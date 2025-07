Pag-dive sa Bermuda (Triangle) na mga shipwrecks

at 10: 02 am

Ang ilan ay naniniwala na ang tinatawag nilang wreck capital ng Atlantic ay lumitaw bilang resulta ng pagkakaroon ng mga UFO at/o ang nawawalang lungsod ng Atlantis, ngunit mas alam nina MICHAEL SALVAREZZA at CHRISTOPHER P WEAVER. Ang isang mas malaking tanong para sa kanila ay: ano ang sikreto ng lahat ng matitigas na korales na iyon?

Tumingin si Kapitan Janis Valikos sa madilim na kadiliman ng kalagitnaan ng Karagatang Atlantiko at wala siyang nakita. Noong Enero 16, 1940, isang kalmado ngunit malamig na gabi ng taglamig. Sa kabila ng medyo katahimikan ng bukas na karagatan, gayunpaman, ang hangin ng digmaan ay umiihip nang malakas sa loob ng higit sa isang taon at hindi pa ito ang oras upang pabayaan ang pagbabantay ng barko.

Maraming beses nang naglayag si Valikos sa Bermuda noon at nasa kanyang huling paglalakbay bago magretiro. Sa paglalakbay na ito, siya ay master ng Pelinaion, isang 117m cargo steamer na puno ng kargamento ng iron at manganese ore. Umalis siya sa Kanlurang Aprika ilang araw bago ito at patungo sa ligtas na daungan ng Baltimore.

Ang Pelinaion nawasak malapit sa mga nakalubog na bahura na ito

Ang Pelinaion ay itinayo noong 1907 sa Port Glasgow at orihinal na pinangalanang ang Burol Glen. Matapos mapalitan ang kanyang pagmamay-ari sa isang kumpanya sa pagpapadala ng Greece, pinalitan siya ng pangalan na Pelinaion noong 1939. Marahil ngayong gabi ay maabutan siya ng masamang kapalaran na karaniwang nauugnay sa pagpapalit ng pangalan sa isang barko.

Pelinaion ay hindi naka-iskedyul na huminto sa Bermuda sa kanyang pagpunta sa Amerika ngunit, kapos sa gasolina, nagpasya si Kapitan Valikos na huminto.

Sa bahagi nito, ang Bermuda ay na-black out sa mga oras ng gabi sa pagsisikap ng British na pigilan ang mga Aleman mula sa pag-espiya sa isla. Maging ang kilalang St David's Lighthouse, na nagbabantay sa hilagang-silangang bahagi ng isla mula noong 1879, ay napatay sa gabing ito. Sa katunayan, lahat ay itim.

Madilim ang Parola ni St David noong gabing nawasak ang Pelinaion

Sa pag-aakalang siya ay 12 milya mula sa Bermuda, inutusan ng kapitan ang barko na magpatuloy sa kadiliman. Nagkamali siya. Ang isla ng Bermuda ay talagang metro lamang ang layo.

Umalingawngaw sa barko ang nakakasukang tunog ng metal na pinupunit ng mga pangil ng mabatong coral reef. Nanginginig habang siya ay napunit, ang Pelinaion ay nawala kaagad.

Lahat ng mga kamay ay nailigtas habang siya ay lumubog sa paningin ng lupa, ngunit ang dating masunurin Pelinaion isa na namang tahimik na biktima ng pananalasa ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang Pelinaion kasinungalingan na sira sa ilalim

Nababagay kami sa pagsisid sa Pelinaion sa isang maliwanag, umaga ng tag-araw sa loob ng sumisigaw na distansya ng St David's Lighthouse, naka-duty pa rin at kumikislap ang liwanag nito sa walang katapusang ritmo. Dahil ang temperatura ng tubig ay papalapit na sa 27°C at visibility na 25m, ang punit-punit na pagkasira ng cargo-carrier ay agad na nakita namin.

Bumaba kami, palaging nasasabik sa pag-asam ng paggalugad ng pagkawasak ng barko habang iniisip din ang kalunos-lunos na kasaysayan ng mga biktima ng digmaan.

Tadyang ng Pelinaion

Ang Pelinaion Ang site ay isang halo-halong sirang metal na nakakalat sa isang malaking bahagi ng ilalim ng karagatan. Ang walong dekada ng mga bagyo, mga bagyo sa taglamig at iba pang mga aktibidad ay sumira sa karamihan ng nakikilalang bahagi ng barko.

