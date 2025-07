Hidden World of Wakatobi's Seagrass Meadows

WakatobiAng House Reef ay nakakuha ng reputasyon bilang isa sa pinakamagagandang shore dive sa mundo. Ang malawak na coral garden na ito, na malapit lang lumangoy mula sa beach, ay umaabot ng mahigit tatlong milya, at nag-aalok ng hindi mabilang na oras ng diving at snorkeling adventures. Ngunit may isa pang dimensyon sa site na ito na hindi dapat palampasin, at mas malapit ito sa baybayin.

Sa labas lamang ng dalampasigan, mula sa low tide line hanggang sa gilid ng bahura ay makikita ang isang swatch ng halaman. Ito ang kaharian ng mga seagrasses, at kahit na sa unang tingin ay maaaring ito ay parang isang patch ng hindi pinutol na damo sa iyong harapang damuhan, o 'seaweed'. Ito ay talagang isang natatanging at kamangha-manghang ecosystem na puno ng malawak na hanay ng mga nilalang na naghihintay ng pagtuklas.

Ibang klaseng damo

Bagama't karaniwang tinatanggap na ang buhay ay nagmula sa karagatan at lumipat sa lupa, ang mga seagrasses ay tila nag-U-turn sa isang punto. Simula mga 100 milyong taon na ang nakalilipas, ang mga damo na tumutubo sa lupa ay nagsimulang umangkop sa tubig-alat, at lumawak sa mga mababaw na baybayin. Ngayon, ang 60-something species ng seagrass na matatagpuan sa buong mundo ay may higit na pagkakatulad sa kanilang mga pinsan sa lupa tulad ng algae at iba pang mga halaman sa dagat. Tulad ng mga damo sa lupa, umaasa sila sa sikat ng araw upang pakainin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng photosynthesis, at ibinaba ang mga ugat na kumukuha ng mga sustansya mula sa lupa kaysa sa tubig sa paligid. Ang mga ito ay tunay na namumulaklak na halaman, naglalabas ng pollen at mga buto na naaanod sa agos. Ang isang tampok na nawala sa paglipat pabalik sa dagat ay ang pangangailangan para sa isang makapal na tangkay upang kontrahin ang mga puwersa ng grabidad, dahil ang mga talim ng damo sa dagat ay halos neutral sa buoyancy. Ang kakayahan ng mga talim na sumabay sa agos ay lumilikha ng mga nakakabighaning pag-alon na madalas nating nararanasan kapag lumalangoy sa ibabaw ng seagrass meadow.

Snorkelling sa seagrass sa Wakatobi

Ang mga seagrasses ay nangangailangan ng masaganang sikat ng araw at ang sahig ng dagat na sapat na malambot upang mag-ugat, kaya naman sa mga lugar tulad ng Wakatobi, makikita mo ang mga ito na tumutubo lamang sa mababaw, sedimentary flat sa pagitan ng baybayin at reef. Dito, sila ay madalas na bumubuo ng malalawak na parang na umaabot mula sa low tide line hanggang sa matigas na substrate na minarkahan ang simula ng reef, o sa lalim ng tubig pababa sa 3m-4m. Kadalasan, tinatanaw ng mga snorkeller at diver ang mga grass bed na ito palikpik ang kanilang daan palabas sa bahura. Gayunpaman, mas bibigyan ng pansin ng mga nakakaalam ang grupong iyon ng damo sa pagitan ng baybayin at bahura, dahil ang mga parang na ito ay bumubuo ng isang mayaman at magkakaibang ecosystem, ang bawat bit ay kasinghalaga sa marine ecosystem ng Wakatobi bilang mga coastal mangrove forest at coral reef sa lugar.

