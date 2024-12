Sumali sa Scuba Scene sa unang bahagi ng 2025 at makatipid ng £££s

Ang maharlika All Star Scuba Scene ay walang alinlangan na isa sa pinakamahusay na liveaboard na kasalukuyang tumatakbo sa Egyptian Red Sea, na may napakagandang timpla ng mahusay na sasakyang pandagat, mahusay na serbisyo mula sa mga tripulante, masasarap na pagkain mula sa apat na chef na nakasakay, at isang dive team na mamamatay para sa pangunguna ni Elke Bojanowski at Ahmed Fadel.

Ngayon ang All Star Liveaboards ay nag-aalok ng ilang nakamamanghang deal sa maagang panahon para maranasan mo ang steel-hulled, 48.5-meter Scuba Scene para sa iyong sarili, na may napakalaking 35 porsiyento na diskwento sa mga biyahe sa Marso at Abril 2025. Isa itong napakahusay na presyo para sa napakahusay na bangka.

Napakalaki ng naka-air condition na salon, na may malaking screen para sa mga briefing at mga presentasyon

Ang mga biyaheng inaalok na may ganitong kamangha-manghang 35 porsiyentong diskwento ay:

3-10 Marso – Hilaga – US$1,187

10-17 Marso – North & Brothers – US$1,232

17-24 Marso – North & Brothers (TECH Week) – US$1,232

24-31 Marso – North & Brothers – US$1,232

31 Marso-7 Abril – Hilaga – US$1,187

7-14 Abril – North at Tiran – US$1,187

Abril 14-21 – Hilaga – US$1,187

Oo, may pool ang Scuba Scene... ok, kaya hindi ka na magla-laps doon, ngunit hindi mo matatalo ang pagpapalamig dito sa pagtatapos ng araw ng diving na may malamig na inumin...

Sumali sa All-Star Scuba Scene para sa The Ultimate Red Sea

Mayroon ding ilang espasyong natitira sa isang epic na dalawang linggong liveaboard adventure sa All Star Scuba Scene noong Hulyo 2025 na kumukuha sa LAHAT ng pinakamagagandang lugar ng diving sa Egypt.

Ito ay isang napaka-kakaibang itinerary na pinagsama-sama ng All-Star team lalo na para sa Scuba Diver Editorial Director Mark Evans, at ngayon ay may pagkakataon ka nang sumali sa adventure. Pag-alis ng Port Ghalib, lalabas kami at gagawin ang Abu Dabbab at Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran reef, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas, at Umm Gamar , bago tuluyang bumalik sa Hurghada.

Ang mga cabin, na lahat ay nasa pangunahing deck o pool deck sa itaas, ay maluluwag at maayos

Pinangalanan ito ni Mark na 'ang Ultimate Red Sea' dahil tinatamaan nito ang lahat ng pangunahing site. Nangangako ito na maging isang natitirang paglalakbay – bakit pipiliin ang hilaga, malalim na timog o malayo sa pampang na marine park kung magagawa mo ang lahat sa isang mega dalawang linggo?

Ang biyahe ay mula Hulyo 14-28, 2025, kaya ang Ras Mohammed ay nasa full breeding season (ang pinakapaboritong oras ni Mark upang sumisid sa kahanga-hangang site na ito). Ang presyo bawat tao ay US$4,200 (kaya humigit-kumulang £3,300).

Para sa higit pang impormasyon sa mga maagang season na may diskwentong biyahe, o ang epic na dalawang linggong July odyssey (kaunti na lang ang natitira sa mga cabin, at kapag wala na ang mga ito, wala na ang mga ito), makipag-ugnayan sa All Star Liveaboards sa: info@allstarliveaboards.com