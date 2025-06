Panata ng maninisid: Kumusta, $1 milyon mamaya?

"Ito talaga ang kwento ng scuba-diving ng dekada," sabi ni Chris Goldblatt, tagapagtatag at CEO ng Fish Reef Project, na may pagmamalaki. “Saanman ako pumunta, ang mga tao ay nagtatanong: 'Bakit hindi ko ito narinig?' Well, sinusubukan ko ang aking makakaya!

"Ang mga bahura ay medyo malayo, medyo mahirap hanapin, ngunit kung mas maraming maninisid ang magsisimulang makita ito sa kanilang sariling mga mata, sa palagay ko ay magbabago iyon."

Nasa bahay si Chris sa Santa Barbara bago ang Zoom background ng higanteng kelp at garibaldifish. Kababalik lang niya mula sa isang paglalakbay sa San Clemente sa Channel Islands ng California upang lakihan ang populasyon ng abalone: ​​“Napanood ko ito sa nakalipas na 40 taon at medyo nakabawi ito doon,” sabi niya.

Nagsisimula nang magmukhang mas masaya ang Fish Reef Project! (FRP)

Ang Fish Reef Project ay may uri ng pangalan na maaaring magmungkahi lamang ng isa pang maliit, marine-life habitat venture.

Pagkatapos ay matuklasan mo ang laki ng ambisyon nito – kabilang ang pagbaligtad ng matinding pagkawala ng dating mayayabong na kagubatan ng kelp sa silangang Pasipiko, at ang katotohanang naihulog na ni Chris ang kanyang inaakala ay isang milyong dolyar ng kanyang sariling pera upang makuha ang proyekto sa kasalukuyang kahanga-hangang antas nito.

Ang lahat ng ito ay nakabatay sa paligid ng isang hugis-pagong na konkretong marine-life magnet na tinatawag na Sea Cave, at isang pledge na ginawa ekstremis.

“Noong 2003, naaksidente ako sa pamamangka,” paliwanag ni Chris. “Kami ng limang kaibigan ay na-T-boned ng isang fuel-tanker at lumubog sa gitna ng Channel.

“Habang ako ay dumudugo hanggang sa mamatay, tumatahak ng tubig ng 20 milya sa kalagitnaan ng gabi sa aking mga boksingero – mabuti, gumagawa ka ng maraming deal sa iyong gumagawa kapag ikaw ay nasa ganoong uri ng sitwasyon.

"Ang sa akin ay kung mabubuhay ako, gugugol ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa paglalagay ng mas maraming buhay sa karagatan kaysa sa kinuha ko dito - at marami akong nakuha. Nangisda ako nang husto sa aking buhay at hindi ko ikinahihiya ito, kapwa bilang isang spearfisher at noong pinasimunuan ko ang sustainable seafood movement noong '90s bilang isang seafood trader."

Scuba summer camp

Ang poacher-turned-gamekeeper na ito ay lumaki sa Malibu: "Isang hamak na komunidad noong mga panahong iyon, at kung gusto mo ng masarap na makakain, kailangan mong hulihin ito".

Siya ay freediving sa edad na walo at, noong siya ay 13, ipinadala siya ng kanyang ina sa scuba summer camp sa Catalina, na maaaring magpatunay sa isang taong kaedad niya.

Binili niya ang kanyang unang bangka sa parehong oras "at nagsimulang sumisid na parang baliw sa isang lugar na maaari kong mapuntahan, na Santa Monica Bay - lahat ng putik at buhangin na may bantas ng ilang mga bato at ilang mga istrakturang gawa ng tao.

"Talagang nasunog sa isip ko kung ano ang mangyayari kung mapapahusay mo ang limitadong tirahan na ito - pumunta ka mula sa isang disyerto patungo sa isang oasis."

Isang Sea Cave (FRP)

At iyon ang ginagawa ngayon ng Fish Reef Project ni Chris. May kapangyarihan itong ibahin ang seabed wastelands tungo sa umuunlad na biogenic marine ecosystem na kayang suportahan ang kelp, coral, marine mammal, isda, crustacean at seabird, binabawasan ang pressure sa pangingisda sa mga umiiral na natural reef at lumikha ng mga welcome attraction para sa mga scuba diver.