Isang bahagi ng wreck-site na dapat pansinin ay ang buo pa ring A-frame, na humahantong sa mahabang propeller-shaft. Ang pagsunod sa baras na ito sa mas malalim na tubig ay magdadala ng mga diver sa aktwal na propeller.

Nakahiga sa humigit-kumulang 18m ng tubig, ang prop ay nagkukuwento ng nakamamatay na gabi habang iniisip ng isang tao ang pilit nito na patuloy na lumiko at umusad sa barko kapag naganap ang impact sa reef.

Ang Pelinaionang propeller

Bermuda Triangle

Ang Pelinaion, isang tunay na pagkawasak ng barko na may malungkot na kuwento, ay isa lamang sa hindi bababa sa 300 dokumentadong pagkawasak ng barko sa tubig na nakapalibot sa isla ng Bermuda.

Ang pinakaunang natuklasan at natukoy na wreck na may itinatag na petsa ay ang San Pedro mula 1594. Gayunpaman, ang mga makasaysayang talaan at mga salaysay ng mga barkong nawasak sa bahura ng Bermuda ay nagsimula noong 1543. Tinawag ng ilang maninisid ang Bermuda bilang “Wreck Capital of the Atlantic”.

Nakahiga sa hilagang dulo ng "Bermuda Triangle", ngunit sa kabila ng mapanlikhang pag-aangkin ng mga UFO, dayuhan o ang nawawalang lungsod ng Atlantis, ang dahilan ng kasaganaan ng mga pagkawasak ng barko sa mga tubig na ito ay madaling maipaliwanag: ang bahura.

Ang mga fringing reef ng Bermuda ay kadalasang tumataas nang husto mula sa medyo malalim na tubig hanggang sa loob ng sentimetro ng ibabaw. Ang mga bahura na ito ay umaabot sa malayo hanggang sa Atlantiko at naging sanhi ng maraming barko na sumalubong sa hindi napapanahong pagtatapos.

Ginalugad ng isang maninisid ang mabatong reef ng Bermuda

Kasama sa iba pang mga kadahilanan ang pagsasama-sama ng mga agos ng karagatan, katulad ng malakas na Gulf Stream, na hindi lamang nag-uutos sa mga kapitan ng barko ngunit lumilikha din ng hindi inaasahang lagay ng panahon. Ang mga bagyo na nagdudulot ng malalakas na hangin at alon ay kadalasang sumasakay sa manibela at agos ng hangin upang malapit sa isla.

Hindi kailangan ng UFO para lumubog ang isang barko sa Bermuda!

Rita Zovetta

Ipinagpatuloy namin ang aming maliit na sampling ng mga wrecks ng Bermuda sa pamamagitan ng paggalugad sa mga labi ng Rita Zovetta. Siya ay itinayo noong 1919 sa isang Scottish shipyard sa Glasgow at isang cargo steamer na orihinal na kilala bilang ang Digmaan Gascon. Nang maglaon ay na-convert upang magdala ng tuyong kargamento, pinalitan siya ng pangalan Rita Zovetta ng kanyang mga bagong may-ari sa Italy.

Nabalian ng Rita Zovetta ang kanyang likod sa mga bato

Noong 1924, habang siya ay naglalayag mula sa daungan ng Poti sa Georgia sa Black Sea patungong Baltimore, Maryland, ang Rita Zovetta sumadsad sa mabibigat na dagat sa taglamig sa hilagang-silangang bahagi ng Bermuda, malapit sa St David's Lighthouse.

Sa kabutihang palad, walang namatay sa paglubog, at karamihan sa mga kargamento ng manganese ore ay na-offload bago tuluyang lumubog ang barko noong Pebrero 13. Pagkatapos ng WW2, ang mga labi ay na-salvaged para sa mga scrap metal.

Ang Rita Zovetta namamalagi sa 6-20m ng tubig malapit sa Pelinaion pagkawasak. Ang barko ay napakasira, na may malawak na patlang ng mga labi, ngunit ang popa at ang propeller-shaft ay nananatiling buo. Ang makina, winch, chain at boiler ay makikita lahat sa mga debris.