Malapit sa Shore Nursery

Ang seagrass meadow ay higit pa sa isang stand ng mga damo sa ilalim ng tubig. Ang mga halaman na ito ay bumubuo sa pundasyon ng isang mayamang ecosystem na nagbibigay ng pagkain at tirahan para sa iba't ibang aquatic flora at fauna. Ang sea grass meadows ng Wakatobi ay lumilikha ng magkakaibang food web sa iba't ibang paraan. Ang ilang mga hayop tulad ng green sea turtles, na madalas na makikita sa mababaw na lugar sa paligid ng resort, ay direktang kumakain sa mga buhay na dahon. Ngunit kahit na hindi direktang kinakain, ang mga dahon ng sea grass ay nakikinabang sa ecosystem. Marami sa mga sustansya na hinihigop mula sa sahig ng dagat ay inilabas sa column ng tubig, kung saan magagamit ang mga ito sa mga maliliit na filter feeder. Sinusuportahan din ng mga seagrasses ang karagdagang pangalawang buhay ng halaman kabilang ang maraming uri ng algae, bacteria at plankton na direktang tumutubo sa mga halaman o kumukuha ng nutrisyon mula sa mga patay at nabubulok na dahon na nahuhulog sa sahig ng dagat. Bilang karagdagan, kapag ang mga buhay o patay na seagrass blades ay dinadala ng agos, pinapakain nila ang mga nilalang sa mga ekosistema mula sa bahura at bukas na tubig hanggang sa malalim na sahig ng dagat.

Ang pagong ay naghahanap ng pagkain sa seagrass

Ang mga buhay na dahon ay lumilikha din ng isang parang kagubatan na canopy na nagbibigay ng takip para sa maliliit na organismo tulad ng juvenile fish at isang hanay ng mga invertebrates. Ang kanilang presensya naman ay nakakakuha ng hanay ng mga mandaragit. At kapag ang mga kama ng damo ay malapit na nauugnay sa mga bahura, tulad ng kaso sa aming House Reef, sila ay nagiging mahalagang nursery para sa maraming uri ng reef na naninirahan. Natukoy ng mga siyentipikong pag-aaral ang higit sa 180 species ng isda na tinatawag na tahanan ng mga damo sa Wakatobi, o regular na bumibisita. Idagdag ang ilang libong invertebrate na hayop na malamang na matagpuan dito, at mayroon kang pangunahing lugar sa pangangaso para sa pagtuklas ng critter.

Napapanahon na

Ang pinakamagandang oras para sa pagbisita sa mga seagrass bed ng Wakatobi ay sa high tide o malapit na. Hindi lamang nito tinitiyak ang sapat na lalim sa loob ng lagoon upang gumanap palikpik sumipa nang hindi nalulubog o nasisira ang mga damo, ito rin ang panahon kung kailan lumipat ang karamihan sa mga lumilipas na species mula sa bahura. Malamang na isang green sea turtle ang una mong makikita, habang ang mga henerasyon ng mga aquatic reptile na ito ay napisa sa beach sa Wakatobi Resort; sa paglipas ng mga taon ang resort ay naging santuwaryo para mabuhay at dumami ang mga pagong. Makakakita ka rin ng mga isda na lumilipad-lipad, tulad ng mga silver biddy at thumbprint emperor fish, kasama ang ilang uri ng rabbitfish na may kulay na kulay.

Ghost pipefish sa seagrass

Bagama't hindi garantisado ang mga sightings, mas malaki kaysa sa karaniwang pagkakataon na makatagpo ka ng cuttlefish o pusit, alinman sa patrolling mag-isa o sa mga roving pack, ang kanilang mga katawan' pumipintig sa nakakabighaning mga display. Tumingin nang mas malapit sa mga damo at maaari mong makita ang isang juvenile eel na gumagapang sa mga tangkay, o matuklasan ang isang batang stingray na may batik-batik na asul na umaaligid malapit sa ilalim. meron pugita nagkukubli rin sa parang, ngunit maaari itong maging matalas na mata upang matuklasan ang mga masters ng pagbabalatkayo. Mag-zoom in muli at makakahanap ka ng isang ganap na bagong antas ng buhay, na may mga hipon at alimango na gumagalaw. Tingnang mabuti kung ano sa una ang tila isang random na piraso ng mga labi at makikita mo ang iyong sarili nang magkaharap na may kasamang pipefish o seahorse. Ang listahan ay nagpapatuloy, at ang mga sightings ay limitado lamang sa pamamagitan ng iyong pasensya, at ang dami ng oras na ilalaan mo sa paggalugad sa transition zone na ito sa pagitan ng beach at reef.

Sa susunod na pagbisita mo Wakatobi Resort, tiyaking gumugol ng ilang oras sa mababaw, tumuklas ng isa pang dimensyon sa isa sa pinakamayamang marine ecosystem sa mundo.