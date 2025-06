Bakit hindi ako nagsasawa sa Maldives

at 8: 59 am

Handa na ang camera, babalik si RICHARD ASPINALL sa North Male Atoll, kung saan ang mga makikinang na kulay sa ibaba ng waterline ay garantisadong mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon. Sa anumang kaso, ano ang masama sa paglalaro ng isda?

Mayroong ilang mga bagay na mas masarap sa buhay kaysa sa paggising sa tanawin ng karagatan, dahil dahan-dahan itong humarap sa isang puting-buhangin na dalampasigan ilang metro ang layo at azure na kalangitan ang abot-tanaw. Ang malalagong tropikal na mga dahon at mga puno ng palma sa itaas ay nagbibigay ng malugod na lilim habang umiindayog sila sa banayad na simoy ng hangin.

Anong laking kasiyahang panoorin ang pagsikat ng araw, alam na malayo pa ang trabaho, at ang kailangan mo lang gawin ay kumain ng masarap na almusal at hanapin ang dive-centre. Maligayang pagdating sa Maldives.

Ang mahimalang bansang ito ng mga isla sa tuktok ng isang tagaytay sa Indian Ocean ay matagal nang tinukoy ang "tropikal na luho". Dahil mayroon itong ilan sa mga pinakamahusay na diving sa mundo, ang napakagandang kahabaan ng mga atoll na nagpapastol lang sa Equator ay ginagawa itong isang destinasyon na maaari mong bisitahin nang paulit-ulit, lalo na kapag sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa ilang mga nakakarelaks na pagsisid at kaunting layaw.

Nang dumating ang pagkakataong manatili sa OBLU NATURE resort sa isla ng Helengeli, sinaksak ko ang pagkakataon. Ako ay nasa isang Maldivian liveaboard isang taon o higit pa ang nakalipas at, habang ako ay

palaging natutuwa sa mataas na enerhiya, madalas na high-current na pagsisid ng isa sa mga "Best Of" itineraries,

ang pag-iisip ng isang island-based na luxury villa ay mukhang perpekto.

Nangangahulugan din na makakasama rin ang non-diving partner ko. Isang pagkakataon na magkasama at masiyahan sa ilang diving: ang pinakamahusay sa parehong mundo.

Makukulay na eksena sa bahura

Dinala kami ng biyahe mula Newcastle sa pamamagitan ng Dubai hanggang Male, ang kabisera ng Maldivian. Nagkaroon kami ng isang gabi sa isang hotel na malapit sa airport para matulog sa paglalakbay bago sumakay sa mabilis na speedboat pahilaga patungong Helengeli. Ang isla ay isang manipis na strip ng coral sand at tropikal na berde na bumubuo ng isang maliit na bahagi ng hilagang-silangang gilid ng North Male Atoll (Kaafu).

Habang papalapit ka sa OBLU NATURE makikita mo muna ang mga villa sa ibabaw ng tubig at ang maliit na pantalan, kung saan ang mga tradisyunal na kahoy na workhorse ng Indian Ocean, ang dhonies, magpahinga sa pagitan ng dives at sunset boat trip.

Ang isang mabilis na pagtanggap mula sa staff at isang mungkahi na i-install namin ang app ng resort sa aming mga telepono ay mabilis na hinarap, at ipinakita sa amin ang aming tirahan. Humingi ako ng isang beach villa, upang makuha ang pakinabang ng lilim mula sa mga puno ng palma. Bilang isang taong mapula ang buhok na naninirahan sa Scotland, kailangan kong umiwas sa araw.

Ang mga over-water villa ay nag-e-enjoy sa pagsikat o paglubog ng araw, depende sa direksyon kung saan sila nakaharap, at medyo malayo sa gitnang restaurant, bar, concierge, at dive-centre ng resort, bagama't napakadali ng paglalakad, at gumagana ang isang golfcart-type shuttle.

