Pag-book Ngayon: 6 pang dive-trip na isasaalang-alang

'Ultimate' solo women's getaway

Sa 270 na mga kuwarto nito, ang Kandima Maldives ay isa sa pinakamalaking island resort sa Maldives, isang lokasyong "aktibong pamumuhay" na nag-aalok ng iba't ibang atraksyon, kasama ang scuba-diving, ngunit kabilang sa mga sinasabi nito ay ito ang "ultimate solo island eskapo para sa mga babaeng manlalakbay”.

Ang Kandima resort sa Maldives

Kapag hindi ka diving, nangangako ang Kandima ng relaxation, mga holistic na spa treatment, yoga session, snorkelling, parasailing, jetskiing, fishing, coral conservation, art class at sunset cruise pati na rin ang mas masiglang libangan gaya ng windsurfing, kayaking, tennis at volleyball, hindi banggitin ang "10 natatanging pagpipilian sa kainan".

"Para sa mga solong manlalakbay, lalo na sa mga babae, ang kaligtasan ay isang pangunahing priyoridad," sabi nito. Sa scuba front, makikita ng mga bisita hindi lamang ang Aquaholics dive-centre kundi isang dedikadong diving safety officer at isang on-site decompression chamber.​

Paggalugad sa bahura

Ang pitong gabing paglagi sa Nobyembre para sa single occupancy sa isang beach villa na may tanawin ng lagoon at direktang beach access ay nagkakahalaga mula US $575 (£440) bawat gabi sa full board, kasama ang $100 na resort credit. Paggamit ng water sports equipment isang beses sa isang araw, 20% off sa a la carte restaurant, tatlong-kurso na hapunan sa Flames Grill at 30 minutong photoshoot din.

Mayroon ding ilang deal sa multi-dives: 6-11 ay nagkakahalaga ng $60 bawat isa at 12 o higit pa $55, kahit na kailangan mong magdagdag sa isang boat hire fee na $15 para sa isa at $25 para sa dalawa – lahat ng presyo ng Aquaholics ay matatagpuan dito.

Kandima Maldives Mayroon ding alok sa huling minutong booking na may hanggang 40% diskwento sa mga pananatili bago ang Disyembre 23 kung ginawa ang booking bago ang katapusan ng Oktubre.

Magmaneho, sumisid at makatipid ng £400 sa Bonaire

French angelfish

Kung gusto mong manatili sa kilalang tao Buddy Dive Resort sa Bonaire ngayong Nobyembre, Sumisid sa Buong Mundo ay nag-aalok ng mga matitipid na £400 bawat mag-asawa bawat linggo.

Kasama sa package ang probisyon para sa "drive-and-dive" na istilo ng diving na nagpasikat sa Bonaire, na may car-hire at mga tanke na ibinibigay upang paganahin ang walang limitasyong shore-diving pataas at pababa sa kanlurang baybayin ng isla, na may pagpipiliang hanggang 60 na marka. mga dive-site. Kasama rin ang anim na boat-dive.

Ang buong baybayin ay isang itinalagang marine park, at higit sa 470 species ng isda ang naitala doon, kasama ang mga hawksbill turtles, giant frogfish, spotted eagle rays at seahorse.

Ang fringing reef ay 10m lamang mula sa baybayin, ang temperatura ng tubig ay nasa average sa paligid ng 29°C, ang visibility ay madalas na lumampas sa 30m at, malapit sa South American mainland, ang Bonaire ay nasa timog ng hurricane belt.

Shore-diving sa Bonaire

Ang resort, na nag-aalok ng impormal at nakakarelaks na apartment-style na accommodation, ay mayroon ding sariling house reef. Bukod sa on-site na PADI 5* Buddy Dive Center ay mayroong swimming pool, isang Buddy Rangers' kids club at isang pagpipilian ng mga restaurant.

Kasama sa presyo ng espesyal na alok mula sa £2,595pp ang mga pabalik na flight mula sa UK, mga paglilipat, pitong gabing tirahan (dalawang pagbabahagi), pag-arkila ng kotse, anim na boat-dives at kontribusyon sa pondo ng konserbasyon.

