Nakatakdang sumisid sa Vitu Islands

Si PIERRE CONSTANT ay bumisita sa isang volcanic island chain sa Papua New Guinea sa matagal nang itinatag na liveaboard na FeBrina para sa ilang napaka-unspoilt na diving. Kinuha niya ang mga litrato

Una kong nakilala si Alan 35 taon na ang nakakaraan sa kakaibang bar ng Kavieng Hotel sa Kavieng, New Ireland, at nagkaroon kami ng masiglang kwentuhan sa ilang inuman.

Ngayon, sumasakay ako sa bangka kung saan siya ang may-ari at kapitan, ang FeBrina. Siya ay halos 68 at, sa kanyang makulay na marlin shirt, ay tila doble ang kabilogan! Naaalala niya ako bilang Frenchman na nagtayo ng dive-centre sa Manus sa liblib na Admiralty Islands sa dulong hilagang-kanluran ng bansa. Iyon ay isang-kapat ng isang siglo ang nakalipas.

FeBrina at Walindi

Simula sa Walindi sa Kimbe Bay sa lalawigan ng West New Britain province, ang siyam na araw na dive cruise ay patungo sa Vitu (aka Witu) Mga Isla sa Bismarck Sea. Ang mga pasahero ay isang cosmopolitan mix ng apat na Australiano, tatlong Amerikano, isang Dutch ex-marine at ako.

Kasama sa crew mula sa PNG si Francis, ang engineer; head cook at dive instructor Josie kasama ang kanyang tatlong katulong, dive-guides na sina Lucas, Michael at Freddy; at deckhand Vincent, na meticulously hoses down ang deck sa buong araw!

Itinayo sa Australia noong 1973, FeBrina ay 25m ang haba at may pitong cabin na tumatanggap ng hanggang 10 pasahero. Binili ito ng Australian skipper na si Alan Raabe noong 1990.

Kapitan Alan Raabe

Ang dive station

Ang deck lounge

Pitong araw na pagsisid na may 4-5 dive sa isang araw ay pinaplano – tatlong dive sa umaga, isa sa hapon at isang gabing pagsisid. Dumating ang mga pasahero mula sa Port Moresby kasama ang Air Niugini, na ang iskedyul ng flight ay nagbago nang hindi bababa sa tatlong beses sa nakalipas na ilang buwan.

Ang unang gabi ay ginugol sa pantalan sa Walindi. Buhay na buhay ang makina sa 5am, at bumangon ako sa kama para sa unang pagsisid sa 6.30. Available ang Nitrox bilang isang package para sa lahat ng dives.

Dating tinatawag na French Islands, na sumasaklaw sa 96sq km, ang volcanic Vitu Islands ay nasa hilagang-kanluran ng Kimbe Bay. Ang apat na malalaking isla ay Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) at Nareoa (Naragé).

Ang huling isla ay ang labi ng isang pagsabog na naganap noong bandang 1892 at lumikha ng 100m-taas na tsunami wave na nagpawi sa lahat maliban sa dalawa sa mga taong naninirahan sa kalapit na Ningau.

Sa lahat ng mga isla ng PNG, ang New Britain ang pinakaaktibo sa bulkan. Sa 520km ang haba at 146km ang lapad, ito ang pinakamalaking isla sa Bismarck Archipelago. Ang mga tanikala nito ng 27 bulkan ay tumatakbo sa haba nito ngunit pangunahin sa kahabaan ng hilagang baybayin (sa paligid ng Rabaul) sa silangan at sa kahabaan ng Willaumez Peninsula (sa paligid ng Kimbe) sa kanluran.

Ang mga katutubo ng New Britain ay nahahati sa dalawang pangunahing grupo: ang mga Papuans, na naroon na sa sampu-sampung libong taon, at ang mga Austronesian, na dumating 3,000 taon na ang nakalilipas. Hindi bababa sa 50 iba't ibang mga wika ang sinasalita sa isla.

Inglis Reef

Inhinyero Francis

Ang unang pagsisid ay sa isang seamount sa Kimbe Bay. Mahusay ang visibility, at OK ang buhay ng isda ngunit ang coral-bleaching ay napakalinaw sa mataas na temperatura ng tubig na higit sa 31°C. Ang tuktok ng reef sa 11m ay bumababa sa 28m at higit pa.

