Diving solo kasama ang mga pating ng Tiger Harbor

Kagagaling lang ni EKREM PARMAKSIZ mula sa isang iconic na lokasyon ng shark-diving sa southern Maldives kung saan, na may pahintulot na sumisid sa labas ng karaniwang setting ng grupo, umaasa siyang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano kumilos ang mga tigre shark.

Ang unang beses na pumunta ako sa Fuvahmulah ay nitong Pebrero, ang una sa dalawang paglalakbay na binalak kong gawin noong 2024. Ang aking layunin? Upang tuklasin ang pinakapopulated na tiger shark haven sa mundo at makilala ang mga kahanga-hangang nilalang ng liblib na isla na ito.

Sa nakalipas na walong taon, marami ang nasabi tungkol sa lokasyong ito sa katimugang dulo ng Maldives. Dati napabayaan bilang isang destinasyon ng turista, libu-libong tao ngayon ang naglalakbay sa Fuvahmulah taun-taon upang sumisid kasama ang iconic na species na ito. Masyado akong na-curious: turn ko na para subukan ito.

Ang kalagitnaan ng Pebrero ay ang pinakamagandang oras ng season sa Fuvahmulah, at lahat ay naging walang kamali-mali. Sa pagtatapos ng biyahe, nakagawa ako ng 14 na partikular na tiger shark dive kasama ang isang grupo ng mga Italian marine biologist sa ilalim ng direksyon ni Francesca Reinero. Nagsasagawa sila ng laser photogrammetry upang sukatin at kilalanin ang mga indibidwal.

Napakahalaga para sa akin bilang isang conservationist ng pating na pagmasdan at kunan ng larawan ang mga tigre nang direkta. Nang umalis ako sa isla pagkatapos ng isang linggo, mayroon akong malinaw na plano na bumalik sa Oktubre para sa karagdagang pagmamasid.

Gusto kong panoorin nang malapitan ang interaksyon ng mga tigre shark sa Fuvahmulah, dahil ang parehong species ng pating ay maaaring kumilos at kumilos nang naiiba sa magkakaibang tirahan sa ilalim ng ilang mga pangyayari.

Espesyal na permit

Ang mga pating ng tigre ay kilala sa pagiging agresibong mga maninila sa tuktok, pangalawa lamang sa mga mahuhusay na puti sa mga tuntunin ng bilang ng mga naitalang pag-atake sa mga tao. Ang mga ito ay likas na napaka-matanong, na tumutulong sa kanila na tumuklas ng mga pinagmumulan ng pagkain, ngunit ito sa kasamaang-palad ay tumutukoy sa ilan sa mga insidenteng ito.

Nagho-host ang Fuvahmulah ng hindi pa naganap na malaking pagsasama-sama ng mga tigre shark sa buong taon, na may 250 indibidwal na natukoy. Ito ang perpektong lugar sa mundo hindi lamang para sa recreational diving, kundi para din sa mga partikular na obserbasyon at siyentipikong layunin ng pananaliksik.

Para sa malapit na pakikipag-ugnayan at pagmamasid, kailangan ko ng espesyal na permit mula sa dive-centre. Ang pagkuha nito ay hindi madali, dahil ang mga taga-isla at mga sentro ay likas na nababahala tungkol sa anumang mga potensyal na insidente na maaaring magsapanganib sa dive-tourism.

Ang permit na ito ay nagbibigay-daan para sa isang partikular na uri ng kalayaan, na nagbibigay-daan sa napakalapit na pakikipagtagpo sa mga maringal na hayop na ito. Ang aking paglalakbay ay higit sa lahat ay tungkol sa solo-diving kasama ang mga tigre shark, hiwalay sa isang dive-guide, safety diver o recreational diver.

Karaniwan sa panahon ng pagsisid ng tigre sa Fuvahmulah ang mga maninisid ay obligado na manatili sa isang grupo, nakatayo pa rin sa likod ng isang drop-off upang obserbahan ang pagpapakain ng mga pating.

Mga araw sa Harbor

Sa pagkuha ng kinakailangang kalayaan, gumawa ako ng plano kasama ang tatlong dive-guides. Kapag nakumpleto na ang pagpapakain, mag-iisa akong sumisid sa mabuhangin na ilalim sa Tiger Harbor (dating kilala bilang Tiger Zoo).

Nang dumating ang mga pating, mag-isa akong pupunta at lalapit. Para sa kaligtasan, laging tinatakpan ng dalawang dive-guides ang likod ko habang tumindi ang traffic ng pating.

Ang pagpapakain sa Fuvahmulah ay ginawa sa dalawang paraan: pagtatago ng mga scrap ng tuna-isda sa ilalim ng maliliit na bato, at pag-chumming mula sa bangka. Ang parehong mga pamamaraan ay ginawa nang may paggalang at, bilang isang panuntunan, sa pagpapakain at pag-chumming lahat ng dive-guides ay aatras mula sa eksena dahil sa potensyal na panganib.