Ang mga reef na ito ay hindi lamang nakakaakit ng marine life, sila lumaki ito, na lumilikha ng labis na umaapaw sa mga nakapaligid na lugar, sabi ni Chris – tulad ng ipinangako sa atin na maaaring mangyari sa Marine Protected Areas (MPAs) kapag aktwal na ipinatupad ang mga ito.

Anatomy ng isang Sea Cave

"Nadama ko ang pangangailangan na lumikha ng isang organisasyon na gumawa hindi lamang ng mga artificial reef kundi isang bagay na matatawag nating biogenic reef, na gumaganap ng function ng isang natural na reef ngunit kapag nasa hustong gulang na ay mukhang natural sa mata ng tao," sabi ni Chris. Walang na-scrap na bangka o lumang gulong para sa kanya.

Nang simulan ang proyekto noong 2010 una siyang bumaling sa pamilyar na disenyo ng "reef-ball" ngunit, bukod sa mas gusto ang isang bagong diskarte "para sa mga kadahilanang intelektwal na ari-arian", naging maliwanag na ang mga reef-ball ay mas angkop sa pagpapalaganap ng coral kaysa sa kelp.

Ang solusyon ay ang pagbuo ng Sea Caves. Ang mga ito ay gawa sa marine concrete, gamit ang isang timpla ng semento na tumutugma sa halaga ng pH ng kongkreto sa tubig dagat at hindi nagbibigay ng gas. Ang buhay-dagat na naninirahan sa mga yunit ay itinuturing na nag-aalis ng mas maraming carbon kaysa sa inilabas sa proseso ng paggawa ng kongkreto.

Paghahalo ng Sea Cave (FRP)

Bass scatter mula sa kamakailang lumubog na Sea Caves (FRP)

Tumimbang ng 1,280kg at may surface area na 8sq m, ang mga unit ay hinuhubog upang labanan ang paglubog sa buhangin, at hindi lilipat kahit na sa mga kondisyon ng lakas ng bagyo, sabi ni Chris. Ang kanilang mga patag na lugar ay naghihikayat sa malalaking kelp holdfast na mahawakan, habang ang mga cavity ay nagtutukso sa mga dumarami na isda at iba pang nilalang na lumipat.

Ang paghahanap sa bawat yunit para sa pinakamataas na benepisyo ay naging isang bagay na sining, ngunit ang Mga Kuweba ng Dagat ay karaniwang inilalagay sa hanay na 6-20m, kung saan ang dagat ay malinaw at walang polusyon.

Isang bagong Sea Cave ang nahuhulog sa (FRP)

Ang kanilang disenyo ay nagbibigay ng isang upwelling effect, na inililihis ang mas malamig at masustansyang tubig mula sa seabed patungo sa column ng tubig. Maaari silang i-customize upang umangkop sa mga partikular na target na species na mas gusto ang ilang lalim at kapaligiran, at may inaangkin na habang-buhay na 500 taon.

Sinasabing ang mga Sea Cave ay gumagawa ng mas siksik na kelp canopy na nilagyan upang makatiis sa mga storm surges. Ang mahalaga, maaari rin silang gawing mass-produce nang walang degradasyon sa kalidad, sabi ni Chris. Kung saan ang mga kalabang sistema ay maaaring tumagal kahit saan mula sa dalawang oras hanggang dalawang linggo upang makagawa, "nag-imbento kami ng isang sistema na magagawa mo sa isang minuto!"

"Kapag gumawa ka ng kelp, kailangan mong gawin ito sa laki at saklaw kung saan maaaring ipagtanggol ng kelp ang sarili nito," sabi niya. "Kaya dapat ito ay isang malaking kagubatan ng kelp at kung gusto mong mag-export ng marine life at hindi maging isang atraksyon na bahura, ang lahat ay nangangahulugan ng sukat. Kailangan mo ng isang high-efficiency unit na maaari mong itapon."

