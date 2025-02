MGA INSIDER'S INSIGHTS SA PELAGIAN

"Ang Pelagian ay isang tunay na limang-star na karanasan sa liveaboard…“Isang 7-star na karanasan sa diving…“Ang pinakamahusay na koponan na naranasan namin.” Ito ay sampling lamang ng daan-daang parangal na ipinagkaloob ng mga bisita Wakatobiang dive yacht Pelagian.

Ang mga cruise director ng Pelagian na sina Ramon Crivilles at Judith Terol Oto.

Kaya, ano ang tungkol sa upscale na liveaboard na ito na umani ng ganoong pare-parehong papuri? Upang masagot ang tanong na iyon, nakipag-usap kami sa mga cruise director ng yate na sina Ramon Crivilles at Judith Terol Oto, na nagbahagi ng mga insight batay sa walong taon ng pagho-host ng mga bisita sa Pelagian cruises sa pamamagitan ng Wakatobi Archipelago.

Isang Personal Touch

Ang pinakamadalas na pinupuri na mga aspeto ng isang Pelagian cruise ay ang mainit na mabuting pakikitungo ng mga tripulante at ang mataas na antas ng personal na serbisyo na ginawang posible sa pamamagitan ng paglilimita sa bawat cruise sa maximum na sampung bisita na pinaglilingkuran ng isang crew na 12. "Ang bawat miyembro ng crew mula sa mga tagapangasiwa hanggang sa mga malambot na driver at ang Dive Experience Managers (DEMs) ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga bisita,” sabi ni Judith. “Nagbibigay ang mga ito ng perpektong balanse sa pagitan ng propesyonalismo at isang palakaibigang saloobin, na lumilikha ng parang bahay na karanasan para sa aming mga bisita. "

Pelagian Dive Yacht sa angkla (itaas), interior ng pangunahing salon (kaliwa sa ibaba), mga pinunong nagtatrabaho sa galley (kanan sa ibaba).

"Ang pinaka-enjoy namin sa aming mga posisyon bilang mga cruise director sa Pelagian ay ang mga pagkakataon para sa one-on-one na pakikipag-ugnayan ng bisita,” dagdag ni Ramon. “Nagbibigay-daan ito sa amin na ituon ang atensyon sa pagtanggap ng mga kahilingan at pag-aasam ng mga pangangailangan nang hindi nagtatanong, at siyempre, gustung-gusto din naming magkaroon ng posisyon sa pamamahala na nagbibigay-daan sa aming sumisid araw-araw. "

Pribado, Eksklusibo at Nakakarelax

Pelagian master suite stateroom (itaas), superlux sabin (kaliwa sa ibaba) at karaniwang cabin (kanan sa ibaba).

Ang privacy at pagiging eksklusibo ay dalawang pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng mga bisita ang Pelagian. Hindi tulad ng mga liveaboard na ganito ang laki na may kasamang 10 o higit pang mga compact cabin, ang five-cabin na layout at limitadong listahan ng bisita ng Pelagian ay lumilikha ng mas personal na espasyo sa mga cabin at iba pang lugar ng yate. Naglalaro ang pagiging eksklusibo kapag diving. “Bumibisita kami sa mga site kung saan kami lang ang liveaboard na bumibiyahe sa lugar,” paliwanag ni Judith. “Nangangahulugan ito na walang iba pang mga maninisid sa paligid, at ang mga bahura ay hindi gaanong napapailalim sa epekto ng tao." Mga itinerary ng Pelagian magpakita ng iba't ibang kapaligiran sa ilalim ng dagat," sabi ni Ramon. “Pinagsasama-sama namin ang iba't ibang mga topograpiya ng diving, kaya hindi nararamdaman ng mga bisita na palagi silang diving sa parehong lugar."

MGA INSIDER'S INSIGHTS SA PELAGIAN 11

Ang isang tipikal na Pelagian cruise ay dadalhin sa mga coral slope, mabuhangin na laguna, pader, tuktok, pier, at muck diving site. “Marami tayong makikitang kakaibang nilalang sa muck environment na hindi madalas makita sa resort," sabi niya. Upang mapahusay ang karanasan, ang mga tripulante ay nagsasagawa ng muck diving presentation sa gabi bago gawin ang mga dive na ito, at kapag nasa tubig na ang mga DEM, hinanap at ibinabahagi ng mga DEM ang pinakamahusay na marine life na nahanap sa lahat.