Sa kabuuan ay gumawa ako ng 12 dives kasama ang tigre shark (26 na naka-log na encounter kasama ang February dives) sa Tiger Harbour. Ang hugis ng horseshoe site na ito, na may lalim na 8-10m, ay matatagpuan sa labas lamang ng pangunahing daungan. Ang kasaganaan ng mga tigre shark dito ay ginagawa itong isang dapat-bisitahin para sa sinumang maninisid.

Napakatindi ng lahat ng pagsisid. Habang ang mga gabay sa tabi ko ay labis na na-stress dahil sa mababang posibilidad ng isang hindi gustong kagat, nakaramdam ako ng kagaanan sa bawat malapit na pagtatagpo, salamat sa aking 15 taong karanasan sa pating-diving at, marahil, magandang vibes.

Parehong noong Pebrero at Oktubre, ang mga tigre shark ay ibinibigay araw-araw, sa buong taon, at ang pagsasama-sama ay ganap na pinangungunahan ng mga babae. Sa dose-dosenang mga pating na naobserbahan ko, isa lang ang lalaki. At karamihan sa mga babae ay buntis.

Alam naming nagbibigay ang Fuvahmulah ng mga angkop na kondisyon para sa pagbubuntis, dahil sa buong taon na pagbibigay ng pagkain at mainit na tubig.

Bago manganak, mas gusto ng tigre shark ang mababaw na tirahan sa baybayin para sa kaligtasan ng kanilang mga tuta, kahit na hindi alam sa siyensiya kung nanganak sila sa paligid ng isla. Isang bagay ang sigurado: para sa pagbubuntis pinipili nila ang protektadong tubig ng Fuvahmulah.

Mga perpektong predator sa tuktok

Naobserbahan ko rin ang ilang may sapat na gulang na mga babaeng indibidwal na may napakalalim na mga peklat sa kanilang katawan. Ang ilang mga babae ay nagpakita ng mga gumaling na sugat, habang ang iba ay may mga sugat na sariwa at bukas.

Sa panahon ng mga engkwentro, madalas kong napansin na habang ang mga buntis na pating ay kalmado, ang mga nakababatang indibidwal ay sobrang matanong. Malaki rin ang mga kabataan, na sumusuporta sa teorya na ang maliliit na juvenile ay malamang na umiiwas sa lugar bago sila umabot sa isang tiyak na sukat upang maiwasan ang mataas na predation (kilalang mga cannibal ang mga tigre shark).

Ang isang natatanging hierarchy sa mga pating ay kitang-kita. Ang mga maliliit ay palaging nagbubunga ng bukid sa sandaling naramdaman nila ang marilag na presensya ng mga matatanda. Sa mga pagkakataong nagsusumikap ako para sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga bata mas gusto nilang tumakas bigla, habang ang mga babaeng nasa hustong gulang ay walang takot sa parehong konteksto.

Ang mga pating ng tigre ay nagpapakita rin ng mga natatanging pag-uugali kumpara sa iba pang mga species. Binabawasan nila ang paggasta ng enerhiya at pinapataas ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay sa pangangaso sa pamamagitan ng pag-iwas sa hindi inaasahang biktima, pag-iwas sa pag-aaksaya ng enerhiya ng pag-iwas sa biktima na alam na nila at madaling makatakas.

Ang pag-uugali na ito ay pantay na wasto sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sa tuwing mapapansin nila na marahan akong lumalapit, bigla silang nag-iiba ng direksyon at lumalayo. Hindi nila ako sinubukang i-stalk nang lubos kong nalaman ang presensya at pagtingin ko sa kanila.

Anumang banayad na paggalaw, tulad ng isang mabagal na pag-ikot ng ulo o isang pagtaas ng kamay, ay palaging nagpapadulas sa kanila o lumihis. Ito ay higit pang naglalarawan kung bakit sila ang perpektong tugatog na mandaragit ng palihim na pangangaso. Para bang naramdaman nila ang kaunting pisikal na pagbabago sa haligi ng tubig mula sa malayo.

Tumaas na pagbabantay

Sa ilang mga pagkakataon, nagbilang ako ng higit sa 10 pating sa parehong lugar. Sa ilang mga engkwentro, ang ilang mga indibidwal ay nagpakita ng labis na matapang at malakas ang loob, na pinipilit akong idirekta sila palayo gamit ang aking mga kamay, na nangangailangan ng mas mataas na pagbabantay kapag sila ay mas malapit. Ang mga safety diver sa likod ko ay walang tigil na itinutulak palayo ang mga palihim na lumalapit.

Ang pinakamahusay na close-contact encounters ay nangyari nang ang mga pating ay humawak ng tuna scraps (fish heads, guts at iba pa) na inilagay sa ilalim ng maliliit na bato ng mga dive-guides. Sa puntong ito, naging mabangis sila.