The kelp take off (FRP)

California: Ang malaking hamon

Si Chris ay may degree sa pangingisda at negosyo at nagpatakbo ng tatlong matagumpay na negosyo, kabilang ang pangangalakal ng seafood at isang kumpanya ng organic na suplemento sa pagkain, nang siya ay nagtakdang harapin ang nawawalang problema sa kelp ng California. Ngunit halos hindi siya makapili ng isang mas malaking hamon kaysa itatag ang kanyang non-profit sa kanyang sariling estado.

"Walang programang reefing na itinataguyod ng estado sa alinman sa California o Baja California, dahil mayroon sa ibang bahagi ng bansa at sa iba pang bahagi ng Mexico," paliwanag niya. "Ang pagkakaroon ng pinakamahabang baybayin sa unyon, at binigyan ng nasusukat at kilalang mga benepisyo, iyon ay medyo nakaka-curious, ngunit may mga pulitikal na dahilan para doon. Talagang may pera para dito, ngunit hindi ito napupunta sa reefing."

Di-nagtagal ay nalaman niya na kailangan niyang dumaan sa hindi bababa sa 11 na ahensya ng estado at pederal upang makakuha ng mga kinakailangang permit at ang prosesong ito, bilang nangyari, ay aabutin siya ng 10 taon. Inihalintulad niya ang gawain sa pagtakbo bilang gobernador, pakikipaglaban upang makakuha ng suporta mula sa lahat mula sa akademya hanggang sa mga partidong pampulitika, mga grupong pangkalikasan at mga interes ng pangingisda.

"Sa Florida mayroon lamang isang artificial reef permit ngunit sa California kailangan mong dumaan sa parehong proseso na parang ikaw ay Exxon na naglalagay ng oil rig. Walang saving grace dahil nire-restore mo ang kagubatan ng kelp!"

Sa katunayan, ang unang Sea Caves ay lumitaw sa silangang baybayin sa South Carolina, na binili bilang one-off ng Department of Natural Resources: "May mga higanteng snapper at grouper, lobster at amberjack sa lahat ng mga iyon ngayon," sabi ni Chris.

Isang matinik na lobster ang gumagalaw (FRP)

Anim na taon bago malikha ang kanyang unang pangunahing bahura, at iyon ay nasa malayong Papua New Guinea (PNG). Ang unang pag-install sa silangang Pasipiko ay nasa Mexico, na sumasaklaw sa 26 na ektarya ng seabed sa labas ng San Quintin, kung saan ang umiiral na 730 unit ay malapit nang madagdagan sa 1,000. Tatlo pang lokasyon sa Baja California ang nasa mga pasyalan ni Chris.

Ang California ay ang long-haul na kampanya. Ang isang pilot project sa Goleta sa labas ng Santa Barbara, kung saan naanod ang makasaysayang higanteng kagubatan ng kelp noong 1983 El Nino, ay nagsasangkot ng 16 Sea Caves at nagtagumpay sa pagpapakita sa iba't ibang ahensya ng paglilisensya kung gaano kabisa ang mga ito.

"Ang mga resulta ay kamangha-mangha," sabi ni Chris. "May kelp sa ibabaw at maliliit na rockfish at scallops, lobster at lahat ng bagay na maaari mong gusto."

Ang paggawa ng Sea Cave reef na sumasaklaw sa dalawang ektarya ay karaniwang may tag ng presyo na $10 milyon, at ang Fish Reef Project ay naghahanap pa rin ng pondo para makumpleto ang tatlong site na bumubuo sa backbone ng Californian biogenic reef system nito: sa Goleta, sa isang site sa labas ng Malibu at isa pa sa labas ng San Diego. May mata din si Chris sa Point Conception sa Santa Barbara.

Pag-inspeksyon sa fish reef (FRP)

Pera at pangingisda

Ilang kalahati ng pondo para sa Fish Reef Project ay nagmula sa pagtitipid ng buhay ni Chris Goldblatt – “at hindi naman talaga ako mayaman” – at ang iba ay mula sa mga donasyon.

“Kahit na tayo ay nasa isa sa pinakamayamang bahagi ng mundo, wala pa rin tayong isang milyong dolyar na donor step up,” malungkot niyang sabi. "Kinailangan kong gumawa ng isang monastikong diskarte, nabubuhay ng isang napakahigpit na pamumuhay sa loob ng 15 taon at nauna sa lahat ng mga gamit na nakasanayan ko bilang isang negosyante."