Ang isa pang mataas na punto ng isang Pelagian cruise na madalas na binabanggit ng mga bisita ay ang nakakarelaks na kapaligiran. Sa mga multi-level na profile na maaaring lumampas sa isang oras, tatlong naka-iskedyul na pagsisid sa isang araw at gabing pagsisid, mayroong sapat na oras sa tubig upang masiyahan kahit na ang pinaka-masigasig na mga mahilig sa ilalim ng dagat. Ngunit sa kabila ng lahat ng available na bottom time na ito, mayroon pa ring maraming oras bawat araw para mag-relax at mag-enjoy sa pribadong karanasan sa yate. Sinabi ni Ramon na ang iskedyul ay nagbibigay-daan sa halos dalawang oras sa pagitan ng una at ikalawang pagsisid, dalawa at kalahating oras sa pagitan ng pangalawa at pangatlong dives at mga oras sa pagitan ng ikatlo at panggabing dives. Ang pag-iskedyul na ito ay nagtataguyod ng isang kapaligiran ng pagpapahinga habang pinahuhusay din ang kaligtasan na may mapagbigay na pagitan sa ibabaw na nagbibigay-daan para sa mas mahabang paulit-ulit na pagsisid.

Ang Meal Appeal

Walang talakayan tungkol sa kasiyahan ng bisita ng Pelagian ay kumpleto nang hindi binabanggit ang mga pagkain, sabi ni Judith. Ang lahat ng mga pagkain ay inihahain bilang indibidwal na mga handog, na may tatlong-kurso na tanghalian at hapunan na mga menu. “Laging may starter. Mga salad para sa tanghalian— garden salad, quinoa salad, Ceasar salad, tomato at bocconcini salad na may balsamic reduction, pasta salad at higit pa - at ang hapunan ay nagsisimula sa isang pagpipiliang sopas - pumpkin soup, green pea, oxtail, mixed vegetable, asparagus, at iba pa. Palaging may tatlong mapagpipilian para sa pangunahing pagkain — karne, isda, o hipon pati na rin ang mga pagpipiliang vegetarian — at maaari kang palaging magmungkahi ng iba pang mga pagkaing ikatutuwang ihanda ng chef. "

Steak dinner na inihanda ng chef ng Pelagian.

Bilang karagdagan sa pagtangkilik sa isang malawak na hanay ng mga internasyonal na paboritong lasa at sariwang prutas, ang mga bisitang nasisiyahan sa Indonesian fare ay makakatikim ng mga tradisyonal na rehiyonal na pagkain na sinamahan ng mga spiced sambal sauce. Bukod pa rito, ang anumang mga paghihigpit o pangangailangan sa pandiyeta ay palaging tinutugunan; maaaring ipaalam sa amin nang maaga ng mga bisita.

Mga Paboritong Dives

Dalawang lalaking mandarinfish ang natira sa bawat isa habang papalapit ang dapit-hapon sa dive site na Magic Pier.



Click these links for more info on the Mandarinfish Pier Dive with Wakatobi’s Dive Yacht, Pelagian at Mga Tip para sa Pagkuha ng Mandarinfish.

Bagama't karaniwang inilalarawan ng mga bisita ang buong karanasan sa diving ng Pelagian bilang "pambihira," ang ilang mga site ay madalas na binabanggit bilang mga partikular na paborito. Kabilang dito ang mga protektadong look ng Buton Island. Pagpapatibay ni Judith. “Nakakita ka ng daan-daang mandarinfish sa paligid ng Magic Pier, at marami pang ibang cool na nilalang tulad ng cuttlefishes, octopus, scorpionfish, baby yellow boxfish, iba't ibang species ng moray eels, painted frogfish, at ringed pipefish." Ang isa pang malapit na paborito ay ang Cheeky Beach, na isang pangunahing lugar ng pangangaso para sa mga nudibranch, ghost pipefish, decorator crab, snake eels at mantis shrimp. "

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Tuktok ng bahura sa lagoon ng Karang Kapota.