Na-bleach na anemone, Inglis Shoal

Nakikita namin ang isang maliit na whitetip shark, mga paaralan ng makinis na unicornfish (Naso hexacanthus), Vlaming unicorn (Naso vlamingii), surgeonfish, coral grouper at black snapper (Macolor niger), na may malalaking hugis-tainga na orange na espongha na nagdaragdag ng kakaibang kulay sa tanawin. Ang mga puting anemone na may kulay rosas na skunk anemonefish (Amphiprion perideraion) ay kasiya-siya.

Ang Joelle's Reef, na ipinangalan sa anak ni Alan, ay isa pang seamount na may malinaw na tubig, at walang anumang agos.

Vlaming unicornfish, Joelle's Reef

Isang maliit na paaralan ng bigeye jack (Caranx sexfasciatus) hover sa ibabaw ng reef. Isang barramundi grouper (Cromileptes altivelis), ang yellowmask surgeonfish (Acanthurius dusumieri), ilang Teira batfish (Platax teira), isang ulap ng pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) at ilang malalaking highfin coral grouper (Plectropomus oligacanthus) ay mga highlight ngayon.

Malaking orange na espongha at maninisid, Anne Sophie's Reef

Rainbow runners sa Anne Sophie's Reef

Pagkatapos ng ikatlong pagsisid sa Anne-Sophie's Reef, aalis kami sa kalagitnaan ng hapon patungo sa Vitu Islands. Inaasahang aabot ng pitong oras ang open-sea crossing.

Ang perpektong cone ng Mt Wangore volcano ay tumataas sa taas na 1,155m sa starboard sa mainit na sikat ng araw. Sa sandaling doblehin natin ang Cape Hollmann, ang hilagang dulo ng Willaumez Peninsula, ang dagat ay nagiging maalon. Ang hapunan ay isang agitated affair, at ang ilan sa mga bisita ay mabilis na nawala sa kanilang mga cabin.

Ang 1.155m-taas na Mt Wangore

FeBrina bumaba angkla sa isang protektadong bay sa timog ng Garove Island, at lahat ay nasiyahan sa isang magandang pagtulog sa wakas. Ang Garove, o Big Vitu, ay ang pinakamalaking sa Vitu Islands at kapansin-pansin para sa panloob na caldera nito. Ito ay nilabag sa timog na bahagi, na nagpapahintulot sa tubig ng dagat na bumaha sa isang bunganga na malamang na 3km ang lapad.

Matapos sakupin ng mga Germans bago ang WW1, ang Vitu Islands ay nakuha ng trading group na Burns Philp para sa mga plantasyon. Sa buong WW2 sila ay sinakop ng mga Hapon. Noong 1952, isang misyon ng Katoliko ang itinatag sa loob ng malaking caldera ng Vitu.

Off para sa isang dive

Umagang-umaga, makulimlim ang langit at medyo umuulan. Ang aming unang dalawang dive ay sa Vitu Reef, sa kanlurang baybayin ng Garove. Ang medyo madilim na wall dive ay nagpapakita ng ilang isda maliban sa isang paaralan ng mga asul at dilaw na fusilier (Caesio teres) diretsong bumaril sa dingding.

Sumisid sa madaling araw sa drop-off, Vitu Reef

Corallimorpharian, Vitu Reef

Paaralan ng mga asul at dilaw na fusilier, Vitu Reef

May nakita akong ilang orange-palikpik anemonefish na may puting buntot (Amphiprion chrysopterus). Ang paglangoy sa paligid ng punto ay nagbibigay-buhay sa isang paaralan ng midnight snapper (Macolor macularis), bluefin jack, red snapper, ilang higanteng jack (Caranx ignobilis) at isang ulap ng pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis).

Ang araw ay lalabas sa wakas habang ang bangka ay kumikilos sa silangan sa Vitu Harbor para sa pag-angkla. Ang isang pagsisid sa hapon ay binalak sa itim na buhangin ng bulkan.