Nagbigay siya ng emosyonal na pagpupugay sa tagalikha ng SpongeBob SquarePants na si Stephen Hillenburg, isang kapwa nagtapos mula sa unibersidad ng Humboldt ng California, na nagbigay ng seed capital.

"Si Steve ang aming pinakaunang donor noong 2010 at nagpadala sa amin ng tseke para sa $10,000. Siya ay naghihingalo noong panahong iyon, siya ay may cancer, at ito ang isa sa mga huling bagay na ginawa niya sa mundong ito. Iyon ang nagpatuloy sa amin."

Ang clue ay nasa pangalan Isda Reef Project, ngunit sa kaibuturan nito ay ang pangunahing paniniwala ni Chris sa pakikipagtulungan, at hindi kailanman laban, sa komunidad ng pangingisda – isang saloobin na hindi palaging nauukol sa mga conservationist.

"Ang mga maliliit na mangingisda ang iyong pinakamahusay na kaalyado," iginiit niya. "Halimbawa, sa Mexico kami ay nagtrabaho kasama ang mga kooperatiba, na kilala sa pagiging lubos na napapanatiling sa kanilang mga kasanayan. Ang pagpapatibay sa kanilang kakayahang pakainin ang kanilang mga sarili ay nagbibigay sa amin ng access sa buong peninsula ng Baja.

"Gayundin ang totoo sa Africa at sa Papua New Guinea, kung saan ginawa namin ang pinakaunang reef nito." Pinirmahan ng Fish Reef Project ang isang kasunduan sa mga matatanda ng tribo sa PNG kung saan lilikha ito ng bahura kapalit ng boluntaryong pagtigil sa pangingisda ng dinamita.

“Pagkalipas ng anim na taon, walang dynamite-fishing sa bahura – dahil binigyan namin sila ng pagmamay-ari ng bahura na iyon.” Sa Mexico, ang isang katulad na deal ay ginawa sa mapanirang hasang-lawit.

Deploying Sea Caves (FRP)

“Ngayon, mayroon kaming mga grupo na nag-lobby sa amin na pumunta at gumawa ng reef, at nakakakuha kami ng mas maraming pera mula sa mga tao sa Senegal o Kenya o PNG para gawin iyon kaysa sa mga tao dito mismo sa Santa Barbara at Malibu.

"Iyon ay medyo kabalintunaan, ngunit ang mga komunidad na iyon ay nauunawaan ang mga benepisyo sa pangingisda at gayundin sa ecotourism at diving. Kaya ngayon ang lahat ay nakasakay na, mayroon kaming carte blanche upang gumana sa paraang hindi ginagawa ng ibang mga organisasyon.”

Ang hard core

Bilang isang maninisid, natutuwa si Chris sa katotohanan na ang bawat Sea Cave ay nagiging "sariling bahura", na may sarili nitong natatanging cast ng mga karakter, na nagpaparami ng mga pagkakataon sa scuba. Ilang oras ang ginugugol niya sa pagbisita sa mga site mismo?

"Talagang pumasok ako sa freediving sa loob ng 25 taon at ngayon ay bumalik ako sa scuba diving, hindi lamang dahil sa siyentipikong bahagi ng aming ginagawa kundi sa ilalim ng tubig-pagkuha ng larawan sangkap. Ngunit kapag kami ay nagtatayo ng mga bahura, ako ay nasa ibaba bilang isang foreman, na nagsasabi: 'Ilipat iyon nang kaunti sa kaliwa!'.”

Diver sa trabaho gamit ang umbilical line (FRP)

Umaasa si Chris sa mga hardcore na boluntaryo na tumayo sa tabi niya sa mga nakaraang taon - ang limang direktor ng lupon, kabilang ang masugid na tagasuporta mula sa simula, ang sekretarya nitong si Lonnie Nelson. Ang ilang mga problemang karanasan sa ibang pagkakataon sa mga taong sa tingin niya ay gustong i-hijack ang mataas na stake na proyekto ay nag-iwan sa kanya ng kaunting “gun-shy” sa mga hindi niya lubos na kilala.