Si Dhonis ang mga workhorse ng Maldives (OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO)

Ang resort (OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO)

Ang dive-center

Pagkatapos mabilis na suriin ang aking gamit sa camera at magsagawa ng vacuum pressure test sa aking housing (gaano ko mahal ang "kumikislap na berdeng ilaw ng kaligayahan") ay gumala ako sa gitnang landas na may linya ng palad at nakita ko ang TGI Helengeli.

Ang sentro ay may mahusay na lilim - perpekto para sa pagsubok sa dive-kit - at napakaikling lakad lamang mula sa pantalan at sa dhonies. Ang kawani ay may 15-litro na silindro na naghihintay sa akin na may laman na 30%.

Pagkatapos ng karaniwang gawaing papel ay ibinigay sa akin ang aking kit – karaniwang pamasahe sa dive-centre mula sa mga kilalang supplier – at papunta na ako para sa aking unang pagsisid sa biyahe.

TGI Maldives dive-centre (OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO)

Ang TGI ay nagpapatakbo ng medyo karaniwang sistema ng dalawang morning dive, isang afternoon dive at isang night dive kapag hiniling. Ang 30 o higit pa na regular na binibisita na mga site ay bahagi ng panlabas na kadena ng maliliit na isla at reef na tumutukoy sa hilagang-silangan ng North Male Atoll.

Ang mga site na ito ay may ilang magagandang pangalan tulad ng Kagi Kuda Kangu at Boda Gaa Faru. Kung nag-log ka pa rin sa iyong mga pagsisid, ito ay mga salita na nakakatuwang isulat.

Isang batang hawksbill turtle ang nakatingin kay Richard Aspinall

Ang mga pagsisid sa hapon ay kadalasang dinadala malapit sa resort, sa mas masisilungan na mga lugar. Maaaring mas malakas ang agos sa hapon, kahit na ang panahon at pagtaas ng tubig ay napakahirap maghula. Bago ang bawat pagsisid, sinusuri ng isang gabay ang kasalukuyang, na tumutukoy kung paano lalapitan ang site. Sa kabutihang palad, ang pagpunta sa kasalukuyang ay ang pamantayan.

Ang aming unang pagsisid ay isang pader, na bumubuo ng isang gilid ng isang channel o kandu. Ang mga channel ay maaaring maging napakasaya sa mabilis na agos, ngunit kadalasan ay mahirap para sa mga photographer, na inialis sa kanilang mga paksa!

Sa kabutihang palad, ang agos ay maliit sa araw na iyon at, sa loob ng ilang minuto, nakita ko ang aking unang pagong, at nahulog sa masayang ritmo ng pagsisid.

Nag-shoot ako ng ilang coral spray bago bumaba para tangkilikin ang shoals ng fusilier, blue-line snapper at collared butterflyfish sa huling kalahating oras ng 60 minutong pagsisid.

Para sa akin, ang mababaw ay kung saan ang Maldivian reef ay tunay na kumikinang. Ang mabuhangin na ilalim na lumulubog hanggang sa kalaliman ay hindi gaanong interesado, bagama't ito ay palaging sulit na bantayan, dahil makikita natin ang ilang blacktip at whitetip reef shark na dumaraan sa ibaba natin.

Kandus ay kabilang sa mga tipikal na dive-site ng Maldives. Kahit na sa katamtamang agos maaari silang maging napaka-relax: panatilihin ang bahura sa isang tabi mo, sundin ang gabay at manatili sa iyong kaibigan.

Oo, kailangan mong sundin ang lahat ng normal na panuntunan, ngunit ito ay madaling pag-dive. Naisip ko na kung ito ang iyong unang dive-trip pagkatapos ng kwalipikasyon, marahil, o isang paglalakbay upang palawakin ang iyong pag-aaral at kasanayan-base, ang dive na ito ay medyo perpekto.

Collared butterflyfish

Kahit na sa buong lakas ng tropikal na araw, ang artipisyal na liwanag (dito ay ibinigay ng mga strobe ni Richard) ay nagdudulot ng mga nakamamanghang kulay ng bahura.

Nakatulog ako nang maayos nang gabing iyon, tinulungan ng iilan mojitos sa bar, at ang aking asawa ay nag-ulat ng magagandang bagay tungkol sa spa.

