Maxing Out Sa Wakatobi

Kadalasang pinupuri ng mga bisita sa Wakatobi ang malinis na kondisyon ng mga coral reef at ang pambihirang sari-saring mga marine life na matatagpuan sa loob ng pribadong marine preserve ng resort.

Magagandang bouquet ng matitigas at malambot na corals sa gilid ng drop-off sa Wakatobi's House Reef.

At para sa ilang masugid na maninisid at snorkeler, hindi lang ang kalidad ng karanasan sa ilalim ng dagat ang naglalagay sa Wakatobi sa sarili nitong klase, ito rin ang dami. Natutunan nila na sa tamang pagpaplano, posibleng gugulin ang mas magandang bahagi ng isang araw nang ligtas at kumportable sa loob at ilalim ng tubig sa resort.

Isang longnose hawkfish na nakaupo nang maganda sa ilang malambot na coral.

Tulad ng inilarawan ng bisitang si Paul Moliken, “Ang iskedyul ko sa Wakatobi para sa isang kamangha-manghang araw ay: Bumangon, mag-snorkel sa sea grass, kumain ng almusal, sumakay sa dive boat, meryenda habang nasa bangka habang nasa pagitan ng ibabaw, sumisid muli, kumain ng tanghalian, snorkel sa Bahay Reef, gumawa ng pangatlong boat dive, kumain ng hapunan, mag-snorkel sa jetty pagkatapos ng dilim, matulog.”

Bagama't ang iskedyul ni Paul sa loob ng tubig ay maaaring mukhang ambisyoso sa ilan, itinatampok nito ang mga posibilidad sa diving at snorkeling na nilikha ng natatanging kumbinasyon ng mga topograpiya sa ilalim ng dagat at mga serbisyo ng resort ng Wakatobi. Sa partikular, ito ay tungkol sa mga dives site na perpekto para sa mga multi-level na profile, mga iskedyul na tumanggap ng mga pinahabang oras sa ilalim, at kabuuang access sa isang House Reef na higit pang nagpapalawak ng mga pagkakataon sa tubig.

Sa maraming dive site sa loob ng pribadong marine preserve ng Wakatobi, ang mga reef formations ay nagsisimula sa loob ng ilang talampakan mula sa ibabaw at mabilis na bumababa sa kailaliman sa mga matarik na dalisdis o pader.

Sa maraming dive site sa loob ng pribadong marine preserve ng Wakatobi, ang mga reef formations ay nagsisimula sa loob ng ilang talampakan mula sa ibabaw at mabilis na bumababa sa kailaliman sa mga matarik na dalisdis o pader. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga multi-level na profile na ginawang posible ng topograpiyang ito, posible na lubos na pahabain ang mga oras sa ibaba nang hindi napupunta sa unti-unting pag-decompression. Ang masaganang bottom time na ito ay naging posible din sa pamamagitan ng boat diving schedule ng resort, na nagbibigay ng sapat na oras para sa mga bisita na mag-enjoy ng dalawang masayang dive bago ang tanghalian at isang afternoon dive.

Ang susi sa mas mahaba at mas kasiya-siyang bottom time sa Wakatobi, sabi ni Paul, ay panatilihin ang karamihan sa dive sa loob ng mid-range depth. "Gusto ng ilang diver na bumaba hanggang 100 talampakan," sabi niya, "ngunit ang katotohanan ay ang mga kulay doon ay hindi gaanong masigla, at ang pinakamahalaga, ang mga oras sa ilalim ay mas maikli. Talagang hindi na kailangang lumalim at magtatapos sa isang 20 hanggang 30 minutong pagsisid kapag ang mahusay na pagkilos ay higit sa 70 talampakan, na nagbibigay-daan para sa 70 minutong pagsisid."

"Ang Wakatobi ay nakakakuha ng maraming papuri mula sa mga bisita nito," sabi ni Paul, "ngunit ang isang aspeto ng karanasan sa bakasyon na tila hindi gaanong nasasabi, ay kung gaano kaganda ang magkaroon ng tatlong 70-minutong pagsisid sa isang araw. Napaka-leisure at kasiya-siya, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng iyong hangin o pag-decompress.”

Ang pangalawang elemento sa maximum water time strategy ni Paul ay nasa harap mismo ng resort sa anyo ng House Reef. "Kung pipili ka ng Wakatobi dive package, mayroon ka ring walang limitasyong paggamit ng hindi kapani-paniwalang dalawang football field na haba ng House Reef," sabi niya, na patuloy na pinangalanan bilang isa sa pinakamahusay sa mundo. "Ito ay tiyak na mas malusog, mas makulay, mas puno ng isda, at mas nakamamanghang kaysa sa iba pang nakita ko, alinman sa Lembeh o Caribbean."

Bilang karagdagan sa pagsisilbing embarkation point para sa fleet ng mga dive boat ng Wakatobi, ang jetty ng resort ay isang mahalagang access point para sa diving House Reef na umaabot nang daan-daang talampakan sa magkabilang direksyon.

“Kayo at ang iyong kaibigan ay maaaring sumisid sa napakarilag na House Reef ng Wakatobi nang ilang beses computer papayag,” sabi ni Paul. “At kahit na hindi mo ito gamitin para sa pagsisid, ang snorkeling sa House Reef ay hindi kailanman nakakadismaya. Maaari kang magsimula mula mismo sa baybayin o dumulas mula sa jetty kahit kailan mo gusto. At mayroon ding mga taxi boat ng resort, na available araw-araw. Tumalon ka lang, sumakay ka sa iyong paboritong bahagi ng bahura at pagkatapos ay lumipad pabalik sa iyong paglilibang."

Ang pinakamainam na oras para maghanap ng mga malalambot na coral candy crab sa mga sanga ng malalambot na korales ay pagkatapos ng paglubog ng araw na nagdaragdag sa maraming di malilimutang mga mahahanap na maaari mong gawin sa Wakatobi night dive.

Sinabi ni Paul na gusto rin niya ang pagkatapos ng madilim na mga pagkakataon sa snorkeling na matatagpuan sa paligid ng mahabang jetty ng Wakatobi. "Sa aking mga paglalakbay sa snorkeling sa gabi, nakakita ako ng isang listahan ng mga personal na una, kabilang ang pagsasama pugita, isang eel larva, at daan-daang pyrosomes.”

"Dahil maraming beses akong nakapunta sa Wakatobi mula noong una itong tumawag sa akin noong 2015, mapapatunayan ko ang maraming kamangha-manghang aspeto ng resort: pagkain, luho, kabaitan, at marami pang iba," sabi ni Paul. “Ilan lang iyan sa mga dahilan kung bakit babalik ako sa Disyembre at hindi ako makapaghintay!”