Sa bawat proyekto, kailangang mag-set up ng semi-permanent na precast concrete na pasilidad at isang project director ang maglalagay sa pamamahala sa mga lokal na operasyon, kabilang ang pag-aayos ng mga kinakailangang tugs at barge, kung saan si Chris at ang board ay umiikot sa loob at labas upang tumulong na pamahalaan ang lokal na binabayarang lakas paggawa.

Mga boluntaryo ng Fish Reef Project - Chris Goldblatt sa gitna (FRP)

Ang Fish Reef Project ay may permanenteng katayuan na tagamasid sa UN International Seabed Authority (ISA), na pinakakaugnay kamakailan sa mga panggigipit na simulan ang deep-sea mining. "Ito ay nagbibigay sa iyo ng parehong mga pribilehiyo at access bilang isang pambansang delegado," sabi ni Chris, "upang makahingi kami ng mga pagpupulong sa buong mundo kasama ang mga pangulo, punong ministro at mga ministro ng pananalapi.

"Lubos kaming gumagalang sa pribilehiyong ito. Nais kong makapasok sa mga nangungunang ministeryo sa iba't ibang bansa na malugod kaming tatanggapin, at ito ay isang magandang diskarte."

Ang Fish Reef Project ay talagang mainit na tinanggap ng PNG, Kenya at Senegal, kahit na nagdusa mula sa maling pagsisimula sa mga bansa tulad ng Ghana at Bangladesh.

"Kapag naimbitahan ka sa isang bansa para makilala ang lahat, maaari itong pumunta sa isa sa dalawang paraan," paliwanag ni Chris. “Minsan ang mga tao ay hindi nagkakaintindihan at iniisip na nagpapakita kami ng isang supot ng pera, at pagkatapos ay maaari itong mawala sa riles.

“O naiintindihan nila na may stake sila sa proyekto at kailangang lumahok sa paglikom ng pondo.” Ang mga mekanismo ng pagpopondo, mula sa mga bilateral na relasyon hanggang sa blue carbon banking, ay kailangang tuklasin, na maaaring magtagal.

“Ang aming mga mega-proyekto ay nasa Senegal at Kenya na tinatawag naming Great African Food Reef, dahil ito ay isang paraan ng pagpapakain sa isang malaking bahagi ng Africa – pagpapalit ng high-impact, high-bycatch fisheries sa mga low-impact, tulad ng paghuli ng lobsters sa pamamagitan ng diving, paggamit ng mga handline hook para mahuli ang high-value snapper, grouper o locing sa industriya.

"Ang Maldives ay umabot na rin, kaya ang tagumpay ay nagbubunga ng tagumpay, ngunit ang bawat proyekto ay isang multi-year pipeline na bagay."

Edukadong hula

Isang Sea Cave site (FRP)

“Noong mga unang araw, napakaraming hindi alam,” ang sinasalamin ni Chris. "Ang lahat ay bumaba sa mga edukadong hula, kabilang ang engineering ng Sea Cave mismo.

“Magpapakita kami sa mga lugar na ito na iniisip ng lahat na dapat nasa amin ang lahat ng pera sa mundo dahil mukhang napakamahal ng operasyon – ngunit literal na lahat ng kapital namin para sa isang operasyong iyon, na walang suweldo para sa kawani ng US o anumang bagay na ganoon.

“Nasa sitwasyon na ako kung saan nabayaran na namin ang deposito sa aming mga barge, handa na ang buong team at tinitingnan ko ang hindi magandang panahon, alam ko na ang reef-site ay 90 milya mula sa loading site – mamamatay ba ang lahat kung sasabihin kong pumunta?

"Paggawa ng mga desisyong ito, pagkatapos ay lumulutang sa likod ko na sumisigaw sa isang grupo ng mga lalaki na hindi nagsasalita ng Ingles tungkol sa kung saan i-deploy - maaari mong isipin ang mga antas ng stress. Ngunit ngayon alam ko na kung ano ang maaari nating gawin, tayo ay lumipat sa - maglakas-loob na sabihin ito? - ang kasiya-siyang lupain!" Alamin ang higit pa tungkol sa Isda Reef Project.

