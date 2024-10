Ustica: Sicily's diving hiyas

Kilala ni PENELOPE GRANYCOME ang Sicily ngunit hindi pa nakatikim ng scuba-diving nito - isang paglalakbay sa maliit na isla sa hilagang baybayin nito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong malaman kung bakit ito mataas ang rating

Ang isla ng Ustica ay maaaring hindi kilala sa mga divers sa UK ngunit ang pagsisid sa tubig nito kamakailan ay parang pagtuklas ng isang hindi pa natuklasang hiyas, isang seascape ng kumikinang na asul na topasyo na sinamahan ng dramatikong topograpiya, mga kuweba, paglangoy at saganang isda – ang resulta ng Ang pamana ng bulkan ng Ustica at ang katayuan nito bilang unang protektadong reserbang dagat sa Italya mula noong 1986.

Pagdating sa daungan (Penelope Granycome)

Bilang isang manliligaw sa Sicily, madalas kong napansin ang isla na bumababa sa Palermo, at natuwa ako nang mabasa ko ang tungkol sa biodiversity nito at ang mga posibilidad sa pagsisid na ibinibigay nito. Nag-aalok ang Sicily ng mga mapaghamong wrecks, kuweba at mga guho sa ilalim ng dagat at ang Ustica, kasama ang kagandahan, kadalian at mainit na mabuting pakikitungo, ay tila ang perpektong lugar upang simulan ang paggalugad sa mundo sa ilalim ng dagat.

Ang oras ng flight mula London papuntang Palermo ay wala pang tatlong oras, na sinusundan ng 90 minutong hydrofoil na pagtawid mula sa daungan nito kasama ang Liberty Lines, na may dagdag na 5 euro na dagdag lang para sa isang malaking dive-bag.

Sa magandang disembarkation point ay nakilala ako ni Claire, isa sa mga may-ari ng Orca Diving Ustica, isang 5* PADI dive-centre, at Salvo, may-ari ng Sogni Nel Blu hotel kung saan ako tutuluyan.

Magiliw na paglipad ng mga hakbang sa bayan… (Penelope Granycome)

… humahantong patungo sa dive-centre (Penelope Granycome)

Pagkatapos ng mabilis na pag-check-in, ito ay isang maigsing lakad pababa sa isa sa maraming magagandang hakbang patungo sa dive-center para sa isang intro at paghahanda ng kagamitan. Sinabi sa akin ng co-owner na si Davide ang tungkol sa Marine Protected Area (MPA) ng isla, na sumasaklaw sa humigit-kumulang 15km ng baybayin at nahahati sa tatlong zone.

Ang medyo maliit na 60-ektaryang Zone A ay ang no-take zone habang ang Zone B at C, bawat isa ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 8,000 ektarya, ay isang pangkalahatang reserba at bahagyang reserbang lugar ayon sa pagkakabanggit.

Upang ilarawan ang nag-iisang maliit na bayan bilang kaakit-akit ay isang maliit na pahayag. Karamihan sa mga restaurant ay ilang minuto mula sa hotel at ang mga trail ay itinakda para tuklasin ang buong isla.

Pinagsama-sama para sumisid

Kinaumagahan, pagkatapos kong magising sa nakamamanghang tanawin ng daungan at masarap na kape at croissant sa café ng Salvo, nakilala ko ang mga gabay at iba pang maninisid sa Orca. Ang lahat ay pinagsama-sama para sa 8am at 11am dives kasama ang kanilang mga gabay, ang mga wikang sakop ay English, French, German at Italian.

Naghahanda para sumabak (Penelope Granycome)

Walang putol ang organisasyon, kasama ang sarili mong tasa sa base para sa tubig bago at sa pagitan ng pagsisid, at masasarap na meryenda. Ang aming mga gamit at wetsuit ay ibinaba sa RIB, isang maigsing lakad ang layo, kaya ang tanging trabaho ay ikonekta ang BC at regs sa 15-litro na tangke ng bakal (magagamit din ang 12-litro na mga yunit).

Gumulong kami sa 29°C na tubig at mala-kristal na visibility, at ang unang pagsisid sa Punta Galera ay hindi nabigo.

Ang Ustica ay nilikha isang milyong taon na ang nakalilipas mula sa tuluy-tuloy na pagsabog sa ilalim ng tubig at isang patuloy na serye ng mga proseso (kabilang ang huling malaking pagsabog 130,000 taon na ang nakalilipas pati na rin ang paglubog mula sa isang polar melt) na humubog sa topograpiya.

Ang basaltic uniform na bato na nabuo sa pamamagitan ng mabilis na paglamig ng lava ay isang tampok, at kami ay lumangoy palabas at pabalik kasama ang isang sinturon ng bato upang mabiyayaan ng tanawin ng barracuda, amberjack, isang moray at isang kapansin-pansin. Aplysiida sea ​​hare, isang higanteng sea-slug na lumilipad nang maganda sa tubig at nakuha ang pangalan nito mula sa cute nitong mga rhinophore na parang kuneho.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Kaakit-akit din ang mga gawi ng pagsasama ng mga sea hares – bilang hermaphrodite, sila ay nag-asawa sa isang mahabang linya o grupo. Binanggit ni Davide ang pamahiin ng matatandang mangingisda sa Mediterranean na ang aksidenteng paghawak sa sea hare ay nagreresulta sa pagkakalbo. Ang Latin na pangalan ng Aplysia depilans Ang ibig sabihin ng variety ay depilatory sea hare.

Pagkatapos ng mabilis na pagbabago ng tangke at pagitan ng ibabaw na may maraming tubig, iced tea at meryenda, tumungo kami sa hilaga ng isla at ang site na Secca della Colombara, na maaaring isalin mula sa Sicilian bilang "mababaw ng mga kalapati", kung saan ang humahampas ang mga alon sa shoal ng Dove Rock.

