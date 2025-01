Mga bayani, isang kontrabida at isang himala ng pagkawasak ng barko

Si SELCUK KOLAY ay hindi naging isang dalubhasa sa pangangaso ng barko nang walang pagpupursige at sukat ng suwerte, at nakikinabang siya sa kapwa niya sa paghahanap niya ng ika-19 na siglong Aegean steamer na pinalubog ng isa pang barko mula sa sarili nitong kumpanya

Naisip kong magsulat ng isang libro tungkol sa mga pagkawasak ng barko sa tubig ng Turko sa Dagat Aegean, kaya sinubukan kong mangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang mga mapagkukunan tungkol sa mga nakaraang pagkalugi ng barko - maliban sa mga wrecks na nahanap ko na at naidokumento.

Ang mga wrecks mula sa Age of Steam ay ang aking pangunahing larangan ng interes kaya nagtatrabaho ako sa archive, pangunahing nakatuon sa mga nawawalang steamer.

Pagkaraan ng ilang linggo, nagba-browse ako sa ilang lumang lokal na pahayagan na inilathala sa Istanbul at Izmir (Smyrna) nang makatagpo ako ng isang kawili-wiling account. Nag-aalala ito sa isang banggaan malapit sa Izmir kung saan ang isa sa mga barkong kasangkot ay sumailalim sa malaking pagkawala ng buhay noong huling bahagi ng 1868.

Ito ang panahon kung saan ang mga barko ay gumagawa ng paglipat mula sa layag patungo sa singaw, pinapanatili ang kanilang mga layag ngunit gumagamit ng mga makina ng singaw na nagtutulak ng mga paddle-wheels o turnilyo bilang pangunahing pinagmumulan ng pagpapaandar.

Ang mga karagdagang pag-aaral sa dayuhang archive ng mga pahayagan na inilathala sa parehong petsa ay nagsiwalat ng higit pang mga detalye tungkol sa aksidente at paglubog, batay sa mga account ng survivor.

Nakakamatay na engkwentro

Ang napapahamak na bapor na Kalioub

Ang 1,125-tonelada Kalioub ay itinayo ng Pile Spence & Co ng Hartlepool noong 1864. Bagama't hindi isa sa pinakamalaki, ang bakal na barkong ito ay isa sa pinakamagagandang sasakyang-dagat ng Azizieh Company ng Egypt, isang bansa noong panahong iyon sa ilalim ng pamamahala ng Ottoman.

Ang barko ay dumaan sa pagitan ng Alexandria at Istanbul. Siya ay umalis sa dating daungan sa ilalim ng utos ni Djezairli Mohammad kasama ang isang tripulante ng 80 kamay at 85 na pasahero noong hapon ng Disyembre 15, 1868.

Dahil mabait ang panahon, mabilis siyang tumakbo sa baybayin ng Syria at pagkalipas ng hatinggabi ng Disyembre 17 - ilang oras bago ang kanyang karaniwang oras - naabot niya ang Cesme (Tschesme) Channel sa pagitan ng isla ng Chios at Turkish mainland.

Napakaaliwalas ng gabi, na may banayad na simoy ng hangin at walang dagat. Sa mga 1am ang Kalioub nilisan ang daanan at nililibot ang Cape Karaburun nang makita ang pulang ilaw ng daungan ng isa pang bapor sa unahan ng port bow.

KalioubAng mga ilaw ng navigation ni's ay nasusunog nang maliwanag sa oras na iyon at ang kanyang portside na pulang ilaw ay malamang na nakita din ng papalapit na barko. Dahil ang huli ay medyo malayo pa, ang Kalioub pinindot sa.

Pagkaraan ng ilang sandali ay mabilis na lumapit ang dalawang barko, at ang estranghero - na sa oras na ito ay kinilala bilang isa pang bapor ng Azizieh Company, Sharkie – biglang steered sa port at tumakbo stem-on sa Kalioub bago niya maiwasan ang banggaan.

Sigaw ng survivor

Sharkie tinamaan ang Kalioub isang maliit na pasulong ng mga midships sa gilid ng daungan, bumagsak sa coal-bunker at papunta sa nangunguna sa boiler. Natumba din ng kanyang bowsprit ang fore-funnel. Kalioub's foremast 's kaya nayanig sa banggaan na, pagkatapos ng ilang sandali, ito ay tumawid.

