Punta Tayo sa Zoo

Wakatobi's Dive Site #3, The Zoo

Ang zoo ay isang lugar na maaaring tangkilikin ng lahat. Kaya angkop na pangalan para sa isa sa mga paboritong dive site ng Wakatobi. Ang Zoo ay may isang bagay para sa lahat. Medyo malapit lang ito sa resort. Ang mga sakay ng bangka ay maikli at ang mga kondisyon ng karagatan ay karaniwang kalmado. Dahil sa iba't ibang depth range, ang site na ito ay perpekto para sa mga maninisid at snorkeler, kabilang ang mga bagong maninisid at pamilyang gustong ibahagi ang mga kababalaghan sa ilalim ng dagat sa mga kabataan.

Ang mga bagay na nagpapa-espesyal sa site na ito ay ang yaman ng matitigas na korales nito at ang kasaganaan ng macro life na siguradong magpapanatiling abala sa mga critter hunters at underwater photographer.

Sa Zoo, ang mga hard coral ay umaabot mula sa mababaw hanggang sa mas malalim na bahagi ng reef.

Ang Zoo ay nakaupo sa isang maliit na look. Sa ilalim ng tubig, ang reef ay may mala-amphitheater na configuration na may mga slope na nasa gilid ng gitnang lambak na nagsisimula sa isang mababaw na talampas sa hanay na 3 hanggang 10 talampakan (1 hanggang 3 metro) at mga slope pababa nang higit sa 100 talampakan/30 metro. Malapit sa baybayin, maaaring tuklasin ng mga snorkeler ang mga grove na tinitirahan ng staghorn coral, maraming matitigas na coral sa pamilya Porites at lettuce corals. Sa pangkalahatan, ang lugar na ito ay may mahusay na populasyon na may makulay na uri ng mga reef fish kasama ang maraming mga naninirahan sa ilalim na pinapaboran ang mga mabuhanging lugar sa pagitan ng mga korales.

Pares ng Broadclub cuttlefish sa mababaw sa Zoo

Kapag nasa mababaw na rehiyon ng The Zoo, mag-ingat sa broadclub cuttlefish, dahil halos palaging may iilan. Isa rin itong mainam na lugar para maghanap ng mga kakaibang nahanap gaya ng mantis shrimp, na naglalaro ng parang alien na umiikot na mga mata.

Habang lumilipat ka sa gitnang kailaliman, ang slope ay tumatagal ng mas matarik na pagliko at ang coral density ay tumataas. Ang linya ng bahura ay lumilipat sa isang serye ng mga umaalon na dalisdis at ang napakaraming isda sa ibabaw ng tubig na dumadaloy sa site na ito ay sinamahan ng mas kakaibang mga indibidwal na nahanap gaya ng frogfish, ghost pipefish, at leaf scorpionfish.

Bilang karagdagan sa sapat na takip ng coral, ang gitnang kalaliman ng The Zoo ay nag-aalok ng maraming anemone larawan-ready clownfish pairings. Ang isa pang paborito ng mga mahilig sa macro ay ang mga mushroom corals na kadalasang mayroong isang namesake mushroom coral pipefish. Ang maliit na puting pipefish na ito ay may tatsulok na ulo na nagbibigay dito ng hitsura ng isang maliit na sawa sa ilalim ng dagat.

Ang maninisid ay tumitingin ng malaking espongha ng bariles na may maliwanag na orange na crinoid sa itaas.

Sa mas malayong bahagi ng sloping precipice ng reef, ang malalaking barrel sponges ay nagsimulang mag-crop up sa lalim sa pagitan ng 50 at 80 feet (15 at 25 meters). Ang malalaking espongha na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mausisa na maninisid na manghuli ng maliliit na kayamanan na kumukupkop sa loob ng mga bariles.

Purple hairy squat lobsters (Lauriea siagiani) are a common resident of large barrel sponges.

Ang isang residente ng espongha na medyo madaling mahanap ay ang pink hairy squat lobster, na tinatawag ding fairy crab. Ang maselang nilalang na ito - na teknikal na hindi alimango o ulang - ay isang paboritong paksa para sa mga macro photographer. Ang malapit-translucent na katawan nito ay kumikinang na may mala-perlas na ningning at matinding pinkish-purple accent, habang ang isang coat ng pinong puting buhok ay nagdudulot ng mukhang fairy.

Sinusuri ng maninisid ang mas malalim na rehiyon (lalim na 18.3m/60ft) ng coral covered slope ng Zoo.



Ang iba't-ibang terrain at malawak na hanay ng lalim ng Zoo ay lumikha ng isang perpektong senaryo para sa mahabang multi-level na mga profile ng dive, at medyo madali para sa karamihan ng mga diver na mag-log ng 70 minutong dive nang hindi tumatakbo sa deco — o nababato, dahil walang kakulangan sa interesante. mga paksa. At hindi natatapos ang palabas kapag lumubog ang araw.

Ang Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) ay mga nocturnal hunters na karaniwang hindi lumalabas pagkatapos ng paglubog ng araw.

Ang Zoo ay isa sa mga paboritong night diving site ng Wakatobi. Ang palabas ay magsisimula sa bandang paglubog ng araw na may pangwakas na kaguluhan ng aktibidad mula sa day shift bago sila tumungo sa mga silungan sa gabi. Pagkatapos, habang ang takipsilim ay nagiging kadiliman, ang mga mangangaso at mga scavenger sa gabi ay lumabas mula sa kanilang mga tirahan sa araw. Ang cuttlefish at bobtail squid ay gumagala sa mga bahura, habang ang twin-spotted lionfish ay naglalayag sa paghahanap ng hapunan. Pugita dumudulas sa bukas, ginagamit ng mga crustacean ang takip ng kadiliman upang libutin ang ilalim ng dagat, at ang mga makinang na flatworm at nudibranch ay mabagal na lumilipat sa ilalim. Ang Zoo din ang gustong lugar para sa mga signature fluo-dives ng Wakatobi, na nagpapakita ng mga reef sa isang ganap na bagong liwanag upang ipakita ang mga corals at marine life sa makamulto na kulay ng kumikinang na fluorescence.

Wakatobi

Aerial view ng Wakatobi Dive Resort at ang sikat na House Reef nito sa mismong pintuan nito.

Wakatobi Dive Resort ay matatagpuan sa Southeast Sulawesi, Indonesia, sa gitna ng coral triangle. Kilala sa napakaganda at mataas na protektadong coral reef nito - mula sa sikat nitong House Reef at higit sa 40 karagdagang site na makikita sa loob ng pribadong marine preserve - ang napakagandang isla paraiso na ito ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng private guest flight ng resort.

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon sa Wakatobi Dive Resort.