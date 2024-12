Ipinapakita ng mga bagong mapa ang mga high-risk zone para sa mga banggaan ng whale-ship

Ang mga limitasyon sa bilis ng sasakyang-dagat at pag-rerouting ay maaaring mabawasan ang bilang ng mga balyena, sabi ni ANNA NISI ng University of Washington

Isipin na ikaw ay isang asul na balyena na lumalangoy sa baybayin ng California, gaya ng ginagawa mo tuwing tagsibol. Naghahanap ka ng krill sa Santa Barbara Channel, isang zone na puno ng isda, kagubatan ng kelp, seagrass bed at iba pang buhay sa ilalim ng dagat, ngunit gayundin nag-vibrate sa ingay mula sa trapiko ng barko. Biglang lumakas ang ingay.

Magsisimula kang gumawa ng isang mabagal, mababaw na pagsisid, ngunit nang walang labis na pangangailangan ng madaliang pagkilos – kung tutuusin, umunlad ang iyong mga species sa paglipas ng milyun-milyong taon nang walang ganitong mahiwagang ingay, kaya bakit mo malalaman kung ano ang gagawin kapag narinig mo ito? Makalipas ang isang minuto, natamaan ka ng isang container ship.

Ang iyong katawan ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng karagatan, kung saan ito lulubog nagpapalusog sa mga nilalang sa malalim na dagat sa loob ng mga dekada ngunit gagawin hindi kailanman makikita ng mga tao muli. Sa katunayan, ang iyong kamatayan hindi napapansin; bahagya nang nairehistro ng sisidlan ang epekto ng pagtama sa isang miyembro ng pinakamalaking species ng hayop sa Earth.

Ang mga banggaan sa mga barko ay isang kritikal na banta sa maraming malalaking species ng balyena. Bagama't mahirap pag-aralan ang mga pangyayaring ito, tinatantya iyon ng mga siyentipiko libu-libong mga balyena ang pinapatay ng mga barko taun-taon. Sa ilang mga rehiyon, ang mga balyena ay namamatay mula sa mga pag-atake ng barko sa mga rate na iyon lumampas sa itinuturing na sustainable pagkatapos ng mga dekada ng panghuhuli ng balyena. Ang mga banggaan sa mga barko ay nagbabanta sa ilan critically endangered species.

Ipinakikita iyon ng pananaliksik at karanasan ang mga simpleng hakbang ay maaaring mabawasan ang mga banggaan na ito – halimbawa, pag-rerouting sa mga daanan ng pagpapadala upang maiwasan ang mahahalagang lugar para sa mga balyena, o bawasan ang bilis ng sasakyang-dagat. Ngunit upang maipatupad ang mga interbensyon na ito, kailangang malaman ng mga siyentipiko at mga gumagawa ng patakaran kung saan ang mga balyena ang pinakamapanganib. Ang pagbangga sa mga cruise at container ship ay isa sa mga pinakaseryosong banta sa mga endangered whale species.

Pagma-map ng panganib sa mga balyena

Sa isang bagong-publish na pag-aaral sa agham, mga kasamahan at ako nakamapang pandaigdigang panganib sa pag-atake ng barko para sa apat na species ng pinakamalaking balyena sa Earth: asul, palikpik, humpback at tamud. Sa loob ng hanay ng bawat species, nalaman namin na ang mga sasakyang-dagat ay naglakbay ng katumbas ng libu-libong beses ang distansya sa Buwan at pabalik bawat taon.

Ang aming mga mapa ay nagpapakita ng malawakang panganib ng mga banggaan ng barko sa mga lugar kabilang ang US West Coast, ang Mediterranean Sea at ang hilagang Indian Ocean. Ang mga zone na ito nakadokumento ng mataas na antas ng mga strike ng barko.