Maha Tila

Ang highlight ng susunod na araw ay ang Maha Thila, isang dive na may napakahusay na bilang ng clownfish ng lokal na black-footed species at ang mas malawak na clownfish ng Clark. Ang huli ay mas masigla at madaling mabigla habang sila ay nagsisiksikan sa isang bubbletip anemone - sa kasong ito ay isang magandang pulang specimen.

Black-footed clownfish

Habang lumalakas nang kaunti ang agos, itinataas nito ang mga palda sa anemone na ito

thilas ay isang uri ng bahura na pinakamahusay na inilarawan bilang mga taluktok sa ilalim ng dagat, at naiiba sa a giri sa hindi nila masira ang ibabaw. Parehong gumagawa para sa mahusay na dive, na ang mas maliliit ay mainam para sa paglilibot sa paligid bago makumpleto ang isang safety-stop sa mababaw kung saan ang mga pagong ay madalas na makikitang nagpapahinga.

Kabilang sa mga channel, sulok at wall-dives ng kandus, gusto kong ilabas ang aking macro lens. Ang unang "critter-spotting" dive sa sulok ng house reef ay nauwi bilang isang medium-current drift sa gitna ng shoals ng snapper – maganda, ngunit hindi ang gusto ko.

Kinailangan kong maghintay hanggang sa susunod na araw bago ko ma-explore ang isang lokal na site na tinatawag na Trix Caves. Hindi talaga mga kuweba, mas katulad ng mga malalalim na overhang kung saan ang mga coral sa itaas ay naglalagay ng permanenteng anino sa kung ano ang mukhang malalaking gouges na kinuha mula sa gilid ng reef.

Ang mga anino na 'kweba' na ito ay natatakpan ng buhay at, sa gitna ng mga whip corals, hydrozoans at gorgonians. Naging masaya ako sa pangangaso ng maliliit na gobies at nudibranch.

Ang napakahusay na visibility ay nagpapahintulot kay Richard na subukang makuha ang mas malawak na reefscape

Ang mga sulo ay mahalaga para sa mga site na tulad nito; kung hindi man sila ay mapurol, hindi kawili-wiling mga lugar na nawala sa dilim ng kanilang mga anino. Kahit na ang isang maliit na tanglaw ay nagpapakita ng maraming pula, rosas at violet at isang kamangha-manghang antas ng detalye sa mga species na mahilig sa lilim na tumatakip sa bato.

Whip-coral goby

Mga uod ng Christmas tree

Tulad ng lahat ng Maldivian dive, kahit ano ay maaaring mangyari, at sa humigit-kumulang 20m at kalahating bahagi ng pagsisid ay nakakita kami ng isang pares ng mga nurse shark na magkasamang nagpapahinga. Ang mga mapagparaya na isda ay maaaring lapitan, ngunit pagkatapos ng isang solong larawan Iniwan ko silang mag-isa para humilik.

Nurse shark

Mga Kuweba ng Doris

Ang isang katulad na pagsisid sa Doris Caves isang hapon ay nagsiwalat ng higit pang macro life, kahit na sinusumpa ko ang aking lalong mahinang paningin. Nagpasya ako para sa ilang mga larawan ng isda at kinuha ang hamon ng pagbaril sa napaka-skittish red fire gobies na nakatira sa mga burrow sa coral sand.

Isang pares ng red fire gobies

Ang Hawkfish, tulad ng mga gobies, ay gumagawa ng magagandang portrait na paksa

Bago ko namalayan, nasa kalagitnaan na ako ng biyahe at ayos na ang pagbisita sa spa. hindi ako a

natural na spa-goer, ngunit nagsisimula na akong pahalagahan ang spa/dive synergy at, bilang aking sakit sa likod

binatukan at itinulak ng isang maliit na babae na may higit sa tao na lakas, naisip ko

anong mga resort tulad ng OBLU NATURE sa napakagandang isla ng Helengeli na ito ang inaalok.

