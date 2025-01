Ang 'Time-machine' Marshall Islands ang unang nakakuha ng MPA

Ang unang bagong marine protected area (MPA) ng 2025 ay inihayag sa Pacific Ocean Republic ng Marshall Islands upang protektahan ang sinasabing malaking populasyon ng pating at ang pinakamalaking kolonya ng berdeng pagong na pugad ng bansa.

Sasaklawin ng MPA o pambansang marine sanctuary ang dalawang liblib na atoll na sumasaklaw sa isang lugar na 48,000sq km na nakapalibot sa pinakahilagang isla ng bansa, ang Bikar at Bokak.

Green turtle hatchling swimming sa unang pagkakataon sa lagoon ng Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ang mga isla ay walang tirahan at inilarawan ng National Geographic Pristine Seas, na labis na nasangkot sa pagbibigay ng data kung saan nakabatay ang MPA, bilang "dalawa sa pinakamalinis na ecosystem sa Karagatang Pasipiko". Ang mga atoll ay dapat na ganap na protektahan mula sa pangingisda.

Ang Marshall Islands ay nagbibigay ng proteksyon bilang bahagi ng isang diskarte sa konserbasyon na tinatawag na "tumingin sa hinaharap" o Reimaanlok, batay sa mga kultural na pananaw at tradisyonal na kaalaman. Ang ideya ay ang mga komunidad sa baybayin ay nagtutulungan upang magdisenyo ng kanilang sariling mga plano sa pamamahala ng mapagkukunan para sa napapanatiling at pantay na paggamit ng mga lokal na mapagkukunang panlupa at dagat.

Isang halimbawa ng malusog na coral: Fore reef ng Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ang karagatan bilang alam ng ating mga ninuno ay naglalaho," sabi ng pangulo ng Marshall Islands na si Dr Hilda Heine. “Kung walang napapanatiling ekosistema ng karagatan, babagsak ang ating ekonomiya, katatagan at pagkakakilanlang pangkultura.

“Ang tanging paraan para patuloy na makinabang mula sa mga kayamanan ng karagatan ay protektahan ito. Ipinagmamalaki ko ang unang marine sanctuary ng ating bansa, na tiyak na hindi ito ang huli."

Isang paaralan ng bigeye trevally sa windward side ng Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas founder Enric Sala on a dive (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ang karagatan ay buhay," sabi ni Glen Joseph, direktor ng Marshall Islands Marine Resources Authority (MIMRA). “Ang karagatan ng daigdig ay nasisira, ngunit nagagawa nating ibalik ang bahagi nito sa pamamagitan ng pagkilala na ang proteksyon at produksyon ng pagkain ay hindi kapwa eksklusibo.

“Ang pag-iingat sa mga lugar na may mataas na biodiversity ay naghahatid ng mga benepisyo sa mga lokal na komunidad na umaasa sa isda at iba pang aspeto ng isang malusog na kapaligiran. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa pagprotekta sa ating karagatan.”

Sa isang ekspedisyon sa Bikar at Bokak noong 2023, ang Pristine Seas at MIMRA ay nangalap ng data tungkol sa buhay dagat mula sa ibabaw hanggang sa lalim ng 2,340m, mula sa mga lagoon at coral reef hanggang sa malayong pampang, gaya ng iniulat noong panahong iyon Divernet.

Paaralan ng Barracuda sa labas ng Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ang pangkat ng mga siyentipiko at gumagawa ng pelikula ay gumamit ng mga visual scuba survey ng mga coral reef at open-water na kapaligiran; ibinagsak ang mga camera sa seabed; binibilang at natukoy na mga ibon sa dagat; nasubok na genetic material na matatagpuan sa tubig; at ginalugad ang hindi gaanong kilalang mas malalim na mga lugar gamit ang isang submersible.

"Ang mga coral reef ng Bikar at Bokak ay isang time machine, tulad ng pagsisid sa karagatan noong 1,000 taon na ang nakakaraan," sabi ni Enric Sala, National Geographic explorer sa paninirahan at tagapagtatag ng Pristine Seas. "Sa mga malalayong atoll na ito, nakita namin ang pinakamalusog na populasyon ng coral, giant clam at reef fish sa gitna at kanlurang Pasipiko. Ang mga ito ang aming pinakamahusay na mga baseline para sa kung ano ang magiging hitsura ng karagatan kung talagang hahayaan namin ito."

Steephead parrotfish sa Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Sa pakikipagtulungan sa mga lokal na mananaliksik at opisyal ng gobyerno, nagsagawa ang team ng 452 dives sa paligid ng Bikar at Bokak pati na rin ang Bikini at Rongerik atolls, na nagbabahagi ng kanilang siyentipikong ulat sa mga gumagawa ng desisyon upang ipaalam ang Reimaanlok.

Napansin nila na sina Bikar at Bokak ang may pinakamalaking pugad ng berdeng pagong at mga kolonya ng seabird sa Marshall Islands; may pinakamataas na takip ng coral at higanteng densidad ng kabibe sa gitna at kanlurang Pasipiko; nagpakita ng mataas na coral resilience sa global warming; at may pinakamataas na biomass ng reef-fish sa tropikal na Karagatang Pasipiko.

Masaganang higanteng kabibe sa Bokak Atoll lagoon (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Itinampok din sa lugar ang kasaganaan ng mga vulnerable species tulad ng large grouper, Napoleon wrasse at bumphead parrotfish; bihirang mga isda pangingitlog aggregations at isinangkot pating; at malalim na dagat na komunidad na may potensyal na bagong species ng isda at invertebrates at maraming pating.

Napoleon wrasse (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Malaking paaralan ng mga gray reef shark sa labas ng leeward channel ng Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Sinasabi ng Pristine Seas na ang Bikar at Bokak ay naiiba sa Bikini Atoll, na ginamit bilang isang nuclear test site pagkatapos ng WW2. Sa kahilingan ng MIMRA, pinag-aralan ng Pristine Seas ang atoll upang matulungan ang Marshall Islands na maitatag ang una nitong pangmatagalang mga site sa pagsubaybay, gamit ang mga karaniwang pamamaraan ng pagkolekta ng data kasama ang Rongerik Atoll bilang isang hindi nabomba na reference na site.

Sa Dahil 2008, National Geographic Pristine Seas sabi nito na nakatulong ito sa pagtatatag ng 29 sa pinakamalaking MPA sa mundo, na sumasaklaw sa kabuuang 6.8 milyong sq km – higit sa dalawang beses ang laki ng India.

