Pagkuha ng Malaking Larawan sa Wakatobi

Kinukuha ang totoong saklaw ng mga bahura ng Wakatobi sa pamamagitan ng malawak na anggulo ng koleksyon ng imahe

There's no denying the appeal of photographing the elusive marine life that hide in the recesses of a reef. Yet too often, photographers that come to Wakatobi run the risk of getting so caught up in documenting the small details that we end up missing the big picture. It is those panoramic reef scenes that showcase the true scope and quality of a destination, and the best way to create them is by adding wide and super-wide panoramic shooting techniques to the imaging mix.

Isang mag-asawang diver ang naglalayag sa gilid ng isang drop off sa Wakatobi. Upang makuha ang larawan, nanatili ako sa itaas ng mga ito sa lalim na 3.6m/12ft. Mga setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 10mm, Aperture F/5.6, dual Sea & Sea YS-250's set sa pagitan ng kalahati at quarter power.

Ang pagkakaroon ng ilang mga paglalakbay sa Indonesia Wakatobi Dive Resort, maaari kong patunayan na ang isang photographer ay maaaring gumugol ng mga linggo dito upang punan ang memory card pagkatapos ng memory card ng mga nakamamanghang marine life portrait at macro shots, nang hindi kailanman nauubusan ng natatanging paksang materyal. Ngunit iyon ay kalahati lamang ng kuwento. Upang makuha ang buong kagandahan ng destinasyong ito, kailangan mong tumuon sa malaking larawan.

Isang Picture-Perpektong Setting

Napapaligiran ang Wakatobi Resort ng ilan sa mga pinakamalinis na coral reef sa mundo, at hindi iyon aksidente. Pinopondohan ng landmark marine conservation program ng resort ang isang pribadong marine preserve na nagpoprotekta sa mga 20 kilometro ng reef. Ang katibayan ng kanilang aktibong pagsisikap sa pag-iingat ay madaling makita sa sigla ng mga bahura.

Ang mga kuha tulad ng maninisid na ito na dumadaan sa isang malaking tabletop coral (sa 9.1m/30ft.) ay nagsasabi kung gaano kagandang lugar na mapunta sa audience. Para makuha ang mga setting ng camera ng larawan kasama ang: ISO 200, shutter speed 1/160 sec., kasama ang aking Tokina 10-17mm fisheye lens na nakatakda sa 12mm, aperture F/7.1 Para panatilihing natural ang liwanag ng parehong Sea at Sea YS-250 strobe ay itakda sa kalahating kapangyarihan.

Bilang karagdagan sa pananatili sa isang halos malinis na kondisyon, ang lupain sa ilalim ng dagat ng Wakatobi ay sumasaklaw ng ilang dramatikong topograpiya. May matarik na mga dalisdis ng bahura at mga patayong pader na tumataas sa loob ng ilang talampakan mula sa ibabaw, mga nakalubog na tagaytay at mga seamount na umuusad mula sa kalaliman na may mga taluktok na tumatalon sa mga mababaw na nababalot ng araw. Magdagdag ng napakahusay na linaw ng tubig at maraming liwanag sa paligid at mayroon kang perpektong mga kondisyon para sa pag-shoot ng malawak na anggulo upang maipakita ang mga tanawing ito sa makulay na detalye.

Pagsisindi ng Rosas

Sa dive site ng Wakatobi Roma mayroong isang higanteng scroll coral formation na binansagan na "ang rosas" dahil sa halatang hugis nito kung titingnan mula sa itaas. Naramdaman ko na ang pinakamagandang opsyon ko ay ang pumili ng fisheye lens at mag-shoot gamit lang ang ambient light, dahil maraming available. Ang paggamit ng mga strobe ay magsisilbing liwanag lamang sa maliit na particulate sa column ng tubig sa pagitan ng coral at ako.

Ang higanteng scroll coral formation na binansagang "ang rosas" sa Roma dive site ng Wakatobi ay nasa lalim na 18.3m/60ft. Para makuha ang exposure, itinakda ang mga setting ng camera tulad ng sumusunod: ISO 200, shutter speed 1/125 sec. Lens, Tokina 10-17mm fisheye na nakatakda sa 10mm, aperture F/5.6, umaasa sa available na liwanag lang, walang strobe.

Dahil walang mga tuwid na linya sa isang bahura, ang mala-barrel na pagbaluktot na nilikha ng optika ng fisheye ay bihirang isyu. Sa katunayan, ang kabaligtaran ay totoo, dahil ang pagbaluktot ay maaaring magbigay ng kaunting dagdag na antas ng drama sa paksa. Para makapagbigay ng sense of scale, pina-hover ko ang aking modelo nang tatlong talampakan sa itaas ng coral.

Dalhin ang Background

Halos lahat ng kakilala ko ay gumagamit ng dual strobe setup. Bagama't mahalaga para sa pag-iilaw ng paksa nang pantay-pantay sa foreground, kapag nag-shoot ng wide-angle, marami ang nakakalimutang isipin ang background. Pagdating sa tropiko, walang mas mahusay na sinasabi kaysa sa pagbabalanse ng ambient light sa sarili mong liwanag para bigyan ito ng nakakaakit na magandang asul na pang-akit.