Wirey Bay

Muck dive, Wirey Bay

Ang muck-dive ay nagpapahintulot sa akin na makakita ng emperor shrimp (Periclimenes imperator) sa trabaho sa isang sandfish sea cucumber (Holothuria scabra). Lumalabas sa butas nito, isang matanong na asul na ribbon eel (Rhinomuraena quaesita) mukhang kampante sa macro intentions ng photographer na ito.

Emperor shrimp sa sandfish sea cucumber, Wirey Bay

Blue ribbon eel, Wirey Bay

Spinecheek anemonefish, Wirey Bay

Magagandang vase corals (Turbinaria peltata) mag-host ng koleksyon ng juvenile blue-lined snapper (Lutjanus kasmira). Ang mga vertical na espongha ng bariles ay kahanga-hanga, at mga corallimorpharian pansinin ko. Ang agresibong paghahanap sa buhangin, isang malaking sting ray ang nag-angat ng ulap ng kulay-abong banlik at, sa aking paglapit, lumipad sa galit na galit.

Diver na umaalis sa tubig, Vitu Harbor

baybayin ng Wirey Bay

Hindi maganda ang night dive sa Wirey Bay, ngunit marami akong nakitang hermit crab, isang mahiyaing bughaw na sinag at isang longhorn cowfish (Lactoria cornuta) naakit sa aking torchlight para sa isang macro shot. Isang vomer conch (Strombus vomer) dumudulas sa putik sa ilalim ng bangka, tinitingnan ako nang nakakatawa gamit ang gumagalaw nitong mga mata.

Juvenile freckled goatfish na nakita sa Wirey Bay night dive

Longhorn cowfish, Wirey Bay

Vomer conch, Wirey Bay

Ang Ningau Island ay bahagi ng Mundua Islands sa hilagang-kanluran. Plano ni Alan na sumisid sa Goru's Arches, isang nakahiwalay na bahura sa pampang, ngunit ang mga taga-isla ay tahasang humiling ng bayad na isang milyon kinas (£261,000) para gamitin ang site! Kabaliwan.

Sa kalaunan, ipinaalam sa amin ni Josie na sumisid kami sa Dicky's Knob sa kanluran ng Vitu Reef. Maraming isda doon: isang paaralan ng oceanic triggerfish (Canthidermis maculata), paaralan ng mga fusilier, bluefin at giant jack, black jack (Caranx luubris) paminsan-minsan, at dogtooth tuna (Gymnosarda unicolor).

Mga asul at dilaw na fusilier sa Dicky's Knob

higanteng jack

Bluefin jack

Sa paligid ng seamount nagulat ako sa isang paaralan ng mga rainbow runner. Ang mga Gorgonians at red whip coral ay mukhang maganda at ang simboryo ay nilagyan ng mga anemone, na may ilang spherical spiky sponges (Oceanapia sp).

Maagang umaga, ang Ningau Reef ay isang wall dive sa isang channel kung saan nagmumula ang malakas na agos mula sa hilaga. Bumaba sa 28m ng biglaan, nakatagpo ako ng apat na napakagandang sailfin snapper (Symphorichthys spilurus), isa sa mga paborito kong species.

Sailfin snapper, Ningau Reef

Habang umiikot ako para harapin ang agos, biglang bumungad sa akin ang isang gray reef shark. Nagagawa kong i-frame ito ng maayos, na masuwerte dahil ito ang magiging kaisa-isang pating na makakaharap ko sa cruise.

Gray reef shark sa 25m, Ningau Reef

FeBrina lumipat sa 200m-deep channel ng Garove caldera habang kumakain kami ng tanghalian, at bumaba angkla sa likod ng maliit na Peel Island. Malago at luntian ang mga halaman, na may mga puno ng pandan at niyog.

Pagbuo ng ulap sa tabi ng Garove Island

Spinner dolphin sa pagsikat ng araw, Garove Island

Ang simbahang Katoliko ay kumikinang na puti sa ilalim ng araw sa tanghali sa isang peninsula na nakausli sa kanluran. Ang ilang mga batang babae at bata ay pumupunta upang ipagpalit ang mga prutas at gulay sa kanilang mga outrigger canoe, na may dalang pink na mga bulaklak ng frangipani bilang mga alay.