Sa ibaba ng parola sa Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Ang pagbagsak sa isang tugatog at pababa sa isang sloping wall hanggang 30m ay humantong sa Ustica Wreck, isang dramatikong tanawin ng isang komersyal na barko na lumubog noong 2005 pagkatapos tumama sa shoal. Nakahiga sa gilid nito, nagbigay ito ng backdrop sa ilang malalaking isda na kinabibilangan ng dusky grouper at bottled grouper. Nakita rin ni Davide ang isang umbrella slug at isang scorpionfish doon.

Nakagigilalas Astroides Ang mga orange na korales ay namumukod-tangi laban sa asul, at ang buong site ay napatunayang isang kanlungan para sa mga species-spotters.

Pagkatapos ng napakagandang umaga at dalawang medyo malalim na pagsisid ay oras na para matulog, pagkatapos ay kape at Sicilian sweets sa plaza, at kalaunan ay sumama ako sa lahat ng iba pang maninisid at gabay para sa sunset aperitivo.

Mga pulang gorgonians

Isang bagong araw ang nagdala ng maagang pagsisid sa Punta dell'Arpa sa timog ng isla. Ito ay isang magandang site, na nag-aalok ng pagkakataong mahuli ang ilang lalim at makita ang mga gorgonian sa humigit-kumulang 34m.

Ang mga pulang gorgonian na tumatakip sa mga malalaking bato at paglangoy ng mga mabatong coral madrepores ay isang kasiyahan. Dinadala ni Orca ang mga mag-aaral ng AOWD at Deep Specialty dito para sa lihim na lalim at napakagandang tanawin.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa ang susunod, isang palaruan ng mga lagusan at masikip na paglangoy, isa sa mga ito sa 27m. Ang pagiging komportable ay mahalaga, dahil sa lalong madaling panahon na umalis ka sa isa ay may isa pang papasok.

Dinala kami ng aming guide na si Alex sa ilang mga swim-through bago umakyat sa isang canyon. Ang buong site ay mayaman sa biodiversity, na may isang kuweba na naglalaman ng mga madrepores at a petrosia espongha na nagdidilim sa ilalim ng pagkakalantad sa araw. Ang mga tsinelas na lobster at moray eel ay matatagpuan lahat doon, at nakakita kami ng isa pang malaking grupo ng grupo.

Rocky underwater topography (Fanny Floirat-Lohyer)

Huling araw

Napakaespesyal ng huling araw, at bumaba ang isang kilo para mas maayos ang aking buoyancy na ginawa para sa isang banal na maagang pagsisid sa Grotta della Pastizza, ang pangalan nito ay nagmula sa hugis pastry na bato sa ibabaw.

Ang pagsisid na ito sa una ay dumaan sa tatlo sa apat na mababaw na kweba, na lumalabas sa isa kung saan pumatak ang dappled light. Pinalamutian ng isang estatwa ng patron saint ng isla, si San Bartolicchio, ang kalmado ng silid ay nagpasindak sa amin.

Pagkatapos ay ibinagsak namin ang isang pader na mayaman sa buhay at isa pang malaking brown grouper sa halos 25m. Ginagamit din ang site na ito para sa night dives upang makita ang mga igat at crustacean nito pati na rin ang mga sea hares, cuttlefish, octopus at nudis.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Ang pinakahuli ngunit talagang hindi bababa sa ay isang nakagagalak na biyahe sa RIB papunta sa pinakasikat na site ng Ustica, ang Scoglio del Medico, o ang Rock of the Doctor.

Upang masakop ang lahat ng ito ay tumagal ng ilang dives. Bumaba kami sa isang kweba na kilala bilang Grotta della Balena, dahil ang isang siwang ay kahawig ng bibig ng balyena, at sa sandaling nasa loob ay pumasok kami sa isang mas maliit na kuweba upang makita ang apat na grupo ng grupong nakahanay na parang reception committee.

Isang linya ng dusky grouper (Fanny Floirat-Lohyer)

Ito ay isa pang kanlungan para sa marine life, kabilang ang mga alimango, scorpionfish at nudibranch, na maraming mahahanap kung may oras ka.

Pagkatapos ng palikpik pababa sa isang lagusan hanggang sa humigit-kumulang 30m ay umabot ito sa asul para sa isang mahiwagang palabas ng isda sa tuktok, maningning na may barracuda, amberjack, striped grouper at sea hares.

Penelope kasama ang Orca Diving Ustica crew

Ang anim na pagsisid na ito, na may utang na loob sa proteksyon na ibinibigay ng reserba at pamana ng bulkan ni Ustica, ay mananatili sa akin. Pagkatapos ng paalam ay bumalik ito sa Palermo, na may post-diving na kagalakan na hindi na kailangang ipaliwanag sa ibang mga maninisid.

FACTFILE Mga presyo sa Orca Diving Ustica magsimula sa 50 euros bawat dive, scaling down para sa dive packages. Available ang mga kursong PADI mula DSD hanggang Divemaster at pagrenta ng kagamitan. Ang Sogni Nel Blu nag-aalok ang hotel ng mga kuwarto mula 2-30 gabi - ang dalawang gabing pamamalagi ay nagkakahalaga mula 160 euro bawat kuwarto (dalawang pagbabahagi) kasama ang mga paglilipat papunta at mula sa daungan. Available ang mga flight papuntang Palermo mula sa karamihan ng mga paliparan sa London at tumatagal ng mas mababa sa tatlong oras, mula sa £56 na pagbalik (Ryanair). Mga Linya ng Liberty nagpapatakbo ng hydrofoil mula Palermo Port hanggang Ustica mula 24-37 euros bawat tawiran.

