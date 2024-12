Freediver: Mas malalim sa mundo ni Molchanov

Ang mga pelikula tungkol sa freediving, dokumentaryo man o kathang-isip, ay napatunayang nakakagulat na sikat sa manonood ng publiko sa mga nakaraang taon. Ang Netflix ay nasiyahan sa ilang kapaki-pakinabang na mga numero sa panonood - hindi pa banggitin ang isang demanda.

May posibilidad silang magkaroon ng hindi maisip na mga pangalan - Ang Pinakamalalim na Hininga, Isang Hininga, Walang Hangganan, Pigilan ang Iyong Hininga – kaya madaling malito sa memorya. Ngunit ang mga tao ay tila nabighani sa mga aquatic athlete na nag-iisa ang pag-iisip na mga bid na palawakin ang mga limitasyon ng katawan ng tao, habang alam nila na ang potensyal na trahedya ay nakatago sa dulo ng bawat downline.

Ang pinakabagong karagdagan ay malapit nang ilabas sa isa sa mga hindi gaanong naka-subscribe na digital platform, Paramount+, ngunit ito ay lubos na inaasahan dahil ito ay tumatalakay sa hindi mapag-aalinlanganang kasalukuyang hari ng sport, ang Russian diver na si Alexey Molchanov.

Poster (Paramount Pictures)

Kung saan ang mga freediving na pelikula ay karaniwang umiikot sa pagtatangka na masira ang isang world record – at hindi ko akalain na ang karaniwang manonood ay masyadong nagmamalasakit kung iyon ay nasa Variable Weight Bi-Fins o Free Immersion o anumang iba pang disiplina – ang twist sa pelikulang ito ay iyon Nilalayon ni Molchanov na hawakan ang bawat talaan ng lalim ng mundo sa loob ng isang taon.

Malalaman ng mga freediver at tagasuporta ng sport kung nagtagumpay siya sa kanyang amim o hindi, ngunit karamihan sa mga manonood ay hindi, kaya ito ay isang maganda at maayos na set-up.

Molchanov pagkatapos ng pagsisid (Paramount Pictures)

Maaaring hindi nila alam na si Molchanov ay nananatiling buhay at maayos, ngunit ang trahedya na elemento ay nasa anumang kaso, at walang mga premyo para sa paghula na iyon ay nakasalalay sa relasyon ni Alexey sa kanyang kahanga-hangang ina. Pinasiyahan ni Natalya Molchanova ang female freediving hanggang sa kanyang kamatayan noong 2015 kung ano ang dapat sa kanya ay isang 40m fun dive.

Ang freediving ay may posibilidad na lumihis sa pagitan ng praktikal at espirituwal, at ang set-up na eksena ay humantong sa akin sa takot na ang produksyon na ito ay maaaring itakda sa paggalugad ng mga misteryo ng kailaliman na makikita sa pag-iisip ng tao atbp.

Wala nang hihigit pa sa katotohanan - ito ay isang masayang makatotohanang dokumentaryo na idinisenyo upang magbigay ng pananaw sa buhay ng isang piling atleta. Nahaharap si Molchanov hindi lamang sa mga pisikal at mental na hamon na kaakibat ng isports kundi pati na rin sa mga praktikal na bagay tulad ng pagharang sa pagganap sa entablado sa mundo bilang isang Ruso dahil sa iligal na pagsalakay ng bansa sa Ukraine.

Lalaking nakasuot ng gintong suit (Paramount Pictures)

Freediver ay nagtagumpay sa paggawa ng bituin nito na mas madaling ma-access. Nakilala namin siya noong nakaraang taon, na may edad na 36, ​​na ang kanyang ulo ay nasa tangke habang sinusubaybayan siya ng isang physiologist. Siya ay maingat at gusto niyang magpahinga, habang siya ay determinado na gumawa ng higit pa at alam niyang magagamit niya ang kagandahan at determinasyon upang manaig. Ito ang araw bago ang isang pagtatangka sa rekord sa Bonaire.

Nakilala namin ang kanyang asawang si Elena: “Lagi akong natatakot,” ang sabi niya tungkol sa kanyang trabaho. Nalaman namin na siya ay isang swimming prodigy mula sa edad na apat. Si Nanay Natalia, na nakabasag ng 41 world record sa kanyang panahon, ay naging coach niya sa simula at ang kanilang pagsasama ay tumakbo nang malalim hangga't maaari.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Siya at ang kanyang ama ay matagal nang naghiwalay - ang trauma na iyon ang nagtulak sa kanya sa freediving. Si Padre Oleg ay naroroon upang mag-alay ng kanyang mga pananaw.

Si Alexey, na nagpahayag ng kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ina, ay ipinagdiriwang ang kanyang mga tagumpay sa pamamagitan ng cake at sorbetes habang siya ay naglalakbay sa buong mundo, na nagpapakita ng kanyang mga superhuman na kakayahan nang paulit-ulit.

Mag-ama (Paramount Pictures)

Sa Vertical Blue na kumpetisyon ni William Trubridge sa Bahamas, ito ang sariling matagal nang pinoprotektahang 102m No-Fins record ng organizer na nasa mga pasyalan ni Molchanov.

Ang mga kalahok sa Russia ay hindi tinanggap noong nakaraang taon na, ipinahihiwatig, ay personal na nababagay sa Trubridge, ngunit ngayon ay pinahihintulutan si Molchanov na lumahok, sa ilalim ng isang neutral na bandila - gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Iminungkahi na gusto niyang maghiganti.

Ang isang dramatikong sandali na nauugnay dito sa bandang huli sa pelikula ay nagpapahiwatig na, kahit na sa taas ng kanyang kapangyarihan, ang mga apoy na nagtulak sa kanyang record-setting ay maaaring itakda upang bigyang-daan ang iba pang mga priyoridad sa buhay.

Tulad ng sinabi ng direktor at manunulat na si Michael John Warren: "Ang balanse sa pagitan ng isip, katawan at mga elemento ng Earth ay ang esensya ng freediving. Walang mas nakakaunawa sa koneksyong ito kaysa sa karanasang freediver. Pero minsan, nakakalimutan nila. "

Ito ay isang napakahusay na dokumentaryo na naglalaman ng footage sa ilalim ng dagat na maganda ang kinunan ngunit hindi pinapayagang pumalit mula sa pagmamasid ng tao. Sa maraming kaakit-akit na makasaysayang footage din, dinadala nito si Molchanov sa mas matalas na pagtutok, habang kahit papaano ay nag-iiwan pa rin ng impresyon ng isang tao na nahiwalay sa pamamagitan ng kanyang mga natatanging kakayahan.

Hari ng malalim (Paramount Pictures)

Sigurado ako na hindi nito sinasabi ang buong kuwento, at hindi ito isang pelikula para mayanig ang iyong mundo hanggang sa kaibuturan, ngunit kung mayroon kang access sa Paramount + makikita mo itong lubos na napapanood. Ilalabas ito sa Disyembre 7.

