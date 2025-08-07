Bumagsak ang record sa GBR hard-coral cover

Makakahanap pa rin ang mga diver ng maraming kaakit-akit na hard coral sa Great Barrier Reef ng Australia kumpara sa maraming bahagi ng mundo, ngunit ito ang pinagbabatayan na mga uso na may kinalaman sa mga siyentipiko.
Ang hard-coral cover sa buong GBR ay bumagsak nang husto mula sa matataas na antas nitong mga nakaraang taon at bumalik sa halos pangmatagalang average na antas - binibigyang-diin kung gaano pabagu-bago ang sitwasyon, ayon sa pinakabagong taunang ulat ng survey na ginawa ng Australian Institute of Marine Science (AIMS).
Naranasan ng GBR ang pinakamalaking taunang pagbaba ng coral cover sa dalawa sa tatlong rehiyon nito (hilaga, gitna at timog) mula noong Nilalayon ng nagsimulang magmonitor 39 taon na ang nakakaraan.
Ito ay higit sa lahat ay hinimok ng climate change-induced heat-stress na humahantong sa coral mortality mula sa 2024 mass-bleaching event, ngunit gayundin ng epekto ng mga bagyo at crown-of-thorns starfish outbreak.
Sa hilagang rehiyon, ang takip ng coral ay bumaba sa buong taon ng halos 25% hanggang 30%; ang gitnang rehiyon ay nakakita ng mas maliit na 13.9% na pagbaba sa 28.6% at ang katimugang sakop ng rehiyon ay bumaba ng 31% hanggang 26.9%.
Sa isang mataas na base
"Ang rekord ng mga pagkalugi ngayong taon sa hard-coral cover ay nagmula sa isang mataas na batayan, salamat sa mataas na rekord ng mga nakaraang taon," sabi ni AIMS' Long-Term Monitoring Program leader Dr Mike Emslie. "Nakikita na natin ngayon ang pagtaas ng volatility sa mga antas ng hard-coral cover.
"Ito ay isang kababalaghan na lumitaw sa nakalipas na 15 taon at tumuturo sa isang ecosystem na nasa ilalim ng stress. Nakita namin ang coral cover na nag-oscillate sa pagitan ng mga record lows at record highs sa medyo maikling panahon, kung saan ang mga dating pagbabago ay katamtaman.
"Ang coral cover ay malapit na ngayon sa pangmatagalang average sa bawat rehiyon. Habang ang Great Barrier Reef ay nasa medyo mas mahusay na kondisyon kaysa sa maraming iba pang mga coral reef sa mundo kasunod ng pandaigdigang mass coral-bleaching event, ang mga epekto ay malubha."
Sa 124 na coral reef na na-survey, 77 ang nakapagtala ng 10-30% hard-coral cover, 33 reefs 30-50% at dalawa lang ang may higit sa 75% na cover. Dalawang bahura ang may mas mababa sa 10% na takip.
Mga coral reef na pinangungunahan ng mga Acropora Ang mga species ay kabilang sa mga pinakamahirap na tinamaan ng mass coral-bleaching at ang dalawang cyclone, sabi ni Emslie.
“Sinabi na namin noong nakaraan na ang mga korales na ito ang pinakamabilis na tumubo at ang unang tumubo, dahil sila ay madaling kapitan ng init, bagyo at paboritong pagkain ng crown-of-thorns starfish, at ang mga resulta sa taong ito ay naglalarawan nito.
"Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita kami ng malaking epekto ng pagpapaputi sa katimugang rehiyon, na humahantong sa pinakamalaking taunang pagbaba mula nang magsimula ang pagsubaybay."
Pinakamalaking footprint pa
Ang mass bleaching noong nakaraang taon, bahagi ng isang pandaigdigang kaganapan na nagsimula sa Northern Hemisphere noong 2023, ay ang ikalima sa GBR mula noong 2016 at may pinakamalaking footprint pa, na may mataas hanggang sa matinding pagpapaputi sa lahat ng tatlong rehiyon.
"Sa taong ito, naranasan din ng mga Western Australian reef ang pinakamalalang heat-stress na naitala," komento ng CEO ng AIMS na si Prof Selina Stead. "Ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang kaganapan sa pagpapaputi na nakakaapekto sa halos lahat ng mga coral reef sa Australia."
Ang ganitong mga kaganapan ay nagiging mas matindi at madalas, aniya, bilang ebidensya ng mga 2024 at 2025, ang pangalawang pagkakataon sa isang dekada na ang reef ay nakaranas ng mass bleaching sa dalawang magkasunod na taon.
"Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng matibay na katibayan na ang pag-init ng karagatan, sanhi ng pagbabago ng klima, ay patuloy na nagtutulak ng malaki at mabilis na epekto sa mga komunidad ng reef coral.
“Ang kinabukasan ng mga coral reef sa daigdig ay umaasa sa malakas na pagbabawas ng greenhouse-gas emissions, pamamahala sa mga lokal at rehiyonal na panggigipit, at pag-unlad ng mga diskarte upang matulungan ang mga bahura na umangkop at makabangon mula sa mga epekto ng pagbabago ng klima at iba pang mga panggigipit."
AIMS' 2025 Program sa Pagsubaybay sa Pangmatagalang binibilang ang mga uso sa katayuan ng GBR coral community, at ang pinakabago taunang buod nag-uulat ng mga resulta ng mga reef survey mula Agosto 2024 hanggang Mayo 2025, at tinatasa ang epekto ng 2024 mass bleaching event.