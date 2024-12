Getting Trigger Happy sa Wakatobi

Tuklasin kung bakit sulit na tingnan ang triggerfish sa Wakatobi reef.

Kahit na madalas na hindi pinapansin ng mga diver, ang triggerfish ay nagkakahalaga ng mas malapitan na pagtingin. Madalas mong makita ang mga ito sa mga lugar ng buhangin o coral rubble, kung saan sila ay maglalantad o maghuhukay ng biktima tulad ng mga alimango at bulate sa pamamagitan ng paghagis ng mga labi gamit ang kanilang palikpik o pagpapasabog ng mga jet ng tubig mula sa kanilang bibig upang ilipat ang buhangin at mga labi. Kung minsan, gagamitin pa nila ang kanilang mga ngipin upang kunin at ilipat ang mga tipak ng coral upang ipakita ang anumang masarap na subo na nakatago sa ibaba. Ang mga pag-uugaling tulad nito ay humantong sa mga marine biologist na maniwala na ang mga nag-trigger ay mas matalino kaysa sa karaniwang isda.

Tumuklas ng higit pang mga kamangha-manghang katotohanan tungkol sa triggerfish sa Wakatobi Flow > https://blog.wakatobi.com/trigger-happy/

Clown Trigger sa Wakatobi