Ako ay isang matatag na naniniwala sa pagbaril nang manu-mano, at kabilang dito ang mga strobe. Sa Wakatobi, ang aking strobe output ay bihirang nakatakda sa itaas ng 3/4 na kapangyarihan, mas madalas ang mga setting ay mag-iiba sa pagitan ng quarter at kalahating kapangyarihan.

Sa lalim na 12.2m/40ft. para makuha ang makulay na koleksyong ito ng mga espongha at malambot na korales pipiliin ko ang mga sumusunod na setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/160 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 12mm, Aperture F/6.3, dual Sea & Sea YS-250's set higit sa kalahating kapangyarihan.

Bago mag-set up ng anumang shot, palaging nagsisimula ang aking diskarte sa pag-alam kung nasaan ang araw, pagmamasid kung saan lumilipat ang natural na liwanag mula sa maliwanag patungo sa madilim, at pagkuha ng mga pagbabasa ng metro ng ambient light sa pamamagitan ng lens sa bawat punto. Nagbibigay-daan ito sa akin na magtatag ng baseline para sa mga halaga ng aperture. Maaari ko nang simulan ang gawain upang pinakamahusay na makuha ang asul ng tubig sa background.

Halimbawa, sa lugar na tinatawag na Lorenzo's Delight, nakakita ako ng napakalaking, magandang red sea fan sa pader sa taas na 110 talampakan. Sa lalim na iyon, maganda pa rin ang ambient light, na nagpapahintulot sa akin na manatili sa 200 ISO na may mga pagbabasa ng metro na nasa pagitan ng f4.5 at f5.6. Bump ang ISO hanggang 400 at ito ay medyo f/8 at naroon. Kapag na-dial na ang mga tamang halaga ng aperture para makuha ang perpektong asul ng tubig, ibinalik ko ang atensyon ko sa reef.

Sa lalim na 33.5m/110ft., kasama sa mga setting ng camera ang: ISO 200, shutter speed 1/80 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 10mm, Aperture F/7.1, dual Sea & Sea YS-250's manually set na may tamang strobe sa pagitan kalahati at quarter na kapangyarihan, kaliwang strobe sa kalahating kapangyarihan.

Sa lalim na iyon, ang fan ay lumitaw na mas madilim na maroon kaysa sa pula, na gusto kong ilabas, at magdagdag ng isang maninisid sa eksena upang magbigay ng ilang sukat ng laki nito. Para mapanatili ang liwanag sa paligid, ibinaba ko nang bahagya ang shutter speed sa 1/80 sec sa isang aperture value na f7.1 (plus minus kalahating stop) para mapanatili ang sapat na depth ng field para sa fan at diver.

Ang isa pang halimbawa ng pagbaril sa lalim ay ang larawang ito (sa kaliwa) ng isang maninisid sa likod ng napakalaking malambot na coral sa 36.6m/120ft. pababa sa gilid ng isang pader. Mga setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/80 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 10mm, Aperture F/7.1, dual Sea & Sea YS-250's manually set between half and full power. Sa larawan sa tabi nito (ang maninisid na dumadaan sa isang malaking bariles na espongha sa lalim na 16.8m/55ft.), Nagawa kong makamit ang mga katulad na resulta sa parehong ISO 200, ngunit pinapataas ang bilis ng shutter sa 1/125 segundo, habang paghinto ng parehong aperture sa F/6.3, ang power output ng aking Sea & Sea YS-250's sa kalahating kapangyarihan.

Ang buong prosesong ito ay maaaring mukhang masyadong pamamaraan ngunit tandaan na, hindi tulad ng isang isda, ang isang bahura ay hindi mapupunta kahit saan. Mayroon kang sapat na oras upang suriin ang iyong mga resulta at gawin ang mga banayad na pag-aayos na kinakailangan upang i-dial ang iyong ilaw at komposisyon. Dahil hindi palaging sinasabi ng mga LCD screen ang buong kuwento, palagi kong sinusuri ang larawan ng pag-playback laban sa histogram display ng camera.

Pagdaragdag ng isang Paksa

Ang pagsasama ng isang paksa sa marine life ay nagdaragdag ng parehong sukat at epekto sa mga larawan ng malawak na anggulo. Ang susi ay ang paghahanap ng paksa na parehong kawili-wili at madaling lapitan. Nalaman ko na ang Broadclub cuttlefish sa mga bahura sa Wakatobi ay maaaring maging lubos na mapagparaya sa mga maninisid. Nagbibigay sa iyo na panatilihing mabagal at sinadya ang iyong mga paggalaw; maaaring payagan ka nilang maging malapit para sa mga larawan.

Natagpuan namin ang kooperatiba na ito ng Broadclub cuttlefish sa panahon ng wall dive sa lalim na 12.2m/40ft. Mga setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 13mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250's manually set between half and full power.