Ang mga bata ay pumupunta upang ipagpalit ang mga prutas at gulay sa kanilang canoe, ang Garove Is

Canoe mula sa ibaba

Peel Island

Ang afternoon muck-dive, sa isang malantik na ilalim ng bulkan, ay may average na lalim na 15m at nagtatampok ng mga lumang tuod ng puno na nahulog malapit sa baybayin at maraming mga espongha ng bariles, alinman sa bilugan na hugis o matangkad at fusiform.

Peel Island, sa loob ng bunganga ng Garove Island

Puno stumps sa asul, Peel Island

Tryon's risbecia nudibranchs, Peel Island

Nakatagpo kami ng ilang risbecia nudibranch ng Tryon (Risbecia tryoni), cream-colored na may dark blue spots at isang puting aura at asul na sinturon. Meron din Phyllidia coelestis at pustulosa, itim na may puting pimples, at kumpol ng daisy coral (Alveopora gigas) na bumubuo ng mga kapansin-pansing bunton malapit sa baybayin.

Zigzag oysters at Porites coral, Peel Island

Daisy coral

Mga dilaw na espongha sa bunganga

Ang mga kurtina ng dilaw-orange na sponge ay nakatayo nang tuwid sa ilalim ng isang maliit na bangin, isang magandang lugar para sa mga kuha ng ambience habang sinasala ng mga sinag ng araw.

Oblong barrel sponge

Sa susunod na pagsisid ay natuklasan ko ang kalawang na pagkawasak ng isang lumang bangkang pangisda, isang bilog na parang utak na bunton ng Euphyllia parancora coral at isang bihirang puting sea cucumber na may maliliit na spike at black blotches na nakabilog sa isang puting halo na hindi ko pa nakikita.

Pagkawasak ng bangkang pangingisda

Flower coral mound, Peel Island

Ang silangang bahagi ng Garove Island ay mayroong kung ano ang itinuturing kong pinakamahusay na mga bahura sa Vitu Islands at marahil ang mga pinakamahuhusay na lihim ni Alan. Sinuri niya ako pagkatapos ng isang tusong tingin at nagtanong: "Ano ang naramdaman mo tungkol sa pagsisid na iyon?"

Lama Shoal

Higit pa sa Watuwabuna Cape, at malayo sa pampang mula sa isang anchorage na may parehong pangalan, ang reef na ito ay halos walang agos. Katatapos lang ng pagsikat ng araw at gumagamit kami ng mga sulo para tuklasin ang dingding.

Problema ko ang underwater camera ko. Ang zoom lens at maging ang shutter ay nag-freeze nang walang babala, at naguguluhan ako kung paano ayusin ang problema. Bumalik sa cabin ang camera ay tila gumagana, ngunit pagkatapos ay nangyari muli.

Isinasaalang-alang ko ang pag-spray ng WD40 sa window ng button ng housing at, magically, ang problema ay nalutas. Ipinagpapatuloy ko ang pagbaril nang walang insidente sa susunod na pagsisid – kasama ang isang paaralan ng Teira batfish (Platax teira), mga makintab na unicorn, rainbow runner, isang black snapper school, clouds of oceanic triggerfish, bigeye jack, paddletail snapper (Lutjanus gibbus) at highfin coral grouper.

Teira batfish sa Lama Shoal

Coral grouper

Malaki ang mata ni jack

Mayroong kahit isang malaking paaralan ng blackfin barracuda (Sphyraena qenie) umiikot sa asul – ito ay langit ng photographer.

Blackfin barracuda, Lama Shoal

Itim na snapper

Emperador ng Yellowfin

Mapa puffer

Barney's Reef

Dendronephthya coral, Barney's Reef

Magkaparehong senaryo ito sa susunod na umaga, na may dalawang dive sa hugis parisukat na reef na ito sa hilaga ng Lama Shoal, na may mga pader sa lahat ng panig, hanggang 45m sa buhangin.

Mga paaralan ng bigeye jack, red snapper (Lutjanus bohar), black at midnight snapper na naghahalo at isang paaralan ng mga longfin drummer (Kyphosus vaigensis) ay makikita sa gilid ng drop-off.

