Ano ang nangyari sa Seaduction?

Ang Egyptian liveaboard Seaduction kumuha ng tubig at lumubog noong huling bahagi ng Oktubre, sa Elba Reef malapit sa hangganan ng Sudan. Ipinaliwanag ni JOHN BANTIN kung bakit kailangang mag-ingat kapag gumagamit ng mga barkong gawa sa kahoy sa Pulang Dagat

Ang mga scuba diver at may karanasang mga marinero sa karagatan ay magpapapaniwala sa iyo na ang Dagat na Pula ay dalawang magkaibang lugar.

Ang mga pangunahing daanan ng pagpapadala na bumubuo sa mahalagang daanan sa pagitan ng Indian Ocean at ng Gulpo ng Suez at Suez Canal ay nakaposisyon sa pagitan ng Arabian Peninsula at ng mga disyerto sa North Africa. Ang Empty Quarter ng Arabia ay nagiging sobrang init, at ang hangin dahil dito ay tumataas.

Ito ay kumukuha ng hangin mula sa African side ng Red Sea, na nagreresulta sa malalakas na hangin, kadalasan sa paligid ng force 8, na may masakit na hindi komportable na maiikling dagat. Sa panahon lamang ng pinakamainit na bahagi ng taon ang mga disyerto sa magkabilang kontinente ay nasa ekwilibriyo, na dahil dito ay kalmado ang tubig sa loob ng ilang linggo.

Sa kabilang banda, ang mga nagsisidsid sa paligid ng mga bahura ng Ehipto ay nasisiyahan sa kalmadong tubig na nakanlong sa pamamagitan ng pagiging nasa libingan ng lupain sa kanluran nito. Hindi ganoon ang mga nagsisilabas mula sa Jeddah sa gilid ng Saudi, na dumaranas ng hangin sa pampang.

ETA: Hindi kailanman

Noong unang bahagi ng 1990s, sumakay ako sa isang sasakyang pandagat na patungo sa timog sa buong haba ng Dagat na Pula. Tag-araw noon, at inaasahan namin ang kalmadong panahon. Gayunpaman, hindi kami pinalad sa panahon na darating sa hilaga mula sa Port Sudan.

Ang slim hull ng aming sasakyang-dagat ay 60 taong gulang ngunit gawa sa solidong German na bakal at idinisenyo para sa hindi gaanong mapagpatuloy na mga dagat ng hilagang Europa, kaya sumuntok kami pasulong.

Bagama't mayroon kaming notional cruising speed na walong knots, may mga pagkakataon na ang kamakailang nilagyan ng GPS ay nagpakita ng "ETA: Hindi kailanman”, dahil wala kaming pag-unlad.

Makalipas ang mga taon, ginawa ko ang parehong paglalakbay sa Egyptian m/y Royal Emperor. Ito ay isang bakal na hulled na sisidlan na idiniin sa serbisyo bilang isang diving liveaboard. Ang paglalakbay pahilaga mula sa Port Sudan ay napakahirap kaya kailangan naming sumilong sandali sa likod ng isang bahura habang ang mga tripulante ay nagpiyansa ng tubig mula sa mga cabin sa ibaba ng mga deck.

Ang mga bilge pump ay hindi nakayanan ang mabangis na pagsalakay. Ang karahasan mula sa patuloy na paghampas sa mga alon ay nagdulot pa ng pagkalaglag ng ilang air-conditioning sa mga dingding ng salon.

Kaya maaari mong tangkilikin ang sumusunod na dagat, patungo sa timog, ngunit mayroon lamang isang paraan pabalik.

Kaligtasan sa mga numero

Kapag nagsimula na ang industriya ng diving ng Egypt, maraming mga liveaboard na gawa sa Egypt ang optimistically na maglalakbay sa labas ng pampang patungo sa Brother Islands. Ang paglalakbay pabalik sa hilaga ay napakatindi kung kaya't kadalasan ay may mga nasawi.

Pagkatapos ay ipinag-utos ng mga awtoridad ng Egypt na ang naturang mga bangka ay kailangang maglakbay nang may convoy, upang sa pagitan ng mga ito ay magawa nilang iligtas ang anumang sasakyang-dagat na nabigo sa paglalakbay.

Gumagawa ang mga Ehipsiyo ng magagandang bangka, ngunit gawa sila sa kahoy. Kung bumangga sila sa bahura, kadalasan ay nakamamatay ito para sa katawan ng barko, ngunit kung mananatili sila sa tahimik na tubig sa paligid ng mga bahura sa pampang ng baybayin ng Egypt, dapat silang maging OK.

Ilabas ang isa sa mga pangunahing daanan ng dagat na kilalang-kilala sa mga marinero na dumadaan sa karagatan at, pagsuntok sa dagat patungo sa hilaga, madalas itong magreresulta sa pagkabigo sa istruktura at posibleng pagkawala ng barko.

Ang mga wood-hulled na sasakyang-dagat na hindi idinisenyo o inilaan para sa paggamit sa malayo sa pampang na nagtatangkang maglakbay ay nagdurusa mula sa kamangmangan o pagmamataas ng operator.

Alam namin na isang Egyptian liveaboard vessel lang ang ginawa at pinapatakbo bilang pagsunod sa mga regulasyon ng SOLAS, na angkop para sa paglalakbay pabalik mula sa Elba Reef. Hindi ito m/y Seaduction. Ito ay ang steel-hulled m/y Royal Evolution.

Si John Bantin ay senior editor ng undercurrent

Gayundin sa Divernet: LUMUBOS ANG EGYPTIAN LIVEABOARD SA MALALIM SA TIMOG, EXOCET DIVE-BOAT SANK MATAPOS MATABO ANG RED SEA REEF, RED SEA LIVEABOARD LUMUBO SA ABU NUHAS, 'OUR DIVE LIVEABOARD CAPSIZED: NOW WHAT?', GAANO BA KAAYO ANG IYONG LIVEABOARD TRIP?