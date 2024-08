Pag-book Ngayon: 6 na paraan para sumisid

Alok ng Mafia

Ang mga maninisid ay inaalok ng isang pagtitipid na £200 bawat ulo bawat linggo sa isang resort sa Mafia, isang isla ng Tanzania na kilala sa mga pagkakataon nito sa pagsisid. Ang Pole Pole Lodge ay isang "boutique" property na may 10 en suite mga bungalow na nakataas sa stilts sa itaas ng beach, kasama ng dining bar at spa.

Nagaganap ang diving mula sa sister-property Mafia Island Lodge, isang PADI 5* dive-centre na nag-aalok ng araw-araw na boat-diving mula sa tradisyonal dhows, shore-diving at isang hanay ng mga kurso.

Ang dhow-Ang pagsisid ay sinasabing umaabot mula sa kanlungan at mababaw na Chloe Bay kasama ang mga coral reef nito hanggang sa Dindini at Juani wall kasama ang kanilang mga cruising shark at pagong.

Pole Pole Lodge sa Mafia

Silid-tulugan sa Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Ang presyong espesyal na alok na £2,275pp, na binawasan mula sa £2,474, ay kinabibilangan ng mga internasyonal at domestic na flight, pitong gabing B&B, paglilipat ng paliparan, 10 boat-dives, lokal na buwis at libreng pang-araw-araw na ekskursiyon. Ito ay may bisa sa buong Setyembre at mula Nobyembre 16 hanggang Disyembre 19 sa taong ito, at magagamit hanggang Sumisid sa Buong Mundo.

Isang isla-isang resort sa Zanzibar

Hindi masyadong malayo sa Indian Ocean at gayundin sa Tanzania, nagbukas kamakailan ang The Cocoon Collection ng "one island-one resort" property na sinisingil bilang "the ultimate Zanzibar luxury".

Ang Bawe Island ay 15 minutong biyahe sa speedboat palabas mula sa Stonetown (o kung nasa mood na maaari mong laging sumakay sa helicopter) at binubuo ng 70 villa, bawat isa ay may pribadong pool at serbisyo ng butler.

Diving sa Bawe Island (The Cocoon Collection)

Wala pang mas kaunti sa limang restaurant ang magsilbi para sa "gourmet philosophy" at isang spa ngunit ipinagmamalaki rin ng Bawe ang "pinakakumpleto at kumpleto sa gamit na diving at watersport sa lahat ng Zanzibar", kasama ang mga scuba operations na pinapatakbo ng Dive Mission SSI center nito.

"Ang Bawe's Reef ay itinuturing na isa sa mga pinaka-kapansin-pansin sa Zanzibar, na nagtatampok ng isang natatanging dive-spot: ang mga tubig nito ay tahanan ng isang pambihirang hanay ng mga tropikal na isda at buhay sa dagat, na madaling tuklasin kahit para sa mga baguhan na maninisid," sabi ng sentro, nang walang pagbibigay ng labis sa kung ano ang maaaring asahan ng mga divers.

Ang mga rate ng kuwarto sa isang Sunrise Villa para sa mga bisitang naka-half-board ay nagsisimula sa US $1,700 bawat gabi (dalawang pagbabahagi) – mga detalye mula sa Ang Koleksyon ng Cocoon.

Mag-book nang maaga para sa Komodo mantas

Inaasahan ng Manta Expeditions ang Hulyo 22, 2026 at ang isang 10-gabing liveaboard na paglalakbay sa Komodo National Park sa Indonesia, kapag plano nitong sumisid sa mga site kabilang ang mga kilalang manta-cleaning station gaya ng Karang Makassar at Manta Alley, kung saan madalas na nagsasama-sama ang mga sinag sa malaking bilang upang makihalubilo at mag-asawa.

Nakikipag-ugnayan ang kumpanya sa UK charity na Manta Trust upang magpatakbo ng mga paglalakbay na may layuning pang-agham, at ang parke ay may isa sa pinakamalaking populasyon ng reef manta rays sa buong mundo sa buong taon, kabilang ang black morph variety. Mangongolekta ang mga siyentipiko ng mga larawan ng photo-ID at hinihikayat ang mga bisita na lumahok sa paghahanap ng mga bagong mantas at pagpapangalan sa kanila.

Reef manta ray gills (Guy Stevens / Manta Trust)

Ang iba pang mga site tulad ng Batu Bolong, Crystal Rock at Shotgun ay inaasahang mag-aalok ng mga atraksyon sa maninisid tulad ng malalaking paaralan ng trevally, whitetip reef shark at barracuda at coral gardens, na may masaganang critters tulad ng frogfish, ghost pipefish, mimic octopus at nudibranch sa mga gusto. ng Pink Beach, Wainilu at Tiga Dara.

Ang bangka ay ang Indo Master na malaki sa 47m at tumanggap ng hanggang 18 bisita sa siyam na naka-air condition, en suite cabins.

Habang ang itinerary ay iikot sa mga manta encounter, ang mga Komodo dragon ay tiyak na makakakita sa kasama na eponymous island tour.

Ang mga presyo ay nagsisimula mula sa US $5,150pp (mga £3,925) para sa isang cabin (dalawang pagbabahagi) sa paglilipat ng airport o hotel, hanggang apat na dive sa isang araw at ang Komodo tour. Bisitahin Manta Expeditions o mag-email sa gabay sa Manta Trust Niv Froman sa info@mantaexpeditions.com.

Pinakamaliit sa Maldives?