May mga pasaherong nakasakay Kalioub's foredeck, at malamang na marami ang napatay sa lugar, habang ang mga hiyawan ng mga nakaligtas ay tumaas nang mataas sa ingay ng pagtakas ng singaw at ang magkasalungat na sigaw ng mga opisyal at tripulante ng dalawang barko.

Ito ay maliwanag na ang Kalioub pababa na, kaya nakiusap ang kanyang kapitan Sharkie's commander 's not to back out – pero binaliktad niya ang kanyang makina at pinaandar, umalis Kalioub sa kanyang kapalaran.

Si Kapitan Mohammad, lalo na, at ang karamihan sa kanyang mga opisyal ay kahanga-hangang kumilos ngunit ang mga tripulante ay tila nakikibahagi sa pangkalahatang gulat at maraming oras ang nawala sa pagbaba ng mga bangka sa tubig.

Nagawa pang maibaba ang lima sa anim na bangkang sinasakyan ng barko ngunit muli ang pag-aagawan na makapasok sa mga ito ay nagdulot ng pagkasawi ng ilang buhay.

Ngayon ay nahulog ang nasirang foremast, na tumama at nabasag ang isang bangka na puno ng magkahalong grupo ng mga tripulante at mga pasahero, kabilang ang British engineer.

Habang sila ay nahihirapan sa tubig - halos 45 minuto pagkatapos ng banggaan - ang bapor ay lumutang at bumaba, sinipsip kasama niya ang mga pira-piraso ng bangka at karamihan sa mga nilalaman nito. Ang isa pang bangka na ilang metro lang ang layo ay nagawang mangisda ng lima sa kanila – hindi kasama ang inhinyero na iyon ng Britanya.

Sa natitirang mga tao na lumusong kasama ang barko, pinaniniwalaan na walang nailigtas. Si Kapitan Mohammad at ang pangalawang opisyal ay kabilang sa 50+ katao na nawala.

Dumaong ang apat na bangka kasama ang mga nakaligtas na may kaunting tulong mula sa mga lokal na Turko malapit sa nayon ng Karaburun sa mga unang oras at dinala sa Urla (Vourla) bago dinala sa Izmir.

Ang Lloyds List ay naglabas ng mas matino na paunawa kaysa sa New York Beses

Ang duwag ni commander

Ang kabayanihan ng Kalioub's captain contrasted with the cowardice of the commander of the Sharkie na, kung siya ay nanatili sa pamamagitan ng paglubog ng barko, ay maaaring nai-save ang bawat kaluluwa sa board.

Sa halip, nag-steam siya sa timog patungong Cesme sa mga oras pagkatapos ng aksidente at tumakbo sa baybayin, na sinasabing natamaan siya ng mga bato. Pagkatapos sumailalim sa ilang pagkukumpuni, ang barko ay pinalutang at tumulak patungong Alexandria.

Natagpuan ko ang kuwento na sapat na kawili-wili upang matiyak ang pagkumpleto sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkawasak ng Kalioub, higit sa 150 taon mula sa kanyang paglubog.

Ito ay magiging isang kumplikadong paghahanap, dahil walang ibinigay na time-frame. Ayon sa mga talaan ng pahayagan Kalioub nilisan ang Cesme Passage noong 1am at iniikot ang Cape Karaburun, na sa katunayan ay isang malaking 20-milya na peninsula na nakaturo sa hilaga, na tumatakbo parallel sa Chios na may dagat sa pagitan na nahahati sa pagitan ng Turkish at Greek na tubig.

Ang tanging pag-asa ko ay mahanap ko ang pagkawasak sa tubig ng Turko, kung naroroon man ito - at nangangahulugan iyon ng pag-scan sa isang lugar na humigit-kumulang 130sq km!

Ang larawan ng sonar ay nagpapakita ng pinsala sa banggaan sa gilid ng port sa pagitan ng mga funnel (Selcuk Kolay)

Mas malapit na view ng collision point (Selcuk Kolay)

Pinsala ng banggaan (Selcuk Kolay)

Tulay na lugar sa pagitan ng mga funnel (ROV footage na na-edit ni Selcuk Kolay)

Tumagal ng mga anim na buwan bago ko nakita ang hugis ng isang wreck sa aking side-scan na sonar screen. Nakahiga ito sa lalim na humigit-kumulang 80m. Ang mga sukat ay tila tumugma sa mga specs na nakuha ko mula sa mga archive ngunit walang mga larawan o mga plano ng barko na magagamit.