Mas malaking biyahe para sa Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards nakakakuha ng bagong sisidlan, Quino Del Mar, na papalitan Quino Del Guardian kapag ilulunsad ito sa susunod na Hulyo. Nagsasagawa na ang operator ng mga booking para sa mga biyahe palabas sa Socorro at sa Dagat ng Cortez.

Ang bakal-hulled Quino Del Mar ay mas malaki kaysa sa hinalinhan nito sa 36m na may 8m beam, at mas malaki rin kaysa sa iba pang bangka sa fleet, Rocio del Mar, kung saan ang operator ay nangangako ng mas maraming espasyo, katatagan at kaginhawahan sa kung ano ang maaaring maging mahabang pagtawid sa Pasipiko.

Ginagawa pa rin: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Mayroon itong 10 doble en suite cabin, dalawa sa ibaba at walo sa itaas na antas ng deck. Ang pangunahing deck ay may malaking salon, computer-station, dining-room at kusina, habang ang dive-deck ay may kasamang camera table na kumpleto sa gamit; mayroon ding shaded sun-deck. May air-conditioning sa buong lugar, at ang diving ay mula sa dalawang 8m Achilles inflatable pangas.

Ang isang 10-araw na paglalakbay sa Socorro ay may presyo mula US $4,195 (£3,200); walong araw sa mga isla ng Midriff sa Dagat ng Cortez mula $3,095 (£2,360); 13 araw na paggalugad sa Baja California mula $4,895 (£3,730) at isang walong araw na southern safari ng Sea of ​​Cortez mula $2,500 (£1,900).

Patuloy ang tag-araw sa Espanya

Les Illes dive-boat

Huwag sumuko sa tag-araw sa Europa - hanggang sa katapusan ng Nobyembre ang temperatura ng tubig ay perpekto para sa paggalugad sa seabed ng Costa del Montgrí, ang natural na parke ng Medes Islands, sabi Hotel at Diving Les Illes sa L'Estartit, sa baybayin ng Mediterranean ng Spain.

Itinatag ang Les Illes dive-centre noong 1985 at tumatagal lamang ng 10 minuto para sa dive-boat nito upang marating ang protektadong marine reserve, kung saan maaari kang sumisid sa posidonia meadows at makakita ng maraming kahanga-hangang species ng isda, sessile life at crustaceans.

Ang isang walong araw, pitong gabing paglagi sa full board na may 12 boat dives ay nagkakahalaga mula 774 euros (£650) at available ang mga budget flight papuntang Girona mula sa UK.

Ang Infiniti liveaboard ay nakipag-ugnay sa Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, na nagpapatakbo ng mga resort sa Dumaguete at Puerto Galera at matagal nang nagpapatakbo ng sarili nitong liveaboard, ang 32m Atlantis Azores, ay bumuo na ngayon ng isang pakikipagtulungan sa kung ano ang inilalarawan nito bilang isa pang "tunay na bluewater yacht", ang Infiniti liveaboard.

Sinasabi nito na pagkatapos ng mga taon ng pagsasaalang-alang Infiniti napatunayang isa sa ilang sasakyang-dagat na nakakatugon sa mga eksaktong pamantayan nito para sa kalidad ng serbisyo at halaga sa mga bisita. "Hindi ito ang tipikal na salvage vessel o wooden coastal vessel na karaniwang ibinebenta bilang dive-boat sa Pilipinas," ang malupit na hatol nito.

Infiniti ay itinayo "ng mga maninisid para sa mga maninisid" sa Thailand noong 2013 at isang 39m all-steel boat na may apat na deck at 11 cabin. Mayroon din itong dalawang 5m RIB. Ang paglipat ay nadoble nang higit sa kapasidad ng Atlantis, ang ulat ng operasyon, at maaaring kailanganin mong pumasok nang mabilis dahil ito ay nag-uulat na na-book na nang husto sa 2026.