Ito ang sandali upang maging partikular na maingat, dahil nagsimula silang direktang tumungo sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ngunit kadalasan, kapag nabusog na sila, aalis sila sa lugar, dahan-dahang dumudulas sa kadiliman. Ang iba ay dadaan na may maingat na mata. Ang ilan ay maingat na lumapit, matanong ngunit maingat.

Tulad ng mga tao, ang tigre shark ay may iba't ibang katangian ng personalidad. Ang bawat pating ay isang indibidwal na may mga natatanging kagustuhan at pag-uugali.

Ang pagmamasid sa kanilang hanay ng mga tugon sa iba't ibang sitwasyon ay nakakatulong sa isa na mas mahusay na mabigyang-kahulugan at mahulaan kung paano kumikilos ang ilang uri ng mga mandaragit sa paligid ng mga tao.

Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng pananakot, kahit na sa matinding close-up. Sa karamihan ng mga kaso, ako ay talagang nasa kanilang awa, ngunit walang isang pagtatangkang kagat ang nangyari. Ang mga pating ng tigre ay napakatalino, at hindi ako naniwala na nasa menu kami.

Kahit na ito ay itinuturing na pinakamalaking kilalang pagsasama-sama ng mga tigre sa buong mundo, na may higit sa 250 indibidwal, ang mga tubig ng malayong isla na ito ay ligtas at nakakatuwang sumisid.

Matapos itala ang 26 na pagsisid na iyon sa dalawang panahon sa loob ng parehong taon, at pakikipag-usap sa mga residenteng marine biologist, lokal na gabay at mangingisda, naniniwala ako na ang malaking pagsasama-sama at mababang posibilidad ng pagsalakay ay malamang dahil sa mababang pinagmumulan ng pagkain, pagpapakain ng mga mangingisda at dive-centres, ang kasaganaan ng tuna (thunnus albacares at Katsuwonus pelamis) at iba pang uri ng isda na pelagic, at ang pakiramdam ng proteksyon na ibinigay ng tubig ng Fuvahmulah.

Kahit na alam na ang tigre shark ay maaaring lumipat ng malalayong distansya (higit sa libu-libong kilometro), ang siyentipikong data ay nagpapakita ng malinaw na site-fidelity sa mga nasa hustong gulang at residency sa mga kabataan.

Malaking Nanay

Isang napaka-kagiliw-giliw na anekdota: isang sikat na babaeng adultong pating na tinatawag na Big Mama ang nakita sa nakapalibot na tubig ng kabisera, Malé. Matapos manatili doon ng isang linggo, bumalik siya sa Fuvahmulah. Nangyari ito sampung araw bago ako dumating. Sa tingin ko, binabalangkas nito ang pangkalahatang larawan ng natural na dynamics ng populasyon ng tigre shark dito.

Sa Fuvahmulah, maaari kang makatagpo ng mga tigre shark sa bawat pagsisid dahil literal silang nasa lahat ng dako, kahit na sa mga malalayong dive-site. Sa kabila ng pagiging apex predator at palihim na mangangaso, walang naitala na insidente sa tubig ng Fuvahmulah. Ito ay kadalasang dahil sa mga salik tulad ng pagpili ng biktima, paggamit ng tirahan at mga antas ng aktibidad.

Ang mga diver, non-divers, freediver at maging ang mga snorkeller ay nasisiyahan sa presensya ng mga kahanga-hangang hayop na ito nang walang takot. Ang mga ito ay talagang kalmado at magaan na mga nilalang.

Sa lahat ng pagsisid ay sinamahan ako ng isang masigasig na grupo ng mga dive-guides: Safdhar, Izzu at Asfhag, mula sa Fuvahmulah Scuba Club. Ang dive-centre ay nagbigay ng pambihirang suporta at tulong sa bawat yugto, sa ilalim at sa ibabaw ng tubig. Tiniyak nila ang ligtas at komprehensibong pagkikita nang hindi nakompromiso ang mahahalagang diving protocol.

Ipinagmamalaki ng well-prepared dive-centre na ito ang anim na dive-guides, dalawang malalaking bangka, isang maaliwalas na dive-centre at isang hotel.

Hindi maraming taon na ang nakalipas, mayroon lamang isang dive-centre at tatlong hotel. Ngayon, mayroong 11 centers at higit sa 30 hotel.

Ang Fuvahmulah ay umuusbong bilang isang bagong destinasyon sa pagsisid sa buong mundo, kasama ang masaganang tubig nito hindi lamang ng mga tigre shark kundi pati na rin ng iba pang pelagic species tulad ng scalloped hammerhead, thresher at whale shark, oceanic manta rays at melon-headed whale.

Siyanga pala, sobrang interesado ang Netflix sa malayong paraiso na ito at mga eroplanong mag-shoot ng bagong reality show doon sa Hunyo 2025.

