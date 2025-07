Nakahanap ang Baltictech ng isa pang 'Hannibal' na pagkawasak ng barko sa 90m

at

8:00 am

Natuklasan ng mga Polish divers ang pagkawasak ng Baltenland, isang German cargo steamer na pina-torpedo ng isang submarino ng Sobyet noong 1944 sa panahon ng Operation Hannibal, isa sa pinakamalaking operasyon ng paglikas sa dagat sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Kaunti na lang ang natitira sa istraktura ng malaking barko 80 taon pagkatapos ng napakalaking pagsabog na nagpalubog sa kanya, ngunit ang pagkawasak ay matagal nang nasa listahan ng mga gustong hanapin ng dive-team.

Ang Operation Hannibal noong unang bahagi ng 1945 ay naghatid ng mga tropang Aleman at mga sibilyan palayo sa mga lugar sa baybayin ng Baltic na pinutol ng sumusulong na Pulang Hukbo.

Ang Baltictech dive-team, na nakatuklas na ng ilang mga shipwrecks na nauugnay sa Hannibal sa Baltic Sea, ay natagpuan ang isang ito sa lalim na 91m, hilaga ng bayan ng Ustka at higit pa sa teritoryong tubig ng Poland. Ito ay nasa 9km ang layo mula sa posisyon ng paglubog na ibinigay sa mga kontemporaryong ulat.

'Ang isang walang katapusang halaga ng net' ay namamalagi sa pagkawasak ng Baltenland (Baltictech)

Ang pagkawasak sa isang sandali ng kalinawan (Baltictech)

Ang koponan, na pinamumunuan ng wreck-hunter na si Tomasz Stachura, ay nagsimula sa kanilang paghahanap noong 2020, na natagpuan ang Karlsruhe sa taong iyon, ang Frankfurt sa 2021 at sa 2023 ang Geritz Fritzen.

Naiwan lang Orion at Baltenland, isang malaking target sa 103m ang haba na nagmula sa UK, na naitayo sa Sunderland noong 1904.

Habang pinangalanan pa ang Valdona, siya ay kinuha ng mga pwersang Aleman sa Rotterdam noong 1940, pinalitan ng pangalan Baltenland at inilagay sa trabaho sa pagitan ng Kiel at Gdynia sa Poland – kung saan nakabase ang Baltictech – nagdadala ng mga suplay para sa silangang harapan ng mga German at nagbabalik ng mga refugee mula sa Prussia.

Ang barko bago ang 1940, nang pinangalanan niya ang Valdona (Baltictech)

Dala niya ang isang malaking kargamento ng mga suplay sa silangan kasama ang dalawa pang barkong pangkalakal at tatlong escort nang, noong Disyembre 25, ang convoy ay nakita ng submarino ng Sobyet. K-56.

Bago ang 2am sa Boxing Day, K-56 pinaputok ang dalawang torpedo na lumubog sa Baltenland, bagama't ayon sa mga ulat ng Aleman ay nagawang iligtas ng mga escort vessel ang buong complement ng barko.

Ang dive-boat (Baltictech)

"Ang dalawang torpedo na ito, at isang malaking pagsabog ng dala na mga bala, ay naging sanhi ng labis na pagkawasak ng mga labi," sabi ni Baltictech pagkatapos bisitahin ang pagkawasak. Sa ilalim ng dagat ay natagpuan lamang nila ang "isang pugad ng blah blah, na sinira ng walang katapusang dami ng lambat".

Ang kakayahang makita sa pagsisid ay bihirang higit sa kalahating metro, ngunit natukoy ng koponan ang mga kagamitang militar kabilang ang mga bala at gas-mask pati na rin ang mga ekstrang bahagi, sapatos, gulong at propeller.

Tinatalakay ang pagsisid: Nasa kaliwa si Tomasz Stachura (Baltictech)

"Nakakalungkot na napakalayo at malalim ang mga nasira, dahil malamang na nagtatago ito ng higit pang mga lihim," sabi ni Stachura, na isang malalim na litratista at ang tagapagtatag at CEO ng tagagawa ng dive-suit. Santi Diving.

