at Africa, at noong WW2 ang Noronha ay naging base ng US Air Force.

National marine park

Pinangasiwaan ng militar ng Brazil ang mga isla mula 1942 hanggang 1988, nang ang mga isla ay idineklara na isang pambansang parke sa dagat, at ngayon ay pinapalakas ng turismo ang ekonomiya. Ang Noronha ay naging isang dream holiday island para sa mayayamang Brazilian.

entrance ng pambansang parke sa dagat

Nakalista si Fernando de Noronha bilang UNESCO World Heritage Site noong 2001 at pinamamahalaan ng Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), na nakalakip sa Department of Environment. Ang Rocas ay pinangangasiwaan nang hiwalay bilang isang biological reserve na ipinagbabawal sa mga bisita.

Isang sustainable development plan ang inilagay para sa marine park, na tinulungan ng lokal na populasyon. Mahigpit na kinokontrol ang mga tourist site at imprastraktura.

Maninisid na may butter sting ray sa channel

Ang paglipad ng GOL mula sa Recife ay tumatagal ng isang oras. Sa pagdating, babayaran mo ang TPA (Permanency Tax), na sinisingil ng 76 reals (humigit-kumulang £10) bawat gabi ngunit tataas kapag mas matagal kang manatili. Ang opisina ng marine park ay naniningil sa mga hindi Brazilian ng entrance fee na R$222 (£30), may bisa sa loob ng 10 araw.

Karamihan sa mga tuluyan ay nasa pousadas o mga guesthouse. Mahal ang buhay at pagkain sa isla.

Tatlong dive-centre ang tumatakbo palabas ng Porto sa hilagang-silangan na baybayin, at matatagpuan din ang mga dive-shop sa kolonyal na Portuguese town ng Vila dos Remedios, kasama ang mga makasaysayang gusali nito tulad ng Palacio Sao Miguel at ang simbahan ng Nossa Senhora dos Remedios .

Ang marina sa Porto

Pico do Meio beach, makikita mula sa Nossa Senhora dos Remedios fort

Ang kahanga-hangang kuta ng Nossa Senhora dos Remedios, sa isang bluff na tinatanaw ang bayan, ay nag-aalok ng magagandang tanawin ng Porto, Praia do Meio (Middle Beach) at ang iconic na thumb-shaped na bato na Pico de Meio, isang atraksyon sa paglubog ng araw.

Ang mga isla ay nakalantad sa silangan-kanlurang South Equatorial Current at timog-silangan na hanging kalakalan. Ang "Inner Sea" sa hilagang baybayin ay kalmado sa pagitan ng Abril at Nobyembre, ngunit sa ibang mga panahon ng taon ang hilagang-silangan na hanging kalakalan ay kumokontrol.

Ang "Outer Sea" sa timog na baybayin ay karaniwang maalon ngunit mas malinaw ang visibility, kaya pinipili ng mga diving operation ang kanilang mga site ayon sa oras ng taon.

Ang temperatura ng tubig ay 28°C sa buong taon, na may visibility mula 25-40m. Sa 25 dive-site nito, ang diving ng Noronha ay itinuturing na pinakamahusay sa Brazil.

Mahalagang binubuo ng mga itim na basalt ng bulkan, ang tanawin sa ilalim ng dagat ay medyo mapurol, kasama ang mga malalaking bato, mga tagaytay, kung minsan ay mga canyon, mga swim-through at mga kuweba. Kung saan dumadaloy ang mga agos sa mga channel, tinatakpan ng mga espongha ang mga bato na nagiging napakakulay, kadalasang matingkad na pula. Kung hindi man, ang mga kama ng berdeng algae at mga ubas sa dagat ay ang pamantayan.