Natagpuan din namin ang maraming iba pang mga rehiyon na may katulad na antas ng panganib na hindi gaanong pinag-aralan at kinikilala. Kasama sa mga ito ang ilang mga kahabaan sa mga baybayin ng Timog Amerika at timog Africa, at ang lugar sa paligid ng Azores sa baybayin ng Portugal.

Mga hinulaang pattern ng mga banggaan ng whale-ship. Ang mga lugar sa purple ay mga lugar na may mas mataas na panganib sa ship-strike, na may mataas na antas ng trapiko sa pagpapadala at mataas na pagiging angkop sa tirahan para sa bawat species. Ang panganib sa pag-atake ng barko ay hinulaang para sa bawat uri ng hayop sa buong hanay na mapa nito - tulad ng tinukoy ng IUCN - na para sa mga fin whale ay hindi kasama ang tropiko (Anna Nisi, CC BY-ND)

Karamihan sa mga lugar na may mataas na peligro ay hindi protektado

Ang mga balyena ay higit na hindi protektado mula sa mga banggaan ng barko sa buong mundo. Natukoy namin ang mga hot-spot na may panganib sa banggaan - mga lugar sa nangungunang 1% ng hinulaang panganib sa buong mundo na kumakatawan sa mga pinakamapanganib na lugar para sa bawat species.

Nalaman namin na wala pang 7% ng mga hot-spot na may panganib sa banggaan ang naglagay ng mga hakbang upang mabawasan ang mga banggaan, tulad ng paglilimita sa bilis ng sasakyang-dagat o pag-aatas sa mga barko na umiwas sa ilang partikular na lugar. Kasama sa mga pagbubukod ang kanluran at silangang baybayin ng North America, pati na rin ang Mediterranean, na may mas mataas na antas ng pamamahala ng ship-strike.

Kung saan umiiral ang mga naturang hakbang, kadalasan ay boluntaryo ang mga ito. Ang mga ipinag-uutos na paghihigpit sa bilis ay sumasaklaw lamang sa 0.54% ng mga hot-spot na may panganib sa banggaan para sa mga blue whale, 0.27% para sa mga humpback whale at wala sa mga hot-spot para sa mga fin o sperm whale.

Para sa bawat species, nalaman namin na mas mataas ang panganib sa ship-strike sa loob eksklusibong mga sonang pang-ekonomiya (EEZs)– mga lugar na hanggang 200 nautical miles mula sa mga baybayin, kung saan ang bawat bansa ay may eksklusibong hurisdiksyon sa yamang dagat – kaysa sa matataas na dagat. Maaari nitong gawing mas madali ang pagpapatupad ng mga hakbang sa konserbasyon at pamamahala sa mga lugar na ito.

Sa loob ng mga EEZ, ang mga indibidwal na bansa ay maaaring magpatibay ng mga boluntaryong hakbang sa sasakyan o magmungkahi ng mga mandatoryong pagbabago sa pamamagitan ng International Maritime Organization, na kumokontrol sa internasyonal na pagpapadala. Maraming pagkakataon para sa mga bansa na protektahan ang mga balyena sa kanilang pambansang tubig.

Gayunpaman, dahil ang mga hangganang pampulitika ay walang kahulugan para sa mga balyena, ang pinakaepektibong diskarte ay para sa mga kalapit na bansa na mag-coordinate ng mga pagsisikap na bawasan ang panganib sa pag-atake ng barko. sa mga ruta ng paglilipat ng balyena. Ang video sa ibaba ay nagpapakita ng paggamit ng mga balyena ng espasyo sa karagatan, na may kulay mula sa asul (mas mababang paggamit na mga lugar) hanggang sa puti (mga lugar na mataas ang gamit), na may pandaigdigang trapiko ng barko na nakapatong dito, na kinulayan ng bilis ng sasakyang-dagat.

Natagpuan din namin ang mataas na antas ng panganib sa pag-atake ng barko sa umiiral na marine protektadong lugar (MPAs) – mga zone kung saan ang mga bansa ay nagpatibay ng iba't ibang mga hakbang upang pangalagaan at pamahalaan ang buhay dagat.