Muli ring nag-aalok ang Atlantis sa mga pamilya ng diving ng mga linggong "Kids Dive Free", kung saan ang mga nasa hustong gulang ay maaaring sumisid kasama ang kanilang mga anak na wala pang 18 taong gulang nang walang dagdag na bayad - iyon ay: ang isa ay nagbabayad, ang isa ay libre, upang ang mga bata ay maaaring manatili, kumain at sumisid libre sa mga espesyal na linggong ito.

Ito ay higit pa, kung saan ang mga matatandang miyembro ng pamilya na may edad na 18-30 ay kwalipikado para sa kalahating presyo na mga rate ng diver o non-diver, at ang huli ay nag-alok ng libreng Try Scuba. Ang mga pamilyang may higit sa dalawang anak ay nakakatanggap din ng 50% na diskwento sa kanilang diving. Tandaan na ang Atlantis ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata.

Ang mga susunod na linggo ng KDF sa Puerto Galera ay 21 Disyembre hanggang 11 Enero at sa Dumaguete 30 Nobyembre hanggang 8 Disyembre at 14 Disyembre hanggang 11 Enero. Sa susunod na taon ang parehong mga resort ay magpapatakbo ng mga espesyal na linggo mula Hulyo 1 hanggang 12 at Agosto 23 hanggang Setyembre 6.

Sa gitna ng mga higanteng manta

Manta Expeditions ay kumukuha ng mga booking para sa isang Ecuador land-based dive-trip sa susunod na taon. Ang bansa sa Timog Amerika ay may pinakamalaking naitalang oceanic manta ray sa mundo (Mobula birostris) populasyon at nasa ruta ng paglipat ng humpback, na may 400-2,000 na mga balyena ang dumarating upang manganak at mag-asawa sa oras ng ekspedisyon.

Ang base ay Isla de la Plata sa labas ng Manabi, bahagi ng Machalilla National Park, at ang siyam na gabing paglalakbay ay tumatakbo mula Agosto 15-24, 2025. Sa oras na ito, bumibisita ang mga oceanic mantas sa mga bilang na 30-40 indibidwal ang maaaring maitala sa panahon ng isang araw na pagsisid. Hindi lang ang mga numero ang malaki – gayundin ang mga indibidwal na sinag.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Ang mga dive-site ay nagho-host din ng malaking populasyon ng mga berdeng pagong, reef fish, moray eels, hindi pangkaraniwang malalaking sting ray at paminsan-minsan ay sunfish.

Pinapangakoan ang mga bisita ng pagkakataong maranasan at makilahok sa makabagong pananaliksik sa konserbasyon upang protektahan ang mga sinag, na nagtatrabaho kasama ang UK-based charity na Manta Trust at mga kaakibat na siyentista ng Projecto Mantas Ecuador. Magde-deploy sila ng mga tag, mangongolekta ng mga sample ng biopsy at kukuha ng mga larawan ng pagkakakilanlan.

Ang tirahan ay nasa Victor Hugo hotel at diving kasama ang Exploramar 5* PADI dive-centre. Kasama sa presyong US $2,750 (£2,100) ang B&B accommodation (two sharing), transfer sa pagitan ng Guayaquil Airport at Puerto Lopez, anim na buong araw na pribadong boat-trip sa Isla de la Plata na may tanghalian, dalawang guided dive sa isang araw, buwis ng munisipyo, isang guided tour ng isla at isang guided jungle tour. Ang maximum na bilang ng mga bisita ay walo. I-email ang Niv sa info@mantaexpeditions.com

Gayundin sa Divernet: BOOKING NOW: 6 WAYS TO DIVE, BOOKING NGAYON: 8 DIVE-HOLIDAY IDEAS, BOOKING NGAYON: 6 WILDLIFE DIVE-TRIP IDEAS, BOOKING NOW: ATLANTIS TEMPTS FAMILY DIVERS, DIVE LIKE A PRO: PACKING GEAR PARA SA ISANG DIVE-TRIP