Ang mga espongha ay nagbibigay ng nakatigil na kulay

Mga araw ng pagsisid

Sinusundo ng mga trak ang mga diver sa kanilang tuluyan sa 7.15am at ang mga gabay ay naghahatid ng isang briefing tungkol sa mga pasilidad ng bangka at dive-site. Ang ilan ay nagsasalita ng Ingles o Espanyol, bagaman Brazilian ang karaniwan. Ang mga dive-site ay nasa 10-30 minuto ang layo.

Sa aking pananatili noong Disyembre, karamihan sa mga pagsisid ay nasa Inner Sea sa pagitan ng silangan at kanlurang mga punto ng hilagang baybayin ng Noronha.

Ang Cordilhieras, malapit sa hilagang-silangang dulo, ay isang nakalubog na tagaytay na may maraming algae. Ang isang karaniwang tanawin doon ay isang maliit na paaralan ng asul at gintong guhit na ungol (Haemulon chrysargyreum). Brazilian parrotfish (Sparisoma amplum) ay berde sa likod at pula sa tiyan para sa mga babae, habang ang mga lalaking nasa hustong gulang ay nagiging mapusyaw na asul na may pulang gasuklay sa buntot.

Dilaw na guhit na ungol sa isang yungib

Juvenile Brazilian parrotfish

Gray Bermuda sea chub (Kyphosus sectatrix) ilipat sa maliliit na pakete, tulad ng mga itim na margate (Anisotremus surinamensis), mataas ang katawan na may matarik na ulo at kulay-pilak na may itim na tagpi sa likod ng hasang.

Bermuda sea chub

Itim na margates

Nakatagpo ako ng hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) hindi nakakalimutan ng mga maninisid, at isang asul na tang (Acanthurus coeruleus), isa sa mga rarer species ng surgeonfish sa paligid.

Nagpapastol ng hawksbill turtle

Ang Ilha do Meio (Middle Island) ay nasa pagitan ng Ilha da Rata (Rat Island) at Porto. Ang ideya doon ay mahalagang tuklasin ang mga kuweba at paglangoy sa mababaw na tubig, palihim na papasok at palabas sa likod ng dive-guide habang naghihintay sa iyo ang photographer sa ilalim ng dagat ng All Angle company sa kabilang panig. Ang mga larawan ay makukuha sa dive-shop sa gabi sa $30 bawat isa (mga £4).

Ang mga kuweba ay buhay na may mga walis na tanso (Pempheris schomburgki), maliit na coney grouper na may mga asul na batik at dilaw na tiyan (Cephalopholis fulva), pares ng French angelfish (Pomacanthus paru) at asul na tangs. Bumalik sa ibabaw, ang mga itim na noddies at yellowtail tropicbird ay masayang lumilipad.

kuneho

French angelfish sa channel

Yellowtail tropicbird

Sa kanlurang dulo ng isla, ang Ponta da Sapata ay isang nesting site para sa red-footed boobies. Ang Caverna da Sapata, isang arko sa ilalim ng tubig na may mabuhangin na ilalim, ay nagbibigay ng kanlungan para sa mga sinag ng Timog (Dasyatis Americana), na may mga spike na kulay paminta sa kanilang likod. Hindi naabala ng mga maninisid, pinananatili nila ang isang saloobin ng Zen.

Mga maninisid sa yungib

"Ang ilang mga pagong ay naliligaw sa mga malalayong sulok ng kuweba at nauwi bilang mga kalansay...", pagkumpirma ni Julio, masaya na nag-pose ng lahat ng ngiti sa tabi ng isang bungo. Ang magandang visibility ay pinapaboran ang magagandang larawan. Ang isang maliit na dingding sa labas ay nagpapakita ng tatlong naka-scrawl na filefish (Aluterus scriptus) at white-spotted orange filefish (Cantherhines macrocerus).

Tatlong naka-scrawl na filefish...

…at may puting batik-batik na orange na filefish

Ang Cagarras, sa silangang bahagi ng Noronha, kanluran ng Rat Island, ay isang pugad na lugar para sa mga nakamaskara na boobies. Isang mas malalim na pagsisid sa 32m zone, isa rin itong lugar para sa Cape Verde spiny lobsters (Panulirus charlestoni), itim na jack (Caranx luubris), French angelfish at ang kapansin-pansing Brazilian parrotfish.