Karamihan sa mga MPA na ito ay nilikha upang protektahan ang buhay sa dagat mula sa pangingisda, ngunit kakaunti ang naglalagay ng anumang mga paghihigpit o regulasyon sa pagpapadala. Kapag naglalaman ang mga MPA ng mataas na antas ng panganib sa pag-atake ng barko, maaaring magdagdag ang mga pamahalaan ng mga naturang hakbang sa mga misyon ng mga protektadong lugar.

Mga benepisyo ng pagprotekta sa mga balyena

Ang pagprotekta sa mga balyena mula sa mga barko ay makikinabang din sa iba pang mga species. Maaaring hampasin ng mga sasakyang-dagat maraming marine species, kabilang ang mga seal, sea turtles, shark, isda, penguin at dolphin.

Ang pagpapadala ng dagat ay ang nangungunang pinagmumulan ng ingay sa ilalim ng tubig, Na isang malaking banta sa buhay dagat. Ang ingay sa ilalim ng tubig ay maaaring makagambala sa pagpapakain, makagambala sa komunikasyon at maging sanhi ng stress para sa maraming mga species. Mga sasakyang-dagat tumakbo ng mas tahimik sa mas mabagal na bilis, kaya ang mga hakbang sa pagbabawas ng bilis ay maaaring mabawasan ang polusyon sa ingay pati na rin ang panganib ng banggaan.

Ang mga tao ay maaari ding makinabang mula sa pagbagal at pag-rerouting ng mga barko. Kapag ang mga sasakyang-dagat ay naglalakbay nang mas mabagal, ang kanilang kahusayan sa gasolina ay tumataas, na binabawasan ang kanilang greenhouse gas emissions. Ang industriya ng pagpapadala ng dagat ay kasalukuyang gumagawa ng mga carbon emissions maihahambing sa mga mula sa aviation.

Ang pagbagal ng mga sasakyang pandagat ay nakakabawas din ng mga emisyon ng mapaminsalang air pollutants na nagbabanta sa kalusugan ng tao sa mga lugar sa baybayin at tinatayang nag-aambag sa daan-daang libong napaaga na pagkamatay taun-taon.

Sa 2023, halimbawa, mga sasakyang-dagat na nakikipagtulungan sa a boluntaryong pagbagal sa California pinutol ang 45,000 tonelada ng greenhouse gas emissions at 1,250 tonelada ng nitrogen oxides, at binawasan nila ang panganib sa mga balyena ng higit sa kalahati.

Ang pagpapalit ng mga ruta ng barko ay maaaring gawing mas ligtas ang tubig para sa mga lokal na mangingisda. Sa Sri Lanka, halimbawa, ang mabigat na trapiko ng barko ay yumakap sa baybayin, na pumapatong sa lokal na mga mangingisda gayundin sa mga blue whale na naghahanap ng pagkain. May mga banggaan sa mga cargo ship pumatay ng ilang mangingisda doon sa mga nakaraang taon.

Bilang tugon, ang ilang mga kumpanya ng pagpapadala ay boluntaryong inilipat ang kanilang mga linya mas malayo sa pampang upang mabawasan ang panganib ng pagbangga sa mga tao at mga balyena.

Sa ating magkakaugnay na mundo, 90% ng mga consumer goods paglalakbay sa pamamagitan ng barko bago sila makarating sa palengke. Karamihan sa mga bagay na binibili ng mga mamimili sa mayayamang bansa sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay naglakbay sa karagatan sa isang punto.

Ang aming pag-aaral ay nagpapakita na ang panganib sa pag-atake ng barko ay laganap - ngunit sa aming pananaw, ang pagprotekta sa mga balyena mula sa mga banggaan na ito ay isang malulutas na isyu. At sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga balyena, mapoprotektahan din ng mga tao ang kanilang sarili.