Ang pagsasama ng isang paksa ng tao sa isang malawak na anggulo na kuha ay hindi lamang nagdaragdag ng interes — habang nakikita ng mga tao na kawili-wili ang ibang mga tao, — nagdaragdag din ito ng mas malaking pagkakataon para sa pagkukuwento. Sa halip na lumangoy sa frame, hayaan ang iyong modelo na makisali sa ilang elemento ng eksena.

Kung nakikipagsosyo ka sa isa pang photographer, isang madaling lansihin ay ang kumuha ng litrato sa kanila na kumukuha ng larawan. At kung kumukuha din sila ng wide-angle na setup, malamang na pareho ang ginagawa nila sa iyo. Kapag gumagamit ng mga fisheye lens sa mga tao, ang field distortion ng lens sa hanay na 10-11mm ay maaaring minsan ay medyo lumabis. Nalaman kong totoo ito lalo na kapag ang mga paksa sa isang frame ay may kasamang hayop sa dagat. Sa mga ganoong pagkakataon ay madalas akong umatras ng kaunti, na pinapaboran ang 13–17mm zoom range.

Upang mapataas ang ante nang kaunti, sa kondisyon na ang iyong paksa ay nakikipagtulungan pa rin, maaari kang maglipat ng mga posisyon at dahan-dahang ilipat ang isa pang maninisid sa lugar na kakabakante mo lamang upang lumikha ng isang larawan ng pakikipag-ugnayan sa dagat. Ang pagpapanatiling mabagal at sinadya upang maiwasan ang alarma sa iyong paksa ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oras at mga pagkakataon sa larawan kumpara sa pagsubok na magmadali dito. Ang pag-eehersisyo ng kaunting disiplina ay nagbabayad.

Lalim 7.62m/25ft. Mga setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens na nakatakda sa 17mm, Aperture F/8. Isinasaalang-alang na ang ibabaw ng isda sa foreground ay magiging lubhang mapanimdim, ang strobe power ay bumaba sa halos quarter power sa parehong Sea at Sea YS-250's.

Ang isang paaralan ng mga isda ay magdaragdag ng maraming buhay sa iyong mga malalawak na anggulo, ngunit maaari rin silang maging malilipad na mga paksa, na mangangailangan sa iyo na mahulaan nang mabuti ang kuha bago ito mangyari. Dito muli, iminumungkahi kong ilapat ang parehong diskarte na ginagamit ko para sa paggawa ng pangkalahatang marine-scape shot; kumuha ng mga pagbabasa ng metro sa sandaling ikaw ay nasa lalim. Magbibigay-daan ito sa iyong magtatag ng baseline para sa mga halaga ng aperture batay sa mga nakapaligid na antas ng ambient na liwanag, at pagkatapos ay maging handa kapag ang paaralang iyon ng big-eye trevally, bumphead parrotfish, barracuda o batfish ay pumasok sa eksena at dumating sa hanay.

Tumutok sa Marine Life

Pagkatapos makuha ang ilan sa mga nakamamanghang reef panorama, maaari mong ibaling ang iyong atensyon sa marine life. Sa isang pagsisid sa Roma, nakita ko ang isang pares ng malalaking octopus na tila isang pagtatalo sa teritoryo sa paggawa, habang ang dalawa ay tumatayo nang dalawang talampakan mula sa isa't isa.

Two Day Octopus together. For this Day Octopus at a depth of 9m/30ft., Camera settings: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens set at 17mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250’s manually set quarter power.

May malinaw na tubig at sapat na ilaw sa paligid na magagamit upang ipakita ang parehong sigla ng octopus sa harapan at ang tanawin sa kabila. Kaunting strobe lighting lang ang kailangan, dahil mas mababa sa isang talampakan ang working distance sa pagitan ng lens at subject.

Ang Wakatobi's House Reef ay isang magandang lugar para sa hindi lamang malawak na anggulo ng mga tanawin kundi pati na rin para sa iba't ibang uri ng malaki at maliit na marine life. Sa lalim na 24.3m/80ft. Mayroon akong isa sa mga residente ng site na berdeng pagong na bumababa sa dingding. Para sa pagkuha, mga setting ng camera: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Nikonos R-UW 13mm, Aperture F/6.7, dual Retra Primes na manu-manong itinakda sa kalahating lakas.

Bilang karagdagan sa pagtutustos sa mga recreational diver sa nitrox, ang Wakatobi ay may mahusay na kagamitan upang mahawakan ang mga maninisid gamit ang mga rebreather, kabilang ang mga grupo na kasing dami ng 20; isang bagay na nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na may tulad na hindi mauubos na kayamanan ng paksa na kukunan.

Sa kabuuan, sa pagitan ng napakagandang halo ng magagandang reef, drop-off, at natatanging mga paksa sa buhay dagat, pati na rin ang mga flexible na serbisyo at pagpipilian sa dive, ang Wakatobi ay paraiso ng photographer para gawin ang lahat, mula sa pagpapahusay ng iyong mga kasanayan o pagdaragdag ng bago at kapana-panabik. koleksyon ng imahe - ito man ay malawak na anggulo, macro, o pareho sa iyong library ng larawan.