Cape Verde spiny lobster

Sa channel

Ang Buraco das Cabras, 20m ang lalim, ay mas produktibo para sa mga photographer. Isang pating na nars na gumagala (Giringmostoma cirratum) lumilikha ng kaguluhan, sa kalaunan ay lumalapit sa akin nang walang takot. Dumadaan ang malalaking sting rays na natatakpan ng sand watch divers.

Ang isang galit na galit na pagpapakita ng mga Brazilian na 'youpie' divers ay nagpapakita ng kagalakan na may bukas na mga braso sa likod ng isang pagong at sa harap ng opisyal na photographer. Matiyaga akong naghihintay sa turn ko na lumapit sa nilalang na nanginginain sa pagitan ng mga bato.

Isang ocean triggerfish (Canthidermis sufflamen) naglalayag sa nakaraan at ang Bermuda sea chub ay sumambulat sa maliliit na ulap. Sa dulo ng pagsisid sa loob ng channel, sa pagitan ng Rat at Middle islands, isang malaking matandang Portuges na anchor na nakabalot sa mga pulang espongha ang nakakuha sa aking mata. Pag-anod sa agos, lumipad ako sa ibabaw ng isang magandang peacock flounder (Bothus lunatus) paglalagay ng alpombra sa isang bilugan na bato.

Matandang anchor na may mga espongha

Ang Cabritos, sa hilagang-silangang dulo, ay nagsisimula sa malinaw na tubig ng Outer Sea upang makapasok sa channel. Isang mababaw at makulay na lugar, ipinagmamalaki nito ang maraming mga batong hugis kabute na natatakpan ng mga espongha.

Black jack at isang paaralan ng doctorfish (Acanthurus chirurgus), horse-eyed jack (Caranx latus) kasama ang kanilang magkasawang dilaw na buntot at yellow-band na goatfish (Mulloidichthys martinicus) kumpletuhin ang palabas. Ang isang pangalawang lumang anchor, kahit na mas malaki, ay umalis sa aking bibig nakanganga.

Black jack sa swimthrough

Ang hiling ko para sa huling araw ng pagsisid ay pagbibigyan nina Leo at Julio. Sa kanlurang dulo ng isla, ang ilalim ng dagat na tuktok na Cabeço da Sapata ay karaniwang napapailalim sa malalakas na agos at paggalaw ng tubig, ngunit nakakaranas lamang kami ng banayad na pag-alon.

Isang malaking nurse shark ang dumaan na parang anino sa ibabaw ng puting buhangin na ilalim. Dumaan ang isang maliit na paaralan ng jack-eyed jack. Dog snapper (Lujanus jocu), pilak na may mga bar sa likod, naaanod na parang mapayapang Zeppelin.

Nurse shark

Mga ulap ng dilaw na chromis (Chromis multilineata) umindayog sa agos sa tuktok habang ang mga paaralan ng itim na triggerfish (Melichthys niger) hover sa asul.

Itim na triggerfish

Ang Trinta Reis sa Mar de Fora ay matatagpuan sa gitna ng timog na baybayin sa pagitan ng mga umuusbong na isla ng bato. Ang karagatan ay pabagu-bago tulad ng inaasahan, ngunit sa ilalim ng tubig lahat ay matahimik. Ang puting buhangin ay inukit ng mga ripple mark sa isang malawak na kalawakan para sa magandang photographic effect.

Nag-cruise kami sa isang swim-through at pumasok sa isang canyon na may southern sting rays at black jack. Pag-usbong, nasasaksihan ko ang isang reef shark (Carcharhinus perezi) gumagala-gala sa isang malawak na kalawakan ng puting buhangin.

