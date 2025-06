Pag-book Ngayon: 10 ideya para sa iyong susunod na dive-trip

Ang Four Seasons Resort Maldives sa Landaa Giraavaru ay nagbabahagi ng listahan ng mga maiinit na petsa para sa epic manta ray gatherings sa UNESCO Biosphere Reserve ng Baa Atoll at makakatulong ito sa mga diver at snorkeller na magplano at mag-book ng kanilang mga holiday.

Batay sa parehong isla ang Maldives Manta Conservation Programme, ang nagtatag na proyekto ng UK-based charity na Manta Trust, ay gumugol ng dalawang dekada sa pag-aaral sa pinakamalaking dokumentado na populasyon ng ray sa mundo.

Sa season noong nakaraang taon (Mayo-Nobyembre) ay nakakita ng 4,477 manta rays ng mga eksperto at bisita sa resort, na nakakita rin ng 26 whale shark at siyam na devil ray.

Maldives manta ray (Tchami)

Ang mga eksperto ay gumugol ng 469 na oras sa snorkelling at freediving para magsagawa ng 1,168 manta survey, at ang kanilang mga hula para sa taong ito ay batay sa pinaghalong lunar phase, tidal knowledge at plankton forecasts.

Ang mga natitirang maiinit na petsa sa 2025 ay, sabi nila, 9-13 at 23-27 Hunyo, 8-12 at 22-26 Hulyo, 7-11 at 21-25 Agosto, 5-9 at 19-23 Setyembre, 5-9 at 19-23 Oktubre at 3-7 at 18 Nobyembre (napapailalim sa mga pagbabago sa mood at manta ng Nobyembre).

Suriin ang resort Manta Watch mga alok, na available para sa dalawang tao para sa mga pananatili ng apat na gabi o higit pa at may kasamang Manta-on-Call (alerto sa personal na telepono kapag nakita ang mga mantas) speedboat safari at dolphin cruise.

Mga bagong biyahe ng DW sa Mexico at Maldives

Ang tour operator na Dive Worldwide, na nagtatampok na ng higit sa 200 destinasyon, ay nagpapakilala ng mga bagong biyahe sa Mexico at Maldives para dito, ang ika-25 anibersaryo nito.

Ang Magdalena Bay, sa pagitan ng Magdalena at Santa Margarita Islands ng Mexico, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga scuba diver at snorkeller na masaksihan ang isang sardine run, dahil ang mga baitball ay umaakit ng mga seabird, Californian sea-lion, striped marlin, grey at Bryde's whale at iba pang mga mandaragit sa pagitan ng Oktubre at Disyembre.

Striped marlin sa Magdalena Bay (Dive Worldwide)

Ang isang linggong liveaboard na paglalakbay na ito ay may presyo mula £4,095pp (dalawang pagbabahagi), at sumasaklaw sa pitong gabing onboard at isang gabing hotel accommodation, anim na dive at snorkelling, paglilipat at mga pabalik na flight mula sa UK.

Sa Maldives, ang Dive Worldwide ay may mga bagong handog sa resort at liveaboard. Nag-aalok ang Makunudu Resort ng 36 thatched bungalow, spa, restaurant, house-reef at ang Dive Ocean PADI 5* dive-centre. Ang pitong gabing full board sa isang beach bungalow na may siyam na guided dive, return international flight at speedboat transfer ay nagkakahalaga ng £4,195pp (dalawang pagbabahagi), at para sa mga booking na ginawa bago ang Hunyo 30 para sa paglalakbay ngayong Setyembre, may 30% na diskwento (£2,936pp).

Makunudu Resort (Dive Worldwide)

Ang opsyon sa liveaboard ay nasa four-deck Espiritu ng Maldives, na may mga paglalakbay sa liblib na katubigan, mula sa Addu Atoll sa pagitan ng Enero at Abril hanggang sa hindi gaanong binibisitang hilagang mga atoll na may malamang na manta at schooling shark encounter. Sumisid sa Buong Mundo nag-aalok ng pitong gabing full-board cruise na may hanggang 17 dives, return international flight at mga paglilipat sa halagang £2,875pp.

Sumisid nang libre sa Galapagos

Isang $7,300 Galapagos Aggressor liveaboard na karanasan ang nakahandang makuha sa isang dive sweepstakes na inilunsad ng tagagawa ng kagamitan na si Mares at Aggressor Adventures.

Ang “Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” ay nag-aalok ng sinumang US o Canadian diver na bibili ng bago Mares Quad Ci sumisid-computer ang pagkakataong maranasan ang mundo sa ilalim ng dagat libre mula sa Galapagos Aggressor III liveaboard.