Ang mahabang propeller-shaft ng Rita Zovetta

Ang buo na A-frame ng Rita Zovetta

Habang ginalugad namin ang pagkawasak, nakatagpo kami ng ilang invasive na lionfish, kasama ang maraming parrotfish at sarhento-mayor na matapang na nagpoprotekta sa kanilang mga itlog.

Ang invasive lionfish ay gumagawa ng tahanan sa Bermuda

Ang bigeye cardinalfish ay matatagpuan sa mabatong reef

Sa ilan sa mga mas madidilim na recess ng wreckage nakakita kami ng ilang squirrelfish at isang bigeye cardinalfish. Ang pagkawasak ay naging tahanan ng mga species na ito, at ang matitigas na ibabaw ay nagbibigay din ng solidong substrate para sa paglaki ng mga korales.

Dito, tulad ng lahat ng mga wrecks na aming ginalugad, ito ay ang brain coral na tila ang nangingibabaw na species, bagaman ang iba pang mga corals ay umuunlad din.

Ang Taunton

Ang isa pang malaking pinsala na may isang kuwento upang matuklasan ay ang sa Taunton. Itinayo sa Copenhagen noong 1902, nagdadala siya ng kargamento ng karbon mula Norfolk, Virginia patungo sa St George, Bermuda nang bumangga siya sa fog bank noong papalapit sa isla noong 24 Nobyembre, 1920.

Sa kabila ng pagsisikap ng kapitan natamaan niya ang hilagang bahura at lumubog na walang nasawi.

Dahil ang barko ay nasa mababaw na tubig na may average na lalim na 6m lamang, ginalugad namin ito bilang pangalawang pagsisid sa araw. Kitang-kitang buo ang busog, at nasiyahan din kami sa paglangoy sa ibabaw ng mga steam engine at boiler, na matatag na nakatayo sa sahig ng karagatan.

Ang listahan ng Taunton sa gilid sa bahura

Bow section ng Taunton

Ang kampana ng barko ay iniligtas ng marine archaeologist na si Teddy Tucker at kalaunan ay ginamit bilang prop sa sikat na pelikula Ang Deep. Ito ay naka-display ngayon sa Gibbs Hill Lighthouse Museum.

Sa pagsisid sa pagkawasak, narating namin ang mga bulsa ng madilim na buhangin at mga bukol ng karbon, na nasa lugar pa rin mahigit isang siglo pagkatapos ng paglubog! Dinadala ng mga labi ng kargamento ang kuwento ng barko sa isang bagong henerasyon ng mga explorer – ang mga scuba diver na bumibisita sa mga pagkawasak ng Bermuda.

Ang Taunton ay namamalagi sa mababaw na tubig

Cristobal Colon

Marahil ang pinakasikat na wreck sa mga diver sa Bermuda ay ang sa Cristobal Colon, isang 150m luxury liner na bumagsak sa North Rock reef system noong 1936. Napagkamalan ng kapitan na isang communications tower sa North Rock ang Gibbs Hill Lighthouse at natamaan ang reef sa kalituhan.

Ang sakay noon ay ang 160 tripulante lamang, dahil ang barko ay nakumpleto kamakailan ng paglalakbay mula Mexico patungong Spain na may sakay na 344 na pasahero, at ngayon ay pabalik na sa Mexico.

Ang dating marangyang liner ng karagatan ay nanatiling patayo at halos wala sa tubig sa loob ng maraming buwan pagkatapos. Nasira na hindi na naayos, siya ay naging target ng mga manloloob, na nagnakaw ng maraming bagay mula sa barko.

Labi ng isang bangko mula sa Cristobal Colon

Hanggang ngayon, ang mga artifact mula sa Cristobal Colon ay matatagpuan sa mga tahanan at establisyemento sa paligid ng isla. Ang pagkuha ng mga bagay mula sa barko ay labag sa batas, at ilang Bermudian ang inaresto at nilitis. Ayon sa isang salaysay, ibinigay ito ng isang nasasakdal bilang depensa niya sa korte: “Bakit ako magnanakaw ng Spanish radio kung hindi ako marunong magsalita ng Spanish?”

Isang boiler mula sa Cristobal Colon

Ang Cristobal Colon ay ginamit ng mga pwersang British at US para sa target na pagsasanay noong WW2, at kalaunan ay lumubog. Sa paglipas ng panahon, at bilang resulta ng target na pagsasanay, ang pagkawasak ay nasira at kumalat sa 9,300sq m ng seabed. Ito ay nasa tubig sa pagitan ng 5 at 18m ang lalim.