Pulang snapper

Paaralan ng mga longfin drummer

Malaking orange na espongha sa dingding sa Barney's Reef

Sa ibabaw ng bahura, isang banda ng diagonal sweetlips (Plectorhinchus lineatus) pagmasdan ako habang gumagawa ako ng palihim na paglapit. Isang kahanga-hangang chromodoris ni Kunie (Chromodoris kuniei), at isang orangutan crab (Oncinopus sp) sa bubble coral complete my larawan session exquisitely - isang mahusay na dive talaga!

Diagonal sweetlips

Ang chromodoris ni Kunie

Orangutan crab sa bubble coral, Barney's Reef

Anemone at espongha, Barney's Reef

Gayahin ang surgeonfish

Ang linggo ng pagsisid ay malapit nang matapos nang, sa kalagitnaan ng hapon, nagpasya si Captain Alan na bumalik sa Kimbe Bay. Magkakaroon kami ng aming huling pagsisid sa susunod na araw. Alas-9 ng gabi FeBrina bumaba angkla sa isang protektadong look ng hilagang-silangang baybayin ng Willaumez Peninsula.

Pagkagising sa 5.15, tiningnan ko ang aking tangke at gamit sa dive-station. Madilim sa labas at umuulan. Isang kawan ng maliliit na ibon na parang storm petrel ang lumilipad sa paligid ng bangka. Ang masayahing Lucas ay nagsasabi sa akin na kami ay nag-dive sa isang Japanese plane wreck ngayong umaga.

Dive-guide Lucas

Japanese Zero

Mga maninisid sa Japanese Zero wreck

Mula sa dulo ng buntot

Front view na may prop

Matatagpuan sa isang sheltered bay sa paanan ng Mt Wangore, isang iconic na sasakyang panghimpapawid na natuklasan noong 2000 ng mga lokal na mangingisda ay nasa isang pabagu-bagong kama ng brown silt sa 15-17m.

Ginawa noong Agosto 1942, ang Japanese Zero fighter ay bahagi ng Airgroup 204, na umalis sa Rabaul noong 27 Disyembre, 1943, habang ang US 1st Marine Division ay bumababa sa Cape Gloucester sa timog-kanlurang dulo ng New Britain.

Dahil sa isang teknikal na problema, ang piloto na si Tomi Haru Honda ay dumaong sa mababaw na tubig malapit sa peninsula ng Willaumez. Ang Zero ay walang anumang marka ngunit nananatiling buo.

Ang mga gray encrusting sponge ay bumabalot sa fuselage na parang saplot. Nakatayo nang tuwid, ang isa sa mga talim ng propeller ay nagdadala ng mga nakikitang pulang espongha, na may tatlong kumpol ng bubble coral sa base nito.

Ang propeller ng Zero na may mga pulang espongha at bubble coral

Itinuro ni Freddie ang machine-gun sa kaliwa pakpak

Isang kapansin-pansing puting anemone na kumpleto sa pink na skunk anemonefish ang nakauwi sa likod ng bukas na sabungan. Itinuro ni Freddie ang machine-gun sa dulo ng kaliwa pakpak bilang ipininta sweetlips (Diagramma pictum) palihim na nag-uusisa tungkol sa mga bisita sa araw na iyon.

Konklusyon

Deco day – Pierre sa bunganga ng bulkan Mt Garbuna

Babaeng Eclectus parrot sa kagubatan ng Mt Garbuna

Dalawang hornbill ni Blyth

Ang global warming at mataas na temperatura ng tubig ay higit na nakaapekto sa nakapaloob na Kimbe Bay kaysa sa Vitu Islands, na bukas sa Bismarck Sea, at ang ilang matitigas na korales ay naapektuhan nang husto.

Gayunpaman, hindi ito totoo sa lahat ng mga species, at ang malambot, latigo at pulang whip corals ay nananatiling kamangha-manghang gaya ng dati. Kung ang temperatura ay bumaba sa paglipas ng panahon at ang mga kondisyon ay bumalik sa normal, ang mga korales ay makakapag-rejuvenate - fingers crossed.

Si Pierre Constant ang may-akda ng 1998 coffee-table book Manus, Admiralty Islands – Lost World Of The Titans (PNG) at tumatakbo Karanasan sa Buhay ng Calao. Makipag-ugnayan sa kanya sa calaolife@yahoo.com. Alamin ang higit pa tungkol sa liveaboard FeBrina.