Kung ang computer ay nakuha mula sa isang awtorisadong retailer ng Mares sa pagitan ngayon at katapusan ng 2025, kailangan lang i-download ng may-ari ang Mares o SSI app, gumawa ng profile at irehistro ang kanilang pagbili sa seksyong Gear. Awtomatikong ipinapasok ang kanilang pangalan sa mga sweepstakes, at isang panalo ang iguguhit sa Enero 15.

Ang premyo ay isang linggong biyahe para sa isa sa shared deluxe stateroom accommodation - hindi kasama ang mga airfare, transfer at nitrox.

Sa Infiniti at higit pa sa Adventurer

Ang Infiniti liveaboard ay naka-attach sa Atlantis Philippines

Nakuha ng Atlantis Philippines ang well-established Infiniti liveaboard noong huling bahagi ng nakaraang taon at nakatakdang magsagawa ng upgrade sa Hulyo bago ipagpatuloy ang operasyon sa dalawang itinerary nito – Visayas North at Visayas South – na may 30% diskwento sa mga karaniwang rate para sa mga piling paglalayag sa tag-init.

Sinasaklaw ng Visayas North ang Malapascua, Southern Leyte at Bohol, habang ang timog na ruta ay dadaan sa Cebu, Bohol at Negros.

Ang kasalukuyang liveaboard ng kumpanya Atlantis Azores ay pinalitan ng pangalan Atlantis Adventurer upang ipakita ang isang mas mapag-explore na diskarte na kumukuha sa "malayuan, hindi gaanong nalakbay na mga destinasyon". Isa sa mga rutang ito simula sa Hunyo ay ang Camiguin sa isang ruta ng Anda na kinabibilangan din ng Bohol, Silinog, Aliguay at Siquijor.

Bumalik sa resort, ang Atlantis ay nagpapatuloy sa mga linggong "Kids Eat, Sleep and Dive Free", na may layuning tratuhin ang 500 bata bawat taon at "tulungang palaguin ang nakababatang bahagi ng aming komunidad ng diving". Suriin ang pinakabagong mga rate sa site ng Atlantis.

Dagdag ng sikat ng araw sa Zanzibar

Kuwartong may pool sa beach (Sunshine Group Zanzibar)

Ang Sunshine Azure, isang bagong boutique hotel sa Matemwe Beach ng Zanzibar, ay ang pinakabagong karagdagan sa portfolio ng Tanzania ng Sunshine Group.

Mayroon itong 16 na silid, dalawang pool, restaurant, "walang katapusang puting beach" at, higit sa lahat, ang Dive Point Zanzibar dive-centre, bahagi din ng Sunshine Group. Ang Dive Point ay isang PADI 5* Star Resort at ang lokasyon nito sa hilagang-silangang baybayin ng isla ay nasa tapat ng Mnemba Atoll na, sinasabi nitong nag-aalok ng ilan sa mga pinakamahusay na diving sa Zanzibar. Sunshine Azure

Ang karanasan ng Medes

Les Illes dive-boat

Ang Hotel & Diving Les Illes sa southern Spain's L'Estartit ay nag-aalok ng divers access sa Medes Islands marine park, na nangangako ng kaaya-ayang temperatura sa loob at labas ng tubig at maraming makikita sa magandang underwater visibility ngayong tag-init.

Ang walong araw na stay-and-dive package nito ay nagbibigay ng pitong gabing full board na may 12 boat-dive mula 923 euros (£780) sa pagitan ng Agosto 2 at Setyembre 6. Hotel at Diving Les Illes

Diving kasama ang mga higante mula sa Camp Dominica

Nakatagpo ang sperm whale sa Dominica (EYOS Expditions)

Ang Dominica ay isa sa ilang mga lokasyon na may mga resident sperm whale, at ang Diving With Giants experience ay nag-aalok sa mga bisita ng pambihirang pagkakataon na mag-snorkeling kasama nila sa Caribbean. Ang EYOS Expeditions at Camp Dominica ay nagpapatakbo ng mga biyahe sa pagitan ng Nobyembre at Abril bawat taon, kapag ang mga migrating na toro ay sumasali sa mga resident whale pod upang magparami.

Ang mga ekspedisyon ay pinamumunuan ng freediver at photographer na si Adam Slama at conservationist na si Jackson Mawhinney kasama ang lokal na "whale-whisperer" na si Wendell Ettienne, at ang presyo ay may kasamang kontribusyon sa patuloy na pananaliksik sa wika ng mga balyena.

Ang mga bisita ay mananatili sa mga cliff-top villa sa 6* Green Globe-certified na resort sa Secret Bay, sumasailalim sa yoga at breathwork instruction at hanapin ang mga balyena mula sa ginhawa ng isang Lagoon 55 sailing vessel.