Habang ginalugad namin ang pagkawasak na ito, nakita namin ang mga makina ng barko, mga steam turbine at ang twin propeller-shaft nito. Ito ay isang mainam na pagkawasak para sa mga maninisid sa lahat ng antas, na hindi lamang makakakita ng parrotfish, barracuda, snapper at damselfish, ngunit lalangoy at kabilang sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng dagat ng Bermuda.

Ang gray na snapper ay nagtatago sa ilalim ng mga ledge

Ang mga buto ng Cristobal Colon

Iba pang mga pagkawasak ng barko

Mayroong daan-daang mga wrecks upang galugarin sa mga tubig na ito, at marami pa ang hindi pa matutuklasan.

Kabilang sa ilan sa mga madalas na binibisita ng mga diver L'Herminie, isang barkong pandigma ng Britanya mula 1824; ang Mary-Celestia, isang Confederate blockade-runner na lumubog noong 1864; at ang Niobe Corinthian. Ang lumulutang na casino na ito ay na-convert mula sa oil-tender, at nilubog bilang isang artificial reef noong 2017 matapos angkinin ng gobyerno ang derelict ship na may checkered history nito.

Habang ginalugad namin ang mga wrecks at reef ng Bermuda, isang tanong ang pumasok sa isip namin. Dahil malamig ang mga taglamig doon (bumababa ang temperatura ng hangin sa average na 16°C noong Enero at Pebrero, na bumababa ang temperatura ng tubig sa hanay na 14-17°C, na nag-udyok sa maraming winter diver na gumamit ng mga drysuit at mas makapal na 7mm suit), paano nabubuhay ang mga matitigas na korales?

Alam namin na ang mga coral ay umiiral sa isang makitid na hanay ng mga temperatura, at bagaman maraming nagpupumilit na mabuhay sa mga tubig na pinainit ng tumataas na mga kondisyon ng klima, nagtaka kami tungkol sa mas mababang dulo ng kanilang pagpapaubaya sa temperatura.

Sa Bermuda, nakita namin na ang mga bahura ng matitigas na korales ay medyo malusog. Hindi tulad ng maraming iba pang mga lugar sa malapit Caribbean at Florida, ang mga korales na ito ay umuunlad.

Ang mga korales ng utak ay umuunlad sa tubig ng Bermuda

BIOS coral probe

Sa pamamagitan ng mga talakayan sa mga dive-operator at lokal na Bermudian, nalaman namin na ang Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) ay nagsasagawa ng pananaliksik sa genetika ng mga korales ng isla, na naghahanap ng mga pahiwatig sa kanilang likas na katatagan at marahil ay naghahanap ng mga paraan upang punan ang mga reef sa buong mundo ng mga species na mas kayang tiisin ang malalaking pagbabago sa temperatura. Sabik naming hinihintay ang mga pagtuklas na maaaring gawin ng BIOS.

Ang Bermuda ay isang mapang-akit na isla na may mayamang maritime treasury ng mga lumubog na barko na naghihintay ng mga diver na tuklasin. At kahit na ang mga alamat ng Bermuda Triangle ay maaaring magpatawa at mag-intriga, ang natural na ayos ng islang ito ang nag-ambag sa legacy na ito.

Ang sikat na pink-sand beach ng Bermuda

Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga tanong at misteryo at hindi nalutas na mga trahedya. Naghukay kami nang kaunti sa aspetong ito ng maalamat na katubigan ng Bermuda sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang espesyalidad na certification ng PADI Bermuda Triangle Diver.

Nung una, we anticipated to be a gimmick but as we went through the course offered by Sumisid sa Bermuda nalaman namin ang tunay na dahilan sa likod ng mga pagkawasak ng Bermuda, nalantad kami sa ilan sa mga misteryo na nananatili pa rin, at nakakuha kami ng mas mahusay na pagpapahalaga para sa mga reef, wrecks at arkeolohiya ng isla.

Nagkamot lang kami sa ibabaw.

Gayundin ni Salvarezza & Weaver sa Divernet: Mga shipwrecks ng southern Sea of ​​Cortez, Long weekend diving ang Dominican Republic, Portal sa Tubbataha, Jupiter: Wala sa mundong ito, Kung saan ang tubig ay sumasalubong sa langit, Naglalaho na hangganan