Available ang iba't ibang treatment, kabilang ang mga hot stone at Balinese massage. Nag-book ako ng karagdagang paggamot sa pamamagitan ng app para sa umaga ng aming pag-alis, upang gawing mas madali ang flight pauwi. Ito ay napakahusay!

Ang spa (OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO)

Ito ay nakaka-relax, magiliw na pagsisid, walang stress at perpekto para sa mga may karanasang diver na naghahanap ng medyo madaling luho, gayundin para sa mga baguhan na sabik na mag-branch out at magkaroon ng kumpiyansa, marahil ay manatili sa mga miyembro ng pamilya o isang mahal sa buhay (sabi ko bang mayroong Honeymoon Villa?) at makakuha ng maraming mga dive kasama ang paggugol ng de-kalidad na oras na magkasama.

Kung saan, dapat kong banggitin ang mga restawran. Ang Grill, gaya ng pagkakakilala nito, ay nasa tabi ng beach, nakakakuha ng pinakamasarap na simoy ng gabi at nagsisilbi sa lahat ng mga diyeta. Kung kumain ka ng isda, ito ay isang perpektong lugar para sa iyo.

Ang paborito ko sa tatlong restaurant ay tinatawag na Raga Route. Sa isang paraan ito ay medyo katulad ng Maldives sa kabuuan - naiimpluwensyahan ng kultura at pagkain ng India, ngunit may sariling twist. Ang pagkain ay masagana, masarap na maanghang at mayaman. Isang ganap na dapat.

Mahusay din ang mas malaki, buffet-type na restaurant ng resort, na may iba't ibang 'station' na nag-aalok ng world cuisine. Sa kabutihang palad, ang gym ng resort ay gagawa ng paraan upang makatulong sa mga bagong nakuhang calorie!

Ang bahay reef

Para sa maraming mga bisita ang house reef ay maaaring ang kanilang unang pagpapakilala sa mundo sa ilalim ng dagat. Maaaring humiram ang mga bisita ng komplimentaryong snorkelling set at, hangga't nananatili sila sa loob ng mga minarkahang lugar, maaari silang gumugol ng buong araw sa panonood sa pagdaan ng mundo sa ilalim ng dagat.

Ang bahura mismo ay mahalagang pagpapatuloy ng ilalim ng dagat na bahagi ng isla, mahaba at manipis at sa pagitan ng dalawang mas malalaking istruktura ng bahura. Inaasahan kong maraming bisita ang sumubok ng kanilang kamay sa snorkelling bago magpasya sa isang try-dive session kasama ang TGI. Ang pagkakaroon ng pangunahing sertipikasyon dito, para sa marami, ay tiyak na matatalo ang isang malamig na quarry sa UK, kahit na alam kong may mga taong hindi sasang-ayon.

Moray eel

Matinik na ulang

Tamang-tama ang house reef para sa night dives at karagdagang critter-spotting, at mas masaya sana akong gumugol ng mas matagal kaysa sa karaniwang 45 minuto ng isang night dive.

Mahusay din ang ginagawa ko sa gas at maaaring nakalimutan ko ang 15-litro na silindro na hiniling ko, ngunit magandang malaman na available ang mga ito. Nangangahulugan ang mga dive-profile ng linggo na ang isang oras na pagsisid na may higit sa 50 bar sa ibabaw ang karaniwan.

Ang hindi ko inaasahan sa isang night dive ay isang maikli ngunit kahanga-hangang pakikipagtagpo sa isang whitetip reef shark. Karaniwang nahihiya, ang partikular na isda na ito, nanghuhuli sa dilim, ay lumangoy palapit sa akin at saglit na tiningnan ang aking camera bago mabilis na umalis.

Karaniwan ang mga whitetip reef shark sa Maldives, ngunit bihira kang makakuha ng ganito kalapit

Ang pagsisid sa house reef sa araw ay isang kasiyahan din at sa malakas na tropikal na liwanag at napakagandang visibility ay gumugol ako ng ilang masasayang pagsisid sa gitna ng mga shoal ng blue-line snapper habang sila ay humiwalay at nagreporma sa paligid ko, hindi lubos na nagtitiwala sa masungit na interloper na ito.

