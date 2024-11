Ang pinakamalaking coral sa mundo na natuklasan sa Solomons

Tatlong beses na mas malaki kaysa sa naunang record-breaker at napakalaki na makikita mula sa kalawakan, isang mega-coral na pinaniniwalaang mga 300 taong gulang ang natuklasan sa Solomon Islands.

Isang grupo ng mga siyentipiko ng National Geographic Pristine Seas sa isang ekspedisyon sa research vessel Argo nakita – o hindi makaligtaan – ang napakalaking Pavona clavus organismo, na may sukat na 34 x 32m at tumataas sa taas na 5.5m mula sa seabed. Ang kabuuang circumference nito ay 183m.

Ang coral ay tumataba nang hindi napansin sa grupo ng mga isla ng Three Sisters sa timog-kanlurang Pasipiko sa loob ng maraming siglo.

Aerial view ng pinakamalaking coral sa mundo (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Inilarawan ito ng koponan bilang kulay halos kayumanggi na may mga tilamsik ng matingkad na dilaw, asul at pula, at nagbibigay ng maluwang na tirahan para sa hanay ng mga species ng juvenile reef fish, alimango, hipon at iba pang reef invertebrates.

"Kapag sa tingin namin ay wala nang natitira upang matuklasan sa Planet Earth, makikita namin ang isang napakalaking coral na gawa sa halos isang bilyong maliliit na polyp, na may buhay at kulay," sabi ni Enric Sala, National Geographic explorer sa paninirahan at tagapagtatag ng Pristine Seas.

"Ito ay isang makabuluhang pagtuklas sa siyensya, tulad ng paghahanap ng pinakamataas na puno sa mundo, ngunit may dahilan para sa alarma. Sa kabila ng malayong lokasyon nito, ang coral na ito ay hindi ligtas sa global warming at iba pang banta ng tao.”

Isang maninisid na sumusukat sa coral (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Nagsisimula ang coral sa lalim na 13m at bumaba sa pinakamataas na lalim na 39m. Noong unang nakita ng koponan ang istraktura naisip nila na maaaring ito ay isang pagkawasak ng barko hanggang sa sumisid ang underwater cinematographer na si Manu San Félix upang magsagawa ng mas malapit na inspeksyon.

"Ang genetic code ng mga simpleng polyp na ito ay isang napakalaking encyclopedia na nakasulat kung paano makaligtas sa maraming klimatiko na kondisyon, at hanggang ngayon ay ginagawa ito sa harap ng pag-init ng karagatan," sabi ni San Félix.

Sinasaklaw ng coral ang tungkol sa lugar ng limang tennis court (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Ang malalaking kolonya ng coral na may sapat na gulang na tulad nito ay nakakatulong nang malaki sa pagbawi ng mga coral reef ecosystem dahil sa kanilang mataas na potensyal na reproductive," sabi ni Eric Brown, coral scientist para sa Pristine Seas expedition sa Solomon Islands. Si Brown ang nakilala at nagsukat ng nakaraang world-record coral sa American Samoa.

"Habang ang mga kalapit na mababaw na reef ay nasira dahil sa mas maiinit na dagat, ang pagsaksi sa malaking malusog na coral oasis sa bahagyang mas malalim na tubig ay isang beacon ng pag-asa," sabi niya.

Ang pagsukat sa coral ay napatunayang isang mahirap na gawain (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

“Dalawampung taon na ang nakararaan, habang nagtatrabaho ako sa NOAA, hindi ko inaasahang nakita ko habang nag-towboard sa kanlurang bahagi ng T'au sa American Samoa ang kilala ngayon bilang Big Momma, isa sa pinakamalaking naitalang corals hanggang ngayon,” paggunita ni Molly Timmers, Pristine Seas ' nangunguna sa siyentipiko sa ekspedisyon.

Ang Big Momma ay itinuturing na higit sa 500 taong gulang at may taas na higit sa 6m, kahit na ang circumference nito ay isang maliit na bahagi ng coral ng Solomon Islands sa 41m.

"Ngayon ay nagkaroon ako ng hindi kapani-paniwalang pagkakataon na makakita ng mas malaking coral sa Solomon Islands," sabi ni Timmers. "Habang ang Big Momma ay mukhang isang malaking scoop ng ice cream na nalaglag sa bahura, ang bagong natuklasang coral na ito ay parang nagsimulang matunaw ang ice cream, na kumakalat magpakailanman sa ilalim ng dagat."

'Nagsimulang matunaw ang ice cream' (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Ang Solomon Islands ang nagho-host ng pangalawang pinakamataas na pagkakaiba-iba ng coral sa planeta, na ipinagmamalaki ang higit sa 490 kilalang matitigas at malambot na species.

Nagsimula ang mga buwang Solomon Islands expedition noong kalagitnaan ng Oktubre, kung saan pinag-aaralan ng 18 scientist at film-maker ang kalusugan ng karagatan. Kasama sa mga tool sa kanilang pagtatapon ang mga deep-sea photo at video camera, scuba survey, seabird count, underwater visual survey, environmental DNA sampling, at isang bagong 1,300m-rated submersible, ang Argonaut.

Mga miyembro ng koponan sa Argonauta submersible (National Geographic Pristine Seas)

"Ang paggawa ng isang bagong pagtuklas sa kahalagahang ito ay ang sukdulang pangarap ng bawat siyentipiko at explorer, at kami ay natutuwa na ang mega-coral na ito, na makakatulong sa pag-inspirasyon sa paggawa ng desisyon sa konserbasyon ng karagatan, ay natagpuan dito sa magandang Solomon Islands," sabi ni Paul Rose, pinuno ng ekspedisyon ng Pristine Seas.

Ang pakikipagsapalaran ay kumakatawan sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng National Geographic Pristine Seas at ang pamahalaan ng Solomon Islands. "Ang karagatan ay nagbibigay para sa ating mga kabuhayan at nag-ambag ng napakalaki sa ating pambansang ekonomiya at mga komunidad," sabi ni Solomons premier Jeremiah Manele.

"Ang aming kaligtasan ay nakasalalay sa malusog na mga coral reef, kaya ang kapana-panabik na pagtuklas na ito ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagprotekta at pagpapanatili ng mga ito para sa mga susunod na henerasyon."