Caribbean reef shark sa di kalayuan

Nagpapahinga si Leo sa safety stop

Ito ay isang kapaligiran sa atmospera na may maraming liwanag, na ginagawang kalimutan ng isa na ang Fernando de Noronha ay isang lugar para sa malawakang artisanal shark fishing sa pagitan ng 1992-1998. Ang itim na apdo, bahura, malasutla, lemon, nars, tigre at martilyo ay lahat, nakalulungkot, na-target.

Buhay sa lupa

Ang mga wildlife sa mga isla ng karagatan ay lubhang limitado. Ang mga mammal ay halos wala sa Noronha, maliban sa mga daga at ang uhog, isang kulay kastanyas na daga na ipinakilala ng mga naunang nanirahan para sa pagkain.

Isang moco

Teju butiki

Ang itim at puting Teju lizard na matatagpuan pangunahin sa kagubatan ay ipinakilala mula sa hilagang-silangan ng Brazil noong 1950s upang alagaan ang mga daga, at lumalaki hanggang sa humigit-kumulang 40cm. Mayroon itong kulay rosas na tinidor na dila, tulad ng isang monitor lizard, ngunit dahil umaatake ito sa mga lokal na ibon ito ay isang hindi gustong maninila sa isla.

Nang dumating si Charles Darwin sa pampang sa Noronha noong 20 Pebrero, 1832 (tatlong taon bago bumisita sa Galapagos), namangha siya sa isang luntiang tropikal na kagubatan na may mga magnolia, mga puno ng laurel na pinalamutian ng mga pinong bulaklak at mga punong namumunga.

Forest crab

Ang mga orihinal na kagubatan na ito ay tumigil sa pag-iral pagkatapos na ang Noronha ay naging isang penal colony, at sa pagtatapos ng ika-19 na siglo ang isla ay halos ganap na deforested, ngunit ang isang mabagal na pagbawi ay nagsimula noong 1988 na may marine national park status.

Ang mga proyekto sa konserbasyon ay pinamamahalaan ng ICMBio. Bukod sa biyolohikal na reserba ng Rocas Atoll ay mayroong Tamar Project para sa konserbasyon ng limang species ng marine turtle na kilala na bumibisita sa mga isla: ang berde, hawksbill, loggerhead, olive ridley at leatherback, bagama't ang mga divers ay karaniwang nakikita lamang ang unang dalawa.

Ang ibang proyekto ay may kinalaman sa spinner dolphin (Stenella longirostris), na may residenteng populasyon sa liblib na Baia dos Golfinhos sa hilagang-kanluran. Ang mga bisita ay pumupunta nang maaga sa umaga upang panoorin ang mga dolphin na naglalaro sa bay.

Baia dos Porcos

Available ang ilang trail, bagama't ang ilan ay nangangailangan ng maagang booking dahil pinangunahan ang mga ito sa mga partikular na oras ng isang lisensyado ICMBio gabay. Karamihan ay humahantong sa mga beach o viewpoint at maaaring maging anuman mula 15 minuto hanggang tatlong oras ang haba.

Nag-aalok din ang ilang ahensya ng mga pribadong paglilibot na may sariling sasakyan, o kahit na mga cruise para sa snorkelling o panonood ng mga dolphin.

Ang mga independyenteng manlalakbay na may mababang badyet ay maaaring sumakay sa libreng 'Coletivo' na bus na pabalik-balik sa pagitan ng Porto sa hilagang-silangan at Sueste sa timog-kanluran sa kahabaan ng BR-363, na nagbibigay ng access sa simula ng lahat ng mga trail at kakaibang beach. Fernando de Noronha ay isang tunay na karanasan sa Brazil, kung saan malugod na tinatanggap ang dayuhan ngunit tiyak na kakaiba!

Sa pagtatapos ng aking pananatili, nadaanan ko ang isang bahay na may makukulay na signboard sa gate na may nakasulat na “Sorria voce esta na paraiso” – “Ngumiti ka, nasa paraiso ka”.