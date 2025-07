De facto ID ng mga divers: Ang £100m na pagkawasak ng pirata

Naniniwala ang mga diving archaeologist na sa wakas ay naitatag na nila ang pagkakakilanlan ng pagkawasak ng barko sa Indian Ocean - at mukhang naging biktima ito ng isa sa pinakamayamang pandarambong ng pirata sa lahat ng panahon.

Noong Abril 8, 1721, armadong galleon ng Portuges ang Nossa Senhora do Cabo, na nagsimula sa buhay bilang Dutch man-o'-war, ay nakuha malapit sa isla ng Réunion. Dahil sa matinding bagyo, napadpad ito at madaling salakayin, na nawala ang mga palo nito at mga dalawang-katlo ng 72 kanyon nito.

Paggawa ng barko ng Dutch sa paligid ng 1700 (CHSP)

Ang mga huling taong gustong makaharap ng mga tauhan nito sa puntong iyon ay ang kilalang Pranses na pirata na si Olivier "The Buzzard" Levasseur at ang kanyang English counterpart na si John Taylor.

Ang barko ay naglalayag sa paligid ng Africa pauwi sa Lisbon mula sa Portuges na daungan ng Goa sa India, na may dalang mga ginto at pilak na bar at barya, mga gemstones, Chinese porcelain, tela at sining ng relihiyon – na nagkakahalaga sa mga presyo ngayon sa higit sa £100 milyon.

Nakalimutan ng mga pirata: Ang mga gintong barya ay ginawa sa pagliko ng ika-17/18 siglo na natagpuan sa Nossa Senhora do Cabo wreck-site (CHSP)

Nakasakay din ang 200 inalipin na mga Mozambique - 60 kung sino ang namatay nang ang barko ay kinuha - ang papalabas na Portuges viceroy, na mamaya ay palayain bilang kapalit ng isang pantubos, at ang Arsobispo ng Goa, na ang kapalaran ay hindi alam.

Ang mga pirata ay naglayag ng higit sa 600km timog patungong Madagascar kasama ang Nossa Senhora do Cabo sa hila upang hatiin ang kanilang nadambong sa liblib na pirate-island hideaway ng Sainte-Marie, na kilala ngayon bilang Nosy Boraha, sa silangang baybayin ng Madagascar.

Pinalitan ni Levasseur ang barko doon, pinalitan ito ng pangalan Nagtatagumpay, ngunit siya at si Taylor ay naghiwalay nang maglaon kasunod ng isang pagtatalo, at sinunog ng Buzzard at pinaharurot ang barko malapit sa isla.

Mga paghihirap sa pagsisid

Ang Massachusetts-based Center for Historic Shipwreck Preservation (CHSP) ay sinisiyasat ito at ang iba pang wreck-sites sa Nosy Boraha mula pa noong 1999, kahit na ang kanilang paghuhukay ay nahadlangan ng makapal na layer ng buhangin at banlik na ngayon ay bumabalot sa wreck-site.

Mga anomalya na nakamapa sa lugar gamit ang side-scan sonar (CHSP)

Unang sub-bottom profiler na imahe ng Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

"Pagkalipas ng maraming taon sa pagsisid sa mga site na ito, ang pinakamalaking hamon sa simula ay ang liblib ng lugar," sabi ng co-founder at direktor ng CHSP na si Brandon Clifford. Divernet. "Kailangan naming ipadala ang lahat, mula sa mga compressor at humantong sa mga cylinder at iba pang gear.

"Nakakatuwa, ang ilan sa aming mga lumang kagamitan na aming naiwan ay talagang tumulong sa pagtatatag ng isang lokal na dive-centre.

"Maaaring mahirap din ang mga salik sa kapaligiran. Gaya sa maraming daungan, mabilis na bumababa ang visibility pagkatapos ng ulan. Maputik ang ilalim, kaya mahalagang panatilihing malinaw ang column ng tubig habang nagtatrabaho.

Malabo na mga kondisyon sa pagsisid sa Sainte Marie (CHSP)

"Mayroon ding isang patas na dami ng trapiko ng kargamento na naglalakbay sa pagitan ng mainland Madagascar at Sainte Marie. Nakadaong pa rin ang mga modernong barko sa mismong lugar kung saan minsang pinangalagaan ng mga pirata ang kanilang mga sasakyang pandagat."

Si Clifford at Mark Agostini, kapwa may-akda ng isang bagong ulat tungkol sa pagkawasak ng barko, ay naniniwala na ngayon na ang dami ng marine archaeological evidence na kanilang naipon, kabilang ang structural analysis at humigit-kumulang 3,300 na narekober na mga artifact at fragment, na sinamahan ng mga pangunahing pinagmumulan ng mga account ng aktibidad ng pirata, ay nakagawa ng isang napakalaking kaso para sa barko upang maging ang Nossa Senhora do Cabo.

Mga fragment ng palayok na nakuhang muli mula sa site (CHSP)

Ang mga tasa ng porselana at mga fragment ng paninda ay natagpuan sa kinaroroonan sa wreck-site (CHSP)

Angkop ang paglalarawan

Ang mga natatanging tampok ng Portuges East Indiaman tulad ng mga double futtocks (curved timbers na bumubuo sa ibabang bahagi ng tadyang ng barko), crossbeams at timber joints lahat ay akma sa paglalarawan ng barko, gayundin ang 30 x 10m na sukat ng wreck.

Ang sisidlan ay ginawa gamit ang kumbinasyon ng mga hardwood tulad ng teak at oak, na pinagkabit gamit ang mga pako na tanso-alloy na may mga bilog na ulo at mga parisukat na baras, lahat ay pare-pareho sa mga sasakyang Portuges sa karagatan noong panahong iyon.

Karamihan sa mga kayamanan ay nakakalat, na ginagawang mayaman ang mga pirata, ngunit ang mga maninisid ay nakahanap ng isang bilang ng mga Katolikong troso at garing na mga sagradong bagay, pati na rin ang mga keramika, barya at maliliit na bagay na hindi sana pinahahalagahan noong panahong iyon.

Ivory plaque na may mga titik na 'INRI' (Jesus of Nazareth, King of the Jews) (CHSP)

Madonna statuette (CHSP)

Ang mga tiyak na inskripsiyon ng katawan ng barko, mga ukit ng baril o mga nameplate ay nakatakas sa mga diver ngunit plano pa rin nilang magsagawa ng timber dating, na mahirap sa mga uri ng troso na ginamit. Masigasig din silang makahanap ng anumang katibayan ng tulay na kilala na binago ni Levasseur noong ni-refit niya ang barko.

Naniniwala sina Clifford at Agostini na aabot sa 10 pirata o commandee na barko ang na-scuttle o nawasak malapit sa Sainte Marie noong "Golden Age of Piracy" (1650–1725), na may hindi bababa sa apat na iba pang accessible na mga site na naghihintay na tuklasin.

Isang ivory Christ figurine sa Nossa Senhora do Cabo site (CHSP)

Sinasabi rin nila na kung ang kanilang pagkakakilanlan ng Nossa Senhora do Cabo ay nagsasabing, "ang mga implikasyon ay malaki".

"Ito ay kumakatawan sa isang natatanging archaeologically nakumpirma na pirata-captured treasure ship mula sa Golden Age of Piracy, at isang bihirang kaso kung saan ang mga relihiyosong kargamento mula sa imperyo ng Portuges na pisikal na nakadokumento sa Indian Ocean ay tumulong sa naturang pagkakakilanlan," sabi ng mga archaeological divers sa kanilang pag-aaral, na makikita sa Center for Historic Shipwreck Preservation's website.