Isang sikat na mababaw na dive, at paborito ng mga wide-angle photographer, ang lagoon sa Karang Kapota, kung saan ang mga monolithic coral bommies ay tumaas mula sa isang puting-buhangin na seabed. Ang parehong photogenic ay ang Rainbow Reef ng Karang Kaledupa, na isang hanay ng mga seamount na konektado ng mga tagaytay. Ang mga pormasyong ito ay gumagawa ng mga dramatikong malapad na anggulo na larawan, habang ang siksik na coral cover sa ibabaw ng mga tagaytay ay naglalaman ng maraming macro subject tulad ng mga pygmy seahorse, at frogfish.

Dive site Fish Market, Wakatobi, Indonesia

Ang dramatikong vertical na profile ng Orange Wall ay pinalamutian nang husto sa malalambot na corals at seafans at natatakpan ng malinis na reef top na tinutubuan ng maraming uri ng hard coral. Ang mga makukulay na sea fan at sponge ay mga pangunahing tampok din ng mga tuktok ng Hoga pinnacles, na tumataas mula sa lalim na 35 metro. Ang mga tuktok ng mga istrukturang ito ay puno ng fusilier, redtooth triggerfish, pyramid butterfly fish at damselfishes.

Lahat ay Accommodated

Maaaring tamasahin ng mga iba't iba sa lahat ng antas ng karanasan ang Pelagian, sabi ni Ramon, habang idinagdag na "kung mas may karanasan sila, mas masisiyahan sila sa pagsisid at mas naiintindihan at pinahahalagahan nila ang kalidad ng mga bahura.” Malugod na tinatanggap ang mga bagong maninisid, at nauunawaan na maaaring kailanganin nila ng karagdagang atensyon at tulong upang masulit ang kanilang oras sa tubig. “Binabayaran namin ang kakulangan ng karanasan na may dagdag na personal na atensyon mula sa isa sa aming mga DEM, na tutulong sa mga kasanayan tulad ng buoyancy, magpapadama sa kanila na ligtas sila sa mga dives at magbibigay ng magagandang briefing at mga presentasyon sa pag-uugali ng marine life, tirahan at iba't ibang coral. "

Sinabi ni Ramon na ang mga lingguhang cruise itineraries ay naka-customize para samantalahin ang pinakamahusay na mga seasonal na kondisyon, at lahat ng mga biyahe ay pinaplano at inaayos ayon sa lagay ng panahon, pagtaas ng tubig, agos, at gustong karanasan ng mga bisita sa diving. Ang mga itinerary ay maaari ding gumawa ng mga tutuluyan para sa mga biyahe kapag may mga snorkeler na sakay. “Mayroon kaming tatlong DEM sa Pelagian," sabi ni Ramon, "para maasikaso namin ang mga diver at snorkeler nang sabay-sabay. "

Ang Pakinabang sa Unang Panahon

Pelagian Dive Yacht

Ang mga cruise ng Pelagian ay minsan ay nabenta nang maaga, sabi ni Ramon, ngunit ang ilang mga booking window ay pinagsama ang isang mas malaking pagkakataon ng availability na may mahusay na mga kondisyon sa diving. “Mula Marso hanggang Mayo, karaniwan ay mayroon tayong kalmadong dagat, walang hangin, magandang visibility at mainit na tubig. Panahon na kung saan maaari tayong mag-dive sa mga site na hindi natin binibisita sa ibang mga buwan.” Ang panahong ito ay kilala bilang tag-ulan, ngunit sinabi ni Ramon na hindi nangangahulugang umuulan nang 24/7. “Most of the time medyo umuulan kami sa gabi kaya hindi big deal sa diving. "

"Palagi naming pinaplano ang mga biyahe ayon sa taya ng panahon,” sabi ni Ramon. “Mayroon kaming higit sa 100 iba't ibang dive site na mapagpipilian, kaya maaari kaming palaging sumisid sa mga lugar kung saan kami ay protektado mula sa hangin at alon. "

Matuto pa tungkol sa diving mula sa Pelagian sa wakatobi.com/dive-yacht.

Magtanong sa isang kinatawan ng karanasan ng bisita tungkol sa pag-book ng cruise sa Pelagian.

www.wakatobi.com Email: info@wakatobi.com