Signature shoal ng blue-line snapper

Oriental sweetlips

Kulay ng Maldives

Kadalasang mas malalim ang tirahan ng Snapper, kaya't ang isang mababaw na pagtatagpo ay lubhang kasiya-siya dahil maaari silang bilang ng libu-libo. Sila at ang oriental sweetlips ay quintessential Indian Ocean na isda, ang kanilang matingkad na dilaw na kulay laban sa asul ay kasing lakas ng kumbinasyon ng turquoise na karagatan laban sa puting coral sand ay mula sa ibabaw.

Anemonefish

Higit sa at higit sa kabaitan ng mga staff, ang napakasarap na pagkain, ang kahanga-hangang spa at maging ang mga fruit bat na lumilipad sa pagitan ng mga isla na naghahanap ng magandang feed, sa tingin ko ito ay kulay na ang Maldives ay may sagana.

Ang mga kulay ng karagatan, ang buhangin, ang luntiang mga puno laban sa kalangitan ay pambihira, ngunit bumaba sa ibabaw ng tubig at galugarin ang mga bahura. Ang kulay ay nasa lahat ng dako.

Clown triggerfish

Surgeonfish

Mula sa mga dilaw at pilak ng isda hanggang sa pula ng mga espongha at rosas ng mga korales, sa gitna ng malalim na asul na karagatan - ang kulay ay nasa lahat ng dako.

Halos dalawang dekada na ang nakalipas, sinabi ko sa isang chap sa aking dive-club na pupunta ako sa Maldives. Siya, na isang hardened wreck amateur, ibinasura ito bilang "naglalaro lang ng isda".

The thing is, tama siya, naglalaro ito ng isda. Libu-libo sa kanila, sa bawat sukat, kulay at hugis, na may maluwalhating tropikal na luho sa tuktok. Kung hindi ka pa nakapunta sa Maldives, gawin mo. Ito ay hindi kapani-paniwala!

Deluxe Beach Villa na may pool (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FACTFILE PAGDATING DITO: Lumipad si Richard kasama ang Emirates mula Newcastle hanggang Male via Dubai. Tumatagal nang humigit-kumulang 50 minuto ang mga libreng speedboat transfer papuntang Helengeli. PAGGAMIT: OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO (Maldives All-Inclusive Resorts). DIVING: TGI Maldives. Ang mga solong dive ay nagsisimula sa US $114 (£85). Available ang kit hire, gayundin ang 15-litro na mga cylinder at nitrox. Available din ang mga jet-ski, kayaks at iba pang watersports activity. KURYENTE: UK-style plugs ay ginagamit sa kabuuan. CURRENCY: Maaaring maging kapaki-pakinabang ang maliliit na denominasyon na tala sa Maldivian rufiyaa o US dollars, kahit na karamihan sa mga bisita ay gumagamit ng mga pagbabayad sa card para sa lahat ng pagbili. HALIMBAWA: Ang lahat ng mga bisita ay mananatili sa OBLU Island Plan, na kinabibilangan ng tirahan, mga amenity, kainan at walang limitasyong mga inumin, aktibidad, at ekskursiyon. Nanatili si Richard sa isang Sunrise Water Villa na may pool, na kasalukuyang nagsisimula sa $630 (£470) bawat gabi. Asahan na magbayad mula $525 (£390) para sa isang Deluxe Beach Villa hanggang $1,335 (£1,000) para sa isang Beach Suite na may pool (lahat ng dalawa ay nagbabahagi). Mga water villa sa paglubog ng araw (OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO)

Gayundin ni Richard Aspinall sa Divernet: PAGYAYAP SA NIGHT DIVE: MGA PAKIKIPAGSABOL SA RED SEA, LIVEABOARDS DIVING: GABAY NG FIRST-TIMER TUNGO SA TAGUMPAY, LUXURY AT ADVENTURE SA EL GOUNA: ISANG NATATANGING DIVE DESTINATION, NUDI COLLECTOR