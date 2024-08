Ang dolphin park ng Malta: zoo ba ito o sirko? 

Ipinapaliwanag ng isang butas sa 10-taong-gulang na batas para sa kapakanan ng hayop ng Malta kung bakit pinapayagan pa rin ang nag-iisang dolphinarium sa sikat na destinasyong scuba-diving sa Mediterranean na singilin ang mga bisita upang makita ang mga bihag na dolphin na gumaganap para sa kanila.

Ang mismong katotohanan na ang Mediterraneo Marine Park ay nakarehistro bilang isang zoo na nagbigay-daan dito na ipagpatuloy ang mga aktibidad nito sa harap ng patuloy na mga protesta mula sa mga nangangampanya sa kapakanan ng mga hayop - at marahil ay nagpapaliwanag kung bakit tikom ang bibig ng mga awtoridad kapag nilalapitan para sa komento ng mga nangangampanya. at Divernet.

Ang bottlenose dolphin sa Mediterraneo, ang pangalan ng kalakalan para sa Marineland Ltd sa hilagang-silangang baybayin ng Malta, ay naroon nang higit sa 20 taon upang gumanap at makipag-ugnayan sa publiko.

Dolphin na gumaganap sa Maltese marine park (Marine Connection)

Dalawang taon na ang nakalilipas ang pagkamatay ng tatlong babaeng dolphin sa parke ay inihayag ng mga nagtutulungang organisasyon na Marine Connection, Pagpapalaya ng Hayop Malta at Proyekto ng Dolphin.

Sinisi ng Mediterraneo ang mga nasawi sa isang scuba-diving contractor na nag-iwan ng puno ng tingga na weight-pouch sa pool ng mga dolphin, na nagresulta sa loob ng isang buwan sa kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng pagkalason, gaya ng iniulat sa Divernet.

Ang limang lalaking dolphin sa parke ay nakaligtas, pagkatapos ng mga tatlong buwang paggamot. Ang panganay, si Sol, ay nahuli sa labas ng Cuba noong 2000, at ang iba ay isinilang sa parke – ang dalawang anak ni Sol na sina Rohan (5) at Luqa (4), at Ninu (14) at Cha (13).

'Inilipat sa Espanya'

Sinabi ng mga nangangampanya noong panahong iyon na nabigo ang dolphinarium na ipaalam sa publiko ang mga pagkamatay at hindi nagbigay ng paliwanag tungkol sa mga timbang ng tingga hanggang sa makalipas ang isang taon, matapos sabihin ng mga kawani sa isang nagtatanong na bisita na ang mga babae ay inilipat sa Espanya - a inilantad ang pag-aangkin bilang hindi totoo.

Ngayong tag-araw, nababahala na ang natitirang limang lalaking dolphin ay maaaring naghihirap mula sa paninirahan sa mga pool na sinasabing "seryosong lumala" pagkatapos mapuno ng algae, nakipag-ugnayan ang UK-based na organisasyon na Marine Connection sa animal welfare commissioner ng Malta na si Alison Bezzina.

Koneksyon sa Dagat ay binuo nina Liz Sandeman at Margaux Dodds mahigit 30 taon na ang nakalipas, kasunod ng kanilang tagumpay sa pangangampanya para sa pagsasara ng mga huling natitirang dolphinarium sa UK. Nanawagan sila kay Bezzina na mag-udyok ng regular na independiyenteng pagsusuri ng tubig sa mga pool ng Veterinary Regulation Department (VRD) ng Malta bilang isang bagay na madalian.

Ang mga kondisyon ng pamumuhay sa mga dolphin pool ay lumala (taas at baba), sabi ng mga nangangampanya (Marine Connection)

"Nararamdaman din namin na dahil kasalukuyang tumatakbo ang Mediterraneo sa ilalim ng lisensya ng zoo, dapat itong suriin at sa ilalim ng mga pangyayari, bawiin," sinabi ni Dodds kay Bezzina.

“Ang mga dolphin na ito ay ginagamit sa mga palabas at mga sesyon ng pakikipag-ugnayan sa publiko; ang katotohanang ito mismo ay sumasalungat sa layunin ng isang zoo, ang mga ito ay hindi ginagamit para sa anumang mga pagsisikap sa pag-iingat at, dahil dito, ang bisa ng lisensya ay bukas sa pagtatanong."