Ang sonar na larawan lamang ay hindi sapat upang i-verify ang pagkakakilanlan ng pagkawasak, kaya ang aking koponan at ako ay kailangang magsagawa ng ilang mga pagsisid. Gayunpaman, kailangan muna naming kumuha ng isang imahe ng barko upang ihambing sa kung ano ang makikita namin sa lugar ng pagkawasak.

Ang himala

Ilang buwan pa ang lumipas habang sinubukan kong maghanap ng imahe o plano ng Kalioub. Pagkatapos ay isang himala ang nangyari. Binisita ko ang isang kaibigan kong auctioneer sa Istanbul nang bigla kong napansin sa dingding ang apat na naka-frame na lithograph ng mga steamship na pag-aari ng Azizieh Company. Isa sa kanila ay ang Kalioub – isang eleganteng steamer na may bowsprit, tatlong palo at dalawang funnel!

Selcuk Kolay kits up (Ahmet Tasci)

Kinuha ko ang unang dive kasama ang aking buddy na Kaya Yarar sa open circuit, gamit ang helium trimix 18/45 bilang aming bottom mix. Napakalaki ng visibility – nakikita na namin ang pagkawasak habang nasa lalim na 50m!

Ang shotline ay lumapag sa tabi mismo ng bowsprit at sinimulan namin ang aming paglilibot sa gilid ng daungan patungo sa popa, na nananatili mga 3m sa itaas ng pagkawasak ng barko.

Ang busog (Selcuk Kolay)

Namangha ako sa kalagayan nito. Inaasahan ko ang halos gumuho na pagkawasak ngunit ito ay nakaupo nang patayo na nakaturo sa hilaga-silangan, at ang busog nito ay nasa ganoong kondisyon na ang barko ay parang bumaba lamang ng ilang taon na ang nakakaraan!

Ang layunin ko ay makita ang pinsala sa banggaan at ang mga funnel bilang iba pang matibay na patunay ng pagkakakilanlan ng barko. At oo, malapit na kami sa midship section, kitang-kita namin ang malaking pinsala sa banggaan at ang nahulog na fore-funnel, na nakasandal pa rin sa tulay.

Kaya Yarar sa itaas ng foredeck (Selcuk Kolay)

Mga deck sa gitna ng banggaan, na may nahulog na fore-funnel (ROV footage na na-edit ni Selcuk Kolay)

Porthole sa dining area hanggang sa starboard sa gitna ng mga barko (Ali Hakan Egilmez)

Mga plato at bote sa dining area (Ali Hakan Egilmez)

Sa itaas ng boiler-room (Ali Hakan Egilmez)

Si Ali Ethem Keskin na nag-inspeksyon sa hulihan ng cargo hold (Ali Hakan Egilmez)

Mga plato at garapon sa hawak (Ali Hakan Egilmez)

Parang nagyelo ang oras. Nai-visualize ko ang mga sandali pagkatapos ng banggaan, at nagtaka kung paano nananatiling nakalutang ang barko sa loob ng tatlong-kapat ng isang oras pagkatapos ng kakila-kilabot na aksidenteng ito, na nagtamo ng malaking pinsala.

Lumalangoy pa sa likod ng engine-room hatch at aft-hold hatches, naabot namin ang mga labi ng steering-gear sa mismong stern at natapos ang aming tour sa wreck. Nakita ko na ang lahat ng gusto kong makita sa nag-iisang dive na ito...

Mga labi ng steering-gear sa aft deck (ROV footage na na-edit ni Selcuk Kolay)

Rebreather dives

Ang mga karagdagang pagsisid ay isinagawa ng aking mga miyembro ng koponan na sina Ali Ethem Keskin at Ali Hakan Egilmez para sa mga layunin ng paggawa ng pelikula at pagsukat upang makumpleto ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng wreck. Gumamit sila ng rEvo closed-circuit rebreathers na may 18/45 helium trimix bilang diluent at EAN 50/50 bilang deco mix.

Ang isa pang nawala at matagal nang nakalimutang barko ay matatagpuan at naidokumento sa tubig ng Turkey - isang barko na may maikling buhay na dumating sa isang trahedya na wakas. Isang barko na dating nagmula sa Hartlepool at napunta sa kailaliman ng Aegean Sea.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