Maliit na resort ngunit mukhang sapat na malaki ang dive-centre (Boutique Beach)

Kung ang "boutique" ay isa pang paraan ng pagsasabi ng "sa mas maliit na bahagi", itinuturing ng Dive Worldwide na ang Boutique Beach ay maaaring timbangin bilang pinakamaliit na resort ng Maldives. Inilalarawan ito ng tour operator bilang perpektong lokasyon para sa pagpapahalaga sa mga pagkakataon sa diving na ibinibigay ng South Ari Atoll, kasama ang apela nito na pinahusay pa ngayon ng 30% na matitipid na magagamit.

Ang anim na silid na resort ay nasa isla ng Dhigurah sa timog-silangan ng atoll at ito ay dinisenyo at itinayo para sa mga maninisid ng mga maninisid, sabi nito. May restaurant at lounge ngunit tandaan na ito ay isang 'dry' resort (walang alak).

Diving dhoni (Boutique Beach)

Mula sa dive-centre, ang mga bisitang malinis ang ulo ay makakagawa ng hanggang tatlong dive sa isang araw na may higit sa 50 site na mapagpipilian, kabilang ang kalapit na Kuda Rah Thila at, na nangangailangan ng isang buong araw na safari, ang Manta Point.

Ang buhay-dagat ay mula sa mga nudibranch hanggang sa mga paaralan ng snapper hanggang sa mga gray reef shark at giant trevally, na may mga whale shark na "palagiang naroroon" sa atoll.

Kung maglalakbay ka bago ang 31 Oktubre at mag-book ng higit sa pitong araw bago ang Sumisid sa Buong Mundo, maaari mong i-save ang 30% na iyon sa all-inclusive na accommodation. Ang pitong gabi sa isang Deluxe room ay nababawasan sa £2,495, kabilang ang mga flight mula sa UK, mga speedboat transfer at hanggang dalawang dive sa isang araw.

Para sa mga mahilig sa isda

Sa itaas at sa ibaba: Ang bihira Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seychelles)

Ang bihirang blue-striped pygmy goby ay isang bagong natukoy na isda na tila kakaiba sa grupo ng Alphonse ng mga panlabas na isla ng Seychelles. Natagpuan ito sa St François Atoll.

Ang Seychelles ay tahanan ng 880 species ng isda at ang isang ito ay orihinal na naisip na isa pang goby, Trimma dalerocheila, hanggang sa dalawang specimen ng magkaibang kulay at marka Trimma cavicapum ay natagpuan at napagmasdan.

Ang lokal na dive operation Blue Safari Seychelles reckons ang 'bagong' goby ay maaaring matagpuan lamang sa Alphonse at, sa karagdagang timog, Astove, kung saan ang isa ay kamakailang nakuhanan ng larawan. Ang mga bisita sa pagsisid ay iniimbitahan na "maranasan ang pambihirang biodiversity at maging isa sa mga unang nakakita ng bagong species ng pygmy goby sa natural na tirahan nito".

Ayon sa sentro, ang mainit at masustansyang tubig ng atoll ay nangangahulugan na ang Alphonse ay nag-aalok ng ilan sa mga pinakamahusay na diving sa Indian Ocean.

Ang isla ay may PADI 5* dive-centre na may 24 na site sa loob ng kalahating oras na biyahe sa bangka, at ang mga ito ay sinasabing puno ng kakaiba at makulay na isda pati na rin ang mga pagong, Napoleon wrasse at manta ray. Ang mga malalalim na drop-off at mababaw na talampas sa St François ay binibisita din.

Blue Safari Seychelles nagsasabing ito ay gumaganap ng isang aktibong papel sa pagsasaliksik at pag-iingat ng karagatan sa bahaging ito ng mundo. Iniimbitahan ang mga diver na sumali sa Alphonse na may pitong gabing diving package kasama ang lahat ng mga pagkain na nagkakahalaga ng US $9,710pp (sa paligid ng £7,350), kabilang ang limang twin-tank at isang single-tank dive bawat isa at airport transfers.

Orca at Breakers sa Somabay

Red Sea diving mula sa Somabay

Para sa marahil sa mas mapapamahalaang mga presyo ng holiday, na may maaasahang panahon at mga flight mula sa UK na hindi hihigit sa limang oras, isang maaasahang taya ay ang Red Sea five-property resort Somabay malapit sa Hurghada.

Mayroon itong house reef na mapupuntahan mula sa 420m jetty nito pati na rin ang handa na access sa mga 20 boat-dive site tulad ng Salem Express pagkawasak at kamangha-manghang Tubya Arbaa coral column, lahat sa Orca Dive Club.

Nagtatampok ang mga house reef ng mga coral garden, pagong, barracuda, ray at paminsan-minsan ay si Wally ang whale shark, at kayang hawakan ni Orca ang lahat mula sa pagtuklas ng pagsisid hanggang sa pagsasanay sa rebreather.

Isang sulok ng Somabay complex (Steve Weinman)

Ang limang hotel, na makikita sa isang hiwalay na 1,000-ektaryang peninsula, ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga presyo at istilo, kahit na maraming mga scuba diver ang pumipili sa maaliwalas na ari-arian na pinakamalapit sa Orca, Breakers Diving at Surfing Lodge, na ganap na inayos noong nakaraang taon.

Ang mga rate para sa double room na may tanawin ng dagat ay nagsisimula sa £73pp bawat gabi, at magbabayad ka mula sa £41 para sa isang araw na house-reef diving at madodoble iyon para sa isang araw na boat-diving.