Snorkelling lang ang kailangan, ngunit available din ang mga side-trip para sa mga scuba diver at freediver. Available ang Camp Dominica para sa mga pribadong grupo na may mga presyong nagsisimula sa US $180,000 (£133,500) para sa anim na bisita, kahit na posible ang pag-customize.

Available din ang dalawang naka-iskedyul na pag-alis sa 2025/26 season, kung saan maaaring mag-sign ang mga indibidwal sa halagang $25,000pp (£18,750). Buong detalye mula sa Mga Ekspedisyon ng Eyos.

Mahilig sa mantas sa Yin at Yang

Yin at Yang

Ang Manta Expeditions, na nagpapatakbo ng mga citizen-science trip, ay nasa ikatlong taon ng pakikipagtulungan nito sa Maldives sa ScubaSpa para sa tinatawag nitong "Love Mantas Week", na kinabibilangan ng diving sa mga bantog na manta spot pati na rin sa mga hindi gaanong kilalang cleaning station.

Kasama rin ang mga pang-araw-araw na pag-uusap at workshop mula sa Manta Trust scientist, na nagpapaliwanag kung paano pinakamahusay na tumulong na protektahan ang mga nanganganib na species.

Ang mga yate ng ScubaSpa ay Yang (19-26 Hulyo) at Yin (18-25 Oktubre), at ang mga presyo para sa isang linggong onboard ay magsisimula sa US $2,950pp (c £2,330) para sa dalawang pagbabahagi.

Ang booking para sa susunod na taon ay The 500 Miles, isang 14 na gabing paglalakbay sa Conte Max liveaboard na nagdadala ng mga bisita mula sa Fuvahmulah sa malalim na timog ng Maldives hanggang Male. Kasama sa quarry ang reef at oceanic mantas at 10+ species ng mga pating, kabilang ang mga tigre at martilyo.

Mga petsa para dito Manta Expeditions ang biyahe ay mula Marso 22 hanggang Abril 5, 2026 at magsisimula ang mga presyo sa US $4,590pp (£3,460).

Sumali si Aurora sa Shack sa Anguilla

Regal angelfish (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Nakipagsosyo ang Aurora Anguilla Resort & Golf Club sa Scuba Shack para mag-alok ng sinasabi nitong mga luxury diving experience para sa mga bisita nito, na may limang wall-dive sitea sa mga offshore key para sa mas advanced na mga diver, pitong artificial reef (pangunahin na steel-hulled cargo vessels) at 20 reef dives sa pagitan ng 6 at 30m ang lalim sa menu.

Ang Anguilla ay may apat na protektado at biodiverse na marine park at, sabi ng resort, walang malalaking cruise ship na dumudumi sa kapaligiran. Nangangako ito ng mga coral reef na puno ng isda, berde at hawksbill turtles, seagrass bed, nurse, reef at paminsan-minsan ay tigre shark, sting ray at moray eels at nudibranch.

Ang dive-centre, isang maigsing biyahe mula sa Aurora Anguilla resort, ay pinamamahalaan ni Matthew Billington, na may higit sa 33 taong karanasan sa diving.

Buhay sa parke sa Crete

Ombrosgialos, site para sa isang bagong diving park (Google Earth)

Itinuturing ang Crete para sa isang diving holiday? Ang mga timetable para sa mga inihayag na proyekto sa diving sa Greece ay napatunayang nababaluktot bago ngayon ngunit ang pinakamalaking isla sa bansa ay umaasa na tuksuhin ang mga scuba divers sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang diving park sa Ombrosgialos malapit sa daungan ng Chania ngayong tag-init. Nagsimula ang konstruksyon noong Oktubre at ang pagbubukas ay ipinangako na matatapos sa lalong madaling panahon.

Ang isang artipisyal na bahura ay iniulat na ginagawa sa isang 60,000sq m na lugar (ang laki ng walong football pitches), na nagtatampok ng 37 espesyal na idinisenyong istruktura at dalawang decommissioned na barkong pandigma na handa para sa marine life upang kolonisahin. Ang lalim ay nakatakda sa saklaw mula 8.5 hanggang 25m upang mapaunlakan ang mga baguhan at may karanasang maninisid, na ginagabayan sa tatlong mga rutang may signposted.

Ang mga artificial reef ay sinasabing itatayo at naghihintay ng pagkakabit. Ang underwater park na ito ay unang napag-usapan noong 2018 ngunit ang gobyerno ay nag-greenlight sa proyekto noong Setyembre lamang at sa ngayon umano ay nagkakahalaga ito ng halos kalahating milyong euro. Ang opisyal na lupon ng turista dapat may latest.

Ang Ministri ng Kultura at Palakasan ng bansa ay nag-anunsyo din na nagse-set up ito ng isang bagong katawan na tinatawag na Dive sa Greece upang baguhin ang bansa sa isang pangunahing internasyonal na freediving na destinasyon. Stand by.