Kahulugan ng isang sirko

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the pagsasanay thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Tinukoy ng batas na ito ang isang sirko bilang "anumang eksibisyon na inilalagay ng mga exhibitor para sa tubo, at tinitingnan ng publiko para sa libangan na nag-aalok ng libangan at pagpapakita, at kung saan ang mga hayop ay ginawa upang magsagawa ng mga trick o maniobra, na hindi nagpapakita ng kanilang likas na pag-uugali o hindi nag-aalok ng anumang halagang pang-edukasyon."

Gayunpaman, ang isang exemption (31E) ay nagsasaad na ang mga termino ay "hindi malalapat sa mga zoo na lisensyado sa ilalim ng Batas na ito, sa mga batayan na ang exemption ay hindi malalagay sa alanganin ang mga layunin ng mga probisyon ng Batas na ito".

Noong Hunyo, sinabi ni Bezzina sa Marine Connection na nakikipag-ugnayan siya sa VRD upang linawin ang mga detalye ng mga inspeksyon nito sa Mediterraneo, ngunit sinabi ng organisasyon na, sa kabila ng patuloy na mga pakiusap para sa feedback, ang komisyoner ay hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye mula noong panahong iyon.

Divernet nakipag-ugnayan din kay Bezzina para sa paglilinaw ng sitwasyon, ngunit tumugon lamang siya na ang paglilisensya at regulasyon ng mga entity gaya ng Mediterraneo ay responsibilidad ng VRD, na isinangguni ang pagtatanong sa beterinaryo ng direktor na si Dr Duncan Chetcuti Ganado. Hindi siya sumagot sa mga tanong.

'Pagsusuri kung kinakailangan'

Mediterraneo Marine Park, gayunpaman, ay mas nalalapit. "Ang aming mga tangke ay sinusuri araw-araw sa pisikal at kemikal na mga parameter," sinabi ng manager na si Pietro Pecchioni Divernet.

"Minsan sa isang buwan ang isang microbiological analysis mula sa isang panlabas (ikatlong) laboratoryo ay isinasagawa. Ang lahat ng mga parameter ay naaayon sa mga pamantayan at alituntunin. Ang gobyerno ay nakikipag-ugnayan sa amin para sa anumang karagdagang inspeksyon at pagsusuri kung ito ay kinakailangan.

Tinanong tungkol sa pagsunod sa batas sa kapakanan ng hayop, sinabi ni Pecchioni: “Iimbitahan kita na basahin nang may pansin ang parehong batas. Ang aming institusyon ay isang akreditadong zoo.”

Nauna nang sinabi ng parke na ang isang pangkat ng mga diver ay ginagamit upang linisin ang mga pool at pamahalaan ang paglaki ng algal at, habang ang paglaki ay maaaring hindi magandang tingnan, ito ay sinasabing hindi nakakapinsala sa mga dolphin.

Mga dolphin sa kanilang pool sa Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

"Ang mga pagsusuri sa tubig ay tila isinagawa, ngunit ito ang parke na kumokontrol sa sarili nito, dahil ginagawa ito ng mga kawani doon," sabi ni Sandeman. "Bakit hindi sila maglalathala ng mga resulta ng mga pagsubok na ito, o papayagan ang independiyenteng inspeksyon ng pasilidad at ng kanilang mga dolphin?"

"Ang aming misyon ay upang itaguyod ang marine-life conservation at magbigay ng mahalagang kaalaman sa publiko tungkol sa kritikal na kahalagahan ng pag-iingat sa ating mga karagatan at ang mga kahanga-hangang nilalang na naninirahan sa kanila," ang sabi ng Mediterraneo Marine Park.

Sa kabilang banda, sinabi ng Marine Connection sa website nito: "Ang katotohanan na ang Mediterraneo Marine Park ay patuloy na nagpapatakbo ay nagpapahiwatig na ang mga awtoridad ay nagbubulag-bulagan sa mga isyung ito sa kapakanan ng hayop, na hindi natin matitiis."

